Israel hat sich die öffentliche Empörung über seine Apartheid-Realität und den schrecklichen Krieg gegen Gaza selbst zuzuschreiben.

Israel verdient die Kritik der Weltöffentlichkeit, die es erhält

Von Rami G. Khouri

2. Dezember 2023

Demonstranten versammeln sich während einer pro-palästinensischen Demonstration mit der Forderung nach einem Waffenstillstand in Gaza an der Union Station in Washington, Freitag, 17. November 2023. (AP Photo/Jose Luis Magana)

Demonstranten versammeln sich während einer pro-palästinensischen Demonstration für einen Waffenstillstand in Gaza an der Union Station in Washington, DC, am 17. November 2023 (Jose Luis Magana/AP Photo)

Die anhaltende Explosion des öffentlichen Aktivismus in den Vereinigten Staaten und der Welt für einen Waffenstillstand in Gaza und gleiche Rechte für Israelis und Palästinenser ist ein ebenso wichtiges Schlachtfeld wie die militärische Auseinandersetzung um Gaza in diesem jahrhundertealten Konflikt.

Es zeigt die schwindende Wirksamkeit der traditionellen Pro-Israel-Propaganda angesichts der sichtbaren und expliziten Apartheidpolitik Israels und der weit verbreiteten, technisch versierten Mobilisierung durch Pro-Palästina- und Pro-Gerechtigkeitsbewegungen. Sie zeigt auch, dass Menschen auf der ganzen Welt das Leiden der Palästinenser und ihren Kampf für nationale Rechte als einen der letzten antikolonialen Kämpfe der Welt anerkennen.

Anzeichen für diesen Trend waren bereits vor den Hamas-Angriffen auf den Süden Israels am 7. Oktober zu erkennen, bei denen 1.200 Menschen getötet und etwa 240 gefangen genommen wurden. Doch der darauf folgende beispiellose und brutale israelische Gegenangriff auf die Zivilbevölkerung und alle Einrichtungen des Lebens im Gazastreifen – bei dem 15.000 Menschen getötet und fast 80 Prozent der Bevölkerung vertrieben wurden – hat die israelische Politik und ihre lange koloniale Tradition verdeutlicht und die weltweite Stimmung gegen Israels Aggressionen umgeschlagen.

Dieser öffentliche Druck wiederum zwang selbst die Befürworter des Krieges im Westen, sich widerwillig für einen einwöchigen Waffenstillstand und den ausgehandelten Austausch von Gefangenen zwischen Israel und der Hamas einzusetzen, bevor die Kämpfe am Freitag wieder aufgenommen wurden.

Die vielleicht überzeugendste der politischen Entwicklungen, die jetzt im Gange sind und die Sicht der Welt auf den Krieg und die Gestaltung der Region prägen werden, ist der stetige Strom von Studenten und jungen Berufstätigen in den Vereinigten Staaten und darüber hinaus, die sich für gleiche Rechte für Palästinenser und Israelis einsetzen. Dies geschah durch weltweite Massenaktionen wie Demonstrationen, Gerichtsverfahren, Streiks, Medienkampagnen und öffentliche Unterstützungsbekundungen von Sportlern, Künstlern und anderen gesellschaftlichen Akteuren.

Es überrascht nicht, dass dies Gegenkampagnen von Pro-Israel-Gruppen in den USA und weltweit ausgelöst hat, die darauf abzielen, die Stimmen von Pro-Palästina-Aktivisten zum Schweigen zu bringen und Elemente der palästinensischen Identität selbst zu kriminalisieren – wie das Zeigen der palästinensischen Flagge oder das Tragen der Keffiyeh-Kopfbedeckung.

Viele öffentliche Diskussionen und Versammlungen zu diesem Thema wurden verboten, und Menschen, die irgendeine Art von Sympathie für Palästina zum Ausdruck brachten – und sei es in alten Social-Media-Posts – wurden aus ihren Jobs entlassen. Die ultimative Grausamkeit bestand darin, dass Israel öffentliche Freudenbekundungen von Familien und Gemeinden für junge palästinensische Gefangene, die während des Waffenstillstands aus israelischen Gefängnissen entlassen wurden, verbot – ein Verbot, das, wenig überraschend, von den meisten Palästinensern ignoriert wurde.

Es gibt viele Gründe, warum sich die öffentliche Meinung in den USA und weltweit von einer traditionellen, stark pro-israelischen Haltung zu einer ausgewogeneren Position hinbewegt hat, die darauf abzielt, Israels Besatzung und militärische Grausamkeit gegenüber den Palästinensern zu beenden und Rechenschaft und Wiedergutmachung für das vergangene Jahrhundert zionistischer Siedler- und Kolonialexzesse im gesamten historischen Palästina, vom Jordan bis zum Mittelmeer, zu fordern. Dazu gehören insbesondere die ethnische Säuberung und das erzwungene Exil der Palästinenser, das Flüchtlingsdasein, die Besatzung, die Staatenlosigkeit und die zersplitterte nationale Identität.

Die zunehmende Unterstützung der Öffentlichkeit für die Rechte der Palästinenser spiegelt die harte, oft kriminelle Politik Israels wider, die nun täglich für die ganze Welt sichtbar ist – einschließlich der Brutalität in Gaza, die von Juristen und Wissenschaftlern zunehmend als Völkermord bewertet wird.

Partnerschaften zwischen palästinensischen Aktivisten und fortschrittlichen Gruppen in der ganzen Welt haben die Forderungen nach Gerechtigkeit verstärkt.

Dies hat sich rasch ausgeweitet, nachdem die Black-Lives-Matter-Bewegung das Bewusstsein und die Aufmerksamkeit der Menschen für die Forderungen nach sozialer Gerechtigkeit geschärft hat, die von unterdrückten und kolonisierten Menschen in vielen Ländern immer noch erhoben werden. Menschen auf der ganzen Welt haben die Verbindung zwischen der Geschichte, dem Zionismus, Israel, den Palästinensern und den Folgen der uneingeschränkten und enthusiastischen Unterstützung der Handlungen Israels durch die USA und das Vereinigte Königreich hergestellt. Der größte Teil der Welt, der unter dem Schmerz und der Schmach des westlichen Kolonialismus gelitten hat und sich daran erinnert, hat instinktiv den anhaltenden Widerstand der Palästinenser gegen Israel als den letzten antikolonialen Kampf der Welt erkannt und versucht, ihn auf jede erdenkliche Weise zu unterstützen.

Junge Menschen und Universitätsstudenten führen diese neue Welle des Aktivismus für soziale Gerechtigkeit an, weil sie auf ihren Handys und Computerbildschirmen sehen, welchen Schaden die koloniale Politik des 19. Jahrhunderts überall im Leben der Menschen anrichtet, ob gegen Afroamerikaner in Missouri, Palästinenser in Gaza oder Dschenin oder ethnische Minderheiten in anderen Ländern.

Wenn glaubwürdige Berichte internationaler Gruppen wie Amnesty International oder Human Rights Watch Israels Politik zur Kontrolle der Palästinenser als Apartheid bezeichnen, wird das Gewissen der Welt – angeführt von ihrer Jugend und ihren Studenten – aktiv, um uns von dieser Geißel zu befreien. Gleiche Rechte für Israelis und Palästinenser sind ihr Ziel, so wie es in Südafrika nach jahrzehntelangem gewaltlosem und gelegentlichem militärischem Kampf geschehen ist.

Es überrascht nicht, dass diese weltweite Welle des Aktivismus für Palästina einige wilde Anschuldigungen hervorgerufen hat, dass die Proteste – insbesondere an US-Universitäten – durch Antisemitismus oder Unterstützung der Hamas motiviert sind. Dies spiegelt mehr als alles andere die Verzweiflung der zionistischen und pro-israelischen Gruppen wider, die erkennen und befürchten, dass ihre traditionelle Propaganda im Westen ins Wanken gerät.

Es werden auch andere Argumente vorgebracht, warum die globale Aktionswelle für universelle soziale Gerechtigkeit und die Beendigung der siedlungskolonialen Besetzungen nicht aufrichtig ist. Einige sagen, dass die Aktivisten unfairerweise auf Israel herumhacken, aber andere Regierungen, die Menschen hart behandeln, ignorieren. Andere argumentieren, dass Israel seine palästinensischen Bürger gut behandelt, weil ein paar von ihnen im Parlament sitzen, oder dass Israel ein guter Ort ist, weil es die Rechte von LGBTQs respektiert.

Ablenkungspropaganda wie diese wird zunehmen, aber sie wird scheitern, so wie sie in den letzten Jahren gescheitert ist – weil der Schmerz, die Grausamkeit und die Kriminalität der siedlungskolonialen Apartheid die Aufmerksamkeit aller anständigen Menschen auf der ganzen Welt, die sich für eine bessere Welt einsetzen wollen, erregt und sie zu Aktivismus antreibt.

Israel hat viele beeindruckende Qualitäten in Wissenschaft, Bildung, Landwirtschaft und anderen Bereichen, aber sie werden von der seelenzermürbenden siedler-kolonialen Apartheid-Realität übertönt, die wir täglich im Fernsehen sehen.

Also marschieren wir auf den Straßen für soziale Gerechtigkeit und Freiheit für alle, so wie es gute Menschen schon immer getan haben, um die Schwächen ihrer Welt zu beheben und ihre Fehler zu korrigieren.

Rami G Khouri ist Distinguished Fellow an der American University of Beirut und ein Journalist und Buchautor mit 50 Jahren Erfahrung in der Berichterstattung über den Nahen Osten.

