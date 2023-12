How the collapse of western moral values is fuelling Israel’s genocide in Gaza Regrettably, most western European nations have aligned with an American-led imperialism that suppresses liberation movements and stifles global dissent

Israelisch-palästinensischer Krieg: Wie der Zusammenbruch der westlichen Moral den Völkermord anheizt

Von Manuel Hassassian

4. Dezember 2023

Bedauerlicherweise haben sich die meisten westeuropäischen Nationen mit einem amerikanisch geführten Imperialismus verbündet, der Befreiungsbewegungen unterdrückt und weltweiten Dissens unterdrückt

Es herrscht der Glaube an die Vorherrschaft der westlichen Zivilisation vor, die trotz ihrer widersprüchlichen Haltung gegenüber dem Islam überwiegend materialistisch geprägt ist. Diese westliche Zivilisation stellt materiellen Reichtum über Spiritualität und Moral, oft getrieben von dem Bestreben, Hegemonie und Kontrolle über die Menschen und ihre wirtschaftlichen und natürlichen Ressourcen zu erlangen.

Dies hat ein imperiales System geformt, das allein vom Streben nach Macht angetrieben wird und moralische und ethische Erwägungen außer Acht lässt. Die Werte, die es verkörpert, setzen sich über internationale Normen und rechtliche Grenzen hinweg und handeln nach einem Prinzip, das scheinbar jedes Mittel erlaubt, um seine Ziele zu erreichen.

Die neue Weltordnung wird heute durch ein barbarisches Regime verkörpert, das sich über alle menschlichen Normen und Konventionen hinwegsetzt, um die absolute Kontrolle über die Fähigkeiten der Menschen zu erlangen. Es führt apartheidähnliche Gesetze ein und fördert die Sichtweise, dass nicht-weiße Angelsachsen minderwertig sind, mit dem Ziel, sie zu demütigen.

Bedauerlicherweise schließen sich die meisten westeuropäischen Länder diesem amerikanisch geführten Imperialismus an, der die menschlichen Werte mit Füßen tritt, alle Befreiungsbewegungen unterdrückt und weltweiten Dissens unterdrückt.

Es besteht eine große Kluft zwischen Regierungen und Völkern, die sich dieser Hegemonie widersetzen, die durch multinationale Konzerne, den militärisch-industriellen Komplex, gezielte Medien, zionistische Lobbys und ähnliche Einrichtungen symbolisiert wird. Die freien Gesellschaften verstehen das Wesen dieses Systems und seine Ziele, aber sie tun sich schwer, ihm direkt entgegenzutreten, weil ihnen der Mut fehlt, Widerstand zu leisten und die natürlichen und wirtschaftlichen Möglichkeiten der Unterdrückten zu schützen.

Die unerbittliche Brutalität dieses rassistischen Regimes ist auf den Bankrott der Werte, die völlige Auflösung der Moralvorstellungen und die Erosion der Überzeugungen zurückzuführen. Es geht unnachgiebig gegen jede Kultur und Zivilisation vor, die sich seiner Vorherrschaft widersetzt, und greift dabei in erster Linie auf gewaltsame Maßnahmen zurück.

Inmitten dieser arroganten Politik scheint die westliche Welt zu stagnieren und sich dem Gesetz des Dschungels zu ergeben, ohne jeden Hoffnungsschimmer auf eine sinnvolle Opposition. Das Recht auf freie Meinungsäußerung wird unterdrückt, und Kritik wird gedämpft.

Strategischer Verbündeter

Die herrschenden politischen Kräfte in den westlichen Regimen setzen repressive Politiken ohne Rechenschaftspflicht oder Kontrolle um, während intellektuelle oder militärische Herausforderungen gegen diese globale Dominanz bemerkenswert abwesend sind.

Innerhalb dieser komplizierten internationalen Struktur mit ihrer wirtschaftlichen, politischen und militärischen Macht erleben wir, wie das palästinensische Volk Massaker erträgt, die vom zionistischen Kompradorenregime verübt werden, das sich auf die neueste Militärtechnologie stützt und grenzenlose wirtschaftliche und politische Unterstützung genießt.

Wer glaubt, dass Tel Aviv die amerikanischen Entscheidungen dominiert, der irrt. Im Gegenteil: Israel genoss in der Vergangenheit die Unterstützung Europas und steht heute unter der Führung der USA, die Israel wiederum als strategischen Verbündeten im Nahen Osten nutzen, um ihre sicherheitspolitischen, wirtschaftlichen und politischen Interessen zu verfolgen.

Heute geht es nicht mehr nur um den Kampf gegen den zionistischen Besatzer, sondern um den Kampf der mächtigsten Nationen der Welt, allen voran der USA. Es ist von entscheidender Bedeutung, diesen Konflikt rational anzugehen und voreilige Schlüsse über den Sieg zu vermeiden, da die schrecklichen Folgen entmutigend sein können. Im Bereich der Entwicklung und des Wandels ist es wichtig zu verstehen, dass sich die natürlichen und menschlichen Gesetze im Fluss befinden.

Es ist unübersehbar, dass zwischen dem intellektuellen und dem politischen Diskurs in der arabischen Welt eine tiefe Kluft besteht. Dies wirft eine entscheidende Frage auf: Wo bleibt das arabische Erwachen, das George Antonius in den 1930er Jahren mit dem Hinweis auf eine intellektuelle und politische Renaissance ankündigte?

Eine definitive Haltung der USA und Europas, die die Zweistaatenlösung unterstützen, sowie ein klar umrissener Fahrplan für deren Umsetzung sind von entscheidender Bedeutung.

Das Fehlen eines solchen Aufbruchs vor Ort führt zu einer zersplitterten Zivilgesellschaft, die nicht in der Lage ist, fortschrittliche Ideen zu entwickeln, um eine bessere Gesellschaft in einer solchen Situation zu fördern. Eine Ironie des Schicksals ist der finanzielle Reichtum der arabischen und islamischen Staaten, der im Gegensatz zu ihrem Konsumverhalten und ihrer völligen Abhängigkeit von westlichen Waren steht.

Die Investitionen dieser Länder liegen hauptsächlich im Westen und nicht in der arabischen Welt, was zu wirtschaftlicher, politischer und geistiger Abhängigkeit führt. Infolgedessen gelingt es ihnen nicht, die Öleinnahmen in der Produktion zum Wohle ihrer Völker zu verwenden, es fehlt ihnen eine Richtschnur für eine nachhaltige Entwicklung und sie bleiben der westlichen Dominanz unterworfen.

Angesichts der objektiven Entwicklungen in dieser neuen Weltordnung wird die israelische Besatzung unverhohlen unterstützt, die eine wehrlose Bevölkerung unterdrückt, deren einziges „Verbrechen“ ihr Streben nach Selbstbestimmung und dem Recht auf Rückkehr ist. Es hat sich gezeigt, dass der anhaltende Krieg gegen den Gazastreifen darauf abzielt, die palästinensische Sache unter dem Vorwand zu untergraben, die Hamas zu eliminieren, die im Vereinigten Königreich und anderen Ländern als terroristische Organisation eingestuft wird.

Dieser Konflikt zielt darauf ab, das besetzte Westjordanland zu annektieren, den nördlichen Gazastreifen zu isolieren, um als Pufferzone für Israels Sicherheit zu dienen, ein milliardenschweres Offshore-Erdgasfeld im Gazastreifen zu beschlagnahmen und dann zu erschließen und das „Ben-Gurion-Kanal-Projekt“ durch den Gazastreifen zu führen, anstatt es um das Gebiet herum zu bauen. Dieser Kanal würde den Golf von Akaba mit dem Mittelmeer verbinden und mit dem Suezkanal, der durch Ägypten verläuft, konkurrieren.

Zweistaatenlösung

Unter der rechtsgerichteten Regierung des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu werden weder die Zweistaatenlösung noch die Osloer Abkommen oder Vereinbarungen mit der palästinensischen Führung anerkannt. Die Agenda seiner Regierung ist klar: Annexion und Vertreibung, um die palästinensische Frage zu beenden.

Angesichts dieses abscheulichen Verbrechens gegen das palästinensische Volk erwarten wir eine Änderung der europäischen Haltung und drängen darauf, die palästinensischen Forderungen nach einem sofortigen Waffenstillstand und der Wiederbelebung der internationalen Vereinbarungen im Rahmen der Zweistaatenlösung zu unterstützen. Die beeindruckenden Demonstrationen in den europäischen Hauptstädten setzen die Regierungen unter Druck, ihre Haltung zu überdenken und die Verantwortung für die Verbrechen Israels zu übernehmen.

Das Ausmaß dieser Proteste wird unweigerlich die Ergebnisse der bevorstehenden Wahlen im Westen beeinflussen. Unsere palästinensischen Führungen müssen diese schwierige Realität pragmatisch anerkennen und an den Grundprinzipien der nationalen Bestrebungen festhalten. Wir wollen nicht über zukünftige Szenarien spekulieren oder uns in Vermutungen über die Auswirkungen dieses Völkermords verlieren. Es gibt keine praktikable Alternative zu einer Zweistaatenlösung, die sowohl von den USA als auch von Europa befürwortet wird.

Die israelische Position ist klar: ein Apartheidstaat und vollständige Unterordnung unter sein rassistisches Regime. Das Triumvirat aus Netanjahu und den rechtsextremen Ministern Bezalel Smotrich und Itamar Ben Gvir lehnt zusammen mit ihrer extremistischen Regierung die Idee einer Zweistaatenlösung grundsätzlich ab und setzt stattdessen auf Annexion und Vertreibung.

Eine eindeutige Haltung der USA und Europas, die die Zweistaatenlösung unterstützen, sowie ein klar umrissener Fahrplan für deren Umsetzung sind von entscheidender Bedeutung. Ebenso wichtig ist es, einen Konsens zwischen der palästinensischen Führung und der Bevölkerung über die Annahme der Zweistaatenlösung zu erreichen.

Der seit 75 Jahren andauernde Kampf muss in die Errichtung eines vereinten palästinensischen Staates münden, der jede Möglichkeit der Zersplitterung ablehnt, koste es, was es wolle. Die unnachgiebige Widerstandskraft und der Heroismus unseres Volkes haben in dieser Hinsicht eine entscheidende Rolle gespielt.

Die westliche Zivilisation befindet sich inmitten eines Zusammenbruchs ihrer Struktur, ihrer Ideologien und ihres moralischen Rahmens, der in ihrem Versagen, die moderne Welt zu führen, deutlich geworden ist. Es muss einen tiefgreifenden und dynamischen Wandel hin zu einer Zivilisation geben, die auf der Grundlage von gerechter Gerechtigkeit, menschlichen Grundwerten und freiheitlich-demokratischen Grundsätzen die Inklusion fördert.

Die Geschichte wird nicht von den Siegern geschrieben, sondern von den Menschen durch ihre Revolutionen und Errungenschaften. Diese Zukunftsvision ist unvermeidlich, wie der britische Historiker Arnold Toynbee feststellte, der darauf hinwies, dass Zivilisationen dem Untergang geweiht sind und dass die Geschichte im Prozess der Entwicklung und der Überwindung großer Widersprüche eine klare Unvermeidbarkeit aufweist.

Es ist unbestreitbar, dass die internationale Gemeinschaft die Aussicht und die Realisierbarkeit eines palästinensischen Staates mit Jerusalem als Hauptstadt zunehmend anerkennt, insbesondere nach den verheerenden Ereignissen der Zerstörung, der Vertreibung und des Verlustes von Menschenleben unter den wehrlosen Palästinensern in Gaza.

Die Opfer, die gebracht wurden, sind bedeutsam und herzzerreißend und stehen sinnbildlich für ein Volk, das sich gegen eine brutale Besatzung wehrt.

Manuel Hassassian ist der palästinensische Botschafter in Dänemark

Übersetzt mit Deepl.com



