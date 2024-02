Dalal Abu Amneh is a popular singer and neuroscientist. Israel is out to destroy her life Dalal Abu Amneh’s Life Became Hell in an Instant. It All Started With an Ambiguous Post She Published After October 7

Dalal Abu Amnehs Leben wurde im Handumdrehen zur Hölle. Alles begann mit einem zweideutigen Posting, das sie nach dem 7. Oktober veröffentlichte

Dalal Abu Amneh ist eine erfolgreiche Sängerin und Neurowissenschaftlerin. Israel ist darauf aus, ihr Leben zu zerstören

von Hilo Glazer

3. Februar 2024

Man kann das Haus nicht verfehlen. Die gewundene Straße weist mit Schildern den Weg dorthin: „Zutritt nur für Israel-Liebhaber!!!“ „Hamas-Anhänger nach Gaza!“ und „Shifa [Krankenhaus] braucht Ärzte“. Das Straßengeländer ist blau und weiß gestrichen – allerdings nur in dem Abschnitt gegenüber dem Haus – und von ihm wehen israelische Flaggen und Banner verschiedener Korps der israelischen Verteidigungskräfte. Abgerundet wird die aggressive Installation durch eine große Chanukka-Menora, die am Eingangstor angebracht wurde. Ihre neun Kerzen werden weiterhin jeden Abend angezündet.

Israeli forces arrest Palestinian singer Dalal Abu Amneh Amneh’s arrest comes as Israeli forces intensify their arrests of Palestinians in Israel and the occupied West Bank

Dalal Abu Amneh reichte bereits früher eine Klage gegen Siedlergruppen ein, die sie belästigt hatten (Creative Commons)

Amnehs Verhaftung erfolgt vor dem Hintergrund verstärkter Verhaftungen von Palästinensern in Israel und im besetzten Westjordanland durch israelische Streitkräfte

Dalal Abu Amneh

Israelisch-palästinensischer Krieg: Israelische Streitkräfte verhaften die palästinensischei Sängerin Dalal Abu

Amneh Von MEE-Mitarbeitern

17. Oktober 2023

Die israelischen Streitkräfte haben die palästinensische Sängerin Dalal Abu Amneh wegen angeblicher „Aufwiegelung“ verhaftet, nachdem sie einen Beitrag zur Unterstützung des Gazastreifens veröffentlicht hatte.

Die Sängerin, die auf Instagram mehr als 300.000 Follower hat, wurde am Montagabend in ihrem Haus in Nazareth verhaftet.

Amnehs Anwälte teilten der Website Arab 48 mit, dass die israelische Polizei sie verhört habe, dass aber „keine offizielle Entscheidung getroffen worden sei, ihre Haft zu verlängern“.

Die letzten beiden Social-Media-Posts auf Amnehs Instagram-Account, bevor sie ihn privat machte, enthielten Links zu Wohltätigkeitsorganisationen, die in Gaza tätig sind, sowie Posts mit den Worten „Herr, schenke mir Erleichterung und Gnade“ und „Es gibt keinen Sieger außer Gott“. Letzteres ist eine Anspielung auf einen Vers aus dem Koran.

Lokalen Medienberichten zufolge hatte Abu Amneh, eine Mutter von zwei Kindern, zuvor eine Beschwerde wegen Belästigung durch israelische Siedlergruppen eingereicht.

Die in Nazareth geborene Sängerin ist auch ausgebildete Neurowissenschaftlerin und bekannt für ihre patriotischen Lieder über Palästina, darunter Ehne Flestinia.

Ihre Verhaftung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem die israelischen Sicherheitskräfte ihre Sicherheitskampagne gegen Palästinenser im besetzten Westjordanland und in Teilen Israels verstärken, nachdem die Hamas einen Überraschungsangriff im Süden Israels gestartet hat.

Dutzende von Palästinensern in Israel wurden entweder verhaftet oder es wird gegen sie ermittelt, weil sie in den sozialen Medien Beiträge zur Unterstützung der Bewohner des Gazastreifens veröffentlicht haben oder aktiv waren.

In einer Erklärung, die Middle East Eye zugesandt wurde, erklärte Adalah, die sich für die Rechte der Araber in Israel einsetzt: „Wir erhalten Berichte über ungesetzliche Verhaftungen, die oft mit brutaler Gewalt mitten in der Nacht und ohne angemessene rechtliche Rechtfertigung durchgeführt werden und in den meisten Fällen allein auf der Grundlage von Posts in den sozialen Medien erfolgen, einige davon nur, weil sie ihre Solidarität mit dem palästinensischen Volk in Gaza zum Ausdruck gebracht oder sogar Koranverse geteilt haben.

„Diese Verhaftungen sowie Maßnahmen israelischer Universitäten und Hochschulen, die palästinensische Studenten wegen ihrer Beiträge in den sozialen Medien suspendieren, ausschließen oder Disziplinarverfahren gegen sie einleiten, und von Arbeitsplätzen, die Suspendierungen oder Kündigungen rechtfertigen, sind Teil eines harten Vorgehens gegen die legitime Meinungsfreiheit palästinensischer Bürger in Israel.“

Neben den offiziellen Schikanen nehmen extremistische jüdische Gruppen Palästinenser auch mit Drohungen ins Visier und melden sie bei ihren Arbeitgebern und Schulen.

Middle East Eye hat bereits über palästinensische Studenten an israelischen Universitäten berichtet, die suspendiert wurden und gegen die ermittelt wird, weil sie sich gegen die israelische Regierung und das Militär geäußert haben.

Seitdem haben die israelischen Streitkräfte eine Bombenkampagne auf den Gazastreifen begonnen, bei der 1 981 Menschen, darunter 1 000 Kinder, getötet wurden.

Das palästinensische Gesundheitsministerium teilte mit, dass die israelischen Streitkräfte seit letztem Samstag im Westjordanland und in Ostjerusalem mindestens 58 Palästinenser, darunter 17 Kinder, getötet und mehr als 1.250 verletzt haben.

