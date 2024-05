Biden’s Rafah ‚red line‘ is a green light for ‚death and destruction‘ Pretending to oppose a Rafah assault, the White House facilitates a new Israeli massacre at a Gaza tent camp.

Foto von Ashraf Amra/Anadolu via Getty Images)Bidens „rote Linie“ in

Das Weiße Haus gibt vor, gegen einen Angriff auf Rafah zu sein, und ermöglicht so ein neues israelisches Massaker in einem Zeltlager im Gazastreifen.

Rafah ist ein grünes Licht für „Tod und Zerstörung

Von Aaron Maté

27. Mai 2024

Nach Monaten des unerbittlichen israelischen Abschlachtens von Palästinensern im Gazastreifen haben Präsident Biden und seine engsten Mitarbeiter darauf bestanden, dass sie genug haben.

Ein israelischer Angriff auf Rafah, wohin mehr als eine Million Menschen geflohen sind, würde eine „rote Linie“ darstellen, sagte Biden im März. „Ich werde keine Waffen liefern … um dieses Problem zu lösen“, versprach er Anfang dieses Monats. Das Weiße Haus, erklärte Außenminister Antony Blinken im April, „kann eine größere Militäroperation in Rafah nicht unterstützen“. Für die USA ist es unerlässlich, dass die Menschen in der Lage sind, einem Konflikt aus dem Weg zu gehen“, und wir haben noch keinen Plan gesehen“.

Israels jüngstes Massaker in einem Zeltlager für vertriebene Zivilisten in Rafah, bei dem Dutzende von Menschen, darunter auch Kinder, verbrannt und verstümmelt wurden, während sie in der Nähe von Lagerhäusern der Vereinten Nationen Schutz suchten, zeigt, dass die „rote Linie“ des Weißen Hauses in Rafah in Wirklichkeit ein grünes Licht für weitere israelische Gräueltaten war. Nach Angaben des Palästinensischen Roten Halbmonds ereignete sich der Angriff im Gebiet Tal as Sultan in Rafah, wo das israelische Militär eine so genannte „sichere Zone“ ausgerufen und die Palästinenser aufgefordert hatte, dorthin zu fliehen.

Auf die Frage vor zwei Wochen, „was genau [Bidens] rote Linie ist“ und ob dies „das Zurückhalten von Waffen“ bedeuten würde, antwortete Blinken lapidar: „Sehen Sie, wir reden nicht über rote Linien, wenn es um Israel geht“. Mit anderen Worten: Als Blinkens Chef Biden im März von einer „roten Linie“ sprach, hat er schlichtweg gelogen – genau wie damals, als er fälschlicherweise und wiederholt behauptete, Fotos von israelischen Opfern des 7. Oktober gesehen zu haben, die in Wirklichkeit nicht existieren.

Nachdem das Weiße Haus eine unsichtbare „rote Linie“ festgelegt hatte, sorgte es auch dafür, dass sein einziger konkreter Einsatz von US-Mitteln eine bedeutungslose Geste war. Als Biden Anfang des Monats zum ersten Mal eine Waffenlieferung nach Israel stoppte, behauptete die Regierung, dies sei ein „Schuss vor den Bug“ gewesen, um den Widerstand der USA gegen einen Angriff auf Rafah zu unterstreichen. Ein US-Beamter räumte jedoch ein, dass dieser Schritt keine Auswirkungen haben würde. „Trotz der Pause“, erklärte der Beamte laut Washington Post, „verfügt das israelische Militär über genügend Waffen, die von den USA und anderen Partnern geliefert werden, um die Rafah-Operation durchzuführen, wenn es sich entscheidet, die Einwände der USA zu ignorieren“. Um zu unterstreichen, dass die Einwände der USA bedeutungslos waren, ließ das Weiße Haus auf die symbolische Pause schnell eine neue Genehmigung für Waffenverkäufe an Israel im Wert von 1 Milliarde Dollar folgen, hauptsächlich für Panzermunition.

Um sicherzustellen, dass die US-Waffenlieferungen ohne Unterbrechung fortgesetzt werden konnten, veröffentlichte Blinkens Außenministerium anschließend einen vom Kongress in Auftrag gegebenen Bericht, in dem dasselbe doppelte Spiel betrieben wurde. Der Bericht kam zu dem Schluss, dass es „vernünftig ist, zu beurteilen“, dass US-Waffen „von israelischen Sicherheitskräften seit dem 7. Oktober in Fällen eingesetzt wurden, die nicht mit dem Völkerrecht vereinbar sind“, kam aber dennoch zu dem Schluss, dass es keine ausreichenden Informationen gebe, um etwas dagegen zu unternehmen.

Der Bericht stellte auch fest, dass israelische „Maßnahmen oder Untätigkeit … erheblich“ zu „unzureichenden“ Mengen an Nahrungsmitteln und Hilfsgütern im Gazastreifen beigetragen haben, kam aber dennoch zu dem Schluss, dass die USA „derzeit nicht davon ausgehen, dass die israelische Regierung den Transport oder die Lieferung von humanitärer Hilfe aus den USA verbietet oder anderweitig einschränkt“. Die Schlussfolgerungen des Berichts stehen im Widerspruch zu praktisch allen in Gaza tätigen Hilfsorganisationen und auch zu den Experten der US-Regierung selbst. Anstatt Israel aufzufordern, die Blockade des Gazastreifens zu beenden, haben die USA mehr als 320 Millionen Dollar für den Bau eines „humanitären Piers“ ausgegeben, der nur ein Rinnsal an Hilfsgütern liefern konnte.

Zur Verteidigung der Inkohärenz des Berichts des Außenministeriums verwies Blinken auf ein, wie er es nannte, „unglaublich komplexes militärisches Umfeld“. In Bezug auf die Hamas fügte er hinzu: „Sie haben einen Feind, der sich absichtlich unter Zivilisten einnistet. In der Hitze des Krieges ist es sehr, sehr schwierig, eine endgültige Bewertung eines einzelnen Vorfalls vorzunehmen. Definitionsgemäß ist die Hamas im gesamten Gazastreifen „eingebettet“, weil seine 2 Millionen Einwohner in demselben Landstreifen unter einer von den USA unterstützten israelischen Belagerung gefangen sind. Das militärische Umfeld des Gazastreifens ist daher das Gegenteil von „komplex“: Es ist ein wehrloses, besetztes Gebiet, in dem nach Ansicht Israels und des Weißen Hauses jeder Zivilist Freiwild ist.

Der nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan hat dies erst vor wenigen Tagen deutlich gemacht. Wenn es um die Beurteilung der israelischen Operationen in Rafah geht, sagte Sullivan zu Reportern, „gibt es keine mathematische Formel“. Stattdessen, so erklärte er, „werden wir darauf achten, ob diese Operation viel Tod und Zerstörung verursacht oder ob sie präziser und verhältnismäßiger ist“.

Mit anderen Worten: Anstatt sich eindeutig gegen mehr israelischen „Tod und Zerstörung“ in Rafah auszusprechen und Konsequenzen anzukündigen, würden die USA neue Gräueltaten erst anerkennen, nachdem sie sie ermöglicht haben.

In einer weiteren Bestätigung des israelischen Angriffs auf Rafah behauptete Sullivan, er sei „über die Verfeinerungen informiert worden, die Israel an seinen Plänen vorgenommen hat, um seine militärischen Ziele zu erreichen und dabei die Schäden für die Zivilbevölkerung zu berücksichtigen“. Am Tag zuvor hatte ein ungenannter hoher Verwaltungsbeamter behauptet, dass: „Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass die Israelis ihre Pläne aktualisiert haben. Sie haben viele der Bedenken, die wir geäußert haben, berücksichtigt“. Es wurden keine Einzelheiten darüber genannt, was diese „aktualisierten“ „Verfeinerungen“ beinhalteten.

Wenige Tage vor dem Massaker im Rafah-Zeltlager behauptete das Außenministerium außerdem, Blinken habe in einem Telefonat mit dem israelischen Minister Benny Gantz „die Position des Präsidenten zu einer größeren Operation in Rafah bekräftigt“. Bemerkenswerterweise machte sich die Erklärung nicht die Mühe, die „Position des Präsidenten“ zu präzisieren. Zu diesem Zeitpunkt hatte das Weiße Haus bereits klargestellt, dass es sich gegen eine „große Rafah-Operation“ aussprechen würde, während es gleichzeitig Massaker zulässt, von denen es behauptet, sie seien nicht „groß“.

Blinkens Erklärung kam zu einem Zeitpunkt, als der Internationale Gerichtshof Israel aufforderte, die Völkermordkonvention einzuhalten und „seine Offensive“ in Rafah sofort einzustellen. Er verlangte auch, dass Israel unverzüglich die „ungehinderte Bereitstellung … dringend benötigter grundlegender Dienstleistungen und humanitärer Hilfe“ zulässt.

Doch das Weiße Haus „schwieg auffallend“ zu dem IGH-Urteil, wie die Washington Post feststellte, „ein krasser Gegensatz zu einem fast identischen Urteil des IGH vom März 2022“, das Russland zur „sofortigen Einstellung“ der Militäroperationen in der Ukraine aufforderte. Damals lobte das Außenministerium die „wichtige Rolle des Gerichts bei der friedlichen Beilegung von Streitigkeiten im Rahmen der UN-Charta“.

Anstatt die Entscheidung des IGH zu kommentieren, so die Post weiter, wies der Nationale Sicherheitsrat seine Sprecher an, auf Fragen mit einem einzigen Satz zu antworten: „Wir haben unsere Position zu Rafah klar und deutlich dargelegt“.

Doch mit seiner unsichtbaren „roten Linie“ und einer Reihe kleinlauter, inkohärenter Erklärungen war das Weiße Haus das Gegenteil von klar. Wenn es um Israels Massenmordkampagne in Gaza geht, haben Biden und seine Helfer nur konsequent Tod und Zerstörung angeheizt.

Aaron Mate ist eine von Lesern unterstützte Publikation. Um neue Beiträge zu erhalten und meine Beiträge zu unterstützen, sollten Sie ein kostenloses oder bezahltes Abonnement erwerben.

Übersetzt mit deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …