Israelis celebrate Rafah massacre as Jewish holiday bonfire Lag BaOmer bonfires celebrate spiritual light. This year, Israelis used the occasion to mock 45 Palestinian men, women and children killed in an attack on a Gaza camp

Feuer nach einem israelischen Angriff auf ein Gebiet für vertriebene Palästinenser in Rafah im südlichen Gazastreifen am 26. Mai (Reuters)

Lag BaOmer-Feuer feiern das spirituelle Licht. Dieses Jahr nutzten die Israelis die Gelegenheit, um sich über 45 palästinensische Männer, Frauen und Kinder lustig zu machen, die bei einem Angriff auf ein Lager im Gazastreifen getötet wurden

Israelis feiern das Massaker von Rafah als jüdischen Feiertag mit einem Freudenfeuer

Von Nadav Rapaport

in Tel Aviv, Israel

27. Mai 2024

Kurz nachdem ein israelischer Luftangriff in der Nacht zum Sonntag ein Lager im südlichen Gazastreifen in Rafah getroffen und die Leichen Dutzender palästinensischer Männer, Frauen und Kinder zerrissen hatte, lösten die Videoaufnahmen der Folgen weltweit Entsetzen und Verurteilung aus.

In Israel jedoch betrachteten Prominente und die Öffentlichkeit das Massaker und das Feuer als die perfekte Art, einen religiösen Feiertag zu feiern.

Am Sonntag war Lag BaOmer, ein jüdischer Feiertag, an dem die Menschen in ganz Israel Lagerfeuer anzünden, um das spirituelle Licht von Schimon bar Jochai, einem verehrten Rabbiner aus dem zweiten Jahrhundert, zu symbolisieren.

Jahrhundert. Normalerweise findet die wichtigste Feier dieses Tages auf dem Berg Meron am Grab von Schimon bar Jochai statt, wo ein großes Lagerfeuer entzündet wird und Zehntausende von Gläubigen zu einer der größten Massenveranstaltungen in der jüdischen Welt zusammenkommen.

An diesem Wochenende jedoch beschränkten Sicherheitsbedenken die Teilnehmerzahl auf nur 30 Personen, was Yinon Magal, einen leitenden Journalisten des israelischen Senders Channel 14, dazu veranlasste, Bilder des Massakers in Gaza mit der Bildunterschrift zu veröffentlichen: „Die wichtigste Beleuchtung des Jahres in Rafah“. Später entfernte er den Beitrag auf X.

Ein anderer Journalist, Naveh Dromi von i24, postete ein Video des Brandes mit der Überschrift „Happy Holiday“. Auch dieser Beitrag wurde später wieder entfernt.

Yoav Eliasi, ein rechtsextremer Rapper und Aktivist, der auch unter seinem Künstlernamen „The Shadow“ bekannt ist, postete Videos des Rafah-Brandes auf Telegram, in denen der Vorfall ebenfalls als Lag BaOmer-Feuer dargestellt wurde.

Am Sonntagabend und Montagmorgen wurden in den sozialen Medien Israels Witze und Memes geteilt, die sich über das Massaker von Rafah lustig machten.

Eines der schockierendsten Bilder aus Rafah am Sonntagabend zeigte einen Mann, der die Leiche eines Kindes ohne Kopf hochhielt. Ein Mitglied einer beliebten rechtsgerichteten israelischen Telegram-Gruppe teilte ein Foto des Mannes, der das tote Kind in der Hand hielt, das als Werbung für Hühnerfleisch dargestellt war. „Frisches Huhn 1 Schekel pro Kilo“, hieß es.

Viele zogen Vergleiche mit Lag BaOmer-Feuern. „Die Nazis haben sich selbst verbrannt“, schrieb ein Israeli auf X. „Lag BaOmer – die Rafah-Version“, schrieb ein anderer, während er Filmmaterial von dem Vorfall teilte, das später von Dromi erneut gepostet wurde.

Mindestens 45 Palästinenser wurden bei dem israelischen Angriff auf das Gebiet von Rafah getötet, das Israel als „sicher“ bezeichnet hatte und in dem sich die Vertriebenen niederlassen sollten. Am Freitag hatte der Internationale Gerichtshof Israel aufgefordert, seine Offensive auf Rafah einzustellen.

Die israelische Armee erklärte, der Angriff sei „präzise“ gewesen und habe zwei hochrangige Hamas-Funktionäre getroffen. Der hochrangige Hamas-Funktionär Sami Abu Zuhri erklärte, er mache die Vereinigten Staaten dafür verantwortlich, Israel mit Waffen und finanzieller Unterstützung zu versorgen.

Aus den europäischen und arabischen Hauptstädten kam eine Flut von Verurteilungen. Der französische Präsident Emmanuel Macron sagte, er sei „empört“ über den Angriff. „Diese Operationen müssen aufhören. Es gibt keine sicheren Gebiete in Rafah für palästinensische Zivilisten“, sagte er und fügte hinzu, dass ein sofortiger Waffenstillstand erforderlich sei.

Mehr als 36.000 Palästinenser sind seit Oktober durch Israels Krieg gegen den Gazastreifen getötet worden, die meisten von ihnen Frauen und Kinder.

Übersetzt mit deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …