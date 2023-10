Israelisch-palästinensischer Krieg: Britisches medizinisches Personal muss seine Trauer“ über den Angriff auf Gaza verbergen Von Areeb Ullah

Israel-Palestine war: UK medical staff forced to ‚hide their grief‘ over Gaza assault Doctors and medical staff in the NHS say they are fearful of expressing solidarity with Gaza over reports they could face backlash or be struck off entirely

Ärzte und medizinisches Personal des NHS sagen, sie hätten Angst, ihre Solidarität mit dem Gazastreifen zu bekunden, da sie mit Gegenreaktionen rechnen oder ganz entlassen werden könnten

Von Areeb Ullah

26. Oktober 2023

Die letzten zwei Wochen waren für Mohamed Amir sehr schwierig.

Zwischen seinen 12-Stunden-Schichten als Arzt hat Amir den Rest seiner Zeit damit verbracht, sich um Freunde und Familie zu sorgen, die in Gaza eingeschlossen sind.

„Als wir aufwuchsen, verbrachten wir lange Sommer in Gaza, spielten mit Cousins und Cousinen, besuchten Tanten, aßen Musakhan und hörten uns die Geschichten der Älteren an“, so Amir gegenüber Middle East Eye.

Seine Eltern, Palästinenser mit Vorfahren, wanderten in den 1980er Jahren von Ägypten nach Nordirland aus, um Medizin zu studieren und sich als Ärzte weiterzubilden. Der Umzug sollte nur vorübergehend sein, wurde aber bald zu einer dauerhaften Angelegenheit, sagte er.

Amir war entschlossen, die Familientradition fortzusetzen und selbst Arzt zu werden, und sah in dem Beruf auch eine Möglichkeit, der örtlichen Gemeinschaft etwas zurückzugeben.

Doch seit Israel nach einem Angriff palästinensischer Kämpfer auf den Süden Israels mit der Bombardierung des Gazastreifens begonnen hat, wird die Debatte über den Konflikt durch Absagen, Drohungen und die Rhetorik der Regierung abgewürgt, sagt der 35-Jährige.

Ich habe gezögert, mich zu äußern, weil mir der Gedanke, vor die GMC verwiesen zu werden, durch den Kopf geht“.

– Omar, Arzt

Amir erzählte MEE, dass seine Eltern ihm geraten hätten, sich nicht für die Palästinenser einzusetzen, falls er von seinem Arbeitsplatz gemaßregelt oder des Antisemitismus beschuldigt würde.

„Im NHS herrscht eine Kultur der Angst, und die Menschen haben Angst, sich zu äußern und auf die Situation in Gaza aufmerksam zu machen“, sagte er gegenüber MEE.

„Die Regierung unterstützt Israel ohne Wenn und Aber, und ich möchte mich zu Wort melden, weil es meine moralische Pflicht ist, aber ich habe Angst, dass dies auf Kosten meiner Karriere und meiner Fähigkeit, Menschen zu helfen, geht.“

In den letzten zwei Wochen hat MEE mit einer Reihe von Ärzten und medizinischem Personal aus dem Vereinigten Königreich gesprochen, die sich nicht trauen, über die Situation in Gaza zu sprechen.

Bis Donnerstag haben die israelischen Streitkräfte mindestens 7.028 Palästinenser im Gazastreifen getötet, darunter 2.913 Kinder, und 18.484 verwundet. Auch mehrere Krankenhäuser wurden durch israelische Luftangriffe angegriffen.

Einige medizinische Fachkräfte, die mit MEE sprachen, sagten, dass sie aufgrund der Drohung, vor den General Medical Council zitiert zu werden, der Richtlinien der Anti-Terror-Strategie Prevent, der Einschüchterung durch die Medien und der Erklärungen der britischen Regierung zögerten, ihre Meinung zu sagen.

MEE hat die Namen der in dieser Geschichte zitierten Personen geändert, um ihre Identität zu schützen.

Viele derjenigen, die mit MEE gesprochen haben, sagen, dass die Einschüchterung begann, als ein Social-Media-Account namens @NHSWATCH1948 auftauchte und die Leute dazu aufforderte, alle Mitarbeiter des Gesundheitswesens zu melden, die etwas Pro-Palästina-Postings machten.

Andere Konten, die in die gleiche Richtung gingen, tauchten ebenfalls im Internet auf, darunter ein Konto, das die Öffentlichkeit aufforderte, jeden zu melden, der pro-israelische Nachrichten in den sozialen Medien veröffentlichte.

Auch wenn diese Konten inzwischen gelöscht wurden, bleibt die abschreckende Wirkung bestehen, so Jasmine Hijab, eine Ärztin aus Südengland.

„In dem Moment, in dem man sich zu Palästina äußert, kommen Leute in die sozialen Medien und sagen, man solle sich an die Ärztekammer wenden, was ein ernstes Problem ist“, so Hijab.

„Sie versuchen zu unterstellen, dass man jüdische Patienten anders behandelt, aber niemand würde das jemals tun. Leben zu retten ist ein Teil unserer Arbeit, und wenn man unschuldige Kinder sterben sieht, ist das psychisch belastend.

„Die Ärzte haben zu viel Angst vor den Folgen und dem psychischen Stress, denn es ist stressig, sich an die GMC zu wenden, und ich weiß nicht, wie unvoreingenommen diese gegenüber Ärzten mit anderer ethnischer Herkunft ist.

Der General Medical Council ist die britische Aufsichtsbehörde, die für die Qualität und Sicherheit von Ärzten und der medizinischen Ausbildung zuständig ist. Ihr Ziel ist es, die Öffentlichkeit zu schützen, indem sie Standards für die medizinische Praxis und Professionalität festlegt.

Eine Befassung der GMC kann dazu führen, dass ein Arzt suspendiert oder aus dem Dienst genommen wird. Die Untersuchungen der GMC können sich über Monate hinziehen, und während dieser Zeit können Ärzte je nach Art der Untersuchung vorübergehend von der Arbeit ohne Bezahlung suspendiert werden, so Hijab.

Wir sollten das Problem direkt angehen“.

In den letzten Jahren wurde die GMC der rassistischen Voreingenommenheit beschuldigt. Britische Richter erklärten im Jahr 2021, die Ärztekammer sei mit Rassismus „infiziert“, als ein Gericht feststellte, dass sie einen Arzt muslimischer und afrikanischer Herkunft diskriminiert hatte.

Die GMC bestritt die Behauptungen des Gerichts und ihre Vorsitzende Clare Max bezeichnete das Ergebnis als „ein fehlerhaftes Gerichtsurteil [das] nicht dazu beitragen wird, die Ziele zu erreichen, die wir und andere teilen, um Ungleichheiten zu bekämpfen“.

Omar, ein Arzt aus den Midlands, erläuterte die potenziellen Folgen, die eine Verweisung an die GMC haben kann.

„Wenn sie damit drohen, dich an die GMC zu verweisen, bedeutet das, dass sie deinen Lebensunterhalt und all deine Arbeit, die du für die Patienten leistest, bedrohen“, sagte Omar.

„Ich habe gezögert, mich zu äußern, weil der Gedanke, an die GMC verwiesen zu werden, einem durch den Kopf geht.

Es gibt eine echte Angst in der medizinischen Gemeinschaft, und das Zögern, über Palästina zu sprechen, geht der Hamas voraus.

– Ayo Moiett, Assistenzarzt

„Wie viel kann man sagen, ohne sich in die Nesseln zu setzen? Es gibt so viele Menschen, die in einem Krankenhaus arbeiten, und das Letzte, was man gebrauchen kann, ist, dass jemand deine Worte und Handlungen missversteht.“

Fünf Tage nach den Angriffen der Hamas am 7. Oktober und der Entscheidung der israelischen Regierung, dem Gazastreifen die Wasser- und Stromversorgung zu entziehen, erklärte das Ministerium für Gesundheit und Soziales (DHSC), es stehe „in Solidarität mit dem israelischen Volk“ und hisste die israelische Flagge auf dem Gebäude des Ministeriums.

Einige Krankenhausträger schickten auch Briefe an ihre Mitarbeiter, in denen sie die Unruhen in Israel und Gaza anerkannten, ohne Palästina zu nennen.

Für palästinensische Mediziner wie Hana al-Nour haben die Angst, von der GMC gerügt zu werden, und die Briefe ihrer Krankenhausgesellschaft dazu geführt, dass sie ihre Trauer in den letzten zwei Wochen „verstecken“ musste.

Es hat auf jeden Fall wehgetan, als ich einen Brief vom Geschäftsführer meines Krankenhauses erhielt, in dem es hieß, dass sie den Verlust von Zivilisten in Israel und den umliegenden Gebieten betrauern“, als ob wir nicht existierten“, so Al Nour.

„Aber angesichts der Bombardierung des Krankenhauses, der Ermordung von Ärzten und allem, was seitdem passiert ist, sollten wir als Beschäftigte des Gesundheitswesens, die in diesem Bereich arbeiten, dieses Thema sicherlich direkt ansprechen.“

Pro-Palästina versus Pro-Ukraine

Amir schloss sich Nours Enttäuschung an und sagte, viele Ärzte fühlten sich „hoffnungslos“, zumal viele Krankenhäuser bei Ausbruch des Krieges Spendenaktionen für die Ukraine veranstalteten.

„Wenn man es mit dem Krieg in der Ukraine vergleicht, fragt man sich, warum Palästina so umstritten ist, denn wir haben vor dem Krankenhaus Spendenaktionen für die Ukraine veranstaltet, und unsere Bildschirmschoner hatten ein Pro-Ukraine-Bild“, sagte Amir.

„Diese Art von Kontrast lässt einen den Unterschied zwischen diesem Konflikt und dem hier in Frage stellen.“

Andere Mediziner wie Usman Gani sind der Meinung, dass sich Ärzte und der NHS aus der Politik heraushalten sollten, um seine Neutralität zu wahren.

„Wir sind in erster Linie Ärzte, und Politik kann die Arbeit eines Arztes oder eines Mitarbeiters des NHS verkomplizieren und einen falschen Eindruck erwecken“, so Gani.

„Das bedeutet, dass man seine Meinung für sich behalten muss, egal ob es um den israelisch-palästinensischen Konflikt oder den Einmarsch Russlands in der Ukraine geht.“

Trotz dieser Bedenken haben 24 Berufsgruppen des britischen Gesundheitswesens in einem Schreiben an Premierminister Rishi Sunak „dringende Maßnahmen zur Beendigung der katastrophalen humanitären und medizinischen Krise“ gefordert, die sich in Gaza entwickelt.

Tausende von Ärzten aus ganz Großbritannien haben einen offenen Brief unterzeichnet, in dem sie das Ministerium für Gesundheit und Soziales für seine israelfreundliche Haltung kritisieren und das Ministerium auffordern, Israels „Kriegsverbrechen“ anzuerkennen und zu verurteilen.

Ayo Moiett, ein Arzt in der Ausbildung, war einer der mehr als 8.000 Unterzeichner des Briefes. Moiett glaubt, dass „Stärke in Zahlen“ und das Ausmaß der „schrecklichen humanitären Krise“ einige der Gründe sind, die medizinisches Personal mit unterschiedlichem Hintergrund dazu bewegen, den Brief zu unterzeichnen.

„Zweifellos gibt es in der medizinischen Gemeinschaft eine echte Angst, und das Zögern, über Palästina zu sprechen, geht der Hamas voraus, und viele Menschen in der medizinischen Gemeinschaft sprechen darüber“, so Moiett.

„Aber was wir mit dem offenen Brief sehen, ist, dass die schiere Zahl der Unterzeichner zeigt, dass die Stärke der Zahl viele, die sich verloren und traurig über die Situation in Gaza gefühlt haben, motiviert hat, ihre Stimme gegen diese Gräueltaten zu erheben.“

Tausende an die GMC verweisen?

Die Organisatoren des offenen Briefes, die mit MEE sprachen, sagten, sie hätten Tausende von zusätzlichen Anfragen erhalten, ihn zu unterzeichnen. Sie sagten, dass es Zeit brauche, um alle Namen hinzuzufügen, da überprüft werden müsse, ob alle hinzugefügten Personen im NHS arbeiten.

Sowohl Amir als auch Nour unterzeichneten den offenen Brief und nahmen an Protesten im Zentrum Londons teil, wobei sie Masken trugen, um ihre Identität zu schützen.

„Für mich ist es die schiere Zahl der Unterzeichner, die mich dazu gebracht hat, den Brief zu unterschreiben, selbst wenn es nur darum geht, die öffentliche Meinung zu ändern. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass die Regierung und der NHS Tausende von uns an die GMC verweisen“, sagte Amir.

„Wenn sie das tun, dann wird der NHS noch mehr zu kämpfen haben, als er es jetzt schon hat.

Israelisch-palästinensischer Krieg: Ärzte in Gaza weigern sich, Patienten aufzugeben, während Israel Krankenhäuser beschießt

Ein Sprecher des Ministeriums für Gesundheit und Soziales ging nicht auf die Ziele des offenen Briefes ein, sagte aber: „Wir stehen in Solidarität mit dem israelischen Volk nach den schrecklichen Terroranschlägen der Hamas.“

Sie fügte hinzu: „Wie viele Regierungsbehörden haben wir die israelische Flagge gehisst, um unsere Unterstützung für das israelische Volk und die jüdische Gemeinschaft hier im Vereinigten Königreich zu zeigen.“

Ein Sprecher der GMC teilte MEE am späten Donnerstag mit, dass Ärzte ein Recht auf „ihre eigene politische Meinung“ hätten und dass die Organisation sich auf die Auswirkungen konzentriere, die Äußerungen politischer oder anderer persönlicher Überzeugungen auf das Vertrauen der Patienten oder der Öffentlichkeit in den Beruf haben könnten.

„Beim Austausch von Meinungen und der Sensibilisierung für bestimmte Themen müssen Ärzte berücksichtigen, wie sich dies auf das Vertrauen der Öffentlichkeit und die Wahrnehmung der Ärzte auswirken kann. Das bedeutet, dass Ärzte Patienten nicht ungerecht behandeln, ihnen nicht den Zugang zu angemessener medizinischer Behandlung oder Dienstleistungen verwehren und sie nicht in Bedrängnis bringen dürfen“, so der Sprecher.

„Die Verfahren zur Überprüfung der Praxistauglichkeit dienen der Erfüllung unserer gesetzlichen Verpflichtung, zu beurteilen, ob ein aktuelles und anhaltendes Risiko für die Patientensicherheit besteht. Wie bei allen Beschwerden würden wir unsere Entscheidung von Fall zu Fall unter Berücksichtigung der spezifischen Fakten der betreffenden Person treffen.

„Nicht jede Abweichung von den Standards wird als schwerwiegend angesehen, und wir berücksichtigen immer den Kontext. Übersetzt mit Deepl.com



