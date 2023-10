The bias of Western leaders does not help the Israelis wake up The extremist government of Benjamin Netanyahu received overwhelmingly biased positions from Washington, European and Western capitals. It did not hesitate to invest these positions immediately in the field by relentlessly…

Ein Blick auf die Trümmer eines Gebäudes nach israelischen Luftangriffen in Khan Yunis, Gaza am 09. Oktober 2023 [Abed Zagout – Anadolu Agency]

Die Voreingenommenheit westlicher Führer hilft den Israelis nicht beim Aufwachen

von Hossam Shaker

10. Oktober 2023

Die extremistische Regierung von Benjamin Netanjahu erhielt von Washington, Europa und den westlichen Hauptstädten überwältigend voreingenommene Stellungnahmen. Sie zögerte nicht, diese Positionen sofort in die Tat umzusetzen, indem sie unerbittlich schreckliche Kriegsverbrechen im Herzen dicht besiedelter palästinensischer Wohngebiete beging und überfüllte Flüchtlingslager mit ständigen Bombardierungen in Brand setzte. Schockierende Ereignisse setzen sich Stunde für Stunde fort, wie das Massaker auf dem Jabalia-Markt (am Montag, den 9. Oktober), und dies bestätigt, dass die Führer, die auf der Seite Israels stehen, Israel nicht dabei geholfen haben, aus seinen chronischen Illusionen aufzuwachen, die es in die missliche Lage gebracht haben, in der es sich jetzt befindet.

Diese Hauptstädte wissen, dass die pauschale Parteinahme für die israelische Position von der Führung unter Benjamin Netanjahu – wie in jeder vorangegangenen Runde – als Vorwand benutzt wird, um Gräueltaten vor Ort und schreckliche Kriegsverbrechen gegen die palästinensische Bevölkerung und zivile Einrichtungen im Gazastreifen zu begehen, unter dem Vorwand, dass „die Welt in diesem Moment auf unserer Seite steht“. Diese Stellungen wurden weiter eingenommen, während die israelischen Kampfflugzeuge ihrem üblichen Hobby nachgingen, das sie bei jeder Eskalationsrunde praktizieren: Sie bombardieren die Häuser der Palästinenser, zerstören sie über den Köpfen ihrer Bewohner und bringen ganze Wohntürme zum Einsturz, und zwar vor den Augen der Live-Übertragung. Sie zerstörten große Gotteshäuser inmitten von Städten und Flüchtlingslagern, so dass die Zahl der bei den Angriffen getöteten Kinder und Mütter stieg. Allein in den ersten 48 Stunden töteten die israelischen Streitkräfte 150 Opfer und verletzten Hunderte von Zivilisten. Diese Zahlen stiegen danach schnell in die Höhe, da die israelische Armee tonnenweise Sprengstoff auf die am stärksten überfüllten Flüchtlingslager der Welt abwarf und damit Massaker anrichtete.

Es war auffällig, dass die großzügigen Unterstützungsbekundungen für die extremistische israelische Führung und ihre Armee, die in eine Reihe von zuvor dokumentierten Kriegsverbrechen verwickelt waren, keinerlei Vorbehalte oder Erkenntnisse zum Ausdruck brachten, während sie den Besatzungsstaat, die Besiedlung und die Unterdrückung blindlings unterstützten. In diesen Stellungnahmen wurde nicht gefordert, dass beispielsweise das Völkerrecht eingehalten oder die humanitären Grundsätze und das Recht auf Leben beachtet werden müssen. Es ist kein Wunder, dass die israelische Armee ihren pauschalen Feldzug gegen die Bevölkerung fortsetzt, indem sie ganze Familien auslöscht, indem sie ihre bewohnten Häuser im Herzen von Wohnvierteln im Gazastreifen bombardiert oder einen mit Verletzten beladenen Krankenwagenkonvoi ins Visier nimmt, wie Videoclips belegen. Hinzu kommt die ständige Tötung von wehrlosen palästinensischen Jungen in Flüchtlingslagern im Westjordanland, die von der Weltöffentlichkeit nicht wahrgenommen werden.

Israel steht unter dem Schock des großen Ereignisses, das am Morgen des 7. Oktobers über es hereinbrach, aber es hat keine Bereitschaft gezeigt, an der Richtigkeit seines Vorgehens zu zweifeln, obwohl sein völliges Versagen bei dem Versuch, das palästinensische Volk zu unterwerfen, offenkundig geworden ist. So begann sie, ihren rücksichtslosen Massenmord mit größerer Grausamkeit als je zuvor zu begehen, indem sie ihr riesiges militärisches Arsenal einsetzte, um die palästinensischen Wohngebiete zu zerstören. Jetzt geht es ihr darum, die Gleichung von Arroganz, Unterdrückung und umfassender Kontrolle, die sie diesem Volk jahrzehntelang auferlegt hat, wieder einzuführen, und sie hofft immer noch, dass sie durch die Garantien der Unterstützung und der Voreingenommenheit, die sie genießt, für immer Bestand haben wird.

Den unkontrollierbaren israelischen Führungskreisen auf politischer und militärischer Ebene fehlt jegliche Rationalität, die ihnen helfen würde, sich mit grundlegenden Fragen zu befassen, die durch die Position, in die sie sich selbst gebracht haben, diktiert werden, und zu versuchen, sich von ihren traditionellen Wahnvorstellungen zu befreien, die sich auf die Arroganz der Gewalt stützen. Die bedingungslosen Unterstützungsbekundungen aus den westlichen Hauptstädten wirkten wie eine Schlaftablette, die nicht dazu beiträgt, den Verstand der Israelis anzuregen, sich aus der Sackgasse zu befreien und nach einem strategischen Weg zu suchen, der sich von dem traditionellen Drang unterscheidet, massenhaft palästinensisches Blut zu vergießen und die Palästinenser weiterhin ihrer Rechte zu berauben und ihre Lebenschancen zu beschneiden.

Israels „Freunde“ sollten offen zu ihm sein, wenn auch nur im Flüsterton, und ihm sagen, dass es Israel selbst war, das die ernste Lage geschaffen hat, in der es sich heute befindet, weil es sich mit Wahnvorstellungen betäubt hat, als es sich einbildete, es könne das palästinensische Volk ewig weiter verfolgen und alle Bereiche seines Lebens kontrollieren. Es glaubte, es könne weiterhin mehr als zwei Millionen Menschen in einem großen Gefängnis namens Gazastreifen belagern, ohne dass es von dieser von der Welt isolierten Nation irgendeinen Zorn zu spüren bekäme. Israel hat sich der Illusion hingegeben, dass es Unterdrückung und Macht im Westjordanland ausüben kann, ohne dass ein hörbarer Aufschrei von den Menschen, die es unterdrückt, zu hören ist, und dass es völlige Ruhe genießen kann, während es jeden Morgen palästinensisches Land und palästinensische Häuser stiehlt und langsame, kontinuierliche ethnische Säuberungen in Dörfern, Städten und Wohnvierteln vor den Augen der internationalen Gemeinschaft durchführt, ohne dass dieses Volk einen Aufstand anzettelt, um seine Rechte und seine Würde einzufordern. Die extremistische und rassistische Regierung hat, mehr noch als ihre Vorgänger, die Politik der Erstürmung der heiligen Stätten und der Beleidigung der Palästinenser in Jerusalem beim Beten in der Al-Aqsa-Moschee und der Grabeskirche verschärft. Sie hat die täglichen Demütigungen an den Grenzübergängen verschärft, ihre Brutalität gegenüber Tausenden von palästinensischen Gefangenen eskaliert und die bewaffneten Siedlungsmilizen dazu gebracht, palästinensische Dörfer niederzubrennen, ohne den Puls dieser Menschen zu spüren.

Die israelische Führung ist in ihrer neuen Runde der Aggression weit gegangen, einschließlich einer schrecklichen Verletzung des Völkerrechts, und bedroht die Bevölkerung des Gazastreifens mit dem Entzug von Lebensmitteln, Strom und Treibstoff, weil sie großzügige, bedingungslose Unterstützung aus den westlichen Hauptstädten erhalten hat und weil ihr wieder einmal Immunität vor Rechenschaftspflicht und Haftung garantiert wurde. Dies war bereits in der Vergangenheit der Fall, da die Amerikaner und Europäer sie bei jeder Eskalationsrunde gedeckt haben.

Das Kuriose an der Situation ist, dass die israelische Führung gleichzeitig die Rolle der Ukraine und Russlands übernimmt, da sie die Besatzungsmacht ist und gleichzeitig die militärische, politische und wirtschaftliche Unterstützung des Westens wie Kiew erhalten möchte. Noch merkwürdiger ist, dass es insbesondere von Volodymyr Zelensky widerliche Positionen gibt, in denen er ein Land unterstützt, das das Land des palästinensischen Volkes besetzt, während er selbst als Widerstandsführer gegen die russische Besetzung seines Landes auftritt. Dies führt Israel weiter in die Irre, ohne ihm langfristig einen Gefallen zu tun. Israels Unterstützer hätten ihm helfen müssen, aus seinem Schlummer aufzuwachen und die Absurdität seiner chronischen Wahnvorstellungen zu erkennen, und Israels Verbündete hätten ihm klar machen müssen, dass sich das Besatzungsprojekt in die entgegengesetzte Richtung bewegt, gegen die Logik der Geschichte verstößt und unhaltbar ist.

Die extremistische israelische Führung und ihre Armee, die die Bitterkeit des Wutausbruchs der belagerten Palästinenser zu spüren bekommt, wollen sich den dringenden Fragen nach der Wahrheit von Israels Vision für die Zukunft des palästinensischen Volkes nicht stellen. Dieses Volk, das die israelischen Regierungen noch nicht einmal in abstrakten Worten anerkannt haben, sind für sie lediglich „Palästinenser“. Die israelische Führung ignoriert die Beantwortung einfacher Fragen wie die nach ihrer Vision für die Lösung der palästinensischen Frage. Vielmehr hat sie damit begonnen, diese Frage völlig zu ignorieren. Die Angelegenheit ist so weit gediehen, dass sich die israelischen Regierungen sogar weigern, sich mit der Palästinensischen Autonomiebehörde zusammenzusetzen, die an dem imaginären Weg des Friedens festhält und ihr weiterhin fleißig Sicherheitsdienste zur Verfügung stellt. Israels Problem liegt beim palästinensischen Volk im Allgemeinen und nicht bei der Hamas allein.

Die Realität sieht so aus, dass die westlichen Regierungen, die mit Israel verbündet sind, dem palästinensischen Volk eine große Illusion verkauft haben, nämlich das Versprechen eines palästinensischen Staates, der durch den „Friedensprozess“ erreicht werden soll, und es dann in den letzten dreißig Jahren nicht gewagt haben, ihnen gegenüber offen über die unumkehrbare Blockade dieses Weges zu sprechen, weil sie nicht wollen, dass die Palästinenser einen anderen Weg einschlagen, und sei es nur der Aufruf zu einem internationalen Boykott der Besatzung oder der Rückgriff auf die internationale Strafjustiz.

Die Hauptstädte, die sich blindlings auf die Seite Israels stellen, hätten die Bedeutung der Explosion des belagerten Gazastreifens angesichts der Besatzung erkennen müssen, und zwar genau dreißig Jahre nach der Unterzeichnung des Osloer Abkommens, in dem die USA, die europäischen Länder und die internationale Gemeinschaft dem palästinensischen Volk eine endgültige Lösung versprachen, die die Errichtung eines lebensfähigen palästinensischen Staates im Gegenzug für die Aufgabe des Widerstands gegen die Besatzung garantiert. Das bittere Ergebnis war das Scheitern dieses Versprechens und das Verschwinden der „Zwei-Staaten-Lösung“. An ihre Stelle traten die Verlängerung der Besatzung, die Ausweitung der Siedlungen und das Verschwinden jeglicher Hoffnung auf die Gründung eines palästinensischen Staates durch Verhandlungen, zusätzlich zur israelischen Kontrolle über die Grenzübergänge und Kontrollpunkte, die Fortsetzung der täglichen Verhaftungen und die Verweigerung des Rechts der palästinensischen Flüchtlinge auf Rückkehr in ihr Land und ihre Häuser. Die USA und die europäischen Länder wollten dem palästinensischen Volk gegenüber nicht offen zugeben, dass der politische Weg endgültig zu Ende ist und dass es in den aufeinanderfolgenden israelischen Regierungen keinen Partner gibt, der eine friedliche Lösung herbeiführen könnte, während der Aufstieg des Siedlerfaschismus jede Möglichkeit ausschließt, auch nur einen fragmentierten palästinensischen Staat ohne Souveränität zu errichten.

Das palästinensische Volk steht vor der Wahl zwischen lebenslanger Sklaverei unter einer militärischen Besatzungsbehörde, die es nach dem Apartheidsystem in Ghettos einsperrt, und ausgeprägter Verfolgung, oder der Wahl, zu versuchen, seine Freiheit und Rechte zu ergreifen und sich zu erheben, um seine Menschenwürde wie andere Völker der Welt wiederzuerlangen. Übersetzt mit Deepl.com



