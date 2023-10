Israel-Palestine war live: Israeli strike hits Gaza church sheltering families At least 1,500 Palestinian children killed in 13 days of Israeli shelling

Israelisch-palästinensischer Krieg live: Amerikanische Gefangene werden freigelassen, während die Rufe nach Hilfe in Gaza weitergehen

Der Grenzübergang Rafah bleibt geschlossen und blockiert den Zugang von Hilfsgütern nach Gaza

Wichtigste Punkte

Israel beschließt Schließung von Al Jazeera

UN: „Einschränkungen“ für Hilfslieferungen nach Gaza

Israel tötet über 4.200 Palästinenser in 13 Tagen

Live-Updates

Französischer Militärgeheimdienst: „Nichts deutet auf israelischen Angriff auf al-Ahli Krankenhaus hin

vor 27 Sekunden

Der französische Militärgeheimdienst hat am Freitag erklärt, dass es seiner Meinung nach keine Beweise dafür gibt, dass ein israelischer Angriff die Explosion im Al-Ahli Krankenhaus in Gaza verursacht hat.

„Die wahrscheinlichste Hypothese ist, dass eine palästinensische Rakete mit einer Ladung von etwa fünf Kilo explodiert ist“, sagte die Direktion des militärischen Geheimdienstes.

Er fügte hinzu, es gebe „nichts, was auf einen israelischen Angriff hinweist“.

Analyse legt nahe, dass die von Israel geteilte Diskussion zwischen Hamas-Agenten gefälscht ist

vor 2 Minuten

Eine Untersuchung von Channel 4 News hat Zweifel an der Echtheit eines Gesprächs zwischen zwei Hamas-Agenten aufkommen lassen, in dem sie dem Islamischen Dschihad die Schuld an der Explosion des Al-Ahli-Krankenhauses gaben.

Bei dem Gespräch, das am Mittwoch von der israelischen Armee verbreitet wurde, handelte es sich angeblich um eine Aufzeichnung, in der ein Hamas-Funktionär einem anderen mitteilte, dass die Zerstörung des Krankenhauses auf einen fehlgeschlagenen Raketenbeschuss durch die Gruppe zurückzuführen sei:

In einer Analyse der Aufnahme, die im Auftrag der Kanalforschungsgruppe Earshot durchgeführt wurde, heißt es jedoch: „Obwohl diese Audioanalyse nicht kategorisch feststellen kann, dass der hörbare Dialog gefälscht ist, können wir sagen, dass der Grad der Manipulation, der erforderlich ist, um diese beiden Stimmen zusammenzuschneiden, sie als Quelle für glaubwürdige Beweise disqualifiziert.“

Die Analyse untermauerte eine frühere Behauptung einiger arabischer Journalisten gegenüber dem Sender, dass die Aufnahme aufgrund der Sprache, des Akzents, des Dialekts, der Syntax und des Tons „gefälscht“ sei – nichts davon sei glaubwürdig.

Biden bestätigt Freilassung von Hamas-Gefangenen und dankt Katar

vor 25 Minuten

Biden sagte am Freitag, dass die Freilassung von Judith und Natalie Ranaan durch die USA sichergestellt worden sei, und dankte Katar für die partnerschaftliche Zusammenarbeit.

Der Sprecher des Außenministeriums von Katar erklärte, die Freilassung sei nach tagelanger „kontinuierlicher Kommunikation“ mit allen Parteien erfolgt.

Nach israelischen Angaben waren die beiden auf dem Weg zu einem Militärstützpunkt in Zentralisrael, nachdem sie an der Grenze zum Gazastreifen freigelassen worden waren.

Bei den freigelassenen Mutter und Tochter handelt es sich um US-Bürger aus dem Bundesstaat Illinois.

Freigelassene Gefangene: Natalie und Judith Raanan

vor 1 Stunde

Die beiden von der Hamas am Freitag freigelassenen Gefangenen wurden als Judith Raanan und ihre Tochter Natalie identifiziert.

Die beiden, die die amerikanische Staatsbürgerschaft besitzen, befinden sich derzeit in der Obhut des Internationalen Roten Kreuzes, nachdem die Hamas ihre Freilassung bekannt gegeben hatte.

Nach Angaben ihres Rabbiners wohnen die beiden in Evanston, Illinois, und waren im Oktober nach Israel gekommen, um den 85. Geburtstag eines Verwandten zu feiern.

Ein von AP veröffentlichtes Foto der beiden Geiseln (zur Verfügung gestellt)

Ein Foto der beiden Geiseln, das der AP zur Verfügung gestellt wurde (im Anhang)

Neue Analyse legt nahe, dass israelische Artilleriegranate für Explosion des al-Ahli Krankenhauses verantwortlich ist

vor 1 Stunde

Nach einer neuen Analyse von Forschern und Menschenrechtsgruppen wurde das arabische al-Ahli-Krankenhaus in Gaza-Stadt durch eine israelische Artilleriegranate zerstört, was die Behauptung widerlegt, es habe sich um eine fehlgeleitete Rakete des Palästinensischen Islamischen Dschihad gehandelt.

Eine Untersuchung von Forensic Architecture, Earshot und der palästinensischen Menschenrechtsgruppe Al-Haq untersuchte die Spuren der Explosion, bei der Hunderte von Menschen ums Leben kamen.

In einem Tweet erklärte Forensic Architecture, dass die neue Analyse „erhebliche Zweifel an den [israelischen] Behauptungen aufkommen lässt, dass die Quelle der tödlichen Explosion eine von Palästinensern abgefeuerte Rakete war, die von West nach Ost flog“.

Die Analyse der Kratergröße deutet auf eine Munition hin, die größer ist als z.B. eine Spike- oder Hellfire-Rakete, die üblicherweise von [israelischen] Drohnen eingesetzt wird“, heißt es.

„Er stimmt eher mit den Einschlagsspuren einer Artilleriegranate überein, aber ohne zusätzliche materielle Beweise können wir keine endgültige Bewertung vornehmen“, hieß es.

Israel warnt das Al-Quds-Krankenhaus in Gaza vor einer Evakuierung

vor 2 Stunden

Israel hat das Al-Quds-Krankenhaus in Gaza gewarnt, es zu evakuieren, teilte der Palästinensische Rote Halbmond am Freitag mit.

Die Wohltätigkeitsorganisation teilte mit, die israelischen Streitkräfte hätten sie gewarnt, das Krankenhaus, in dem derzeit über 400 Patienten und 12.000 vertriebene Zivilisten untergebracht sind, „unverzüglich zu evakuieren“.

„Wir appellieren an die Welt, sofortige und dringende Maßnahmen zu ergreifen, um ein neues Massaker wie das am al-Ahli Baptist Hospital zu verhindern“, heißt es in einer Erklärung.

Türkei: Angriffe auf Gaza kommen einem Völkermord gleich

vor 2 Stunden

Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan hat am Freitag Israel aufgefordert, seine Angriffe auf den Gazastreifen einzustellen.

„Ich wiederhole meinen Aufruf an die israelische Führung, ihre Angriffe auf die Zivilbevölkerung niemals auszuweiten und ihre Operationen, die einem Völkermord gleichkommen, sofort zu beenden“, sagte Erdogan auf X, früher bekannt als Twitter.

Die Türkei hat angeboten, bei der Vermittlung des Konflikts zu helfen, und hat Hilfsgüter für den Gazastreifen geschickt, der am Rafah-Übergang an der Grenze zu Ägypten festsitzt.

Hamas hat nach eigenen Angaben amerikanische Gefangene und ihre Tochter freigelassen

vor 3 Stunden

Die Hamas teilte am Freitag mit, sie habe eine amerikanische Gefangene und ihre Tochter nach einer Vermittlung mit Katar freigelassen.

In einer Erklärung erklärten die Qassam-Brigaden der Hamas, sie hätten die beiden aus „humanitären“ Gründen freigelassen.

„Als Reaktion auf die Bemühungen Katars haben die Qassam-Brigaden zwei amerikanische Staatsbürger – eine Mutter und ihre Tochter – aus humanitären Gründen freigelassen, um dem amerikanischen Volk und der Welt zu beweisen, dass die Behauptungen von Biden und seiner faschistischen Regierung falsch und unbegründet sind“, sagte Abu Ubadia, der Sprecher des paramilitärischen Flügels der Gruppe.

Auch israelische Medien bestätigten die Freilassung. Middle East Eye hat das US-Außenministerium um eine Stellungnahme gebeten, aber bisher keine Antwort erhalten.

CNN berichtete, die Gefangenen seien dem Roten Kreuz übergeben worden und befänden sich „auf dem Weg nach draußen“.

Greta Thunberg löscht Gaza-Foto, nachdem Kuscheltier „Antisemitismus“-Vorwürfe provoziert hat

vor 3 Stunden

Greta Thunberg hat ein Foto, auf dem sie ein Plakat zur Unterstützung des Gazastreifens hält, gelöscht, nachdem Nutzer der sozialen Medien ein Spielzeug auf dem Bild als antisemitisch bezeichnet hatten.

Die schwedische Umweltaktivistin postete auf X, früher bekannt als Twitter, eine Reihe von Bildern, die sie zusammen mit anderen Aktivisten zur Unterstützung der Palästinenser in Gaza und für Klimagerechtigkeit aufgenommen hatte.

Auf einem der Bilder war ein Kraken-Kuscheltier zu sehen, was einige Pro-Israel-Profile dazu veranlasste, ihr Antisemitismus vorzuwerfen, da der Krake seit dem 19. Jahrhundert in der antisemitischen Propaganda verwendet wird.

GT X

Nach der Kritik löschte Thunberg den Beitrag und veröffentlichte eine Mitteilung, in der sie den Grund dafür erklärte:

„Es ist mir bekannt geworden, dass das in meinem früheren Beitrag gezeigte Stofftier als Symbol für Antisemitismus interpretiert werden kann, was mir nicht bewusst war. Das Spielzeug auf dem Bild ist ein Hilfsmittel, das häufig von autistischen Menschen verwendet wird, um Gefühle zu kommunizieren“, twitterte sie.

„Wir sind natürlich gegen jede Art von Diskriminierung und verurteilen Antisemitismus in allen Formen und Ausprägungen. Das ist nicht verhandelbar. Deshalb habe ich den letzten Beitrag gelöscht.“

Video: Das neu errichtete Vertriebenenlager in Gaza

vor 4 Stunden

Israel greift den Grenzübergang Rafah an, während Ägypten auf das „OK“ der Israelis wartet, um Hilfsgüter zuzulassen

Vor 5 Stunden

Ein israelischer Luftangriff hat am Freitag den Rafah-Übergang zwischen dem Gazastreifen und Ägypten getroffen, während Hilfsorganisationen fordern, in die belagerte Enklave einreisen zu dürfen, wie ein Korrespondent von Middle East Eye berichtet.

Israel hat den Grenzübergang seit dem 7. Oktober mindestens fünfmal bombardiert, sowohl auf der ägyptischen als auch auf der palästinensischen Seite.

Mehrere Länder und Hilfsorganisationen schicken seit Tagen Frachtflugzeuge und Lastwagen zum Grenzübergang Rafah, aber bisher durfte keiner der Konvois einreisen, da es keine israelischen Zusicherungen gab, dass die Konvois nicht angegriffen werden würden.

Ein ägyptischer Beamter erklärte gegenüber MEE, seine Regierung warte auf ein OK“ von israelischer Seite, bevor sie die Einreise von Hilfsgütern erlaube.

Der Übergang ist derzeit das einzige Tor zum Gazastreifen, das nicht von Israel kontrolliert wird.

Am Freitagmorgen wurden Reparaturarbeiten am Grenzübergang Rafah zwischen dem Gazastreifen und Ägypten durchgeführt, um die Einfahrt von Hilfslieferungen zu ermöglichen, aber es war nicht klar, wann dies geschehen würde.

Video: Tausende von ägyptischen Demonstranten marschieren auf den Tahrir-Platz und skandieren Slogans zur Unterstützung Palästinas

vor 5 Stunden

Pro-Palästina-Protest auf dem Kairoer Tahrir-Platz ausgebrochen

vor 5 Stunden

Ein Solidaritätsmarsch mit den Palästinensern erreichte am Freitag den Kairoer Tahrir-Platz und forderte die Öffnung des Rafah-Übergangs, um Hilfsgüter in den Gazastreifen zu bringen, während die israelischen Angriffe auf die belagerte palästinensische Enklave andauern.

Tausende von Menschen durchbrachen die Sicherheitsbarrieren, um auf den symbolträchtigen Platz zu gelangen, der das Epizentrum der pro-demokratischen Revolution in Ägypten 2011 war, die zum Sturz von Präsident Hosni Mubarak führte.

Einige Menschen skandierten regierungsfeindliche Parolen und riefen die arabischen Armeen auf, die israelische Bombardierung des Gazastreifens zu stoppen.

Anwälte und pro-palästinensische Aktivisten veröffentlichten in den sozialen Medien Bilder, die Tausende von Teilnehmern mit palästinensischen Flaggen zeigten.

Lesen Sie mehr: Pro-Palästina-Protest auf dem Tahrir-Platz in Kairo ausgebrochen

egypt-palestine-20-oct-2023

Ägypten macht Israel für Schließung des Grenzübergangs „Angriffe und Verweigerung der Einreise für Hilfsgüter“ verantwortlich

vor 5 Stunden

Ägypten trage keine Schuld an der Schließung des Grenzübergangs Rafah, der das Land mit dem Gazastreifen verbindet, schrieb der Sprecher des ägyptischen Außenministeriums, Ahmed Abu Zeid, am Freitag auf der sozialen Medienplattform X.

Abu Zeid beklagte, dass westliche Medien in der aktuellen Krise Ägypten ins Visier nehmen, da Hilfsgütertransporter, die auf der ägyptischen Seite der Grenze festsitzen, nicht in den Gazastreifen einfahren dürfen, da israelische Bedingungen den Prozess verlangsamen.

Er beschuldigte die Medien, „Ägypten für die Schließung des Grenzübergangs verantwortlich zu machen, obwohl Israel gezielte Angriffe durchführt und die Einreise von Hilfsgütern verweigert, und kürzlich Ägypten die Verantwortung für die Behinderung der Ausreise von Drittstaatsangehörigen zuzuschreiben“.

„Der Grenzübergang Rafah ist offen und Ägypten ist nicht für die Behinderung der Ausreise von Drittstaatsangehörigen verantwortlich“, fügte er hinzu.

„Morgen bietet sich die Gelegenheit, den Kurs zu ändern und das Gewissen zu wecken!!!“

Angriff auf alte Kirche in Gaza verwüstet christliche Gemeinde

vor 5 Stunden

Seit mehreren Tagen beherbergt die älteste Kirche im Gazastreifen Palästinenser, die Schutz vor den unerbittlichen israelischen Bombardements suchen.

Doch in der Nacht zum Donnerstag wurden bei einem Luftangriff auf die Kirche des Heiligen Porphyrius mindestens 18 von ihnen getötet und die christliche Gemeinde der Küstenenklave war verzweifelt.

„Die Kirche ist 2.000 Jahre alt, und die Israelis haben sie angegriffen“, sagte ein Überlebender. „Es gab keine Waffen in der Kirche, sie diente als Unterkunft für Kinder.“

„Ist das die Liste der Ziele der Israelis? Die Christen haben mit all dem nichts zu tun. Was haben die Christen getan?“, sagte ein anderer.

Die Kirche wurde ursprünglich 425 n. Chr. erbaut und nach dem Heiligen Porphyrius benannt, dem Bischof von Gaza aus dem fünften Jahrhundert, der das Christentum in die Stadt gebracht haben soll. Er ist in der nordöstlichen Ecke des Gebäudes begraben.

Lesen Sie mehr: Angriff auf alte Kirche in Gaza verwüstet christliche Gemeinde

palästinenser kirche gaza Übersetzt mit Deepl.com



