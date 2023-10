Israel-Palestine war live: Gaza ‚hospitals are now cemeteries‘ Biden says he stands with Israel, UN special rapporteur warns of Israeli ‚crimes against humanity‘

Israelisch-palästinensischer Krieg live: Mindestens 250 Tote bei israelischen Angriffen auf Gaza am „tödlichsten Morgen

12. Oktober 2023

Palästinensische Krankenhäuser kurz vor dem Zusammenbruch und Hamas veröffentlicht Aufnahmen von „Gefangenenbefreiung

Wichtigste Punkte

Ex-israelischer General: Wir müssen eine humanitäre Katastrophe herbeiführen

Über 1.350 Palästinenser und 1.300 Israelis getötet

USA wollen keine „roten Linien“ für israelische Vergeltungsmaßnahmen ziehen

Live-Updates

Video: Leichenhallen in Gaza überfüllt

vor 23 Sekunden

Die Leichenhallen im belagerten Gazastreifen sind überfüllt, so dass die Menschen die Leichen ihrer Angehörigen auf der Straße liegen lassen müssen.

Auch die Gefriertruhen der Leichenhallen im Gazastreifen funktionieren nicht mehr, da Israel seit Montag den Strom abgestellt hat.

Vor dem Al-Shifa-Krankenhaus in Gaza stapeln sich die Leichen auf den Straßen.

Gesundheitsbeamte haben davor gewarnt, dass die Belagerung des Gazastreifens zu einer ernsten Gesundheitskrise führen könnte, da die Menschen sechs Tage lang kein sauberes Wasser haben.

Iranisches Flugzeug fliegt nach israelischen Angriffen in Syrien zurück nach Teheran

vor 8 Minuten

Ein iranisches Flugzeug ist auf dem Rückflug nach Teheran, nachdem israelische Luftangriffe auf internationale Flughäfen in Damaskus und Aleppo gemeldet wurden.

Gaza: Israelische Luftangriffe töten mindestens 18 Palästinenser im Lager Nuseirat

vor 17 Minuten

Bei israelischen Luftangriffen sind nach Angaben der Hamas mindestens 18 Menschen im Wohnlager Nuseirat im Zentrum des Gazastreifens getötet worden.

Krankenhäuser im Gazastreifen stehen vor dem „totalen Zusammenbruch

vor 21 Minuten

Die Krankenhäuser im Gazastreifen stehen offiziell kurz vor dem „totalen Zusammenbruch“, da sie mit der großen Zahl von Verwundeten zu kämpfen haben, ihnen das Wasser ausgeht und sie aufgrund des Stromausfalls ihre Dienste einstellen müssen.

Israel hat am Montag die Versorgung des Gazastreifens mit Lebensmitteln, Treibstoff, Wasser und Strom eingestellt, was katastrophale Auswirkungen auf die belagerte Enklave hat.

Die Überlebenden, die aufgrund der israelischen Bombardierung ihrer Häuser vertrieben wurden, haben sich in Krankenhaushöfen und Schulen in Sicherheit gebracht.

Auch medizinisches Personal und Krankenwagen waren Ziel der israelischen Bombardierung.

Deir al Balah, ein Gebiet im Zentrum des Gazastreifens, wurde durch die anhaltenden israelischen Bombardierungen weitgehend zerstört, so dass die Rettungskräfte die Opfer nicht erreichen können.

Israel greift Flughäfen in Aleppo und Damaskus an

vor 33 Minuten

Israel hat heute die Flughäfen von Aleppo und Damaskus angegriffen, wie das syrische Staatsfernsehen berichtet.

Der lokale Medienkanal Sham FM berichtet, dass die syrische Luftabwehr als Reaktion auf den Angriff gestartet wurde.

Zahl der palästinensischen Todesopfer erreicht 1.354

vor 35 Minuten

Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums ist die Zahl der palästinensischen Todesopfer seit heute Nachmittag auf 1.354 gestiegen.

Nach Angaben des Ministeriums ist das Gesundheitssystem völlig zusammengebrochen und die Zahl der Verwundeten übersteigt die Kapazität der Dienste.

Blinken verspricht mehr militärische Unterstützung für Israel

vor 40 Minuten

US-Außenminister Anthony Blinken ist heute in Israel eingetroffen, hat seine Unterstützung für Israel bekräftigt und weitere militärische Hilfe zugesagt.

Er sagte auch, dass er Munition und Abfangjäger bereitstellen werde, um den Iron Dome aufzufüllen.

Israelische Armee wirft Flugblätter ab, in denen die Bewohner des Gazastreifens aufgefordert werden, sich in nicht existierende Schutzräume zu begeben

vor 41 Minuten

Die israelische Armee hat Flugblätter auf die Bewohner des Gazastreifens abgeworfen, in denen sie aufgefordert werden, sich in nicht vorhandene Schutzräume zu begeben.

Die Flugblätter sind an die Bewohner von Beit Lahia gerichtet und besagen, dass die israelische Armee versucht, die Hamas in ihrem Viertel zu eliminieren.

In dem Text werden die Menschen aufgefordert, ihre Häuser „zu Ihrer Sicherheit“ zu verlassen und sich in Schutzräume zu begeben.

„Jeder, der sich in der Nähe von Hamas-Terroristen oder deren Einrichtungen aufhält, wird sein Leben riskieren… jedes Haus, das von terroristischen Organisationen genutzt wird, wird ins Visier genommen. Wenn Sie sich an die Anweisungen der israelischen Armee halten, werden Sie sich nicht in Gefahr begeben.

Im Gazastreifen gibt es keine Schutzräume, und die Überlebenden des israelischen Bombardements haben sich in Schulen und Krankenhäusern verschanzt.

gaza

Die israelische Armee warf diesen Brief an die Bewohner des Gazastreifens ab (im Anhang)

Video: Überlebende suchen unter den Trümmern nach ihren Angehörigen

Vor 55 Minuten

Die Zivilbevölkerung im Gazastreifen wachte unter schwerem israelischen Bombardement auf, bei dem ganze Stadtteile zerstört wurden.

Da die Rettungsdienste keinen Zugang zu den zerstörten Gebieten haben, müssen die Überlebenden unter den Trümmern nach ihren Angehörigen suchen.

Meinung: Wie britische Politiker dazu beitragen, Zustimmung für Israels Menschenrechtsverletzungen zu erzeugen

vor 58 Minuten

In seiner jüngsten Kolumne für Middle East Eye befasst sich der Journalist Peter Oborne mit der Frage, wie britische Politiker beider großer Parteien es nicht nur versäumt haben, Israels Bombardierung des Gazastreifens zu verurteilen, sondern das Land sogar dabei unterstützen, Kriegsverbrechen zu begehen.

Gestern unterstützte Keir Starmer, der Vorsitzende der oppositionellen Labour-Partei und Spitzenkandidat für das Amt des nächsten Premierministers, Israels „Recht“, die Wasser- und Stromversorgung in der belagerten Region zu unterbrechen.

Er schränkte jedoch ein, dass dies „im Rahmen des Völkerrechts“ geschehen müsse, da das Völkergewohnheitsrecht derartige Handlungen als „Kriegsverbrechen“ verbiete.

Premierminister Rishi Sunak hat unterdessen seine „unmissverständliche“ Unterstützung für Israel zugesagt.

Oborne argumentiert, dass die britische Führung eine politische Grundlage geschaffen hat, die das Land „mitschuldig an Massakern, wahllosen Bombardierungen und ethnischen Säuberungen“ macht.

Sie können seine Kolumne lesen, indem Sie auf den unten stehenden Link klicken.

Lesen Sie mehr: Britische Politiker ebnen den Weg für ethnische Säuberung in Gaza

starmer

Der britische Labour-Vorsitzende Keir Starmer in Liverpool, am 11. Oktober 2023 (AFP)

Syrische Medien berichten über mutmaßliche israelische Angriffe auf den Flughafen von Damaskus

vor 1 Stunde

Syrische Medien berichten, dass mutmaßliche israelische Luftangriffe den internationalen Flughafen von Damaskus zum Ziel hatten.

Berichten zufolge wurde die syrische Luftverteidigung aktiviert.

Middle East Eye konnte die Berichte nicht unabhängig verifizieren.

Ex-Israelischer Premierminister: Alles, was Sie sich vorstellen können und Schlimmeres“ erwartet israelische Soldaten in Gaza

vor 1 Stunde

Ehud Olmert, ehemaliger israelischer Premierminister, hat gesagt, dass israelische Soldaten „alles, was man sich vorstellen kann, und Schlimmeres“ erwartet, wenn die Armee eine Bodeninvasion in Gaza startet.

In einem Interview mit der Financial Times sagte Olmert, dass ein solcher Angriff „nicht einfach und nicht angenehm sein wird – weder für uns noch für sie“.

Während seiner Zeit als Ministerpräsident schickte Olmert 2008 Bodentruppen in den Gazastreifen, als Israel den belagerten Streifen angriff.

Die israelische Armee hat rund 300.000 Reservisten einberufen und zieht Soldaten in der Nähe des Gazastreifens zusammen, ohne jedoch zu verraten, ob es zu einer Bodeninvasion kommen wird.

Olmert fügte hinzu, dass die israelischen Truppen im Falle eines solchen Angriffs auf „neue Schützen oder neue Arten von Raketen, die stärker [und] größer sind, oder neue Panzerabwehrraketen, mit denen wir nicht vertraut sind“ treffen würden.

In Bildern: Bewohner des Gazastreifens erwachen angesichts der totalen Zerstörung

vor 1 Stunde

Die Bewohner des Lagers Jablaia suchen unter den Trümmern nach ihren Angehörigen, während die Luftangriffe auf das Wohngebiet andauern.

Rettungsteams konnten das Lager, das in Schutt und Asche liegt, nicht erreichen, da es an Kapazitäten mangelt und es schwierig ist, die Gebiete zu erreichen.

Die nächtlichen und morgendlichen Luftangriffe gehören zu den tödlichsten seit Beginn des Krieges.

Ohne Strom, Wasser, Lebensmittel oder Treibstoff waren die Bewohner nicht in der Lage, ihre Angehörigen zu bestatten oder andere Überlebende zu erreichen.

Die Bewohner sagen, dass sie vor Beginn der Bombardierungen weder gewarnt noch zur Evakuierung aufgefordert wurden.

gaza

Bewohner tragen eine Leiche nach dem israelischen Bombenangriff auf das Lager Jabalia in Gaza weg (MEE/Mohammed al-Hajjar)

gaza

Ein trauernder Mann trägt ein Kind nach einer Nacht intensiver israelischer Bombardierung des Lagers Jabalia in Gaza (MEE/Mohammed al-Hajjar)

gaza

Bei der Bombardierung des Gazastreifens durch Israel sind vor allem Kinder und Frauen ums Leben gekommen. Die meisten der Todesopfer sind Zivilisten (MEE/Mohammed al-Hajjar)

Überlebende in Gaza: „Wir haben kein Wasser mehr“.

vor 1 Stunde

Bewohner des Gazastreifens berichten dem MEE-Korrespondenten Mohammed al-Hajjar, der sich vor Ort befindet, dass die Situation vor Ort eskaliert ist und dass die Überlebenden Schwierigkeiten haben, sauberes Wasser zu finden.

„Wir haben keinen Strom und kein Wasser mehr. Die Menschen brauchen es nicht nur zum Trinken, sondern auch, um sich zu reinigen“, sagte ein Bewohner.

„Die Menschen stehen Schlange, um Wasser zu bekommen, es gibt nur drei Lastwagen mit sauberem Wasser für ganz Gaza. Die Menschen stehen auch früh auf, um sich vor Bäckereien anzustellen, nur um etwas Brot zu bekommen“, fügte er hinzu.

Im Zentrum von Gaza-Stadt suchen die Menschen händeringend nach Nahrungsmitteln, da sie zu Hause weder kochen noch etwas zubereiten können, nachdem Israel die Stromversorgung in der belagerten Enklave unterbrochen hat.

Palästinensische Beamte bitten um Hilfe beim Aufbau von Feldkrankenhäusern

vor 1 Stunde

Das palästinensische Gesundheitsministerium hat internationale Gesundheitsorganisationen um Hilfe bei der Einrichtung von Feldkrankenhäusern in Gaza gebeten.

Der Aufruf erfolgte nach den Worten von Cardon Christian, dem leitenden Schutzbeauftragten des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz: „Die Lebensader des Gazastreifens ist allmählich nicht mehr vorhanden.“

In einem Beitrag auf der sozialen Plattform X fügte Christian hinzu, es sei: „Zeit zum Handeln. Es ist Zeit für eine Atempause. Es ist Zeit für Menschlichkeit und Schutz.“ Übersetzt mit Deepl.com



