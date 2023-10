Israel-Palestine war live: Israel bombs Gaza hospital killing hundreds At least 200 have been killed in Israel’s bombing of the al-Ahli al-Arabi hospital in Gaza City

Israelisch-palästinensischer Krieg live: Israel bombardiert Krankenhaus in Gaza und tötet Hunderte

Bei der Bombardierung des Krankenhauses al-Ahli al-Arabi in Gaza-Stadt durch Israel sind mindestens 200 Menschen getötet worden

Wichtigste Punkte

Hilfe für Gaza wegen israelischer Bombardierung gestoppt

Palästinenser in Israel im Visier der Verhaftungskampagne

Mindestens 80 Tote nach nächtlichen israelischen Angriffen im südlichen Gazastreifen

Live-Updates

Korrespondent: Zahl der Todesopfer im Krankenhaus wird wahrscheinlich steigen

vor 9 Minuten

Israel hat das al-Ahli al-Arabi Krankenhaus in Gaza-Stadt bombardiert, wobei mindestens 200 Tote und 500 Verletzte bestätigt wurden.

Wael al-Dahdouh, Korrespondent von Al Jazeera Arabic, berichtet, dass die israelische Bombardierung des Krankenhauses mehrere Brände verursacht hat und die Zahl der Todesopfer wahrscheinlich noch steigen wird.

„Familien suchten im Krankenhaus Schutz und versuchten, sich behandeln zu lassen, und jeden Tag kamen mehr Menschen im Krankenhaus an. Etwa 2.000 Menschen befanden sich im Krankenhaus. Israel benutzte einen speziellen Raketentyp, um das Krankenhaus zu beschießen, und die Rakete traf die Menschen auf eine ganz bestimmte Weise“, sagte er.

„Was hier passiert, kann man nicht beschreiben, was wir sehen, ist schockierend“, fügte er hinzu.

In Bildern: Israelischer Luftangriff auf Krankenhaus, Hunderte Tote

vor 18 Minuten

Bei israelischen Luftangriffen auf das Krankenhaus al-Ahli al-Arabi in Gaza-Stadt wurden über 200 Menschen getötet und 500 verwundet.

Gaza

Ein Mitglied des Zivilschutzes von Gaza bezeichnete den israelischen Luftangriff als „Pogrom“ und „schlimmsten Angriff der Geschichte“ (MEE/Mohamed Hussein)

Gaza

Ein Baby wird bei dem israelischen Luftangriff auf das Krankenhaus verwundet (MEE/Mohammed Hussein)

Sprecher des Zivilschutzes in Gaza: „Es ist ein Pogrom“.

Vor 34 Minuten

Mahmoud Bassal, der Sprecher des Zivilschutzes in Gaza, bezeichnete den israelischen Luftangriff auf das al-Ahli al-Arabi Krankenhaus in Gaza-Stadt als „Massaker“.

„Was hier geschieht, ist eine kollektive Bestrafung. Wann wird sich die Welt für Gaza einsetzen? Dies ist die höchste Stufe der israelischen Aggression. Der Boden des Krankenhauses ist mit Leichen übersät, und wir haben niemanden, der sie abholt“, sagte er gegenüber Al Jazeera Arabic.

„Das ist ein Pogrom. So etwas hat es in der Geschichte des israelisch-palästinensischen Konflikts noch nie gegeben“, fügte er hinzu.

„Es kommen keine Hilfsgüter über Rafah herein. Dies ist eine humanitäre Krise, die in der Geschichte nicht verzeichnet ist. Dies ist das höchste Maß an Ungerechtigkeit, das Israel begangen hat – sie greifen Schulen, Moscheen und Krankenhäuser an, Israel tötet jeden, nirgendwo ist man sicher.

„In Gaza ist niemand mehr übrig, Israel tötet alle.“.

„Der Gazastreifen ist jetzt ein großer Friedhof, was hier geschieht, ist Wahnsinn, was in Deir Yessin geschah, geschieht auch jetzt, nur schlimmer. Die Gliedmaßen von Kindern liegen auf dem Boden verstreut“, fügte er hinzu.

Israel bombardiert Krankenhaus in Gaza und tötet mindestens 200 Menschen

vor 46 Minuten

Israelische Luftangriffe haben heute Abend das Krankenhaus al-Ahli al-Arabi in Gaza-Stadt getroffen und nach Angaben des Gesundheitsministeriums „mindestens 200“ Tote gefordert.

Ashraf al-Qudra, Sprecher des Gesundheitsministeriums im Gazastreifen, erklärte gegenüber Al Jazeera Arabic: „Die israelische Besatzung hat das Krankenhaus angegriffen, während sich Hunderte von Menschen dort versammelt hatten und Schutz suchten. Medizinische Teams sammeln jetzt Leichen ein, und mindestens 500 Verwundete liegen auf dem Boden des Krankenhauses“.

„Wir befinden uns jetzt in einer kritischen Phase, es werden gerade Massaker verübt“, fügte er hinzu.

„Rund 371 Familien wurden im Gazastreifen vollständig ausgelöscht, und heute treten wir in eine neue Phase des Konflikts ein, in der Israel Krankenhäuser direkt angreift. Das ist sehr gefährlich, und wir rufen die Menschen auf der ganzen Welt dazu auf, Stellung zu beziehen, bevor die Zahl der Opfer steigt“.

Berichte: Hunderte Tote bei israelischem Luftangriff auf Krankenhaus in Gaza befürchtet

vor 1 Stunde

Israel hat heute Abend den Innenhof des al-Ahli al-Arabi Krankenhauses in Gaza-Stadt angegriffen, wobei Hunderte von Toten befürchtet werden.

Ersten Schätzungen zufolge liegt die Zahl der Toten zwischen 200 und 300, berichtet Al Jazeera unter Berufung auf das Gesundheitsministerium.

Bei den meisten Opfern soll es sich um Frauen und Kinder handeln.

Ein Korrespondent von Al Jazeera Arabic beschrieb das Krankenhaus als eine „große Blutlache“ und sagte, dass „es sich in ein Schlachtfeld verwandelt hat“.

Der Korrespondent sagte, dass Leichenteile in Säcke eingewickelt werden, während der Boden des Krankenhauses mit Gliedmaßen bedeckt ist, und dass der „Geruch von Blut die Luft erfüllt, es sind schockierende Szenen“.

Das Krankenhaus ist voller Leichen, und es herrscht Chaos, während Krankenwagen versuchen, den Schauplatz zu erreichen.

Ein israelischer Beamter gab am Dienstag bekannt, dass jedes Ziel in Gaza „auf höchster Ebene“ vom Militär genehmigt wird.

Ärzte ohne Grenzen: Chirurgen im Gazastreifen operieren ohne Schmerztabletten

vor 1 Stunde

Die humanitäre Organisation Ärzte ohne Grenzen (MSF) teilte mit, dass die Chirurgen im Al-Shifa-Krankenhaus in Gaza nun gezwungen seien, „ohne Schmerzmittel zu operieren“.

In einer Erklärung, die auf der Social-Media-Plattform X veröffentlicht wurde, sagt der Präsident der Organisation, Christos Christou: „Im Moment ist die Situation in Gaza entsetzlich und katastrophal. Die Krankenhäuser und Kliniken, die noch nicht evakuiert wurden, sind überfordert und funktionieren kaum noch. Kein Strom, keine medizinische Versorgung. Die Chirurgen im Al-Shifa-Krankenhaus operieren jetzt ohne Schmerzmittel“.

„Die Patienten riskieren ihr Leben, indem sie sich entweder bewegen oder zurückbleiben, um in beiden Fällen vielleicht ohne Behandlung zu sterben Die Menschen sitzen in der Falle, können nicht fliehen und sind nirgendwo sicher.

Sie haben keinen Zugang zu lebenswichtigen Gütern wie Wasser, Nahrung, geschützte Unterkünfte und Medikamente“, fügte er hinzu.

Die Situation in Gaza sei „unvorstellbar und unmenschlich“, sagte er.

Israelischer Luftangriff tötet „mehrere Palästinenser“ in der Nähe eines Krankenhauses in Gaza

vor 1 Stunde

Bei einem israelischen Luftangriff auf ein Gebiet in der Nähe eines Krankenhauses im Zentrum des Gazastreifens sind „mehrere Palästinenser“ getötet worden, wie das Medienbüro der palästinensischen Regierung mitteilte.

Ziel des Luftangriffs war der Innenhof des Krankenhauses al-Ahli al-Arabi in Gaza-Stadt.

Tausende von Künstlern beschuldigen den Westen der Beihilfe zu Kriegsverbrechen

vor 1 Stunde

Mehr als 2.000 Künstler und Prominente haben westliche Regierungen beschuldigt, Israels „Kriegsverbrechen“ im Gazastreifen „zu unterstützen und zu fördern“.

„Wir sind Zeugen eines Verbrechens und einer Katastrophe“, schreiben sie in einem Brief, in dem sie einen „sofortigen Waffenstillstand und die Öffnung der Grenzübergänge zum Gazastreifen fordern, damit humanitäre Hilfe ungehindert einreisen kann“.

Zu den Unterzeichnern des Briefes gehören die Schauspieler Tilda Swinton, Steve Coogan und Miriam Margolyes, die Filmregisseure Michael Winterbottom, Mike Leigh und Asif Kapadia sowie die Schriftsteller Marina Warner, Jacqueline Rose und Gillian Slovo.

gaza

Tilda Swinton, die den Brief unterzeichnet hat, bei einer Veranstaltung in New York im vergangenen Jahr (AFP)

Sirenen ertönen im Zentrum Israels nach Raketenbeschuss aus Gaza

vor 1 Stunde

In Tel Aviv und den umliegenden Städten ertönen Sirenen, da israelische Medien berichten, dass Raketen aus dem Gazastreifen abgefeuert worden sind.

Bislang wurden keine Todesopfer oder Schäden verzeichnet.

Ägypten sagt, die Aufnahme von Millionen vertriebener Palästinenser gehe an der Sache vorbei

vor 1 Stunde

Der ägyptische Außenminister Sameh Shoukry sagte am Dienstag gegenüber BBC, dass man die Verantwortung für gewaltsam vertriebene Palästinenser nicht auf Ägypten übertragen könne.

„Es geht darum, die Sicherheit und das Wohlergehen der Bewohner des Gazastreifens auf ihrem eigenen Territorium zu gewährleisten“.

Er fügte hinzu, dass der Rafah-Übergang nie offiziell geschlossen worden sei, sondern für Hilfsgüter offen stehe, aber es gebe keine Genehmigung der anderen Seite, und Israel ziele mit seinen Luftangriffen auf ihn.

Die Forderung Israels, die Menschen gewaltsam in den südlichen Gazastreifen zu vertreiben, stehe im Widerspruch zum Völkerrecht.

Stellungnahme: „Israel massakriert uns. Die Palästinenser brauchen Menschen auf der ganzen Welt, die Stellung beziehen“.

vor 1 Stunde

Ahmed Abu Artema, ein palästinensischer Journalist und Aktivist, hat sich in seinem jüngsten Leitartikel an die Welt gewandt: „Wenn Sie dies von außerhalb des Gazastreifens lesen, wissen Sie mehr über die Nachrichten als ich.“

In seinem jüngsten Artikel schreibt er, dass die Menschen in Gaza von der Welt abgeschnitten sind und dass sich Gaza aufgrund der anhaltenden Unterbrechung der Kommunikation und der Stromversorgung in der belagerten Enklave in einer „völligen Lähmung“ befindet.

„Was hier geschieht, ist nicht nur der Kampf der Palästinenser, es ist der Kampf der rassistischen Kolonialmächte gegen die Werte der Freiheit, der Würde und der Gerechtigkeit für alle Menschen“, schreibt er.

„Die Ausrottung der Palästinenser hat nicht am 7. Oktober begonnen, sondern ist ein fortlaufender Prozess.“

trauernde gaza

Trauernde stehen neben den Leichen von Palästinensern, die bei israelischen Angriffen getötet wurden, in einem Krankenhaus in Khan Younis im südlichen Gazastreifen, am 17. Oktober 2023 (Reuters)

Holocaust-Experte sagt: „Israel zeigt besondere Absicht, Völkermord zu begehen

vor 1 Stunde

Raz Segal, ein Experte für Holocaust- und Völkermordstudien, sagte in einem Fernsehinterview mit Democracy Now: „Was wir jetzt in Gaza sehen, ist ein Fall von Völkermord. Man muss verstehen, dass die UN-Konvention zur Verhütung und Bestrafung von Völkermord aus dem Jahr 1948 eine besondere Absicht voraussetzt, damit ein Völkermord stattfinden kann“, sagt er.

„Wir haben gehört, wie der israelische Präsident und der israelische Verteidigungsminister am 9. Oktober eine vollständige Belagerung des Gazastreifens verkündeten und sagten, dass wir gegen menschliche Tiere kämpfen und alles vernichten werden…“

Segall sagte weiter: „Wenn das keine besondere Absicht ist, einen Völkermord zu begehen, dann weiß ich wirklich nicht, was das ist.“

UNRWA: Mindestens sechs untergebrachte Palästinenser in Schule getötet

vor 1 Stunde

Nach Angaben des Flüchtlingshilfswerks UNRWA sind heute mindestens sechs Palästinenser durch israelische Bombenangriffe getötet worden.

Die Getöteten befanden sich in einer ihrer Schulen im Flüchtlingslager al-Maghazai.

In einer auf der Social-Media-Plattform X veröffentlichten Erklärung erklärte Unrwa: „Dies ist ungeheuerlich und zeigt erneut eine eklatante Missachtung des Lebens von Zivilisten. Kein Ort in Gaza ist mehr sicher, nicht einmal UN-Einrichtungen.“

Israelische Armee: 301 Soldaten getötet

vor 2 Stunden

Wie die israelische Armee heute mitteilte, wurden seit dem 7. Oktober 301 Soldaten getötet.

Die Namen der Soldaten werden von der israelischen Armee nach und nach bekannt gegeben.

Oxfam: Gaza droht zur „Brutstätte der Cholera“ zu werden

vor 2 Stunden

Laut Oxfam befindet sich der Gazastreifen in einer „beispiellosen Gesundheitskrise“, da das Risiko eines Ausbruchs tödlicher Infektionskrankheiten, einschließlich Cholera, mit dem Zusammenbruch der Wasser- und Abwasserversorgung im Gazastreifen wächst.

Alle fünf Kläranlagen des Gazastreifens und die meisten der 65 Abwasserpumpstationen mussten aufgrund der israelischen Belagerung geschlossen werden.

Amitabh Behar, Interimsgeschäftsführer von Oxfam International, sagte heute in einer Erklärung: „In Gaza gibt es keinen Strom, keine Lebensmittel und jetzt auch kein Wasser mehr. Es besteht die Gefahr, dass der Gazastreifen zu einer Brutstätte für Cholera und andere Krankheiten wird. Die Situation für die Zivilbevölkerung ist bereits unerträglich. Unsere Mitarbeiter berichten uns, dass in einigen Fällen bis zu 70 Menschen in einem einzigen Raum zusammengepfercht sind. Humanitäre Hilfe muss jetzt in den Gazastreifen gelassen werden“.

Eine Sprecherin eines Oxfam-Partners, der Palestine Medical Relief Society (PMRS), sprach heute mit Oxfam. Ohne identifiziert werden zu wollen, sagte sie: „Wir sind an einem Punkt angelangt, an dem Hebammen bei Entbindungen über das Telefon helfen müssen, da es nicht einmal bei Geburten Sicherheit gibt.“Übersetzt mit Deepl.com



