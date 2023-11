Israel wants to pull the U.S. into a regional confrontation, but Biden remains reluctant Israel has larger war aims than Hamas, and is deliberately provoking a regional war to draw the U.S. into the fray. Biden has made halfhearted efforts to cool the situation, but he needs to be bolder in reining Israel in.

US-Präsident Joe Biden (zweiter von links) und der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu (rechts) mit US-Außenminister Antony Blinken (links) während einer gemeinsamen Pressekonferenz in Tel Aviv, 18. Oktober 2023. (Foto: © Miriam Alster/EFE via ZUMA Press/APA Images)

Israel will die USA in eine regionale Konfrontation hineinziehen, aber Biden bleibt zurückhaltend

Von Mitchell Plitnick

24. November 2023

Israel hat größere Kriegsziele als die Hamas und provoziert absichtlich einen regionalen Krieg, um die USA in die Auseinandersetzung hineinzuziehen. Biden hat halbherzige Versuche unternommen, die Situation abzukühlen, aber er muss mutiger sein, um Israel in die Schranken zu weisen, bevor es zu spät ist.

Anfang dieser Woche hat US-Präsident Joe Biden einen seiner wichtigsten Sicherheitsberater, den Israeli-Amerikaner Amos Hochstein, nach Israel entsandt. Einem US-Beamten zufolge bestand der Zweck der Reise darin, „zu betonen, dass die Wiederherstellung der Ruhe entlang der Nordgrenze Israels für die Vereinigten Staaten von größter Bedeutung ist und sowohl für Israel als auch für den Libanon höchste Priorität haben sollte“.

Diese Formulierung ist wichtig. Die Biden-Administration glaubt eindeutig nicht, dass Israel die „Wiederherstellung der Ruhe“ an seiner Nordgrenze als „oberste Priorität“ betrachtet. Die Erwähnung des Libanon ist pro forma; die USA können nicht nur mit dem Finger auf Israel zeigen, damit es nicht zu einer politischen Gegenreaktion kommt. Die Absichten der Hisbollah sind klar: Sie stellt sich auf die Seite der Palästinenser und geht langsam bis an die Grenzen, um zu sehen, wie weit sie gehen kann, bevor Israel wirklich auf sie losgeht. Der Südlibanon kann sich angesichts der katastrophalen Lage im Land einen israelischen Großangriff nicht leisten. Sie könnten ihn trotzdem bekommen.

Biden hat allen Grund zur Sorge. Trotz öffentlicher Dementis, die immer absurder werden, unternimmt Israel offensichtlich viel mehr als nur den Versuch, die Hamas im Gazastreifen anzugreifen. Israel hat nicht nur ein Kriegsziel erklärt, das einfach nicht zu erreichen ist – die völlige Eliminierung der Hamas -, sondern es hat sich auch bemüht, zivile Ziele anzugreifen. Selbst wenn der Präsident absichtlich blind bleibt, kann es den meisten von Bidens Mitarbeitern nicht entgangen sein, dass Israel größere Kriegsziele hat als die Hamas.

So klar das auch sein mag, die Grenzen dieser Ziele sind weniger offensichtlich. Einige in der Biden-Administration sind besorgt, dass Israel absichtlich versucht, einen größeren Krieg zu provozieren, um die Vereinigten Staaten in den Konflikt hineinzuziehen. Von außen betrachtet hat es den Anschein, dass einige in Israel genau das wollen, während andere lediglich darauf zählen, dass die US-Präsenz eine direkte Beteiligung des Irans verhindert, falls Israel und die Hisbollah in einen eskalierten Kampf verwickelt werden. Wieder andere scheinen sich ganz auf die Palästinenser zu konzentrieren und würden es vorziehen, jede Konfrontation mit der Hisbollah zu vermeiden. Im Moment ist dies die in Israel vorherrschende Meinung, aber die Regierung Biden ist sich offensichtlich nicht sicher, wie lange das so bleiben wird.

Die letzte Chance für die extreme Rechte

Ein wichtiger Aspekt, der einer genaueren Betrachtung bedarf, ist die Tatsache, dass die Lebensdauer dieser israelischen Regierung mit ziemlicher Sicherheit nicht länger ist als die derzeitigen Kämpfe, möglicherweise sogar kürzer. Viele haben beobachtet, dass Benjamin Netanjahu, der sich mit Rücktrittsforderungen als Premierminister konfrontiert sieht und anscheinend endgültig am Ende seiner politischen Überlebensfähigkeit angelangt ist, den Krieg verlängern will, um seine Amtszeit zu verlängern und vielleicht sogar einen Ausweg aus seiner derzeitigen, scheinbar aussichtslosen politischen Lage zu finden. Doch diese Sorgen sind nicht auf Netanjahu beschränkt.

Auch die extreme Rechte, vertreten durch Bezalel Smotrich und Itamar Ben-Gvir, sieht einer ungewissen Zukunft entgegen. Der verbrecherische Angriff der Hamas am 7. Oktober gab ihr die Gelegenheit, ihr Programm der ethnischen Säuberung sowohl im Gazastreifen als auch im Westjordanland erheblich auszuweiten, und sie hat diese Gelegenheit genutzt. Obwohl sie im Westjordanland vorsichtig vorgehen müssen, ist die massive Eskalation der völlig grundlosen israelischen Gewalt dort, einschließlich der Angriffe von Siedlern und Militärs, ein klares Zeichen für die Umsetzung ihrer Agenda. Das ist natürlich nicht nur auf Smotrich und Ben-Gvir beschränkt. Sie sind einfach unverblümter und weniger zurückhaltend in ihren Äußerungen.

Dennoch geben viele Israelis der extremen Rechten, ihrem Festhalten an der Ideologie statt an der Strategie und ihrer Unerfahrenheit im Regieren einen Teil der Schuld an ihren Verlusten. Infolgedessen scheint es wahrscheinlicher, dass sie der nächsten Regierung nicht angehören werden, auch wenn sie je nach Ausgang der Wahlen und der Koalitionsgespräche aus der Not heraus eine weitere Chance erhalten könnten.

In jedem Fall erkennen sowohl die extreme Rechte als auch die eher dem Mainstream angehörende Rechte in der derzeitigen israelischen Regierung, dass sie gerade jetzt die einmalige Gelegenheit haben, das gesamte Spielfeld in Israel, Palästina und im Libanon zu verändern. Auch für Netanjahu bedeutet ein solches Projekt einen längeren Konflikt, da er hart daran arbeitet, sich mehr Zeit zu verschaffen.

Dies ist ein wesentlicher Grund dafür, dass Israel den Geiselaustausch so lange hinausgezögert hat und damit den Zorn der Familien riskierte, mit deren Leben die Netanjahu-Regierung so gefühllos gespielt hat. Aber wir alle haben das Ergebnis des israelischen Angriffs gesehen: die Verdichtung dessen, was von der Bevölkerung des Gazastreifens übrig geblieben ist, im Süden, die eskalierenden Angriffe und die Räumung palästinensischer Dörfer im Westjordanland und die allmähliche Einführung des Gedankens, die überlebenden Palästinenser in andere Länder abzuschieben, in den Diskurs.

Eskalation mit der Hisbollah

Die eigentliche Gefahr einer Eskalation geht von der Hisbollah an der libanesischen Grenze zu Israel aus. Zwar scheint keine der beiden Seiten eine Eskalation zu wollen, doch gibt es sicherlich Kräfte innerhalb der Netanjahu-Regierung, die dies wollen, und das ist es, was die Regierung Biden beunruhigt.

Israel und die Hisbollah starten seit Wochen kleine eskalierende Angriffe und nähern sich damit einer potenziell explosiven Konfrontation immer weiter an. Die Hisbollah will ihre Unterstützung für die Palästinenser demonstrieren, doch wenn sie im Libanon die Art von Zerstörung anrichtet, die Israel auslösen kann, riskiert sie angesichts der ohnehin schon schrecklichen Unruhen in dem politisch und wirtschaftlich verkrüppelten Land, einen Großteil ihrer Unterstützung im Libanon zu verlieren.

Auch in der israelischen Führung sind viele nicht erpicht darauf, eine zweite Front zu eröffnen. Die israelischen Streitkräfte sind bereits zwischen der Verteidigung des Nordens und der Zerstörung des Gazastreifens aufgeteilt. Noch mehr Ressourcen an die libanesische Grenze zu verlagern, eröffnet eine Reihe düsterer Möglichkeiten, vor allem, wenn es im Westjordanland zu Gewaltausbrüchen kommt, wie sie die Siedler so verzweifelt wünschen.

Aber auch andere wollen vielleicht die Gelegenheit nutzen, die Hisbollah zu zerschlagen. Sie glauben vielleicht, dass die Präsenz amerikanischer Kriegsschiffe im östlichen Mittelmeer den Iran weiterhin von einer direkten Konfrontation mit Israel abhalten wird, dass Israel die Versuche des Irans, seinen libanesischen Verbündeten mit Nachschub zu versorgen, zumindest zu einem guten Teil blockieren könnte und dass die Hisbollah somit von Israel allein dezimiert werden könnte.

Wahrscheinlicher ist jedoch, dass das Kalkül darin besteht, die USA in die Kämpfe hineinzuziehen. Zwar würde der Iran eine direkte Beteiligung wahrscheinlich vermeiden wollen, doch würde ein Kampf zwischen Israel und der Hisbollah mit ziemlicher Sicherheit die Verbündeten des Irans in Syrien, im Irak und im Jemen auf den Plan rufen. Das könnte durchaus ausreichen, um die Beteiligung der USA zu eskalieren. Ab diesem Punkt könnte der Iran zu einer direkteren Beteiligung gezwungen werden, und fast jedes düstere, sogar apokalyptische Szenario ist möglich.

Klügere Köpfe in Israel könnten erkennen, dass die Verwicklung der USA in einen direkten Konflikt auf Kosten amerikanischer Leben die Gefahr birgt, dass die Unterstützung Israels durch die USA noch mehr in Frage gestellt wird. Die Gaza-Kampagne hat bereits beispiellose Proteste gegen Israel auf die Straße gebracht. Die Tatsache, dass sie von jungen Menschen – Juden und Muslimen – gemeinsam und in eigenen Demonstrationen angeführt werden und von Expertenmeinungen unterstützt werden, die das israelische Vorgehen als Kriegsverbrechen bezeichnen und sogar in die Nähe eines tatsächlichen Völkermords rücken, hat die Grenzen der amerikanischen und europäischen Unterstützung für Israel deutlich gemacht. Das hat zu einem harten Durchgreifen gegen jegliche Unterstützung der Palästinenser geführt, zu einer Eskalation der Angst um Karrieren und Chancen, die seit langem Teil der Palästina-Solidaritätsbewegung sind.

Die Zunahme der Razzien ist jedoch ein Zeichen dafür, dass die etablierte Macht der Israel-Befürworter in Frage gestellt wird. Es handelt sich um eine unsubtile Taktik, die auf lange Sicht mit Sicherheit eine Gegenreaktion hervorrufen wird. Diese Gegenreaktion wird sich um ein Hundertfaches verstärken, wenn amerikanische Soldaten durch die Unterstützung israelischer Kriegsverbrechen ums Leben kommen, und sie würde die progressiven Antikriegskräfte mit den realistischen außenpolitischen Denkern und dem amerikanischen Mainstream zusammenbringen, die deutlich gemacht haben, dass sie es leid sind, amerikanisches Blut im Nahen Osten vergießen zu sehen.

Israelische Spaltungen

Die fanatischeren Kräfte in der israelischen Regierung wie auch einige der zynischeren versuchen jedoch, diese seltene Gelegenheit zu nutzen. Es kommt nicht oft vor, dass ein amerikanischer Präsident so leichtsinnig ist, die Vereinigten Staaten so leicht in einen Krieg hineinzuziehen, den sie nicht wollen. Joe Biden hat darauf gesetzt, dass es den Iran, Syrien, die Hisbollah und andere mit dem Iran verbündete Milizen davon abhalten würde, Israel anzugreifen, wenn man die US-Streitkräfte in Gefahr brächte. Biden war sich sicher, dass keiner dieser Akteure es wagen würde, sich einzumischen, solange die USA so sichtbar und nachdrücklich präsent sind.

Das hat sich bisher als richtig erwiesen, aber Biden hat nicht bedacht, welche Versuchung er für Israel darstellt. Mit seinem typisch anmaßenden Mangel an Weitsicht hat Biden die Vereinigten Staaten in eine Lage gebracht, in der ein kleiner Fehltritt oder ein unerwarteter Angriff auf Israel (oder sogar auf amerikanische Streitkräfte) eine Reaktion der USA erzwingen könnte. Dieses Risiko vervielfacht sich jetzt, da Israel in der Lage ist, Schritte zu unternehmen, um die USA viel leichter in einen Krieg hineinzuziehen, als wenn das amerikanische Militär mobilisieren und Streitkräfte in die Region schicken müsste.

Das ist das Szenario, über das Biden offensichtlich besorgt war, als er Hochstein, einen IDF-Veteranen und einen im israelischen Establishment weithin respektierten Mann, mit der Kommunikation mit dem Libanon und Israel beauftragte. Er konnte natürlich nicht direkt mit der Hisbollah sprechen, aber die libanesische Regierung konnte der Hisbollah-Führung die Drohungen übermitteln, die sicherlich Hochsteins Botschaft an sie waren. Sie sind nicht dazu gedacht, die Hisbollah zu beeinflussen, und das müssen sie auch nicht. Die schrittweise Eskalation, die wir trotz der Gräueltaten im Gazastreifen beobachten konnten, ist ein klares Zeichen dafür, dass die Hisbollah versucht, einen totalen Krieg zu vermeiden. Hochstein musste nur zeigen, dass er mit beiden Seiten spricht.

Im Moment versucht auch Israel noch, eine Eskalation zu vermeiden, aber einige seiner jüngsten Angriffe haben die Spannungsnadel nach oben getrieben – ebenso wie die der Hisbollah. Netanjahu fürchtet ein schnelles Ende des Krieges, das seinen Tag der Abrechnung vor der israelischen Öffentlichkeit vorverlegen würde. Er ist gewiss nicht abgeneigt, die Vereinigten Staaten in einen Krieg hineinzuziehen, ungeachtet der langfristigen Auswirkungen auf die Beziehungen zwischen den USA und Israel sowie auf Israel selbst, das wahrscheinlich sowohl großen Schaden erleiden als auch einen bedeutenden weltweiten Rückschlag erleiden wird, wenn es diesen Krieg mutwillig ausweitet.

Biden musste bereits dem internationalen und nationalen Druck nachgeben und sich für eine kurze Unterbrechung des Gemetzels in Gaza aussprechen. Er und seine Sprecher sind allmählich dazu übergegangen, zuzugeben, dass Israel bei seinen Operationen „zu viele“ zivile Opfer verursacht hat. So wenig das auch klingen mag, es ist ein bedeutender Fortschritt gegenüber der Rhetorik der Biden-Regierung in den ersten Wochen des israelischen Angriffs, und es ist alles auf den Druck zurückzuführen, den das Weiße Haus von Aktivisten, anderen Ländern und sogar von Regierungsmitarbeitern spürt.

Diese Veränderung beinhaltet die unausgesprochene Tatsache, dass Israel hinter viel mehr als der Hamas her ist. Diese Erkenntnis ist der Grund für die wiederholten Erklärungen der Regierung Biden, dass sie gegen eine Umsiedlung der Bevölkerung des Gazastreifens ist. Biden hat die Erwartung geweckt, dass er Israel zumindest nicht dabei helfen wird, die Bewohner des Gazastreifens in andere Gebiete zu zwingen, auch wenn dies keineswegs garantiert ist.

Was dieser Druck bisher nicht bewirkt hat, sind echte und materielle Schritte, um Israel an der Verfolgung seiner gefährlicheren Ziele zu hindern – sowohl was die Zwangsumsiedlung von Palästinensern als auch eine Eskalation im Libanon betrifft. Das ist sicherlich eine Position, in der sich Joe Biden nicht wiederfinden möchte. Jede Maßnahme, die er ergreifen würde, um Israel unter diesen Umständen abzuschrecken, würde mit Sicherheit zu Gegenreaktionen seitens der pro-israelischen Kräfte führen, für die er bereits einen Teil der muslimischen, arabischen und progressiven Unterstützung geopfert hat.

Biden hat sich selbst in diese Lage gebracht und ist nun darauf angewiesen, dass Netanjahu seinen Forderungen nachkommt, insbesondere was die Eskalation betrifft. Die jüngsten Ereignisse sind nicht vielversprechend. Die Eskalation mag schrittweise erfolgen, aber sie schreitet voran. Und obwohl Netanjahu im Moment nicht geneigt zu sein scheint, Schritte zu unternehmen, die eine Beteiligung der USA provozieren, könnte sich das ändern, wenn der Hisbollah ein zu großer Schlag gelingt. Biden hat Recht, wenn er versucht, die Situation zu beruhigen, aber er muss mutiger sein und Netanjahu wissen lassen, dass die Vereinigten Staaten nicht über ihre Abschreckungsrolle hinausgehen werden. Die Chancen, dass Biden zu einer solch entschlossenen Haltung bereit ist, scheinen angesichts seines bisherigen Verhaltens fraglich.

Übersetzt mit Deepl.com

Mitchell Plitnick ist der Vorsitzende von ReThinking Foreign Policy. Zusammen mit Marc Lamont Hill ist er Autor von Except for Palestine: The Limits of Progressive Politics. Zuvor war Mitchell Plitnick Vizepräsident der Foundation for Middle East Peace, Direktor des US-Büros von B’Tselem und Co-Direktor der Jewish Voice for Peace.



