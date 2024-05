Israel to hand over Rafah crossing to private US firm: Report The agreement between the US, Israel, and Egypt calls for the private firm to take control of the crossing after Israel’s operation there is over

Israel will den Rafah-Übergang an eine private US-Firma übergeben: Bericht

8. MAI, 2024

Das Abkommen zwischen den USA, Israel und Ägypten sieht vor, dass das private Unternehmen die Kontrolle über den Grenzübergang übernimmt, sobald die israelische Operation dort beendet ist

Israel wird die Kontrolle über den Grenzübergang Rafah an eine private US-Sicherheitsfirma übergeben, berichtete die Zeitung Haaretz am 8. Mai.

Die USA, Ägypten und Israel haben sich darauf geeinigt, „dass ein privates amerikanisches Sicherheitsunternehmen die Verwaltung des Grenzübergangs übernehmen wird, nachdem die IDF ihre Operation beendet haben“.

Die Gespräche zwischen den drei Seiten sind noch im Gange. Israel hat sich gegenüber den USA und Ägypten verpflichtet, seine Operationen in Rafah, der südlichsten Stadt des Gazastreifens, einzuschränken. Tel Aviv hat Berichten zufolge in den Gesprächen deutlich gemacht, dass die Operation am Grenzübergang Rafah darauf abzielt, die Hamas in den Waffenstillstandsgesprächen unter Druck zu setzen und das Image des Grenzübergangs als „Symbol der Macht der Hamas“ zu schmälern.

Die Operation ziele auch darauf ab, der Hamas die Möglichkeit zu nehmen, Waffen und Gelder nach Gaza zu schleusen.

Israel hat Berichten zufolge versprochen, die Einrichtungen des Grenzübergangs nicht zu beschädigen, um sicherzustellen, dass die Operation nicht behindert wird. Der Rafah-Übergang gilt als wichtige Lebensader für die Palästinenser im Gazastreifen, und die Vereinten Nationen haben davor gewarnt, dass die anhaltenden israelischen Operationen in diesem Gebiet die Hilfsmaßnahmen ernsthaft gefährden.

Kairo und Washington zeigen sich in letzter Zeit sehr besorgt über Israels Pläne für Rafah, das die Armee seit Monaten zu erobern gedenkt. Die Stadt ist mit über einer Million belagerter Palästinenser überfüllt, und ein umfassender Angriff droht eine noch nie dagewesene humanitäre Katastrophe auszulösen.

„Im Rahmen der israelischen Bemühungen um eine Zustimmung zu einer Rafah-Operation wurden Verhandlungen mit einem privaten Unternehmen in den USA geführt, das sich auf die Unterstützung von Armeen und Regierungen auf der ganzen Welt in militärischen Konflikten spezialisiert hat“, heißt es in dem Haaretz-Bericht weiter.

Das Unternehmen, das Veteranen von US-Eliteeinheiten beschäftigt, war bereits in mehreren afrikanischen und westasiatischen Ländern tätig und bewachte unter anderem Ölfelder, Stützpunkte und Grenzübergänge.

Gemäß den Vereinbarungen zwischen Kairo, Washington und Tel Aviv wird das US-Unternehmen die Verantwortung für den Grenzübergang übernehmen, sobald Israels „begrenzte“ Operation dort beendet ist. Dazu gehört auch die Überwachung der Warenlieferungen von Ägypten nach Gaza und die Sicherstellung, dass die Hamas nicht wieder die Kontrolle über den Grenzübergang erlangt.

„Gemäß der Vereinbarung werden Israel und die USA das Unternehmen bei Bedarf unterstützen.

Das Weiße Haus und ein Sprecher des Außenministeriums erklärten am 8. Mai, dass sie von derartigen Plänen nichts wüssten. Mehrere palästinensische Widerstandsgruppen erklärten am Mittwoch in einer gemeinsamen Erklärung, dass sie jeden Versuch ablehnen, „irgendeine Form von [ausländischer] Vormundschaft über den Grenzübergang Rafah aufzuerlegen“, und fügten hinzu, dass sie dies als eine „Form der Besatzung“ betrachten.

„Jeder Plan dieser Art … wird auf die gleiche Weise behandelt werden wie die Besatzung“, heißt es in der Erklärung weiter.

Quellen berichteten CNN und der Times of Israel am Dienstag, dass die israelische Operation am Rafah-Übergang eine begrenzte Aktion sei, die darauf abziele, die Hamas in den laufenden Waffenstillstandsverhandlungen unter Druck zu setzen. Die Hamas akzeptierte am Montag einen aktualisierten Vorschlag für ein Abkommen, das Israel angesichts seiner ausdrücklichen Forderung nach einer Einstellung der Feindseligkeiten und dem Abzug aller israelischen Streitkräfte aus dem Gazastreifen für unannehmbar hält.

Die Hamas hat Israel vorgeworfen, die Bemühungen um ein Waffenstillstandsabkommen ständig zu sabotieren.

Übersetzt mit deepl.com



