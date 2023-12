US sends ‚bunker buster‘ bombs to Israel for war on Gaza, report says Apart from ground-penetrating munitions, the US has also given Israel several other types of bombs and artillery shells.

Bericht: USA schicken Bunkerbuster-Bomben an Israel für den Krieg gegen Gaza

Die USA haben Israel nicht nur bodendurchdringende Munition, sondern auch mehrere andere Arten von Bomben und Artilleriegranaten geliefert.

Ein Blick auf die Zerstörung nach israelischen Angriffen auf Wohngebäude im Lager Jabalia in Jabalia, Gaza.

Von den USA gelieferte Bomben wurden Berichten zufolge bei verheerenden israelischen Angriffen auf den Gazastreifen eingesetzt, darunter auch auf das Flüchtlingslager Jabalia [Fadi Alwhidi/Anadolu via Getty Images].

Veröffentlicht am 2. Dezember 20232. Dezember 2023

Einem Bericht des Wall Street Journal zufolge haben die Vereinigten Staaten Israel für seinen Krieg gegen den Gazastreifen so genannte „Bunkerbuster“-Bomben und eine Reihe anderer Munition zur Verfügung gestellt.

Washington habe 100 BLU-109-Bomben an Israel geliefert, die gehärtete Strukturen durchdringen sollen, bevor sie explodieren, heißt es in dem Bericht, der sich auf ungenannte US-Beamte beruft.

Die Bombe trägt einen Sprengkopf mit einem Gewicht von mehr als 900 Kilogramm und wurde von den USA bereits in anderen Konflikten eingesetzt, unter anderem im Krieg in Afghanistan.

Sie ist nicht die einzige Munition, die die USA Israel für den Krieg gegen die belagerte Enklave zur Verfügung stellen, in dem bisher mehr als 15.000 Palästinenser, darunter mindestens 6.150 Kinder, getötet wurden. Bei dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober, mit dem der Krieg begann, wurden 1.200 Menschen getötet.

Im Gegensatz zu den regelmäßigen Waffen-Updates der USA über den Krieg in der Ukraine hat sich das Pentagon inmitten der internationalen Verurteilung der israelischen Militäroperationen im Gazastreifen weitgehend bedeckt gehalten, was den Umfang der Waffenunterstützung für Israel angeht.

Dem WSJ-Bericht zufolge haben die USA seit Beginn des Krieges 15.000 Bomben und 57.000 155-mm-Artilleriegranaten nach Israel geliefert, die hauptsächlich in C-17-Militärfrachtflugzeugen transportiert wurden.

Washington hat außerdem mehr als 5.000 ungelenkte Mk82-Bomben, mehr als 5.400 Mk84-Bomben, etwa 1.000 GBU-39-Bomben mit kleinem Durchmesser und etwa 3.000 JDAMs, ein Lenkungsset, das ungelenkte Bomben in präzisionsgelenkte Munition verwandelt, geschickt, so der Bericht.

Dies kommt zu den Milliarden Dollar hinzu, die Israel jedes Jahr an finanzieller Unterstützung der USA für seine militärischen Operationen erhält.

Nach Angaben des WSJ wurden bei einigen der tödlichsten israelischen Angriffe auf den Gazastreifen große Bomben aus US-amerikanischer Produktion eingesetzt, darunter ein Angriff, der einen Wohnblock im Flüchtlingslager Jabalia dem Erdboden gleichmachte und mehr als 100 Menschen tötete. Israel erklärte, der Angriff sei gerechtfertigt gewesen, da er einen Hamas-Führer getötet habe.

Die intensiven israelischen Luftangriffe auf den Gazastreifen wurden kurz nach dem Ende der einwöchigen Waffenruhe am Freitag wieder aufgenommen, bei der Dutzende von Gefangenen in Gaza gegen Palästinenser in israelischen Gefängnissen ausgetauscht wurden. Weniger als 24 Stunden nach Wiederaufnahme der Angriffe sind bereits Dutzende von Palästinensern getötet worden.

Die israelische Armee, die die Palästinenser wiederholt aufgefordert hat, den nördlichen Gazastreifen inmitten ihrer Bodenoperationen zu evakuieren, erklärte am Samstag, dass Teile des südlichen Gazastreifens nun ebenfalls eine Kampfzone sind. Menschen vor Ort und Menschenrechtsgruppen haben wiederholt darauf hingewiesen, dass es in Gaza keinen sicheren Ort gibt.

Befragung im Kongress

Heidi Zhou-Castro von Al Jazeera sagte, der Bericht über die Lieferung von schweren Penetrationsbomben an Israel habe neue Fragen über die fortgesetzten US-Waffenlieferungen an das Land aufgeworfen.

„Dies sind große Bomben, die die USA in der Vergangenheit in ihren Kriegen in Afghanistan, Irak und Syrien eingesetzt haben, aber hauptsächlich in offenen Gebieten … Jetzt setzt Israel diese Bomben in einer ganz anderen Umgebung in Gaza ein, gegen eine dicht besiedelte Zivilbevölkerung“, sagte Zhou-Castro.

„Viele Menschen stellen nun im Kongress in Frage, ob es eine gute Idee ist, diese ‚Bunkerbomben‘ weiterhin zu liefern, und fordern mehr Transparenz“, sagte sie.

Die Penetrationsbomben könnten theoretisch gegen die Tunnel eingesetzt werden, die die Hamas für den Transport von Personal und Munition nutzt. Die Tunnel befinden sich jedoch unter einem dicht besiedelten Stadtgebiet, was bedeuten würde, dass der Einsatz der Bomben zu viel mehr zivilen Opfern führen würde.

Die USA haben die israelischen Kriegsanstrengungen trotz des wachsenden internationalen Drucks für einen vollständigen Waffenstillstand voll unterstützt. Washington hat Israel wiederholt aufgefordert, die Zahl der Opfer unter der Zivilbevölkerung zu begrenzen, auch wenn es die wichtigsten Krankenhäuser im Gazastreifen belagert.

Quelle: Al Jazeera und Nachrichtenagenturen

