Der Generalsekretär der Vereinten Nationen (UN) Antonio Guterres hält eine Pressekonferenz am Grenzübergang Rafah am 20. Oktober 2023 in Rafah, Ägypten. (Stringer – Anadolu Agency)

Rafah Crossing offen, Israel behindert die Einreise von Hilfsgütern nach Gaza, sagt Ägypten

20. Oktober 2023

Ägypten erklärte am Freitag, dass der Grenzübergang Rafah zum Gazastreifen auf seiner Seite offen sei, und beschuldigte Israel, die Einfuhr von Hilfsgütern in die belagerte Enklave zu „verweigern“, berichtet die Agentur Anadolu.

Ägypten steht eindeutig im Visier westlicher Medien, die ein „Vertreibungsszenario“ für die Palästinenser propagieren und Kairo für die Schließung des Grenzübergangs verantwortlich machen, obwohl Israel „gezielte Angriffe und die Verweigerung der Einreise von Hilfsgütern“ verübt habe, sagte der Sprecher des Außenministeriums, Ahmed Abu Zeid, am X.

Er unterstellte Ägypten in letzter Zeit auch, für die „Behinderung von Drittstaatsangehörigen“ bei der Ausreise aus dem Gazastreifen verantwortlich zu sein, sagte er.

Der Sprecher betonte, dass der Rafah-Übergang „offen ist und Ägypten nicht für die Behinderung der Ausreise von Drittstaatsangehörigen verantwortlich ist“.

Hunderte von US-Bürgern, die im Gazastreifen festsitzen, warten auf die Öffnung des Grenzübergangs Rafah, um ausreisen zu können. Die New York Times schätzt ihre Zahl auf 500 bis 600.

Der Rafah-Übergang ist der einzige Grenzübergang zwischen dem Gaza-Streifen und Ägypten.

Der Konflikt im Gazastreifen, der seit dem 7. Oktober unter israelischem Bombardement und einer Blockade steht, begann, als die Hamas die Operation Al-Aqsa-Flut einleitete, einen mehrgleisigen Überraschungsangriff, der eine Flut von Raketenabschüssen und Infiltrationen nach Israel auf dem Land-, See- und Luftweg umfasste. Die Hamas erklärte, der Überfall sei eine Vergeltung für die Erstürmung der Al-Aqsa-Moschee und die zunehmende Gewalt durch israelische Siedler.

Daraufhin leitete das israelische Militär die Operation „Schwerter aus Eisen“ gegen Ziele der Hamas im Gaza-Streifen ein.

Der Gazastreifen befindet sich in einer schweren humanitären Krise: Es gibt keinen Strom, und Wasser, Lebensmittel, Treibstoff und medizinische Versorgung gehen zur Neige.

UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat zu einer „sofortigen humanitären Feuerpause“ aufgerufen, um das „epische menschliche Leid“ zu lindern.

Mindestens 4.137 Palästinenser, darunter 1.524 Kinder und 1.000 Frauen, wurden bei israelischen Angriffen auf den Gazastreifen getötet, während die Zahl der Opfer in Israel bei über 1.400 Menschen liegt. Übersetzt mit Deepl.com



