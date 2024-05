Biden endorses Israel’s assault on Rafah Share:Share on WhatsAppShare on FacebookShare on X (Twitter)Share on TelegramShare on RedditShare on EmailOn Monday, Israel launched its long-planned assault on Rafah, the southernmost city in Gaza, issuing orders for the population to evacuate and initiating an intense bombardment of the city. More than 1.2 million refugees, over 600,000 of whom are children, are currently […]

Präsident Joe Biden spricht bei der jährlichen Gedenkveranstaltung des U.S. Holocaust Memorial Museum im U.S. Capitol, Dienstag, 7. Mai 2024 in Washington. Die Freiheitsstatue steht dahinter. (AP Photo/Evan Vucci)

Biden befürwortet Israels Angriff auf Rafah

von Andre Damon

in Palästina

08. Mai 2024

Am Montag hat Israel seinen seit langem geplanten Angriff auf Rafah, die südlichste Stadt des Gazastreifens, gestartet, die Bevölkerung zur Evakuierung aufgefordert und die Stadt intensiv bombardiert.

Mehr als 1,2 Millionen Flüchtlinge, darunter mehr als 600.000 Kinder, sind derzeit in Rafah unter erbärmlichen Bedingungen untergebracht, ohne ausreichende Nahrung, Wasser, Hygiene und Medikamente. Die große Mehrheit dieser Flüchtlinge wurde bereits mehrfach vertrieben.

Israel hat am Montag Wohnhäuser im gesamten Gazastreifen bombardiert, wobei Dutzende von Menschen – vor allem Frauen und Kinder – ums Leben kamen und Dutzende weitere verwundet und unter den Trümmern begraben wurden. Am Dienstag beschlagnahmte und blockierte Israel den Grenzübergang Rafah und schloss damit eine lebenswichtige Lebensmittellieferquelle für die hungernde Bevölkerung des Gazastreifens.

In einer Rede am Dienstag billigte Präsident Joe Biden Israels Angriff auf die Stadt und versuchte auf zynische Weise, den Holocaust zu instrumentalisieren, um die Unterstützung der USA für den Völkermord des israelischen Staates an den Palästinensern zu rechtfertigen.

In seinen Äußerungen erklärte Biden:

Dieser uralte Hass auf die Juden hat nicht mit dem Holocaust begonnen… Dieser Hass sitzt weiterhin tief in den Herzen zu vieler Menschen… Dieser Hass wurde am 7. Oktober 2023 zum Leben erweckt.

Bidens Versuch, den Holocaust, die industrielle Vernichtung von über sechs Millionen Juden durch Nazi-Deutschland, den mächtigsten kapitalistischen Staat Europas, mit den Ereignissen des 7. Oktober gleichzusetzen, ist eine völlige Geschichtsfälschung.

Die einzige Parallele zwischen dem Holocaust und den vergangenen sechs Monaten ist die Art und Weise, in der das rechtsextreme zionistische Regime die Verbrechen des deutschen Faschismus gegen das jüdische Volk wieder aufgreift – diesmal gegen die Palästinenser in Gaza.

Die Palästinenser sind in keiner Weise für den Holocaust verantwortlich. Und die Ereignisse des 7. Oktober, ein Aufstand eines gefangenen, eingesperrten und enteigneten Volkes, haben viel mehr mit dem Aufstand im Warschauer Ghetto von 1943 gegen die Nazi-Besatzung gemein.

In seinen Ausführungen erwähnte Biden mit keinem Wort das Leid und den Tod der Menschen in Gaza oder die 75 Jahre der Enteignung und der israelischen Verbrechen an den Palästinensern, zu denen seit 1948 zahlreiche Massenmorde durch den israelischen Staat gehören.

Bidens Rede spiegelte im Wesentlichen die Äußerungen Benjamin Netanjahus vom Freitag bei einer Holocaust-Gedenkfeier wider, in der der rechtsextreme israelische Ministerpräsident versprach, Rafah anzugreifen und den gesamten Gazastreifen zu unterwerfen, da dies das einzige Mittel sei, um „unsere Existenz und unsere Zukunft zu garantieren“.

In seinen Ausführungen am Dienstag bekräftigte Biden die uneingeschränkte Unterstützung seiner Regierung für den israelischen Völkermord in Gaza und erklärte: „Mein Engagement für … die Sicherheit Israels und sein Recht, als unabhängiger jüdischer Staat zu existieren, ist eisern, auch wenn wir nicht einer Meinung sind.“

Tatsächlich ist Bidens Behauptung, er sei mit der Invasion in Rafah „nicht einverstanden“, eine Lüge. Indem das Weiße Haus öffentlich erklärt, dass es keine Konsequenzen für das israelische Regime geben wird, stellt es praktisch einen Blankoscheck für das Massaker an der Bevölkerung von Gaza aus.

Bidens Berufung auf den Holocaust zielte ebenfalls darauf ab, das harte Vorgehen seiner Regierung gegen Proteste gegen den Völkermord zu legitimieren, bei dem auch Hunderte von jüdischen Menschen, die gegen den Völkermord in Gaza protestierten, verhaftet wurden. Biden erklärte:

Wir haben einen heftigen Anstieg des Antisemitismus in Amerika und auf der ganzen Welt erlebt. Bösartige Propaganda in den sozialen Medien. Juden werden gezwungen, ihre Kippahs unter Baseballmützen zu verstecken und ihre Judensterne in ihre Hemden zu stecken. Auf dem Campus werden jüdische Studenten blockiert, belästigt und angegriffen, wenn sie in den Unterricht gehen. Antisemitische Plakate und Slogans, die die Vernichtung Israels, des einzigen jüdischen Staates der Welt, fordern. Zu viele Menschen leugnen, verharmlosen, rationalisieren und ignorieren die Schrecken des Holocaust und des 7. Oktober.

All dies ist wiederum völlig absurd. An den Massendemonstrationen in den Vereinigten Staaten haben viele Juden teilgenommen. In vielen Fällen wurden an prominenter Stelle jüdische Gottesdienste abgehalten, an denen auch Muslime, Christen und Atheisten teilnahmen.

Die Behauptung, Bidens Verteidigung des Völkermords im Gazastreifen und sein hartes Durchgreifen gegen Antikriegsproteste seien durch den Widerstand gegen Antisemitismus motiviert, ist eine Lüge. In den USA ist Biden offen mit notorischen Antisemiten wie Majorie Taylor Greene und den Anführern des Aufstands vom 6. Januar verbündet und unterstützt die Polizei bei ihren Angriffen auf Kriegsgegner. In der Ukraine finanziert und bewaffnet Biden das faschistische Zelenski-Regime, dessen Nationalheld der Holocaust-Kollaborateur Stepan Bandera ist.

Diejenigen, die wirklich von Gewalt bedroht sind, sind die Demonstranten, von denen Hunderte im Zuge von Bidens polizeilichem Vorgehen verhaftet, verprügelt, mit Tränengas bespritzt und mit Gummigeschossen beschossen wurden. Am Wochenende drohte der Bürgermeister von New York City, Eric Adams, damit, die Proteste gegen den Völkermord im Gazastreifen „zu beenden“, während Senator Tom Cotton die Proteste als „kleine Gazas“ bezeichnete und damit andeutete, dass die Polizei die Demonstranten so behandeln sollte, wie die Gazaner von Israel behandelt werden.

Indem er den Widerstand gegen den Völkermord als Antisemitismus verleumdet, wiederholt Biden die zionistische Lüge, die jüdische Identität mit Unterstützung für Israel gleichsetzt. Nach diesem rechtsgerichteten Narrativ werden amerikanische Juden durch ihre Religion definiert, die wiederum mit dem israelischen Staat in Verbindung gebracht wird.

Der zionistische Staat ist und war schon immer ein Instrument des Imperialismus. Historisch gesehen ist der Zionismus als reaktionäre Ideologie entstanden, die auf der falschen Behauptung beruhte, Antisemitismus sei ein unvermeidliches und dauerhaftes Merkmal der Gesellschaft, das nur durch die Schaffung eines jüdischen ethno-nationalistischen Staates bekämpft werden könne.

Es war und ist eine Ideologie, die auf einer erbitterten Feindschaft gegen die sozialistische Bewegung und ihr antikapitalistisches und internationalistisches Programm beruht, das unter den jüdischen Massen starke Unterstützung fand. In seinen ideologischen und historischen Ursprüngen spiegelt der Zionismus wesentliche Merkmale des Faschismus und des Antisemitismus selbst wider, der in der Neuzeit vor allem als Reaktion auf die sozialistische Arbeiterbewegung entstanden ist.

Bidens Bemühungen, die räuberischen Interessen des US-Imperialismus zu rechtfertigen, indem er sich auf den Holocaust beruft, werden von Millionen von Menschen auf der ganzen Welt zu Recht als durchsichtiger Betrug angesehen. Der wahre Inhalt von Bidens Rede ist eine offene Befürwortung des Völkermordes als Instrument der Staatspolitik durch die führende imperialistische Macht der Welt und entlarvt die Absicht des Imperialismus, die größten Verbrechen des 20. Jahrhunderts zu wiederholen.

Ursprünglich veröffentlicht in WSWS.ORG

Übersetzt mit deepl.com

