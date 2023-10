Israel-Palestine war live: Israel bombs Gaza hospital killing hundreds At least 200 have been killed in Israel’s bombing of the al-Ahli al-Arabi hospital in Gaza City



Israel wird nach dem Krankenhausmassaker des „Völkermordes“ beschuldigt, Jordanien sagt den Gipfel in Amman ab

Wichtigste Punkte

Live-Updates

Bombenanschlag auf Bäckerei in Gaza tötet zwei Palästinenser

vor 26 Minuten

Israel hat bei einem Angriff auf eine Bäckerei im Flüchtlingslager Nuseirat im Zentrum des Gazastreifens mindestens zwei Palästinenser getötet.

Nach Angaben des palästinensischen Nachrichtensenders Quds News wurde die Bäckerei Al Banna in der Nacht zum Dienstag von israelischen Flugzeugen angegriffen.

Angriff auf Krankenhaus in Gaza wird Bidens Reise nach Israel dominieren

vor 32 Minuten

Sean Matthew von Middle East Eye berichtet über die Themen, die US-Präsident Joe Biden bei seinem Besuch in Israel voraussichtlich besprechen wird.

Sein Besuch erfolgt nach dem verheerenden israelischen Angriff auf ein Krankenhaus in Gaza, bei dem mindestens 500 Menschen ums Leben kamen.

Führende Vertreter arabischer Staaten, darunter Ägypten und Jordanien, die den US-Präsidenten ursprünglich in Amman treffen wollten, haben das Treffen abgesagt.

Der Angriff hat auch in der arabischen und islamischen Welt Empörung ausgelöst, mit Protesten in Istanbul, arabischen Hauptstädten und Teheran sowie in anderen Städten.

Sean spricht mit US-Diplomaten, ehemaligen CIA-Beamten und Jordaniens erstem Botschafter in Israel.

Lesen Sie mehr: Krankenhausstreik in Gaza verfolgt Bidens Besuch in Israel

israel krankenhausstreik gaza

Menschen versammeln sich um die Leichen von Palästinensern, die bei einem israelischen Angriff auf das Ahli Arab Krankenhaus im Zentrum von Gaza am 17. Oktober getötet wurden (AFP)

Der israelische Angriff auf ein anglikanisches Krankenhaus ist ein „Kriegsverbrechen“, sagt der Ökumenische Rat der Kirchen

vor 52 Minuten

Der Ökumenische Rat der Kirchen (ÖRK) hat den israelischen Bombenangriff auf das von Anglikanern betriebene al-Ahli Arab Hospital als Kriegsverbrechen bezeichnet.

„Der Angriff kommt einer kollektiven Bestrafung gleich, die nach internationalem Recht ein Kriegsverbrechen darstellt“, erklärte ÖRK-Generalsekretär Jerry Pillay in einer Erklärung.

„Die internationale Gemeinschaft muss Israel für die Verbrechen gegen die Zivilbevölkerung zur Rechenschaft ziehen.“

Der Angriff sei am selben Tag erfolgt, an dem Kirchenverantwortliche in Jerusalem einen Gebetstag für den Frieden in Gaza organisiert hätten.

„Die Gläubigen in aller Welt hatten sich dem Gebet angeschlossen, doch Israel antwortete mit einem Angriff auf ein kirchliches Krankenhaus“.

Pillay fügte hinzu, dass US-Präsident Joe Biden bei seinem heutigen Besuch in Israel „diese abscheuliche Tat verurteilen“ und die israelische Regierung auffordern solle, „die gewaltsame Bombardierung des Gazastreifens einzustellen und einen humanitären Korridor zu öffnen“.

Generalstreik im Westjordanland ausgerufen

vor 1 Stunde

Nach dem israelischen Angriff auf das al-Ahli al-Arab-Krankenhaus, bei dem Hunderte von Palästinensern getötet wurden, ist am Mittwoch in allen Städten des besetzten Westjordanlandes ein Generalstreik ausgerufen worden.

Nach Angaben der Nachrichtenagentur Wafa sollen Universitäten, Geschäfte und Banken geschlossen werden.

Israel erlässt neuen Zwangsumsiedlungsbescheid

vor 1 Stunde

Israel hat eine neue Aufforderung zur Zwangsumsiedlung von Palästinensern in Gaza-Stadt herausgegeben und sie aufgefordert, in das Gebiet al-Mawasi im Westen von Khan Younis im südlichen Gazastreifen zu ziehen.

Die Aufforderung erging, nachdem Israel seine Bombardierung des Gazastreifens fortgesetzt hatte und von führenden Vertretern der Palästinenser und des Nahen Ostens für einen Angriff auf ein Krankenhaus verantwortlich gemacht wurde, bei dem mehr als 500 Menschen getötet wurden.

USA erhöhen Libanon-Warnstufe auf ‚Nicht reisen‘

vor 3 Stunden

Die USA haben die Reisewarnung für den Libanon auf Stufe 4 erhöht und das Mittelmeerland damit auf eine Stufe mit den kriegsgebeutelten Ländern Sudan und Syrien gestellt.

Der Libanon wurde am Dienstag angesichts der Eskalation der Kämpfe zwischen Israel und der Hisbollah im Süden des Landes von der Stufe 3 „Reconsider travel“ herabgestuft.

Die USA warnten ihre Bürger vor Reisen in das Land „aufgrund der unvorhersehbaren Sicherheitslage“ und erklärten: „Zwischen Israel und der Hisbollah kam es zu einem Austausch von Raketen, Flugkörpern und Artillerie.

Ebenfalls am Dienstag wurde Familienmitgliedern von US-Regierungsangestellten und einigen Mitarbeitern der Botschaft in Beirut gestattet, den Libanon „aufgrund der unvorhersehbaren Sicherheitslage“ vorübergehend zu verlassen.

Demonstranten versuchten am Dienstag, die US-Botschaft zu stürmen.

Bischöfliche Kirche, die ein Krankenhaus in Gaza leitet, war nach einem früheren Raketenangriff „verängstigt

vor 4 Stunden

Die Episkopalkirche von Jerusalem, die das al-Ahli al-Arab Krankenhaus in Gaza-Stadt betreibt, war besorgt, dass ihr Krankenhaus tagelang unter Beschuss genommen werden könnte, nachdem Israel am Samstag einen Warnschuss auf die Einrichtung abgegeben hatte.

„Wir sind noch mehr erschrocken, als am Samstag eine Rakete als Warnung auf das Krankenhaus abgefeuert wurde“, sagte ein Priester der bischöflichen Diözese Jerusalem, die das Krankenhaus verwaltet, gegenüber der BBC.

„Am Samstag schlug eine Rakete in das Krankenhaus ein, beschädigte das Gebäude erheblich und verletzte vier Menschen.“

„Soweit ich weiß, handelt es sich um eine israelische Rakete“, so der Priester.

Israel feuerte „Warngranaten“ auf Krankenhaus in Gaza-Stadt ab, Gesundheitsbeamter sagt

vor 4 Stunden

Ein hochrangiger Gesundheitsbeamter im Gazastreifen sagte, Israel habe zwei Artilleriegranaten als „Warnung“ auf das al-Ahli al-Arab Krankenhaus in Gaza-Stadt abgefeuert, Tage bevor es bombardiert wurde.

Nach Angaben des Unterstaatssekretärs des Gesundheitsministeriums, Yousef Abu al-Rish, wurde das Krankenhaus erstmals am Samstagabend angegriffen.

Am nächsten Tag rief die israelische Armee den Direktor des Krankenhauses an: „Wir haben Sie gestern mit zwei Granaten gewarnt“, hieß es, bevor sie die Evakuierung des Krankenhauses forderten, so Abu al-Rish.

Palästinensische Beamte und führende Vertreter der arabischen und islamischen Welt haben Israel für die Bombardierung des Krankenhauses und den Tod von mehr als 500 Menschen verantwortlich gemacht.

Israel machte eine vom Islamischen Dschihad abgefeuerte Rakete für den Angriff verantwortlich.

Der Islamische Dschihad wies diese Anschuldigung zurück.

Der iranische Außenminister trifft in Saudi-Arabien ein

vor 6 Stunden

Der iranische Außenminister Hossein Amir-Abdollahian ist am Mittwoch in Dschidda (Saudi-Arabien) eingetroffen, wie Videos in den sozialen Medien zeigen.

Saudi-Arabien und Pakistan haben eine Dringlichkeitssitzung der Organisation für Islamische Zusammenarbeit einberufen, um den israelisch-palästinensischen Krieg zu besprechen.

Der pakistanische Außenminister Jalil Abbas Jillani traf am Dienstag in Saudi-Arabien ein.

Amir-Abdollahian traf in Dschidda ein, als arabische und muslimische Staaten Israel für den Angriff auf das Krankenhaus al-Ahli al-Arab in Gaza-Stadt verurteilten, bei dem nach palästinensischen Angaben mehr als 500 Menschen getötet wurden.

Islamischer Dschihad dementiert israelische Behauptung zum Krankenhausangriff

vor 6 Stunden

Die palästinensische Gruppe Islamischer Dschihad hat die Anschuldigung Israels zurückgewiesen, die Rakete abgefeuert zu haben, die das Krankenhaus al-Ahli al-Arab in Gaza-Stadt getroffen hat.

Die Gruppe erklärte, Israel versuche, sich der Verantwortung für das brutale Massaker zu entziehen, das es begangen habe.

„Die vom Feind verbreiteten Anschuldigungen entbehren jeder Grundlage“, erklärte der Islamische Dschihad und fügte hinzu, dass die Gruppe „keine Gebetsstätten oder öffentliche Einrichtungen, insbesondere Krankenhäuser, als militärische Zentren oder Waffenlager nutzt“.

Biden will Israel „harte Fragen“ stellen, sagt Kirby

vor 6 Stunden

US-Präsident Joe Biden beabsichtigt, Israel „einige harte Fragen“ zu stellen, wenn er am Mittwoch in dem Land eintrifft, sagte John Kirby, der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates.

„Wir alle wollen wissen, was bei dem Angriff auf das Krankenhaus in Gaza passiert ist“, sagte Kirby mit Blick auf den Angriff auf das al-Ahli al-Arab Krankenhaus in Gaza-Stadt, bei dem nach palästinensischen Angaben mehr als 500 Menschen getötet wurden.

Palästinensische Beamte und führende Politiker im gesamten Nahen Osten haben Israel für den Angriff verantwortlich gemacht. Ein geplantes Gipfeltreffen zwischen Biden und den Staats- und Regierungschefs von Jordanien, Ägypten und der Palästinensischen Autonomiebehörde wurde nach dem Angriff abgesagt.

Kirby sagte, die Entscheidung, das Gipfeltreffen nicht stattfinden zu lassen, sei „einvernehmlich“ gewesen.

Biden plant auch, die humanitäre Lage im Gazastreifen mit israelischen Führern anzusprechen. Er wird auch mit Opfern des Hamas-Angriffs und Familien von Geiseln zusammentreffen.

UN-Chef entsetzt über Krankenhausanschlag

vor 7 Stunden

UN-Generalsekretär Antonio Guterres zeigte sich entsetzt über den Angriff auf das al-Ahli al-Arab-Krankenhaus in Gaza-Stadt, verzichtete aber auf eine Schuldzuweisung.

„Krankenhäuser und medizinisches Personal stehen unter dem Schutz des humanitären Völkerrechts“, schrieb Guterres auf X, früher bekannt als Twitter

Mahmoud Abbas sagt nach tödlichem Bombenanschlag: „Keine weitere Nakba zulassen

vor 8 Stunden

Mahmoud Abbas sagte, Palästina werde im 21. Jahrhundert keine weitere Nakba zulassen, während er den UN-Sicherheitsrat aufforderte, Israel für den Angriff auf das al-Ahli al-Arab Krankenhaus in Gaza-Stadt zu verurteilen.

Bei dem Angriff wurden nach Angaben der palästinensischen Behörden mehr als 500 Menschen getötet.

„Wir werden keine zweite Nakba im 21. Jahrhundert zulassen, wir werden nicht gehen und wir werden standhaft bleiben, ungeachtet der Opfer, wir werden das Blutbad in Gaza nicht zulassen“.

„Wir werden uns nicht bewegen. Wir werden unser Land nicht verlassen“, fügte er hinzu.

Palästinensischer UN-Botschafter macht Israel für tödlichen Angriff verantwortlich

vor 8 Stunden

Riyad Mansour, der palästinensische Botschafter bei den Vereinten Nationen, erklärte, die arabischen Länder machten Israel für die Explosion im arabischen Krankenhaus al-Ahli in Gaza-Stadt verantwortlich, bei der nach Angaben der palästinensischen Behörden mehr als 500 Menschen getötet wurden.

„Wir machen Israel für dieses Massaker und Verbrechen verantwortlich“, sagte er. „Die Verantwortlichen sollten vor Gericht gestellt, zur Rechenschaft gezogen und bestraft werden.

Die israelische Behauptung, der Angriff auf das Krankenhaus sei auf eine fehlgeleitete Rakete aus dem Gazastreifen zurückzuführen, sei eine Lüge.

Abendlicher Rückblick: Israel bombardiert Krankenhaus in Gaza, PA eröffnet Feuer auf Demonstranten, Jordanien sagt Gipfel mit Biden ab

vor 8 Stunden

Guten Abend, liebe Middle East Eye-Leser.

Heute ist der 11. Tag des Krieges, der am 7. Oktober begann.

Tag des Krieges, der am 7. Oktober begann. Während die vollständige Belagerung des Gazastreifens seit über einer Woche andauert, wurden bei einem Angriff auf das Krankenhaus al-Ahli al-Arab im Gazastreifen mindestens 500 Menschen getötet und Hunderte weitere verwundet.

Der Angriff macht den heutigen Tag zu einem der höchsten Todeszahlen an einem Tag seit Beginn des Krieges.

Hier sind einige der wichtigsten Entwicklungen des heutigen Tages.

– Ein israelischer Luftangriff auf das Krankenhaus al-Ahli al-Arab, bei dem mindestens 500 Menschen getötet wurden, wurde von Menschenrechtsgruppen als „Massaker“ und „Verstoß gegen internationales Recht“ verurteilt. Der Angriff wurde unter anderem von Katar, Ägypten, der Türkei, dem Iran, Bahrain, Kanada und Saudi-Arabien scharf verurteilt.

– Der Angriff auf das Krankenhaus löste breite Proteste im besetzten Westjordanland aus, wo die Palästinensische Behörde das Feuer eröffnete, um die Demonstranten auseinanderzutreiben.

– In Syrien, Tunesien, Spanien, Berlin, der Türkei und dem Libanon fanden weltweite Proteste gegen den Anschlag statt. In Jordanien stürmten Demonstranten die israelische Botschaft.

– Der jordanische Außenminister Ayman Safadi hat das für morgen geplante Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs der USA, Ägyptens und der Palästinenser nach dem Anschlag auf das Krankenhaus abgesagt.

– Nach Angaben des Komitees zum Schutz von Journalisten wurden in den vergangenen anderthalb Wochen 17 Journalisten bei den Kämpfen getötet.

– Nach Angaben des Flüchtlingshilfswerks Unrwa wurden heute mindestens sechs Palästinenser durch einen israelischen Bombenanschlag in einer ihrer Schulen getötet.

– Die israelische Armee erklärte heute, dass seit dem 7. Oktober 301 Soldaten getötet wurden.

– Oxfam zufolge befindet sich der Gazastreifen in einer „beispiellosen Gesundheitskrise“, da die Gefahr des Ausbruchs tödlicher Infektionskrankheiten, einschließlich Cholera, zunimmt, da die Wasserversorgung und die sanitären Anlagen im Gazastreifen zusammenbrechen.

– Entlang der libanesisch-israelischen Grenze sind die Spannungen wieder aufgeflammt, da die Hisbollah eine Reihe von Raketen und Panzerabwehrraketen aus dem Südlibanon auf Israel abgefeuert hat.

– In Jerusalem sagen Palästinenser, sie hätten „Angst, ihre Häuser zu verlassen“, da israelische Sicherheitskräfte und Patrouillen von Freiwilligen, die vom Ministerium für nationale Sicherheit von Itamar Ben-Gvir bewaffnet werden, Bewohner angreifen und schikanieren.

– Eine arabische Lehrerin wurde von einer israelischen Schule entlassen, weil sie der Seite Eye on Palestine in den sozialen Medien folgte.

Wir von Middle East Eye tun unser Bestes, um Sie weiterhin rund um die Uhr mit aktuellen Informationen zu versorgen. Seit Freitag ist die Internetverbindung in Gaza um fast die Hälfte zusammengebrochen, und wir haben den Kontakt zu unseren Korrespondenten dort verloren.

Sie können unsere Berichterstattung auch auf Facebook, X, Instagram und YouTube finden. Übersetzt mit Deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …