How Gaza changed global politics It is impossible to exaggerate the horror that has befallen the people of Gaza over the last two months. But their courage, suffering and endurance may have changed world history

Israelisch-palästinensischer Krieg: Wie Gaza die Weltpolitik veränderte

Von Peter Oborne

14. Dezember 2023

Es ist unmöglich, das Grauen zu übertreiben, das die Menschen in Gaza in den letzten zwei Monaten erlitten haben. Aber ihr Mut, ihr Leiden und ihre Ausdauer haben vielleicht die Weltgeschichte verändert.

Antonio Guterres, Generalsekretär der Vereinten Nationen, ist ein unwahrscheinlicher Revolutionär.

Doch der 73-jährige ehemalige portugiesische Premierminister ist auf einer Mission, die einen Wandel herbeiführen soll, von dem Che Guevara nur träumen konnte: die Umwälzung der von den USA geführten Weltordnung.

In seiner elektrisierenden Eröffnungsrede auf dem Doha-Forum am vergangenen Wochenende erwähnte Guterres US-Präsident Joe Biden nicht beim Namen. Aber das war auch nicht nötig, denn er brachte seine Abscheu über die Folgen der US-Entscheidung zum Ausdruck, gegen die Waffenstillstandsresolution von letzter Woche ein Veto einzulegen.

„Ich habe den Sicherheitsrat dringend gebeten, auf die Abwendung einer humanitären Katastrophe zu drängen, und ich habe meinen Appell zur Ausrufung einer humanitären Waffenruhe bekräftigt. Übersetzung: „Wenn es in Gaza zu einem Völkermord kommt, sind Sie schuld, Joe Biden.“

Einige fangen an, den US-Präsidenten „Genocide Joe“ zu nennen.

Angesichts von mindestens 18.400 toten Palästinensern – mehr als doppelt so viele wie in Srebrenica vor 28 Jahren – ist dies kein leeres Gerede.

Ich bin kein Jurist, aber im Oktober unterzeichneten 800 Experten für internationales Recht und Konfliktstudien eine öffentliche Erklärung, in der sie vor der Möglichkeit eines Völkermords durch die israelischen Streitkräfte an den Palästinensern im Gazastreifen warnten.

Sie lieferten aussagekräftige Beweise für das Ausmaß und die Heftigkeit der israelischen Angriffe und fügten hinzu, dass „die von israelischen politischen und militärischen Persönlichkeiten verwendete Sprache Rhetorik und Tropen wiederzugeben scheint, die mit Völkermord und Aufstachelung zum Völkermord in Verbindung gebracht werden“.

Seitdem hat sich die Situation noch verschlimmert.

Beihilfe zum Völkermord

Wenn ein internationales Gericht dieses vorläufige Urteil bestätigt, wird Präsident Biden der Beihilfe zu einem Völkermord für schuldig befunden – ein unendlich viel schlimmeres Verbrechen als alles, was Donald Trump vorgeworfen wird.

Kein Wunder, dass Biden diese Woche einen Nervenzusammenbruch erlitt. Er warnte den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu verspätet, dass Israel wegen der – wie er es sehr verspätet nannte – „wahllosen“ Bombardierung des Gazastreifens an Unterstützung verliert.

Alle, mit denen ich in Doha gesprochen habe, waren sich einig, dass man den Amerikanern nicht mehr vertrauen kann, wenn es darum geht, eine Vermittlerrolle bei den Friedensgesprächen zu übernehmen

Wahllose Bombardierung ist ein Kriegsverbrechen. Ein Verbrechen, das mit uneingeschränkter Unterstützung der USA durchgeführt wurde – und mit ständig nachgelieferter US-Munition. Auf dem Doha-Forum war eine an Feindseligkeit grenzende Abscheu gegenüber den Vereinigten Staaten unübersehbar.

Selbst der Außenminister des normalerweise loyalen Jordaniens, Ayman Safadi, äußerte sich „extrem enttäuscht“ über das Veto der USA. Er beklagte, dass Israel „das Gefühl hat, mit Mord davonzukommen. Ein Land widersetzt sich der ganzen Welt, und die ganze Welt ist nicht in der Lage, etwas dagegen zu tun“.

Es sind die USA, die Israel die Straffreiheit verschafft haben, von der Safadi sprach.

Alle, mit denen ich in Doha gesprochen habe, waren sich einig, dass man den Amerikanern nicht mehr zutrauen kann, die Vermittlerrolle bei den Friedensgesprächen zu übernehmen, auch wenn es keine Einigung darüber gab, was oder wer die USA ersetzen sollte.

Aber China beginnt, seine Rolle zu spielen. Bei einer Podiumsdiskussion plädierte Dr. Huiyao Wang, ehemaliger Berater des Staatsrats der Volksrepublik, für eine UN-Friedenstruppe im Gazastreifen.

Eine multipolare Welt

Das Schlagwort in Doha lautete „multipolar“ – eine höfliche Umschreibung dafür, dass das Zeitalter der US-Dominanz vorbei ist.

Dies muss Musik in den Ohren Russlands und des Irans gewesen sein – beide Länder wurden in Online-Interventionen von den Außenministern Sergej Lawrow und Hossein Amir-Abdollahian vertreten.

Für Lawrow ist der Gazastreifen ein Geschenk, das Russland vor der Schande über die Ukraine rettet, so wie die britisch-französisch-israelische Invasion Russland 1956 vor der weltweiten Schmach über Ungarn rettete.

Der Gazastreifen hat die Weltpolitik verändert.

Das Versäumnis der internationalen Gemeinschaft, in Gaza zu intervenieren, beherrschte die Debatte in Doha und wurde von Guterres scharfsinnig analysiert, als er andeutete, dass das Versäumnis, auf die schrecklichen Ereignisse in Gaza zu reagieren, die angeblich liberale Weltordnung zum Einsturz gebracht hat, die von den Vereinigten Staaten nach dem Zweiten Weltkrieg geschaffen wurde.

Er forderte eine dringende Reform der Sicherheitsstrukturen der Nachkriegszeit und stellte fest, dass diese Strukturen „schwach und veraltet sind, gefangen in einer Zeitschleife, die eine Realität von vor 80 Jahren widerspiegelt“.

Er fügte hinzu, dass der Sicherheitsrat „durch geostrategische Spaltungen gelähmt“ sei.

In einer erstaunlichen Wendung der Geschichte sind es die selbsternannten liberalen Demokratien – die Vereinigten Staaten, die Europäische Union und Großbritannien -, die die liberale Weltordnung diskreditiert haben, indem sie Netanjahu einen Freibrief ausstellten.

Der Mut, das Leiden und die Ausdauer des palästinensischen Volkes haben die Weltgeschichte verändert, und während die USA in Ungnade gefallen sind, ist der UN-Generalsekretär zu ihrer beredtesten Stimme auf der internationalen Bühne geworden.

Peter Oborne gewann sowohl 2022 als auch 2017 den Preis für den besten Kommentar/Blogging und wurde 2016 bei den Drum Online Media Awards für seine Artikel für Middle East Eye zum Freiberufler des Jahres ernannt. Außerdem wurde er 2013 bei den British Press Awards zum Kolumnisten des Jahres ernannt. Im Jahr 2015 trat er als leitender politischer Kolumnist des Daily Telegraph zurück. Sein neuestes Buch ist The Fate of Abraham: Why the West is Wrong about Islam, erschienen im Mai bei Simon & Schuster. Zu seinen früheren Büchern gehören The Triumph of the Political Class, The Rise of Political Lying, Why the West is Wrong about Nuclear Iran und The Assault on Truth: Boris Johnson, Donald Trump and the Emergence of a New Moral Barbarism.

Übersetzt mit Deepl.com

