Putin wurde zum Kriegsverbrecher erklärt, weil er die gleiche Anzahl von Kindern *umgesiedelt* hat, die Israel gerade *getötet* hat

Caitlin Johnstone

24. November 2023

Es ist wahrscheinlich erwähnenswert, dass die Gesamtzahl der im Gazastreifen getöteten Kinder gerade die Zahl der Kinder übertroffen hat, die der Internationale Strafgerichtshof dem russischen Präsidenten Wladimir Putin vorwirft, aus einem Kriegsgebiet verlegt zu haben.

Nach jüngsten Schätzungen der Behörden im Gazastreifen liegt die Zahl der palästinensischen Kinder, die in den letzten sieben Wochen durch die israelische Bombardierung getötet wurden, bei knapp über sechstausend. Diese Zahl stammt vom Medienbüro des Gazastreifens, das nur unbestätigte Schätzungen abgeben kann, da das Gesundheitsministerium des Gazastreifens, das normalerweise solche Zahlen meldet, aufgrund des durch die Bombardierung verursachten Zusammenbruchs der Kommunikationswege nicht mehr in der Lage ist, die Toten effektiv zu zählen.

Im März dieses Jahres – ironischerweise am 20. Jahrestag der US-Invasion im Irak – erließen IStGH-Richter einen Haftbefehl, in dem Putin wegen Kriegsverbrechen in der Ukraine angeklagt wurde. Die Anschuldigungen? Die „unrechtmäßige Deportation“ von etwa sechstausend ukrainischen Kindern in ein Netzwerk von „Umerziehungs“-Lagern innerhalb Russlands.

Wie The Grayzone seinerzeit dokumentierte, stützten sich die Anklagen des IStGH auf einen Bericht der Yale HRL, der voller Widersprüche und Handlungslücken ist und den nicht unerheblichen Interessenkonflikt aufweist, dass er vom US-Außenministerium finanziert wurde. Der Bericht selbst räumt ein, dass er „keine Belege für Kindesmisshandlung“ gefunden hat und dass fast alle Kinder rechtzeitig an ihre Familien zurückgegeben wurden.

Aber selbst wenn all diese Punkte falsch wären und Wladimir Putin tatsächlich sechstausend ukrainische Kinder illegal entführt hätte, um sie zu Russen zu machen, wäre das dann schlimmer als ihre Ermordung durch den Abwurf starker militärischer Sprengstoffe auf Gebiete, von denen bekannt ist, dass sie voll von Kindern sind? Warum ist das eine ein Kriegsverbrechen und das andere offenbar in Ordnung? Schließlich ist Russland ebenso wenig Vertragspartei des Römischen Statuts des Internationalen Strafgerichtshofs wie Israel.

In einem aktuellen Bericht der Vereinten Nationen heißt es: „Seit dem 7. Oktober, als Hamas-Kämpfer Israel angriffen, sind schätzungsweise 67 Prozent der mehr als 14.000 Menschen, die im Gazastreifen getötet wurden, Frauen und Kinder.“ Wenn wir davon ausgehen, dass es sich um glatte 14.000 handelt, und die obszön großzügige Annahme machen, dass jeder einzelne der von Israel getöteten Männer Hamas-Kämpfer waren, ergibt sich aus den 67 Prozent eine Gesamtzahl von 9.380 getöteten Zivilisten in nur sieben Wochen Bombardierung.

In den 21 Monaten des Krieges in der Ukraine schätzt die UNO die Zahl der getöteten Zivilisten auf etwa zehntausend. Die Gesamtzahl der getöteten Kinder? Etwa 560.

Die Zahlen zeigen, dass Israel sich im Gazastreifen eindeutig mörderischer und krimineller verhält als Russland in der Ukraine, aber wir guten und treuen Mitglieder der internationalen Gemeinschaft sollen nur die Strafverfolgung des russischen Führers in Den Haag wünschen.

Das „Völkerrecht“ existiert in Wirklichkeit gar nicht, weshalb es von den mächtigen Regierungen immer einfach ignoriert wird, während die Menschen, die tatsächlich vom Internationalen Strafgerichtshof inhaftiert werden, immer aus schwächeren Nationen stammen (überwiegend aus Afrika). Vielleicht veranschaulicht nichts diese Dynamik besser als der American Service-Members‘ Protection Act der US-Regierung, besser bekannt als der Hague Invasion Act. Dieses Gesetz aus dem Jahr 2002 ermächtigt zur Anwendung militärischer Gewalt, um Angehörige des US-Militärs oder mit den USA verbündete Personen von Versuchen des Internationalen Strafgerichtshofs zu befreien, sie wegen Kriegsverbrechen zu verfolgen. Zu den „Verbündeten“ der USA gehören angeblich auch die israelischen Streitkräfte.

In Wahrheit wird unsere Welt von Tyrannen regiert, die tun, was sie wollen, und ihre Handlungen werden von den Massenmedien gerechtfertigt, die als Propagandisten für die zentralisierte Machtstruktur der USA fungieren. Experten weinen und zerreißen ihre Kleider über die russischen Verbrechen, während sie die weitaus größeren Verbrechen Israels verteidigen, verharmlosen und verschleiern, weil Israel ein Teil dieser weltumspannenden Machtstruktur ist und Russland nicht.

Ich war nie besonders daran interessiert, die russische Regierung zu verteidigen. Was mich interessiert, ist der Widerstand gegen die Mordlust der weltumspannenden Machtstruktur, unter der ich lebe, und gegen all die Lügen, die Doppelmoral und die Heuchelei, mit denen die Morde aufrechterhalten werden.

