Netanyahu, ‚butcher of Gaza,‘ should be tried for war crimes: Erdogan Türkiye is ready to act as a guarantor country for the peace talks between Israel and Palestine, says Turkish President Erdogan.

„Israel ist nicht nur ein Mörder, sondern auch ein Dieb“, sagte Erdogan und fügte hinzu: „Wir können nicht zulassen, dass Israel den Gazastreifen noch einmal besetzt.“ / Bild: AA

Netanjahu, der „Schlächter von Gaza“, sollte wegen Kriegsverbrechen vor Gericht gestellt werden: Erdogan

4. Dezember 2023

Die Türkei ist bereit, als Garant für die Friedensgespräche zwischen Israel und Palästina zu fungieren, so der türkische Präsident Erdogan.

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu sollte als „Kriegsverbrecher“ vor Gericht gestellt werden, sagte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan und bezeichnete ihn als „Schlächter von Gaza“.

„Wir werden nicht zulassen, dass die Frage des Besitzes von Atomwaffen durch Israel in Vergessenheit gerät“, sagte Erdogan am Montag in seiner Eröffnungsrede bei einem Treffen der Organisation für Islamische Zusammenarbeit (OIC) in Istanbul.

Diejenigen, die versuchen, das Sterben im Gazastreifen zu ignorieren, indem sie schweigen und es sogar unter dem Vorwand der Hamas legitimieren, haben keine Worte mehr für die Menschlichkeit, sagte er auf der 39. Ministertagung des Ständigen Ausschusses der OIC für wirtschaftliche und kommerzielle Zusammenarbeit.

„Israel ist nicht nur ein Mörder, sondern auch ein Dieb“, sagte Erdogan und fügte hinzu: „Wir können nicht zulassen, dass Israel den Gazastreifen erneut besetzt.“

„Es gibt eine globale Struktur, die nach dem Willen einiger weniger Länder handelt. Die korrupte Struktur der UN muss sich ändern.“

Der türkische Präsident sagte, die Islamophobie verbreite sich im Westen wie eine Epidemie.

Die Türkei sei bereit, ein Garantieland für die Friedensgespräche zwischen Israel und Palästina zu sein, fügte er hinzu.

„Der Gazastreifen ist ein palästinensisches Gebiet. Der Gazastreifen gehört den Palästinensern und wird es immer bleiben“, sagte der türkische Staatschef.

„Diejenigen, die in Gaza einmarschieren, werden sich morgen andere Orte suchen. Der Gaza-Schlächter Netanjahu hat gezeigt, dass er expansionistische Ideale hat“, so Erdogan.

Barbarei Israels

Erdogan kritisierte die Reaktion der Vereinten Nationen auf die israelischen Angriffe auf den Gazastreifen und sagte, die aufrichtigen Bemühungen von Generalsekretär Antonio Guterres seien von den Mitgliedern des Sicherheitsrates selbst sabotiert worden.

Mehr als 100 UN-Mitarbeiter in Gaza seien bei den israelischen Angriffen getötet worden, sagte Erdogan und fügte hinzu, dass die UN, die zum Schutz der globalen Sicherheit und des Friedens gegründet wurde, nicht einmal ihre eigenen Mitarbeiter vor der „Barbarei Israels“ schützen könne.

Unter Hinweis auf die UN-Resolution, in der am 27. Oktober ein „sofortiger, dauerhafter und nachhaltiger humanitärer Waffenstillstand“ zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen gefordert wurde, sagte Erdogan, diese Entscheidung sei ein „wertvoller Schritt, um das Gewissen der Menschheit zu vertreten“.

„Aufgrund der bestehenden Struktur der UNO ist diese Entscheidung jedoch obsolet geworden“.

Er sagte, der Wille der Länder, die für die Resolution gestimmt haben, und der Länder, die sich der Stimme enthalten haben, sei nicht beachtet worden.

„Allein diese Tatsache reicht aus, um zu zeigen, wie die zwei Milliarden Menschen zählende muslimische Welt eingeengt wird. Es gibt eine globale Struktur, die nach dem Willen einiger weniger Länder handelt. Die korrupte Struktur der UN muss sich ändern“, forderte er.

Die israelische Armee hat die Bombardierung des Gazastreifens am frühen Freitag wieder aufgenommen, nachdem sie das Ende einer einwöchigen humanitären Pause erklärt hatte.

Nach einem grenzüberschreitenden Angriff der palästinensischen Widerstandsgruppe Hamas am 7. Oktober hatte Israel unerbittliche Luft- und Bodenangriffe auf den Gazastreifen gestartet.

Die Zahl der Todesopfer der israelischen Angriffe auf den Gazastreifen ist seit Beginn des Konflikts am 7. Oktober auf 15.523 gestiegen, wie das Gesundheitsministerium in der belagerten palästinensischen Enklave am Sonntag mitteilte.

Die offizielle israelische Zahl der Todesopfer liegt bei 1.200.

Insgesamt stimmten 120 Länder für die Resolution, 14 Länder stimmten dagegen, darunter Israel und die Vereinigten Staaten, während 45 andere sich der Stimme enthielten.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …