Der Nachkriegs-Gaza“ wird nicht das Ende des palästinensischen antikolonialen Kampfes bedeuten

7. Dezember 2023

Einem aktuellen Bericht von Axios zufolge ist Israel offen für Gespräche mit US-Vertretern über eine „Nachkriegsordnung für den Gazastreifen“. Demnach trafen sich der nationale Sicherheitsberater von US-Vizepräsidentin Kamala Harris, Phil Gordon, und der Nahost-Berater Ilan Goldenberg diese Woche mit Vertretern Israels und der Palästinensischen Behörde. Die Frage, ob die Palästinensische Autonomiebehörde in die Regierungsverantwortung in Gaza zurückkehren sollte, war ein zentrales Thema.

Der Bericht zeichnet sich jedoch durch die Absicht aus, den israelischen Siedlerkolonialismus zu erhalten. Die Palästinenser im Gazastreifen werden lediglich als ein Kollektiv erwähnt, das humanitäre Hilfe benötigt, bleiben aber in der politischen Diskussion außen vor. Unabhängig davon, ob Israel den Gazastreifen direkt kolonisiert, wie es die israelischen Verteidigungskräfte (IDF) in Spottvideos andeuten, oder ob die Palästinensische Autonomiebehörde (PA) die Szene betritt, bleibt die Tatsache bestehen, dass die Palästinenser im Gazastreifen jeglicher politischer Optionen beraubt sind. Die Erklärung des UN-Generalsekretärs Antonio Guterres, dass es keinen Plan B“ gebe, hat ein noch nie dagewesenes Ausmaß an Zerstörung gesät und es Israel ermöglicht, den Palästinensern im Gazastreifen durch die Präsenz der IDF die nächste Stufe seiner Kolonisierungspläne aufzuerlegen, während die USA den Status quo aufrechterhalten, dass die PA die einzige Lösung für die palästinensische Politik sei.

Seit Beginn der Bombardierung des Gazastreifens haben US-Vertreter Israel jede Woche besucht und dem Apartheidstaat militärische Hilfe geleistet, zuletzt mit 100 Bunkerbomben. Solche Waffen wurden im Irak und in Afghanistan in offenen Gebieten eingesetzt. In Gaza setzt Israel 900 kg schwere Bomben in dicht besiedelten Gebieten ein, um die Enklave ethnisch zu säubern. Dennoch begründen die USA ihre regelmäßige Präsenz in Israel damit, dass sie in der Lage sind, „die Israelis und Palästinenser von Angesicht zu Angesicht über die Frage des Tages zu sprechen“. Ein Plan sei notwendig, um die Rückkehr der Hamas in den Gazastreifen zu verhindern, erklärte Gordon.

Die USA zu bitten, im Namen der Palästinenser zu intervenieren, obwohl sie wissen, dass Israel Waffen und Munition aus den USA zur Bombardierung des Gazastreifens einsetzt, ist eine widersprüchliche Art der Diplomatie

Im besetzten Westjordanland zeigte der Führer der Palästinensischen Autonomiebehörde, Mahmoud Abbas, erneut Schwäche, indem er Gordon gegenüber beteuerte, dass er Zwangsumsiedlungen nicht zulassen werde. Abbas, der über keine Legitimität verfügt, kein Militär hat und völlig abhängig von ausländischen Geldgebern ist, zeigt damit nur, wie schwach die palästinensische Politik ist. Die USA zu bitten, im Namen der Palästinenser zu intervenieren, obwohl sie wissen, dass Israel Waffen und Munition aus den USA zur Bombardierung des Gazastreifens einsetzt, ist eine widersprüchliche Art der Diplomatie. Aber das ist die Rolle, die die Palästinensische Autonomiebehörde spielt, und natürlich kann Abbas sicher sein, dass die humanitäre Hilfe weiterhin nur unbedeutend zu den Palästinensern tröpfeln wird, so dass sie auf Dauer kolonisiert sind und ums Überleben kämpfen müssen, während sie politisch unerreichbar bleiben und zum Schweigen gezwungen werden. „Wir werden unser Volk im Gazastreifen nicht im Stich lassen und haben dies auch nicht getan“, erklärte Abbas, ohne zu erwähnen, dass die Palästinensische Autonomiebehörde 2017 Sanktionen gegen das belagerte Gebiet verhängte, um die Hamas zur Aufgabe der Macht zu zwingen, und gleichzeitig die Sicherheitskräfte in Ramallah auf Palästinenser losließ, die gegen diese Maßnahmen protestierten.

Kein Wunder, dass die USA in ihrem Konzept eines Post-Hamas-Szenarios wollen, dass die PA den Gazastreifen regiert. Während Israel eindeutig für die nächste Kolonisierungsphase bereit ist, versuchen die USA, das Offensichtliche noch ein wenig hinauszuzögern, um sowohl den kolonialen Prozess als auch die humanitäre Farce aufrechtzuerhalten. Sowohl die USA als auch Israel sollten jedoch wissen, dass die Auslöschung der Hamas, sofern sie überhaupt möglich ist (wie kann man eine Ideologie auslöschen?), nicht das Ende des antikolonialen Kampfes der Palästinenser bedeutet. Solange die koloniale Besatzung existiert, wird es auch legitimen Widerstand geben.

