As the bombs fall, the children of Gaza ask: Why do they kill us? Children’s innocent questions echo with the weight of the world: will we be killed under the cover of night, or in the morning?

Ein palästinensischer Mann trägt die Leiche eines Kindes, das in der Nacht durch israelischen Beschuss getötet wurde, während einer Beerdigung in Khan Younis im südlichen Gazastreifen am 10. Oktober 2023 (AFP)

Israelisch-palästinensischer Krieg: Während die Bomben fallen, fragen die Kinder in Gaza: Warum töten sie uns?

Ghada Abed



11. Oktober 2023

Die unschuldigen Fragen der Kinder hallen mit dem Gewicht der Welt wider: Werden wir im Schutze der Nacht oder am Morgen getötet?

Im gesamten Gazastreifen werden die Tage zu schrecklichen Nächten. Mehr als 1000 Palästinenser sind bei den jüngsten israelischen Luftangriffen ums Leben gekommen, darunter schockierende Massaker im Flüchtlingslager Shati, im Lager Jabalia und in Khan Younis.

In nur vier Tagen hat sich die Landschaft des Gazastreifens dramatisch verändert. Ganze Wohnkomplexe sind verschwunden, so dass es schwierig ist, die vertraute Umgebung wiederzuerkennen. Der israelische Angriff hat ein dystopisches und apokalyptisches Bild der belebtesten und am stärksten bevölkerten Gebiete des Gazastreifens gezeichnet.

„Ich kann nicht glauben, dass wir an einem neuen Tag aufgewacht sind und leben. Wir haben die Schrecken des Todes vor unseren eigenen Augen gesehen“, sagte Arwa, eine 33-jährige Bewohnerin des Gazastreifens, gegenüber Middle East Eye.

Bevor ihr eigenes Haus im Stadtteil Rimal mit nur wenigen Minuten Vorwarnung bombardiert wurde, rannte sie mit ihrer Familie in den Keller eines nahegelegenen Gebäudes, um dort Schutz zu suchen.

„Wir sahen den Tod, buchstäblich den Tod. Der Himmel glühte rot, und der Geruch von Schießpulver verschlang uns“, sagte sie. „Überall lagen Trümmer von zerbrochenen Steinen und Glasscherben herum. Es hörte nicht auf. Frauen weinten. Kinder schrien. Als der Morgen anbrach, wagte ich es, nachzusehen, was von meiner Wohnung übrig geblieben war, und musste feststellen, dass sie völlig zerstört war.

Dieser Kriegszustand hat nicht erst vor vier Tagen begonnen. Die Palästinenser in Gaza leben in einem ständigen Zustand der Unsicherheit und des Krieges. Wir tragen die schwere Last früherer Kämpfe und ständiger israelischer Übergriffe. Die Straflosigkeit Israels war nach früheren Kriegen absolut, und die 16-jährige Belagerung des Gazastreifens wurde mit internationalem Schweigen quittiert.

Heute wird unser Unbehagen durch die ständige Anwesenheit von Drohnen verstärkt, die über uns schwirren. Sie haben unseren Himmel nie wirklich verlassen, aber in den letzten Tagen sind sie lauter und gefährlicher geworden. In den sozialen Medien teilen viele Freunde herzzerreißende Nachrichten über den Verlust ihrer Angehörigen mit. Einige bitten um Hilfe, da immer noch Menschen unter den Trümmern eingeschlossen sind.

Abschiedsbotschaften

Da sich Israel offenbar auf eine Bodeninvasion vorbereitet, haben viele Menschen über die Möglichkeit des Todes nachgedacht, sich gefragt, was passieren könnte, und von Herzen gebetet. Viele meiner Freunde haben Abschiedsbotschaften geschickt und diejenigen um Vergebung gebeten, denen sie vielleicht Unrecht getan haben. Es fühlt sich an, als würde der Tag der Abrechnung näher rücken.

Die unschuldigen Fragen der Kinder hallen mit dem Gewicht der Welt wider: Warum töten sie uns? Wann werden sie uns töten? Wird es schmerzhaft sein, getötet zu werden? Wie fühlt es sich an? Werden wir alle auf einmal sterben, oder einer nach dem anderen? Wirst du mit uns kommen? Werden wir im Schutze der Nacht oder am Morgen getötet?

Die Palästinenser werden von einem tiefen Gefühl des Verrats durch die Weltgemeinschaft geplagt. Sie haben das Gefühl, dass sie aus dem Bewusstsein der Welt ausradiert worden sind.

Falls wir evakuiert werden müssen, hat meine Schwägerin mich gebeten, auf ihre jüngere Tochter aufzupassen, während sie sich um ihre beiden anderen Kinder kümmert. Eine andere Freundin hat bereits gesehen, wie ihre Wohnung zerstört wurde, nachdem sie gerade erst eingezogen war. Ich erinnere mich an ihre optimistischen Worte vor dem Krieg: „Wir sollten feiern. Ihr müsst kommen und meine neue Wohnung besuchen und sehen, was wir alles haben.“ All das ist nun verschwunden.

Seit Beginn des Jahres 2023 hat eine unglaubliche Zahl von Palästinensern ihr Leben verloren, und viele weitere wurden verletzt. Patienten im Gazastreifen sterben routinemäßig, während sie auf eine Genehmigung zur medizinischen Versorgung in Israel warten, dessen Streitkräfte den Erez-Übergang kontrollieren, das wichtigste Tor zwischen dem Gazastreifen und der Außenwelt.

Was mich zutiefst beunruhigt, ist der Irrglaube der Welt, dass wir immun oder widerstandsfähig genug geworden sind, um alle Schrecken zu ertragen, die uns begegnen.

Ja, wir haben eine bemerkenswerte Widerstandskraft bewiesen, wenn es darum ging, uns an schwierige Situationen anzupassen – aber das bedeutet nicht, dass wir noch mehr ertragen können. Wir sind nicht desensibilisiert, sondern bemühen uns, die täglichen Herausforderungen zu meistern, die sich uns stellen. Unsere Widerstandsfähigkeit ist aus der Notwendigkeit geboren, unsere Familien zu schützen und zu versorgen.

Unerbittlicher Beschuss

Wenn der Widerstand ausbricht, sehen sich die Palästinenser oft mit Schuldzuweisungen konfrontiert. Sie werden für ihren eigenen Tod, für ihre eigene Existenz verantwortlich gemacht. Doch welche Möglichkeiten bleiben ihnen?

Seit 16 Jahren leben zwei Millionen Menschen in Gaza unter einer erdrückenden Belagerung, die jeden Aspekt des Lebens lähmt. Stromausfälle, Treibstoffmangel, eingeschränkte Bewegungsfreiheit – die Liste der Entbehrungen ist endlos. Sollte das palästinensische Volk angesichts solcher Widrigkeiten schweigen, die Segnungen zählen, die es finden kann, und den Besatzern dafür danken, dass sie ihnen überhaupt das Atmen ermöglichen?

Die Heuchelei des Westens gegenüber dem Ausbruch aus dem Gazastreifen ist erschütternd.

Mehr lesen “

Ganz gleich, was die nächsten Tage bringen werden, die Palästinenser fühlen sich von der Weltgemeinschaft verraten. Sie haben das Gefühl, dass sie aus dem Bewusstsein der Welt ausradiert worden sind. Während die Schreie unserer Kinder in der ganzen Welt zu hören sind, scheint die internationale Gemeinschaft gleichgültig zu reagieren.

Dies ist besonders entmutigend, wenn man es mit der umfassenden Aufmerksamkeit und Unterstützung vergleicht, die Israelis oder Ukrainern zuteil wird. Trotz des theoretisch universellen Gleichheitsgrundsatzes wird bestimmten Bevölkerungsgruppen in der Welt mehr Rechte, Aufmerksamkeit und Unterstützung zuteil als anderen. In der Zwischenzeit werden die Palästinenser in ihrem ständigen Kampf um Gerechtigkeit an den Rand gedrängt und nicht beachtet.

Mohammad, ein 40-jähriger Familienvater, der im Gaza-Viertel Rimal lebt, hat die Erinnerungen an den Krieg von 2014 noch frisch im Gedächtnis, auch wenn er sich bemüht, die aktuellen Angriffe zu verstehen.

„Es gab ein überwältigendes und unerbittliches Bombardement um uns herum“, sagte Mohammad gegenüber MEE über den jüngsten Luftangriff auf sein Viertel. „Die Intensität war unvorstellbar. Es ist verrückt, und die Atmosphäre war erfüllt vom Geruch der Schüsse … Wir fühlen uns hilflos angesichts der Fragen unserer Kinder.“Übersetzt mit Deepl.com

Ghada Abed ist freiberufliche Journalistin und lebt im Gazastreifen.



