In war, words matter. Palestinian ‚prisoners‘ are hostages, too The thousands of Palestinians, many of them children, arbitrarily held in ‚administrative detention‘ by Israel are every bit as much hostages as those seized by Hamas on 7 October

Die freigelassene Aktivistin Ahed Tamimi (R) wird nach der Freilassung von Palästinensern im Austausch gegen israelische Geiseln, die von der Hamas im Gazastreifen festgehalten werden, von Verwandten begrüßt, Ramallah, besetztes Westjordanland, 30. November 2023 (AFP)

Israelisch-palästinensischer Krieg: Im Krieg zählen die Worte. Palästinensische „Gefangene“ sind auch Geiseln

Von Moncef Khane

7. Dezember 2023

Die Tausenden von Palästinensern, viele von ihnen Kinder, die von Israel willkürlich in „Verwaltungshaft“ gehalten werden, sind genauso Geiseln wie die, die am 7. Oktober von der Hamas ergriffen wurden

Parallel zur israelischen Militäroffensive auf den Gazastreifen findet ein weiterer einseitiger Kampf statt, der zwar nicht tödlich, aber dennoch heimtückisch ist, da er die Wahrnehmungen prägt, die die Politik bestimmen.

Die israelische Regierung und ihre Stellvertreter sind konsequent gegen die Verwendung von Sprache vorgegangen, die sie als nachteilig für Israel und sein Besatzungsargument ansehen. Das ist Teil der Diplomatie, könnte man argumentieren.

Sicherlich, aber in diesen Zeiten des Krieges ist Israels Krieg gegen die Worte genau wie seine Offensive im Gazastreifen: mit allen Mitteln. Was den Krieg gegen die Worte betrifft, so ähnelt er den Dummheiten eines Schulhofmobbings.

Nehmen wir das jüngste Beispiel des israelischen Außenministers Eli Cohen, der den irischen Premierminister Leo Varadkar mit einem Posting geißelte: „Es scheint, dass Sie Ihren moralischen Kompass verloren haben und … versuchen, den Terror zu legitimieren und zu normalisieren. Schande über Sie!“

Es war ein ziemlich ungehobelter Angriff auf den Premierminister eines EU-Landes, weil er es gewagt hatte, die Worte einer Bibelstelle aus dem Neuen Testament – „ein unschuldiges Kind, das verloren war, ist jetzt gefunden worden“ – in seinem gnädigen 360 Wörter umfassenden Posting vom 25. November auf X anlässlich der Freilassung von Emily, einem neunjährigen irisch-israelischen Mädchen, das seit dem 7. Oktober von der Hamas als Geisel gehalten wird, zu verwenden.

Tel Aviv hat sogar den irischen Botschafter in Israel wegen des Posts vorgeladen.

Vom Militär festgehalten

Vergleichen Sie diesen Sturm im Wasserglas mit der weit verbreiteten Verwendung der falschen Bezeichnung „Gefangener“ für Palästinenser, darunter Hunderte von Kindern, einige so jung wie Emily, die willkürlich verhaftet wurden und seit Monaten, Jahren oder Jahrzehnten in israelischen Militärgefängnissen schmachten.

Nach Angaben der Vereinten Nationen hat Israel seit 1967 eine Million Palästinenser in den besetzten Gebieten inhaftiert, darunter Zehntausende von Kindern, und zwar für unterschiedlich lange Zeiträume.

In ihrem Bericht über willkürliche Freiheitsberaubung an den UN-Menschenrechtsrat vom Juli 2023 schätzte Francesca Albanese, die Sonderberichterstatterin für die Lage der Menschenrechte in den seit 1967 besetzten palästinensischen Gebieten, dass sich zu diesem Zeitpunkt 5.000 Palästinenser in israelischer Haft befanden.

Nach israelischem Recht kann ein palästinensisches Kind jedoch zu 20 Jahren Haft verurteilt werden, wenn es einen Stein wirft.

Die meisten der Festgenommenen wurden vom Militär festgehalten, das für das Westjordanland zuständig ist, während die Polizei und die Zivilgerichte für das besetzte Ostjerusalem zuständig sind, da es formell von Israel annektiert wurde.

Gemäß der Haager Konvention, der Dritten und Vierten Genfer Konvention und dem Zusatzprotokoll I sowie dem humanitären Völkergewohnheitsrecht ist die Inhaftierung von Personen im Falle einer kriegerischen Besetzung nur dann zulässig, wenn sie für die Sicherheit der Besatzungsmacht oder aus „zwingenden Sicherheitsgründen“ absolut notwendig ist und nach einem fairen und unparteiischen Verfahren gegen die „geschützten Personen“ erfolgt.

Nach israelischem Recht kann ein palästinensisches Kind jedoch für das Werfen eines Steins zu 20 Jahren Haft verurteilt werden. Die Zahl der Verurteilungen palästinensischer Kinder und Erwachsener durch Militärgerichte ist bezeichnend: 2011 berichtete die israelische Tageszeitung Haaretz über interne Militärdaten, aus denen hervorging, dass 99,74 Prozent der so genannten Prozesse zu Verurteilungen führten – 9.542 gegenüber 25 Freisprüchen.

Verwaltungshaft

Nach Angaben der Hamas diente ihr Überfall auf Israel am 7. Oktober, bei dem 1200 Menschen getötet wurden, in erster Linie dazu, Israelis zu entführen, um sie gegen palästinensische „Gefangene“ auszutauschen, die von Israel festgehalten werden. Somit sind alle Gefangenen, die von der Hamas festgehalten werden, per Definition Geiseln.

Selbst gefangen genommene israelische Militärangehörige, die nominell Kriegsgefangene sind, sind ebenfalls Geiseln, da ihre Gefangennahme bei dem kommandomäßigen Angriff nach Angaben der Hamas ausdrücklich erfolgte, um die Freilassung palästinensischer Gefangener zu erreichen. Auch dies entspricht der Lehrbuchdefinition einer Geisel.

Palästinensische Gefangene, die von der israelischen Armee im Westjordanland oder der Polizei im besetzten Ostjerusalem festgenommen werden, sind in den meisten Fällen Geiseln. Nach israelischem Recht kann jeder Palästinenser jeden Alters zu jeder Tages- und Nachtzeit ohne Haftbefehl und ohne Anklage festgenommen und für Tage, Monate oder Jahre in „Verwaltungshaft“ gehalten werden.

Falls es zu einer Anklage kommt, ist diese in der Regel eine allgemeine Bedrohung der Staatssicherheit oder bleibt geheim, wie viele Anwälte von festgenommenen Palästinensern berichten.

Diese Praktiken kommen an und für sich einem staatlich geförderten Terrorismus gleich.

Die Berichte palästinensischer Mütter, die sich vor einer militärischen Razzia um 3 Uhr morgens fürchten, bei der ihre Kinder, Ehemänner oder sie selbst entführt werden, sind erschreckend. Die nicht ganz so unterschwellige Botschaft ist klar: Widersetze dich nicht der Besatzung, und es wird dir nichts passieren. Oder aber.

Amnesty International „stellte fest, dass Israel die Verwaltungshaft systematisch als Instrument zur Verfolgung von Palästinensern einsetzt und nicht als außergewöhnliche und selektiv eingesetzte Präventivmaßnahme“.

Palästinensischer Wille gebrochen

Nach Angaben israelischer und palästinensischer Menschenrechtsorganisationen wurden allein seit dem 7. Oktober über 3.000 Palästinenser, darunter Kinder, Frauen und Journalisten, im Westjordanland vom israelischen Militär verhaftet, in Verwaltungshaft genommen und viele von ihnen in Isolationshaft gehalten.

Mehr als 300 wurden getötet, darunter auch Jugendliche wie der neunjährige Adam Samer al-Ghoul, der am 29. November vom israelischen Militär auf offener Straße in Dschenin kaltblütig erschossen wurde.

Von den 240 Palästinensern, die während des siebentägigen Waffenstillstands im Gazastreifen freigelassen wurden, waren 173 18 Jahre alt oder jünger. Sie und ihre Familien wurden von den israelischen Behörden angewiesen, ihre Freilassung nicht zu feiern, weder im Freien noch in geschlossenen Räumen.

Dieser verderbliche Modus Operandi dient nur einem Zweck: jeder einzelnen Familie Angst einzuflößen, ganze palästinensische Gemeinden zu terrorisieren, um sie zur Unterwerfung zu zwingen.

Währenddessen wurden im Westjordanland und im besetzten Ostjerusalem während des Waffenstillstands ähnlich viele Palästinenser verhaftet, und zwar durch die Hintertür.

Dieser verhängnisvolle Modus Operandi dient nur einem Zweck: jeder einzelnen Familie Angst einzuflößen und ganze palästinensische Gemeinschaften zu terrorisieren, um sie zur Unterwerfung und Duldung der Besatzung zu zwingen.

In diesem Zusammenhang ist es offensichtlich, dass willkürlich inhaftierte Palästinenser, junge und alte, Jungen und Mädchen wie Emily, auch Geiseln sind. Nicht nur Gefangene, politische Gefangene oder willkürlich inhaftierte Personen nach internationalem Recht, sondern Geiseln. Ihr Preis: das Brechen des palästinensischen Widerstandswillens gegen die Besatzung.

Vom Statut des Nürnberger Militärtribunals bis zum Statut des Internationalen Strafgerichtshofs ist die Geiselnahme in einem internationalen oder internen Konflikt ein Kriegsverbrechen, das nach dem Grundsatz der universellen Zuständigkeit vor einem nationalen Gericht verfolgt werden kann.

Und deshalb wird Israels Außenminister Eli Cohen Sie mit einem weiteren „Schande über Sie“ verfolgen, um Sie einzuschüchtern und zum Schweigen zu bringen, sollten Sie das Pech haben, eine palästinensische Geisel als Geisel zu bezeichnen.

Denn im Krieg kommt es auf Worte an.

Moncef Khane ist ein ehemaliger Beamter der Vereinten Nationen. Er arbeitete in den Bereichen Menschenrechte, politische Angelegenheiten, friedenserhaltende Maßnahmen und im Exekutivbüro von Generalsekretär Kofi Annan. Er war Stipendiat an der Kennedy School of Government, Harvard University, und am Institute for the Study of Diplomacy, Georgetown University, und hat einen Master-Abschluss der Fletcher School of Law and Diplomacy und der Kennedy School of Government.

Übersetzt mit Deepl.com



