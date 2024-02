Israel will der Ukraine erstmals offiziell militärische Ausrüstung schicken von Thomas Röper von Anti-Spiegel

Israel will der Ukraine erstmals offiziell militärische Ausrüstung schicken Offiziell hat Israel sich im Ukraine-Konflikt bisher neutral verhalten. Das hat sich nun geändert, denn der israelische UNO-Botschafter hat angekündigt, dass Israel der Ukraine nun erstmals militärisches Gerät liefern will. Das dürfte das Verhältnis zwischen Russland und Israel weiter verschlechtern.

Der Bruch

Das Verhältnis zwischen Israel und Russland galt offiziell als gut, was sich aber spätestens nach dem Beginn des Gaza-Krieges geändert hat, weil Russland Israels Völkermord an den Palästinensern kritisiert. Nun scheint der Bruch vollzogen zu sein, denn Israel will erstmals militärisches Gerät an Kiew liefern.

von Thomas Röper

Das Verhältnis zwischen Israel und Russland schien trotz der unterschiedlichen Interessen beispielsweise in Syrien lange gut zu sein. Aber hinter den Kulissen dürfte es schon seit einiger Zeit anders aussehen, denn Israel stört sich an dem guten Verhältnis Russlands zum Iran, während Russland beispielsweise keinerlei Verständnis für die illegalen israelischen Bombardierungen von Russlands Verbündeten Syrien hat. Und nach dem Beginn der russischen Operation in der Ukraine gab es nur noch wenige Meldungen über Kontakte zwischen Russland und Israel.

Mitte Oktober 2023 wurde gemeldet, dass anscheinend offizielle israelische Soldaten in der Ukraine gegen Russland gekämpft haben. Wenn das stimmen sollte, dürfte das Verhältnis zwischen Russland und Israel schon seit einiger Zeit eiskalt sein, auch wenn beide das nicht öffentlich gezeigt oder kommuniziert haben.

Mit dem Beginn des Gaza-Krieges änderte sich das und aus Israel gab es wilde Beschimpfungen und Anfeindungen gegen Russland, weil die russische Regierung das brutale Vorgehen Israels von Anfang an kritisiert und nachdrücklich endlich die Zwei-Staatenlösung gefordert hat. Russland steht der israelischen Palästina-Politik traditionell kritisch gegenüber und an dieser Bruchlinie der politischen Interessen ist der Streit zwischen Israel und Russland im Oktober entbrannt und die russische Regierung kritisiert Israels Vorgehen gegen die Palästinenser immer öfter.

Offiziell hat Israel sich im Ukraine-Konflikt bisher neutral verhalten. Das hat sich nun geändert, denn der israelische UNO-Botschafter hat angekündigt, dass Israel der Ukraine nun erstmals militärisches Gerät liefern will. Das dürfte das Verhältnis zwischen Russland und Israel weiter verschlechtern.

Ich übersetze hier die Meldung der russischen Nachrichtenagentur TASS zu dem Thema.

Beginn der Übersetzung:

Israel beabsichtigt, Raketenwarnsysteme an die Ukraine zu liefern

Der ständige Vertreter Israels bei der UNO, Gilad Erdan, erklärte auch, dass der Iran Russland mit Drohnen beliefert, die im Konflikt in der Ukraine eingesetzt werden

Israel arbeitet an der Weitergabe von Frühwarnsystemen für Raketen- und Drohnenangriffe an die Ukraine, erklärte der ständige Vertreter Israels bei der UNO, Gilad Erdan.

„Israel arbeitet daran, der Ukraine Frühwarnsysteme zur Verfügung zu stellen“, um sich gegen russische Raketenangriffe und Drohnenangriffe zu verteidigen, sagte Erdan bei der UN-Generalversammlung. Er fügte hinzu, dass Israel der Ukraine in der ersten Woche nach Beginn des Konflikts im Februar 2022 mehr als 100 Tonnen „humanitäre Ausrüstung“ geschickt habe und dass „Hunderte von Ukrainern in Krankenhäusern und Rehabilitationszentren in Israel behandelt wurden“.

Der israelische Diplomat erhob auch den Vorwurf, dass der Iran Russland mit Drohnen beliefere, die im Konflikt in der Ukraine eingesetzt würden.

Ende der Übersetzung

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …