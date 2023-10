Hospital massacre compounds Gaza’s nightmare Jordan cancels summit with Biden as Palestinians, region protest unprecedented horror.

Krankenhausmassaker verschlimmert den Albtraum von Gaza

Von Maureen Clare Murphy

18. Oktober 2023

Ein Sanitäter trägt die Leiche eines Palästinensers, der bei einem israelischen Angriff in Rafah im südlichen Gazastreifen getötet wurde, am 17. Oktober. Firas El-Shaer APA-Bilder

Hunderte von Palästinensern wurden am Dienstag bei einem israelischen Luftangriff auf ein Krankenhaus in Gaza-Stadt getötet – der tödlichste Vorfall in der seit elf Tagen andauernden Militäraktion in dem Gebiet.

Die Zahl der Todesopfer in Gaza ist nun mindestens doppelt, wenn nicht dreifach so hoch wie die Zahl der 1.300 Menschen, die nach israelischen Angaben bei einem Überraschungsangriff am 7. Oktober unter Führung von Hamas-Kämpfern aus dem Gazastreifen getötet wurden. Sie hat bereits die Zahl der Menschen, die während des 51-tägigen Krieges Israels gegen Gaza im Jahr 2014 getötet wurden, in den Schatten gestellt.

Der Tod ist in Gaza so nah, dass Ärzte „handgeschriebene Testamente in den Taschen der Menschen finden, wenn sie ins Krankenhaus kommen“, sagte ein Arzt des Al-Shifa-Krankenhauses – dem größten in Gaza – am Dienstag der Washington Post.

Mehrere regelmäßige Mitarbeiter von The Electronic Intifada und andere Kontaktpersonen in und aus dem Gazastreifen haben Familienmitglieder – manchmal mehrere Dutzend – sowie Freunde und Nachbarn verloren.

Das Gesundheitsministerium teilte am Dienstag mit, dass seit dem 7. Oktober 3.000 Menschen, darunter mindestens 850 Kinder, im Gazastreifen ums Leben gekommen sind, wobei die Opfer des Bombenanschlags in al-Ahli nicht mitgerechnet sind. „Hunderte von weiteren Toten werden unter den Trümmern vermutet“, so die UNO.

„Die Verwesung von Leichen unter eingestürzten Gebäuden ist ein zunehmendes humanitäres und ökologisches Problem“, so die UN.

Die Arbeit der Rettungsteams, insbesondere der palästinensischen Zivilverteidigung, wurde durch die anhaltenden Luftangriffe, den Mangel an Treibstoff für Krankenwagen und Ausrüstung und die „begrenzte oder fehlende Verbindung zu Mobilfunknetzen“ behindert.

Palästinenser bergen ein Opfer nach einem israelischen Luftangriff in Rafah, südlicher Gazastreifen, 17. Oktober. Firas El-Shaer APA-Bilder

Massaker am laufenden Band

Zu Beginn des Tages wurden bei israelischen Luftangriffen Dutzende von Menschen im südlichen Gazastreifen getötet, wohin viele umgesiedelt worden waren, nachdem Israel die Zwangsumsiedlung von Menschen aus dem nördlichen Gazastreifen, einschließlich Gaza-Stadt, angeordnet hatte.

Bei israelischen Luftangriffen auf Wohngebäude wurden am Dienstag mindestens 28 Menschen in Rafah-Stadt, 40 Menschen in Khan Younis und 21 Menschen im emiratischen Viertel von Khan Younis getötet.

„Unter den Todesopfern befanden sich auch Menschen, die sich auf dem Weg nach Süden befanden, um dem Befehl des israelischen Militärs zur Evakuierung des nördlichen Gazastreifens Folge zu leisten“, so die UN.

Das vorsätzliche Abschlachten von Zivilisten geht weiter.

Über Nacht wurden durch israelische Bombenangriffe auf Wohnhäuser mehr als 71 Palästinenser im südlichen Teil des Gazastreifens getötet.

Das folgende Video zeigt die Opfer, vor allem Kinder, die ins Nasr-Krankenhaus gebracht werden, nachdem Israel ihre Häuser in Khan Younis bombardiert hat. https://t.co/HC1BRHRdVH

– Jalal (@JalalAK_jojo) October 17, 2023

Bei einem israelischen Luftangriff auf eine UNRWA-Schule im Flüchtlingslager Maghazi im Zentrum des Gazastreifens wurden sechs Menschen getötet und Dutzende weitere verletzt. Etwa 4.000 Menschen waren in der UN-Einrichtung untergebracht, deren Koordinaten den israelischen Behörden mitgeteilt worden waren, um ihren Schutz zu gewährleisten.

Israel hat den Gazastreifen, der von der Versorgung mit Lebensmitteln, Wasser, Strom, Treibstoff und medizinischen Gütern abgeschnitten ist, vor und nach dem Massaker im Krankenhaus von Gaza-Stadt am Dienstag unablässig bombardiert.

Der Grenzübergang Rafah an der Südgrenze des Gazastreifens blieb geschlossen, während auf der ägyptischen Seite Hunderte von Tonnen humanitärer Hilfsgüter warteten.

Itamar Ben-Gvir, Israels rechtsextremer Minister für nationale Sicherheit, sagte am Dienstag, dass „das Einzige, was in den Gazastreifen gelangen muss, sind Hunderte Tonnen Sprengstoff von der Luftwaffe, nicht ein Gramm humanitäre Hilfe“.

Die zionistische völkermordende Regierung sieht die Menschen in Gaza nicht als Menschen an, und wo es keine Menschen gibt, kann es auch keine humanitäre Krise geben… #StopTheGenocide https://t.co/1OPXQRDBdH

– Asaf Ronel (@AsafRonel) October 16, 2023

Die UNO erklärte am Donnerstag, dass „der durchschnittliche Wasserverbrauch für alle Bedürfnisse (Trinken, Kochen und Hygiene) derzeit auf drei Liter pro Tag und Person in Gaza geschätzt wird“.

„Der Wasserverbrauch aus unsicheren Quellen nimmt zu, wodurch die Bevölkerung dem Risiko des Todes oder des Ausbruchs von Infektionskrankheiten ausgesetzt ist“, fügte die UNO hinzu.

Das Welternährungsprogramm teilte am Montag mit, dass „die Vorräte an Grundnahrungsmitteln nur noch für zwei Wochen reichen, während in den Geschäften nur noch Vorräte für vier oder fünf Tage vorhanden sind.“

Die Menschen stehen stundenlang Schlange, um Brot zu bekommen, während Bäckereien aufgrund des Mangels an wichtigen Zutaten, insbesondere Weizenmehl, das in weniger als einer Woche aufgebraucht sein dürfte, nicht arbeiten können“, so die UN.

Medien berichteten, dass ein israelischer Luftangriff am frühen Mittwoch eine Bäckerei neben einer Schule für Vertriebene in Nuseirat im zentralen Gazastreifen getroffen hat:

Krankenhäuser vor dem Zusammenbruch stehend

Unterdessen ging dem Al-Shifa-Krankenhaus, der größten medizinischen Einrichtung im Gazastreifen, während des israelischen Stromausfalls der Treibstoff für die Notstromgeneratoren aus – ein Todesurteil für Patienten, darunter auch Frühgeborene, die auf lebenserhaltende Geräte angewiesen sind.

Der Sprecher des Gesundheitsministeriums im Gazastreifen warnte am Dienstag, dass die Krankenhäuser aufgrund des Stromausfalls und der Treibstoffknappheit kurz vor dem Zusammenbruch stünden.

Die UNO teilte mit, dass es der Weltgesundheitsorganisation gelungen sei, „lokal gelagerten Treibstoff“ nach al-Shifa zu liefern, „um den Betrieb der Generatoren für einige weitere Tage zu ermöglichen“. Andere Krankenhäuser arbeiten mit einer minimalen Kapazität“.

Die Chirurgen in al-Shifa „operieren jetzt ohne Schmerzmittel“, sagte Christos Christou, der Präsident von Ärzte ohne Grenzen, am Dienstag. „Für mich als Chirurg ist das unvorstellbar.“

Tlaleng Mofokeng, UN-Sonderberichterstatterin für das Recht auf Gesundheit, sagte am Dienstag, dass „der Gesundheitssektor in der Enklave am Abgrund steht“ und forderte „einen sofortigen Waffenstillstand und dass die Mitgliedsstaaten [der Vereinten Nationen] aufhören, die Kriegstrommeln zu schlagen.“

Verwundete Kinder werden in einem Krankenhaus in Deir al-Balah im Zentrum des Gazastreifens behandelt, 17. Oktober. Omar Ashtawy APA-Bilder

Selbst für die palästinensische Öffentlichkeit, die in Gaza eine israelische Gräueltat nach der anderen miterlebt hat, war das Massaker im al-Ahli-Krankenhaus ein noch nie dagewesener Schock.

Ghassan Abu Sitta, ein britisch-palästinensischer Chirurg, sagte, dass er sich zum Zeitpunkt des Angriffs im Operationssaal des al-Ahli Krankenhauses befand:

„Es gab Artilleriebeschuss und dann einen Luftangriff auf das Krankenhaus, auf das Krankenhaus selbst“, sagte er. „Ein großer Teil des Krankenhauses wurde zerstört.“

Grafische Aufnahmen von den Folgen des Massakers zeigten die leblosen Körper kleiner Kinder und Dutzende von abgedeckten Leichen.

Al Jazeera-Korrespondent Wael Dahdouh beschrieb, dass in dem zerbombten Krankenhaus hauptsächlich verstreute Gliedmaßen gefunden wurden. „Es ist selten, dass man einen vollständigen Körper mit allen Teilen findet“, sagte er. „Je tiefer wir in das Krankenhaus vordrangen, desto mehr schockierende Szenen sahen wir.“

Der Korrespondent merkte an, dass der Status von al-Ahli als international angeschlossenes christliches Krankenhaus es vor israelischen Angriffen schützen sollte.

Die Empörung über den Streik löste Proteste in der Stadt Ramallah im Westjordanland, dem Sitz der Palästinensischen Autonomiebehörde, und in verschiedenen arabischen Hauptstädten aus, darunter auch in Amman, wo Menschen am Dienstagabend versuchten, die israelische Botschaft zu stürmen, bevor sie von jordanischen Sicherheitskräften zurückgeschlagen wurden, die Berichten zufolge Dutzende festnahmen.

In Washington versammelten sich Tausende vor dem Weißen Haus, um gegen die Komplizenschaft von Präsident Joe Biden mit Israels völkermörderischem Feldzug in Gaza zu protestieren.

Hamas-Führer Khaled Meshaal rief zu Demonstrationen vor israelischen Botschaften auf und forderte die Menschen auf, „nicht bis morgen zu warten“.

Jordanien sagte ein in Amman geplantes Gipfeltreffen mit den Führern der Palästinensischen Autonomiebehörde und Ägyptens sowie mit Biden, der am Mittwoch in Israel eintreffen sollte, ab.

Zuvor hatte der jordanische König Abdullah erklärt, dass Jordanien ebenso wie Ägypten eine Massenvertreibung von Palästinensern ablehnen werde, wie sie von vielen als Ziel der israelischen – und vielleicht auch der amerikanischen – Militäraktion in Gaza vermutet wird.

„Das ist eine rote Linie, denn ich denke, das ist der Plan einiger der üblichen Verdächtigen, um zu versuchen, de facto Probleme vor Ort zu schaffen“, sagte Abdullah.

„Keine Flüchtlinge in Jordanien, keine Flüchtlinge in Ägypten“, sagte er nach einem Treffen mit dem deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz in Berlin.

Scholz war am Mittwoch nach Jerusalem gereist, um die bedingungslose Unterstützung der deutschen Regierung für Israels Vernichtungsfeldzug im Gazastreifen zu bekunden.

Der heutige Besuch von @Bundeskanzler Scholz war ein Signal unserer unerschütterlichen Solidarität mit #Israel sowie eine Reihe von intensiven Gesprächen mit Präsident @Isaac_Herzog, Premier @netanyahu & Min @gantzbe über den Kampf gegen die Hamas, die Verhinderung einer regionalen Eskalation & humanitäre Hilfe. pic.twitter.com/s8yc8Ur05O

– Steffen Seibert (@GerAmbTLV) October 17, 2023

Auf dem Weg nach Israel sagte Biden, er sei „empört und zutiefst betrübt“ über die Explosion im al-Ahli-Krankenhaus und habe „sein nationales Sicherheitsteam angewiesen, weiterhin Informationen darüber zu sammeln, was genau passiert ist.“

Der US-Präsident sagt, er habe sein nationales Sicherheitsteam angewiesen, herauszufinden, wer das Al-Ahli-Krankenhaus bombardiert hat.

Problem: Sein nationales Sicherheitsteam hat dem mutmaßlichen Täter geholfen, Tausende von Bomben auf den Gazastreifen abzuwerfen, während dieser offen damit drohte, die Krankenhäuser zu bombardieren. https://t.co/r7EW6wMKwL

– Mohammad Alsaafin (@malsaafin) October 18, 2023

Israelische Darstellung

Israel leugnete die Verantwortung für den Angriff auf das Krankenhaus, obwohl es zahlreiche Drohungen gegen Krankenhäuser im nördlichen Gazastreifen, einschließlich Gaza-Stadt, ausgesprochen hat, wo es 1,1 Millionen Palästinenser zur Evakuierung aufgefordert hat.

Israelische Beamte stellten verschiedene Behauptungen auf und zogen sie wieder zurück, um die Schuld für die Gräueltat auf eine fehlgeleitete palästinensische Rakete zu schieben. Doch unter der Lupe von Journalisten und anderen Beobachtern fielen die israelischen Behauptungen schnell auseinander.

Die israelische Regierung machte eine fehlgeleitete Rakete des Islamischen Dschihad für den tödlichen Angriff auf das al-Ahli-Krankenhaus verantwortlich, der die Verantwortung dafür bestritt.

Eine wichtige Feststellung ist, dass die enorme Explosion und die große Zahl der Opfer weit über das hinausging, was die von den palästinensischen Widerstandsgruppen eingesetzten Raketen je zustande gebracht haben.

Obwohl sie nur wenige überzeugte, diente die israelische Propaganda dem wahrscheinlich wichtigsten Ziel: genügend Zweifel und Verwirrung zu stiften, damit die Medien ihre Behauptungen neben den Berichten der Palästinenser veröffentlichen.

In einem Interview mit Al Jazeera am Dienstagabend wies ein Sprecher des Islamischen Dschihad darauf hin, dass das al-Ahli Krankenhaus zwei Tage zuvor bei einem Warnangriff getroffen worden war.

Die American Friends of the Episcopal Diocese of Jerusalem, die Spenden für das al-Ahli Krankenhaus sammeln, erklärten, dass das diagnostische Krebsbehandlungszentrum des Krankenhauses am 14. Oktober von israelischem Raketenbeschuss getroffen wurde, wobei vier Mitarbeiter verletzt wurden.

Yousef Abu al-Rish, ein hochrangiger Gesundheitsbeamter in Gaza, sagte gegenüber Al Jazeera, dass das israelische Militär am Tag nach dem Angriff auf das al-Ahli-Krankenhaus am Samstag den Direktor des Krankenhauses angerufen und ihm gesagt habe, „wir haben Sie gestern mit zwei Granaten gewarnt“ und die Evakuierung der Einrichtung angeordnet habe.

Ein dringend benötigter Kontext. Verfolgen Sie unsere Live-Updates hier: https://t.co/cw3BFpFrmN pic.twitter.com/4TlxSZVYrT

– Ali Harb (@Harbpeace) October 18, 2023

„Auf einer Pressekonferenz, die von Leichen von Opfern umgeben war, zeigte Abu al-Rish Bilder der explodierten Munition und der Schäden, die sie hinterlassen hatte“, berichtete Al Jazeera.

Vor dem Angriff auf das al-Ahli-Krankenhaus hatte die Weltgesundheitsorganisation fast 60 Angriffe auf das Gesundheitswesen dokumentiert, bei denen 16 Mitarbeiter des Gesundheitswesens ums Leben kamen und 26 Gesundheitseinrichtungen beschädigt wurden. Vier Gesundheitseinrichtungen im nördlichen Gazastreifen wurden evakuiert und sind nach Angaben der UNO „nicht mehr betriebsbereit“.

PRCS: Wir haben wiederholt vor Angriffen auf medizinische Teams und Krankenhäuser gewarnt. Heute ist das Al-Ahli Ma’madani Krankenhaus, morgen das Al-Quds Krankenhaus und mindestens 24 weitere Krankenhäuser von der Evakuierung bedroht. Dringende internationale Maßnahmen sind erforderlich, um medizinische Teams in #Gaza zu schützen.

– PRCS (@PalestineRCS) October 17, 2023

Seit dem 7. Oktober wurden weitere Krankenhäuser von israelischen Angriffen getroffen, die jedoch weit weniger Opfer forderten.

Die politische und militärische Führung Israels hat in zahlreichen Erklärungen angedeutet, dass die gesamte Bevölkerung des Gazastreifens (2,3 Millionen Menschen) Ziel ihres Vernichtungsfeldzuges sei, und sie hat ihre Absicht erklärt, einen Völkermord zu begehen.

Bei früheren Konfrontationen machte Israel fehlgeleitete Raketen für Angriffe verantwortlich, bei denen Zivilisten ums Leben kamen, nur um später bei Untersuchungen festzustellen, dass sein Militär dafür verantwortlich war.

In einem anderen aufsehenerregenden Vorfall, der international für Empörung sorgte, veröffentlichte Israel ein Video, das angeblich zeigte, dass palästinensische Bewaffnete für die Ermordung der Al Jazeera-Korrespondentin Shireen Abu Akleh im Westjordanland im Mai 2022 verantwortlich waren.

Hier ist ein Video von dem Moment, in dem der Bombenanschlag stattfand. Es ist klar, dass die palästinensischen Widerstandsgruppen nicht über Raketen mit einer solchen Zerstörungskraft verfügen.

Israel lügt immer, es hat über die Ermordung von Shireen Abu-Akleh gelogen, und als es entlarvt wurde, haben sie es zugegeben und niemand wurde zur Verantwortung gezogen. https://t.co/xb41wSp4wg pic.twitter.com/72Oc6hIXlY

– Ahmed Abofoul | أحمد أبو فول (@AhmedAbofoul) October 17, 2023

Glauben Sie Israel nicht. Vor 27 Jahren hat Israel das Massaker von Qana begangen und darüber gelogen, bevor es zugab, dass es 116 libanesische Kinder und Frauen in einem UN-Flüchtlingslager abgeschlachtet hat. Israel bombardiert zivile Flüchtlinge ist NICHT neu und definitiv NICHT überraschend.

pic.twitter.com/n6v1K0EvCU

– Hadi Nasrallah (@HadiNasrallah) October 17, 2023

Das Video wurde von der israelischen Menschenrechtsgruppe B’Tselem schnell entlarvt, und zahlreiche unabhängige Untersuchungen haben ergeben, dass ein israelischer Scharfschütze Abu Akleh getötet hat. Niemand wurde für ihre Ermordung zur Rechenschaft gezogen.

Stunden vor dem tödlichen Angriff auf das al-Ahli-Krankenhaus schien ein israelischer Militärsprecher eine angedrohte Bodeninvasion zurückzunehmen, indem er sagte: „Wir bereiten uns auf die nächsten Phasen des Krieges vor. Wir haben noch nicht gesagt, welche das sein werden“.

„Alle reden von der Bodenoffensive. Es könnte aber auch etwas anderes sein“, sagte Richard Hecht bei einem Briefing mit Reportern.

Internationale Medien dürfen immer noch nicht in den Gazastreifen eindringen, wie der MSNBC-Korrespondent Raf Sanchez bei seiner Berichterstattung über den Angriff auf al-Ahli aus der südisraelischen Stadt Aschdod feststellte.

„Das israelische Militär liefert derzeit keine Beweise für seine Behauptung, dass es sich um eine Rakete des palästinensischen Islamischen Dschihad handelt“, sagte Sanchez. Er fügte hinzu, dass die Zahl der Todesopfer in al-Ahli „nicht das ist, was man normalerweise mit palästinensischen Raketen in Verbindung bringt“.

„Sie neigen nicht dazu, Hunderte von Menschen in einem einzigen Schlag zu töten, wie es israelische Sprengstoffe tun, insbesondere diese Bunkerbomben, die verwendet werden, um die Hamas-Tunnel unter Gaza-Stadt anzugreifen, haben das Potenzial, Hunderte von Menschen zu töten“, fügte Sanchez hinzu.

@MSNBC wirft Fragen zu israelischem Dementi über Krankenhausangriff auf (1/2) https://t.co/o4El5xRu9Q pic.twitter.com/1fdfVioy5h

– Mahan Mirza (@MirzaMahan) October 17, 2023

2/2 pic.twitter.com/5jACWRgQNq

– Mahan Mirza (@MirzaMahan) October 17, 2023

BBC-Reporterin: „Das israelische Militär… hat gesagt, dass sie ermitteln, aber es ist schwer zu sehen, was das sonst sein könnte, wirklich, angesichts der Größe der Explosion, außer einem israelischen Luftangriff, oder mehreren Luftangriffen“ pic.twitter.com/EkNFMtRgnY

– Saul Staniforth (@SaulStaniforth) October 17, 2023

Das Gesundheitsministerium des Gazastreifens hielt eine Pressekonferenz ab, umgeben von den Leichen der Opfer des al-Ahli-Schlags. Vor dem Podium hielt ein junger Mann die Leiche eines Babys, das bei der Explosion getötet wurde.

Gesundheitsbeamter in Gaza berichtet, dass die israelische Armee das Krankenhaus von Al-Ahli al-Arab mit Warnraketen beschossen hat, nachdem sie behauptet hatte, dass die Anrufe nicht beantwortet wurden. pic.twitter.com/jwmibgZy9w

– Middle East Eye (@MiddleEastEye) October 18, 2023

Wenn Sie nicht völliges Entsetzen und Wut empfinden, dann fürchte ich, dass Sie verloren sind.

pic.twitter.com/HkptF4ke3q

– Orekelewa (@annie_etc_) October 17, 2023

Zwischen den Leichenstapeln gab der Generaldirektor des Gesundheitsministeriums in Gaza eine Pressekonferenz:

Alle Opfer & Verwundeten des Massakers im Baptisten(Al Ahli) Krankenhaus waren Zivilisten.

Das Krankenhaus galt als sicherer Zufluchtsort für Zivilisten, die in #Gaza vertrieben wurden. pic.twitter.com/EYrFdvUvl2

– Ahmed Abofoul | أحمد أبو فول (@AhmedAbofoul) October 17, 2023

Das Ministerium erklärte, die Opfer des Angriffs seien allesamt Zivilisten, darunter auch viele Vertriebene, die im Krankenhaus Zuflucht gesucht hätten – ein Punkt, den ein medizinischer Mitarbeiter vor Ort betonte, der sagte, es sei das einzige christliche Krankenhaus in Gaza:

A Doctor’s Testimony from the Heart of a Targeted Al-Ahli Arabi Baptist Hospital.#GazaGenocide pic.twitter.com/KdjIL8LhDT

– Ramy Abdu| رامي عبده (@RamAbdu) October 17, 2023

Aufgrund der Art der Verletzungen sei es schwierig, die Opfer zu identifizieren, sagte das Gesundheitsministerium und wies darauf hin, dass die Koordinaten der Krankenhäuser an das Internationale Komitee vom Roten Kreuz übermittelt werden, das diese wiederum an Israel weitergibt.

Der Korrespondent von Al Jazeera, Wael Dahdouh, beschrieb, dass er Leichen gesehen habe, die völlig zerstückelt waren, und sagte: „Es war selten, dass man einen vollständigen Körper mit allen Teilen fand:

„Es war selten, dass man eine vollständige Leiche mit allen Teilen fand. Je tiefer wir in das Krankenhaus vordrangen, desto schockierender und erschreckender war der Anblick.“ pic.twitter.com/zoPEjEXrAX

– Mohammed El-Kurd (@m7mdkurd) October 17, 2023

Das Gesundheitsministerium erklärte, mit der Bombardierung des al-Ahli-Krankenhauses sei eine rote Linie überschritten worden, und man fürchte nun um das al-Shifa-Krankenhaus.

Die Gesellschaft des Palästinensischen Roten Halbmonds erklärte, sie sei „entsetzt und entsetzt über die Bombardierung“ des al-Ahli Krankenhauses. Der Rote Halbmond erklärte, er rufe seit Tagen die internationale Gemeinschaft auf, zu intervenieren und Druck auf Israel auszuüben, damit es die Evakuierungsbefehle für die Krankenhäuser aufhebe.

Der Rote Halbmond fügte hinzu, dass die Krankenhäuser im Gazastreifen zahlreiche „ausdrückliche schriftliche Drohungen“ des israelischen Militärs erhalten hätten, darunter auch die eigene Einrichtung, das Al-Quds-Krankenhaus.

Der Rote Halbmond forderte eine sofortige Einstellung der ständigen israelischen Bombardierungen und sagte, dass internationales Schweigen „solche Handlungen nur ermutigt und die Gefahr für das Leben unschuldiger Zivilisten erhöht“.

Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Antonio Guterres, zeigte sich „entsetzt“ und verurteilte den Angriff auf al-Ahli aufs Schärfste, rief aber noch immer nicht zu einem Waffenstillstand im Gazastreifen auf.

Ich bin entsetzt über die Tötung von Hunderten von palästinensischen Zivilisten bei einem Angriff auf ein Krankenhaus in Gaza, den ich aufs Schärfste verurteile. Mein Herz ist bei den Familien der Opfer. Krankenhäuser und medizinisches Personal sind durch das humanitäre Völkerrecht geschützt.

– António Guterres (@antonioguterres) October 17, 2023

Die Weltorganisation verurteilt den Angriff auf al-Ahli aufs Schärfste“ und weist darauf hin, dass es sich um eines von 20 Krankenhäusern im Norden des Gazastreifens handelt, die vom israelischen Militär evakuiert werden müssen“.

Die WHO fügte hinzu, dass der Evakuierungsbefehl „unmöglich auszuführen“ sei und forderte, dass er rückgängig gemacht werde.

Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch verurteilte den Angriff auf al-Ahli und erklärte, sie führe eine Untersuchung durch.

„Die Staats- und Regierungschefs der Welt müssen handeln, um Gräueltaten großen Ausmaßes und weitere Verluste an zivilen Leben zu verhindern“, sagte Lama Fakih, Regionaldirektor bei Human Rights Watch.

Die Organisation Ärzte ohne Grenzen erklärte, sie sei „entsetzt“ über den „israelischen Bombenangriff“ auf das Krankenhaus von al-Ahli. „Dies ist ein Massaker“, sagte die Gruppe.

„Wir haben in dem Krankenhaus operiert, es gab eine starke Explosion, und die Decke stürzte auf den Operationssaal. Das ist ein Massaker“, sagt Dr. Ghassan Abu Sittah, MSF-Arzt in Gaza…

– MSF International (@MSF) October 17, 2023

Die Hamas erklärte, dass das „schreckliche Massaker, das von der zionistischen Besatzung verübt wurde“ im al-Ahli Krankenhaus „ein Verbrechen des Völkermords ist, das wieder einmal das hässliche Gesicht dieses kriminellen Feindes und seiner faschistischen und terroristischen Regierung offenbart.“

Ismail Haniyeh, der Chef des Politbüros der Hamas, rief die Palästinenser im Westjordanland und in Israel auf, sich zu erheben und sich der Besatzung entgegenzustellen.

هنية: مجزرة المعمداني ستشكل نقطة تحول وطوفان يضاف إلى طوفان الأقصى، وأدعو شعوب الأمة العربية والإسلامية إلى الخروج تنديدا بهذه المجزرة الوحشية#مجزرة_غزة #الأخبار pic.twitter.com/UBgpU7gwEN

– قناة الجزيرة (@AJArabic) October 17, 2023

Haniyeh beschuldigte die USA, dem Feind „unbegrenzte Deckung“ zu geben, um Massaker zu begehen, und sagte, dass die andauernden Kriegsverbrechen durch das Schweigen des UN-Sicherheitsrates ermöglicht wurden, der „sich weigerte, diese Besatzung und diese Aggression zu verurteilen.“

„Der Widerstand geht weiter und wird nicht aufhören, bis dieser Besatzer unser Land und unsere heiligen Stätten verlässt“, sagte Haniyeh.

Unterdessen wird in den sozialen Medien weiterhin der Toten im Gazastreifen gedacht: Übersetzt mit Deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …