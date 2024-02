Putin’s Reasons The „Global South“ countries have been uniting against imperialist domination following the severe blow it suffered from the Russian action. ❗️Join us on Telegram, Twitter , and VK. Contact…

© Foto: Public Domain

Putins Gründe

Von Eduardo Vasco

27. Februar 2024

Die Länder des „Globalen Südens“ haben sich nach dem schweren Schlag, den sie durch die russische Aktion erlitten haben, gegen die imperialistische Vorherrschaft zusammengeschlossen.

Am 24. Februar jährte sich der Beginn der russischen Intervention im Krieg in der Ukraine zum zweiten Mal. Alle großen westlichen Medien – monopolisiert von Milliardären, die die Presse nutzen, um ihre Herrschaft aufrechtzuerhalten – nennen die militärische Sonderoperation, den offiziellen Namen der russischen Kampagne, „Krieg“. Damit verbreiten sie die Vorstellung, dass Russland den Krieg begonnen hat.

Eine Lüge, die (absichtlich) die Schuld nicht nur der heute von Wladimir Zelenskij geführten Regierung, sondern vor allem der westlichen Großmächte verschleiert. Die von diesem gigantischen Pressemonopol verbreitete Propaganda versucht, die einfachen Bürger einer Gehirnwäsche zu unterziehen, indem sie das böse Russland beschuldigt, in einem verbrecherischen Eroberungskrieg in die wehrlose Ukraine eingefallen zu sein.

Die Wahrheit ist, dass der Krieg nicht vor zwei, sondern vor zehn Jahren begann! Und derjenige, der ihn begonnen hat, war nicht Russland, sondern die Ukraine selbst. Russland war nicht einmal direkt an dem Konflikt beteiligt. Diejenigen, die eine wesentliche Rolle beim Ausbruch dieses Krieges gespielt haben, sind genau diejenigen, die heute Russland beschuldigen.

Wladimir Putin, der russische Präsident, hat in seinem Interview mit dem amerikanischen Reporter Tucker Carlson die dramatischen Ereignisse, die zu diesem Krieg geführt haben, noch einmal zusammengefasst. Analysieren wir die Geschichte der Beziehungen zwischen dem so genannten „Westen“ und Russland in den letzten 30 Jahren, so werden wir feststellen, dass Russland in Wirklichkeit gezwungen war, sich gegen einen Krieg zu verteidigen, der bereits gegen das Land lief.

Die Auflösung der Sowjetunion hat Russland geschwächt wie nie zuvor in der Geschichte. Praktisch über Nacht wurden die peripheren Gebiete, die jahrhundertelang zu Russland gehört hatten, unabhängig. Das große Ziel, das die imperialistischen Mächte seit Beginn des 20. Die Welle der Abspaltungen förderte auch zwei Kriege in Tschetschenien in den 90er und 2000er Jahren, während gleichzeitig die neoliberale Schockpolitik die Wirtschaft des Landes verwüstete.

Russland hatte nicht nur einen Großteil des Gebiets der ehemaligen Sowjetunion verloren, sondern sah auch, dass diese neuen Länder vollständig vom Imperialismus beherrscht wurden. Im Jahr 2004 verhinderte eine „farbige Revolution“, die so genannte Orangene Revolution, die Wahl eines neutralen Präsidenten in der Ukraine, um eine US-Marionette – Viktor Juschtschenko – an der Macht zu halten. Im Jahr 2008 war Georgien an der Reihe, von den westlichen Nationen erobert zu werden, was Russland dazu veranlasste, seine erste Antwort auf diese Erstickung, die sie ihm aufzwingen wollten, im so genannten Ossetienkrieg zu skizzieren.

Alle ehemaligen Verbündeten Russlands wurden von der Landkarte getilgt. Die NATO-Bombardements in Libyen mit der Hinrichtung von Muammar Gaddafi im Jahr 2011 haben Moskau endgültig aufgeschreckt. Als die Vereinigten Staaten, England und Frankreich kurz darauf versuchten, dasselbe in Syrien zu tun, lernte Putin die libysche Lektion und legte im UN-Sicherheitsrat sein Veto gegen eine identische Operation zum Sturz des Regimes von Bashar al-Assad ein, das er auch militärisch unterstützte.

Der letzte Strohhalm für die Russen war der zweite Putsch in der Ukraine, der Ende 2013 begann. Viktor Janukowitsch, der 2004 an der Wahl gehindert worden war, war an der Macht. Er betrieb eine freundliche Politik gegenüber Moskau, obwohl er zögerlich war und mit der Europäischen Union verhandelte. Letzten Endes hielt er sich jedoch nicht an letztere, da er die größeren Vorteile, die sein Land durch die Aufrechterhaltung privilegierter Beziehungen zu seiner Schwesternation haben würde, vorzog. Die EU und die USA akzeptierten diese bescheidene Demonstration der Souveränität der Ukraine nicht und setzten wie 2004 von George Soros und der CIA bezahlte NRO ein, um eine neue „farbige Revolution“ in Kiew durchzuführen. Diesmal waren jedoch bekennende Neonazi-Gruppen die Stoßtruppen der Demonstrationen auf dem Maidan-Platz.

Das Ergebnis des Staatsstreichs, der sich Anfang 2014 festigte, war nicht nur der Sturz einer Regierung, die im Dialog mit Russland stand, um sie durch eine mit dem Westen verbündete Regierung zu ersetzen. Es war mehr als das: Ein Regime kam an die Macht, das von denselben faschistischen Organisationen unterstützt wurde, die den Maidan anführten. Der ukrainische Faschismus war schon immer stark antirussisch eingestellt, und sein Einfluss auf das neue Regime führte zur Verfolgung aller russischstämmigen Ukrainer – die in rund 40 % des Landesgebiets die Mehrheit der Bevölkerung stellen. Die Regionen Donezk, Luhansk und Krim, wo 75 % der Wähler Janukowitsch 2010 gewählt hatten und russischer Herkunft waren, wurden am stärksten verfolgt und rebellierten. Auf der Krim wurde ein Referendum abgehalten, bei dem sich die überwältigende Mehrheit der Bevölkerung für die Wiedereingliederung in Russland (zu dem die Krim schon immer gehörte) aussprach, was kurz darauf zu einer Annexion durch die Russische Föderation führte.

Putin tat jedoch nicht dasselbe in Donezk und Lugansk. Die Menschen in diesen beiden Regionen erklärten ihre Unabhängigkeit von der Ukraine und gründeten zwei selbst ernannte Volksrepubliken. Bewaffnet leisteten sie Widerstand gegen die von den neuen Kiewer Behörden angeordnete militärische Invasion, die von faschistischen paramilitärischen Milizen wie den berüchtigten Bataillonen Asow, Aidar und Rechter Sektor angeführt wurde.

Dies war der eigentliche Beginn des gegenwärtigen Krieges in der Ukraine, der bis zum Beginn der russischen Intervention mehr als 14.000 Menschen das Leben gekostet hat – die meisten von ihnen wurden von den einmarschierenden ukrainischen Streitkräften getötet.

Zur gleichen Zeit, als all dies geschah, sah Russland eine sukzessive Annäherung an das einzige echte Militärbündnis nach dem Kalten Krieg, die NATO. Anstatt aufzuhören zu existieren, da die offizielle Entschuldigung für ihre Existenz – die sowjetische „Bedrohung“ – verschwunden war, hat sich die Nordatlantikpakt-Organisation seit Mitte der 1990er Jahre nach Osteuropa ausgedehnt und damit ihre Versprechen gegenüber Russland gebrochen.

Diese Expansion bedeutet die Integration neuer Länder in das Bündnis – einschließlich ehemaliger Mitglieder des Warschauer Paktes, der sowjetisch geführten Allianz und der ehemaligen baltischen Sowjetrepubliken selbst. Und diese Integration bedeutet, dass diese Länder begonnen haben, schwere Waffen auf ihrem Territorium zu installieren und Militärübungen mit Beteiligung der Armeen der USA, Englands, Frankreichs und Deutschlands abzuhalten. Die Partnerschaft mit der Ukraine nach dem Putsch von 2014 machte Putin klar, dass sie für einen Angriff gegen Russland – das Hauptziel der NATO – genutzt werden würde.

In den darauffolgenden acht Jahren bereitete sich Russland wirtschaftlich und militärisch auf diesen Angriff vor. Es passte sich an die Wirtschaftssanktionen an, die von den USA und Europa aufgrund der Wiedereingliederung der Krim verhängt wurden, und beschleunigte die Entwicklung und Modernisierung seiner Militärmacht. Die russische Bevölkerung zeigte sich jedoch nicht so kühl wie ihre Regierung. Sie musste mit ansehen, wie ihre Brüder – die meisten Russen haben ein Familienmitglied oder einen Freund, der in der ukrainischen Separatistenregion Donbass lebt – von den Usurpatoren der Macht in Kiew getötet wurden, die die Ukraine in eine protofaschistische Militärdiktatur verwandelten. Die Rufe nach einem Eingreifen der russischen Armee wurden lauter.

Schließlich griff Russland ein, kurz nachdem es die Unabhängigkeit von Donezk und Luhansk (die 2014 durch eine Volksabstimmung bestätigt wurde) offiziell anerkannt und einen Pakt mit deren Regierungen geschlossen hatte, in dem sich Russland verpflichtete, die neuen Partner im Falle einer Aggression von außen zu schützen. Diese Aggression hatte acht Jahre lang stattgefunden.

Bevor Russland in den Krieg eintrat, hatten die ukrainischen Streitkräfte bereits mehr als die Hälfte des Gebiets von Luhansk und fast das gesamte Gebiet von Donezk besetzt. Die Situation war für diese Menschen dramatisch. Im Falle einer Eroberung durch Kiew würden sie alle ihre Rechte verlieren, z. B. die Mitgliedschaft in linken und prorussischen politischen Parteien und das Recht, ihre ursprüngliche Sprache zu sprechen (wie es in der übrigen Ukraine der Fall war).

Für die Menschen im Donbass war die Ankunft der russischen Truppen eine ähnliche Rettung wie die der Roten Armee im Zweiten Weltkrieg gegen die Nazi-Invasion. Das russische Militär wurde als Befreier angesehen.

Heute, zwei Jahre nach Beginn der russischen Intervention, hat sich das Gleichgewicht der Kräfte drastisch verändert. Russland hat den Konflikt aus dem Gleichgewicht gebracht, trotz aller militärischen und wirtschaftlichen Unterstützung der NATO für Kiew. Dank der russischen Intervention wurde die Lugansker Volksrepublik im August 2022 vollständig von der Aggression Kiews befreit. Im September hielten Lugansk und die Teile von Donezk, Cherson und Saporoschje (zwei weitere mehrheitlich russische ukrainische Regionen mit separatistischen Bewegungen) Referenden ab, in denen die Mehrheit für die Integration mit Russland stimmte – und damit für die Rückkehr in ihr ursprüngliches Gebiet, zu dem sie seit Jahrhunderten gehörten.

Obwohl der Krieg seither kaum nachgelassen hat, sind sich alle seriösen Analysten, die den Konflikt verfolgen, einig, dass Russland gegenüber Kiew im Vorteil ist. Die kürzliche Befreiung von Awdejewka war ein wichtiger Sieg für die Russen, der mehr Sicherheit für die Stadt Donezk bringt, die weiterhin täglich unter ukrainischen Bombenangriffen leidet, die hauptsächlich Zivilisten treffen und immer wieder Todesopfer fordern.

Es besteht keine Aussicht auf ein baldiges Ende dieses Krieges, der nun schon ins zehnte Jahr geht. Doch das Hauptziel Russlands wird nach und nach erreicht: zunächst der Schutz des Donbass, dann die schrittweise Auflösung der Neonazi-Organisationen und die Entmilitarisierung der Ukraine, d.h. die Ausweisung der imperialistischen Militärpräsenz.

Obwohl das Ende noch lange nicht erreicht scheint, ist klar, dass der große Sieger bereits Russland ist und der große Verlierer nicht einmal die Ukraine ist – oder besser gesagt, das Regime von Wladimir Zelenski. Vielmehr sind es genau die imperialistischen Kräfte, die im letzten Jahrhundert und insbesondere in den letzten 30 Jahren so viel getan haben, um Russland zu zerschlagen. Die Welt ist in den letzten zwei Jahren nicht mehr dieselbe. Die Länder des so genannten „Globalen Südens“ haben sich gegen die imperialistische Vorherrschaft zusammengeschlossen, nachdem diese durch das russische Vorgehen einen schweren Schlag erlitten hatte. Russland und China, diese fantastische Allianz, vergrößern ihren Einfluss jeden Tag.

Die russische Intervention in der Ukraine, um sich gegen die NATO zu verteidigen, hat den Menschen auf der ganzen Welt gezeigt, dass es möglich ist, die mächtigen Unterdrückungsmächte zu bekämpfen und zu überwinden. Die Volksbewegungen im Nahen Osten, angeführt vom palästinensischen Widerstand, der Hisbollah und den Houthis, haben dies perfekt verstanden. Mehr Menschen werden dies verstehen und handeln, um die Fesseln zu sprengen, die sie fesseln.

Übersetzt mit deepl.com

