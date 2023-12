Ex-US diplomat cites ‚double standard‘ in Israel’s treatment compared to Ukraine In an interview for Middle East Eye’s Big Picture series, Josh Paul explains how blanket support for Israel’s war in Gaza motivated him to resign

Der ehemalige US-Diplomat Josh Paul im Gespräch mit Middle East Eye in London, Dezember 2023

In einem Interview für die Serie „Big Picture“ des Middle East Eye erklärt Josh Paul, wie die pauschale Unterstützung des israelischen Krieges in Gaza ihn zum Rücktritt motivierte

Israelisch-palästinensischer Krieg: Ex-US-Diplomat spricht von „doppeltem Standard“ bei Israels Behandlung im Vergleich zur Ukraine

Von Nader Durgham

8. Dezember 2023

Der ehemalige Beamte des US-Außenministeriums, Josh Paul, hat die „Doppelmoral“ in der Israel-Palästina-Politik der Regierung von Joe Biden nach den Anschlägen vom 7. Oktober und dem anschließenden Krieg gegen Gaza angeprangert.

Paul erklärte gegenüber Middle East Eye, dass nur sehr wenig getan wurde, um Waffenverkäufe an Israel zu regulieren, im Gegensatz zu den Verkäufen an die Ukraine nach der russischen Invasion, die Gegenstand gründlicher interner Diskussionen darüber waren, welche Waffen die richtigen waren und wie sie eingesetzt werden sollten.

Dieser Unterschied in der Behandlung der Ukraine und Israels wird seiner Meinung nach weltweit wahrgenommen.

„Es gibt ein eklatantes Maß an Doppelmoral“, sagte er. „Und ich denke, es ist klar, dass dies zu einer mangelnden Bereitschaft des globalen Südens geführt hat, sich in Bezug auf die Ukraine zunehmend auf unsere Seite zu stellen und zu sagen: ‚Warum sollten wir in den Vereinten Nationen mit euch gegen Russland stimmen, wenn eure Heuchelei so eklatant ist, wenn ihr euch nicht für die Palästinenser einsetzt?'“

Der Spielraum, der Israel nach dem Anschlag vom 7. Oktober eingeräumt wurde, könnte emotional motiviert sein, so Paul.

„Aber es ist nicht die Aufgabe der Regierung, emotionale Antworten zu geben“, sagte er. „Es ist die Aufgabe der Regierung, rational zu sein und über die Konsequenzen nachzudenken, und das ist es, was meiner Meinung nach in vielen Fällen gefehlt hat.

Josh Paul machte am 18. Oktober Schlagzeilen, als er während des verheerenden, von den USA unterstützten israelischen Angriffs auf den Gazastreifen vom Büro für politisch-militärische Angelegenheiten des US-Außenministeriums zurücktrat.

„Ich trete heute zurück, weil ich glaube, dass ich mit unserem derzeitigen Kurs in Bezug auf die fortgesetzte – ja sogar erweiterte und beschleunigte – Bereitstellung tödlicher Waffen an Israel das Ende der Fahnenstange erreicht habe“, erklärte er in seinem Rücktrittsschreiben.

Der ehemalige Waffenhandelsexperte half den USA bei der Ausbildung der irakischen Polizei und der palästinensischen Sicherheitskräfte und überwachte den Waffenhandel mit mehreren Regimen, denen Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen werden, darunter Saudi-Arabien während seines Krieges im Jemen.

Jetzt meldet er sich zu Wort, in der Hoffnung, mehr Druck auf die US-Außenpolitik ausüben zu können.

In einem Gespräch mit Middle East Eye in London sagte Paul, er habe zunächst versucht, das Problem der Waffenverkäufe an Israel intern anzusprechen, indem er mit ranghöheren Persönlichkeiten und dem Büro für Menschenrechte sprach, aber ohne Erfolg.

„Es wurde kein Gespräch darüber geführt, ob wir unseren Kurs ändern sollten“, sagte er. „Und keine Gespräche im Kongress.

Josh Paul hat das US-Außenministerium verlassen, jetzt meldet er sich zu Wort

„Eines der Dinge, die mich wirklich bewegt haben, war, dass der Kongress sich normalerweise um die Menschenrechte kümmert“, sagte er.

„Man sieht es vielleicht nicht so sehr in der Öffentlichkeit, aber hinter verschlossenen Türen gibt es immer eine ausführliche Debatte darüber, ob wir diese Waffen an dieses Land liefern sollten, das eine schlechte Menschenrechtsbilanz hat, das sich an Aktivitäten beteiligt hat, sei es Unterdrückung oder zivile Opfer, zivile Schäden.“

Amerikanische Waffenverkäufe an andere Länder könnten Fragen nach institutionellen Interessenkonflikten aufwerfen, so Paul. Die Vorschriften für Verkäufe stammen vom Directorate of Defense Trade Controls (DDTC), das teilweise durch Gebühren der Waffenindustrie finanziert wird.

„Ich denke also, dass es erhebliche Lücken in der Art und Weise gibt, wie das System aufgebaut ist und was die Menschen wissen können“, fügte er hinzu.

Paul wies darauf hin, dass sich die Politik zwar darauf konzentriere, sicherzustellen, dass sich die Ereignisse vom 7. Oktober nicht wiederholen, dass aber auch die Ereignisse vor diesem Datum aufgearbeitet werden müssten.

„Am 6. Oktober habe ich versucht, Defence of Children International Palestine anzurufen; sie gaben bekannt, dass es das bisher tödlichste Jahr für Kinder im Westjordanland war, ich glaube, dass zu diesem Zeitpunkt mehr als 42 Kinder getötet worden waren“, sagte er und fügte hinzu, dass die Gewalt der Siedler im Westjordanland und die Blockade des Gazastreifens ebenfalls immer intensiver wurden.

Die aktuellen Feindseligkeiten im Gazastreifen begannen, als bei einem von der Hamas geführten Angriff auf Israel mehr als 1.200 Israelis getötet wurden. Als Reaktion darauf bombardierte Israel den Gazastreifen und marschierte dort ein. Dabei wurden über 17.000 Palästinenser, darunter mehr als 6.150 Kinder, getötet und ein großer Teil der Infrastruktur der Enklave zerstört.

Ein außenpolitisches Desaster

Auf die Frage nach den Waffenlieferungen der USA an Saudi-Arabien während des Krieges im Jemen sagte Paul, es seien viele Fehler gemacht worden, von denen einige auch heute noch gemacht werden.

Er verweist jedoch auf den Wandel der Politik im Laufe der Jahre.

„Das erste, was die Biden-Administration bei ihrem Amtsantritt tat, und zwar buchstäblich innerhalb von 20 Minuten nach ihrer Vereidigung, war die Aussetzung von zwei Waffenverkäufen an die von Saudi-Arabien angeführte Koalition im Zusammenhang mit dem Jemen“, sagte er, was zeigt, welchen Einfluss die USA auf ihre Verbündeten haben können. „Und diese Verkäufe bleiben bis auf weiteres ausgesetzt.

Zu dieser Zeit hatte Paul das Gefühl, dass seine Anwesenheit einen positiven Unterschied machte und dass er innerhalb des Staates nützlicher war als außerhalb des Staates.

Wir gleiten zurück in das Modell ‚alles ist möglich für die nationale Sicherheit’… wir untergraben uns damit selbst“.

– Josh Paul, Beamter des US-Außenministeriums

Die derzeitige mangelnde Bereitschaft der Regierung, Waffenlieferungen an Israel an Bedingungen zu knüpfen – trotz seiner Versuche, das Thema anzusprechen – veranlasste ihn jedoch nicht nur dazu, sie öffentlich anzuprangern, sondern er machte sich auch Sorgen um das weltweite Ansehen der Vereinigten Staaten.

„Ich denke, das ist eine außenpolitische Katastrophe“, sagte er. „Ich glaube, es richtet großen Schaden an.“

Paul, der an die amerikanischen Werte und die Demokratie glaubt, äußerte die Befürchtung, dass die USA in das Modell der umstrittenen Militäroperationen zurückfallen könnten, die während des Kalten Krieges durchgeführt und vom verstorbenen Außenminister Henry Kissinger befürwortet wurden.

„Wir fallen zurück in das Modell ‚alles ist möglich für die nationale Sicherheit‘, obwohl wir uns damit selbst untergraben, besonders in diesem Kontext, wo es um einen Wettbewerb der Werte geht. Mehr noch als wir es während des Kalten Krieges getan hätten.“

