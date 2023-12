West Fears ‚Atrocity Upsurge‘ While Ignoring Gaza The problem isn’t „global inaction“ to prevent mass atrocities, as The Guardian claims, writes Jonathan Cook. It’s intense U.S. and U.K. support for atrocities so long as they bolster their global power. By Jonathan Cook Declassified UK How do politicians, diplomats, the media and even the

Gaza, 17. Oktober. (Saleh Najm und Anas Sharif/Fars News/Wikimedia Commons)

Das Problem ist nicht die „globale Untätigkeit“ bei der Verhinderung von Massengrausamkeiten, wie The Guardian behauptet, schreibt Jonathan Cook. Es ist die intensive Unterstützung der USA und Großbritanniens für Gräueltaten, solange sie ihre globale Macht stärken.

Der Westen fürchtet einen „Aufschwung der Gräueltaten“ und ignoriert Gaza

Von Jonathan Cook

Declassified UK

14. Dezember 2023

Wie schaffen es Politiker, Diplomaten, die Medien und sogar die Menschenrechtsgemeinschaft, uns politisch unwissend, fügsam und passiv zu halten – eine kollektive Denkweise, die uns daran hindert, ihre Macht und den Status quo, von dem sie profitieren, in Frage zu stellen?

Die Antwort lautet: Indem sie uns die Realität und ihre eigene Rolle bei der Gestaltung der Realität ständig falsch darstellen. Und sie tun dies so erfolgreich, weil sie uns gleichzeitig mit dem Scheinwerferlicht blenden, indem sie vorgeben, die Welt verbessern zu wollen – ein besserer Ort, bei dem in Wahrheit die unausgesprochene Gefahr besteht, dass ihre eigene Macht ernsthaft geschmälert würde, wenn er realisiert würde.

Ein perfektes Beispiel dafür, wie diese große Täuschung funktioniert, lieferte am Wochenende ein Bericht in der vermeintlich fortschrittlichen Zeitung Guardian mit der Überschrift „World faces ‚heightened risk‘ of mass atrocities due to global inaction“.

Im einleitenden Absatz heißt es, dass Menschenrechtsaktivisten befürchten, dass die „internationale Gemeinschaft die Bemühungen um ein Eingreifen zur Verhinderung von Massengräueln aufgegeben hat, was zu der Befürchtung führt, dass solche Vorkommnisse weltweit zur Norm werden könnten.“

In der Praxis hat sich dieses „Versagen“ dem Bericht zufolge darin manifestiert, dass die westlichen Staaten das Prinzip der R2P – oder „Schutzverantwortung“ – aufgegeben haben. Dieses Prinzip und die damit verbundenen „humanitären“ Vorwände wurden benutzt, um die Einmischung der USA und ihrer Verbündeten seit den 1990er Jahren im Kosovo, in Afghanistan, im Irak, in Libyen und in Syrien zu rechtfertigen – mit katastrophalen Folgen.

Millionen von Menschen wurden durch R2P-ähnliche Interventionen getötet und Dutzende Millionen vertrieben, was zu Massenbewegungen von Menschen führte, die heute von westlichen Staaten als „illegale Einwanderungsbedrohung“ angesehen werden.

Anhaltendes Massaker

Der Hintergrund für die Besorgnis der Menschenrechtsgemeinschaft, so heißt es, sind die zunehmenden Verstöße gegen die Völkermordkonvention und die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Beide wurden unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg verabschiedet, um eine Wiederholung des nationalsozialistischen Holocausts und der weit verbreiteten Gräueltaten an der Zivilbevölkerung auf beiden Seiten der Kämpfe zu verhindern.

Man könnte nun annehmen, dass diese Befürchtungen durch den ungeheuerlichsten Völkermord der Neuzeit noch verstärkt wurden – was dazu führte, dass sie bei den Vereinten Nationen zur Sprache gebracht wurden -, nämlich durch das seit zwei Monaten andauernde Massaker an der palästinensischen Zivilbevölkerung im Gazastreifen und die mutwillige Zerstörung der meisten ihrer Häuser, um die Überlebenden aus dem Gazastreifen und nach Ägypten zu vertreiben.

Es ist bekannt, dass Israel bisher mindestens 17.000 Palästinenser getötet hat, die meisten von ihnen Frauen und Kinder. Mehr als 100.000 Häuser wurden unbewohnbar gemacht. Etwa 2,3 Millionen Palästinenser wurden in einen winzigen, immer kleiner werdenden Raum nahe der Grenze zu Ägypten gepfercht, in dem ihnen Wasser, Nahrungsmittel und Treibstoff verweigert werden.

Dieser kombinierte Akt von Völkermord und ethnischer Säuberung ist der intensivste, sichtbarste und industriellste – unter Einsatz der allerneuesten und stärksten verfügbaren Waffen – seit Menschengedenken.

Aber erstaunlicherweise scheint dies nicht das zentrale Anliegen der „internationalen Gemeinschaft“ zu sein. Laut The Guardian sind die folgenden globalen Krisen die Hauptursache für den steilen Anstieg der Gräueltaten:

„Auf die Massentötung von Zivilisten in Syrien und der Ukraine und die Internierung von über einer Million Uiguren und anderen Muslimen in China folgten Kriegsverbrechen in Äthiopien und eine Wiederaufnahme der ethnischen Säuberungen in der sudanesischen Provinz Darfur, 20 Jahre nach dem Beginn des Völkermords dort.“

Fällt Ihnen an dieser Liste etwas Besonderes auf? Sie enthält nur Massengrausamkeiten, die von denjenigen begangen werden, die nicht fest in der imperialen Sphäre der Unterwerfung durch die USA stehen.

Das massenhafte Abschlachten von Zivilisten in Gaza, das seit vielen Wochen in den Schlagzeilen ist, kann nicht glaubhaft übersehen werden. Also wird es erwähnt – aber man beachte, wie sehr der Scheinwerfer von den aktuellen, höchst relevanten Ereignissen in Israel und Palästina abgelenkt wird. Der Völkermord in Gaza, der Millionen von Demonstranten in ganz Europa und Nordamerika auf die Straße getrieben hat, wird zur Nebensache:

„Die Ermordung von 1.200 Israelis, zumeist Zivilisten, durch die Hamas am 7. Oktober und die anschließende israelische Invasion in Gaza, bei der die meisten der geschätzten 16.000 Toten Frauen und Kinder waren, haben das blutige Chaos noch vergrößert.“

Vielfältige Täuschungen

Ein Sanitäter trägt ein verletztes palästinensisches Kind nach einem israelischen Luftangriff am 11. Oktober in das Al-Shifa Krankenhaus in Gaza-Stadt. (Atia Darwish, Palästinensische Nachrichten- und Informationsagentur – Wafa – für APAimages, CC BY-SA 3.0)

Die Täuschung hier ist vielfältig, und nicht nur, weil Gaza ganz oben auf der Liste der Sorgen stehen sollte, nicht ganz unten.

Die formelhafte Formulierung in diesem Absatz zielt – wie immer in der westlichen Berichterstattung – darauf ab, eine falsche Gleichwertigkeit zwischen den Aktionen der Hamas und denen Israels herzustellen und den Eindruck zu erwecken, dass Israels Massenabschlachten von Palästinensern durch das vorangegangene Massenabschlachten von Israelis durch die Hamas verursacht und entschuldigt wird.

Es muss wohl kaum noch einmal betont werden, dass dem Ausbruch der Hamas aus dem Gefängnis Gaza – und den vorhersehbaren schrecklichen Folgen – jahrzehntelange militärische Übergriffe Israels auf Palästinenser unter militärischer Besatzung und eine illegale, 16 Jahre andauernde Belagerung ihres Territoriums vorausgingen, durch die mehr als 2 Millionen Menschen ihrer Freiheit, ihrer Grundrechte und ihrer Würde beraubt wurden.

Im Gazastreifen, im Westjordanland und in Ostjerusalem finden seit Jahrzehnten ständig Gräueltaten im Zeitlupentempo statt – lange bevor die Menschenrechtsgemeinschaft, die Vereinten Nationen und The Guardian ihre neue Besorgnis über „ein erhöhtes Risiko von Gräueltaten“ äußerten.

Es besteht auch ein deutlicher Unterschied zwischen der außergewöhnlichen, einmaligen Gewalt, die die Hamas am 7. Oktober aufgrund dramatischer und unerwarteter Fehler in Israels Überwachung und Kontrolle der palästinensischen Bevölkerung im Gazastreifen ausüben konnte, und Israels Intensivierung der strukturellen Gewalt einer jahrzehntelangen Besetzung und Belagerung.

Dies sind ganz offensichtlich nicht dieselben Dinge – und sie stellen keine auch nur annähernd vergleichbare Bedrohung für den Status der Völkermordkonvention und der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte dar.

Etwas anderes zu behaupten – wie es die gesamte westliche Berichterstattung ständig tut – bedeutet, die Bedrohung des Völkerrechts durch die von der Hamas begangenen Gräueltaten zu übertreiben und die Bedeutung von Israels Völkermord und ethnischer Säuberung drastisch zu unterschätzen.

Labor für Waffentests

Es gibt jedoch ein viel tiefer gehendes Problem bei der Formulierung dieser Bedenken. Das entscheidende Problem ist nicht die „weltweite Untätigkeit“ angesichts von Massengrausamkeiten. Das Gegenteil ist der Fall: die intensive Unterstützung des Westens – vor allem der USA – für solche Gräueltaten und die Mitschuld an ihnen.

Dieses Problem wird durch die Ereignisse im Gazastreifen nur zu deutlich hervorgehoben. Genau aus diesem Grund wird es nur widerwillig und nur am Rande in die Liste der Bedrohungen des humanitären Völkerrechts aufgenommen. Die USA sind dem sich entfaltenden Völkermord nicht hilflos ausgeliefert. Sie unterstützen ihn aktiv. Tatsächlich wären Israels Völkermord und ethnische Säuberung ohne die Mitwirkung der USA nicht nur nicht möglich, sondern sogar unmöglich.

Das Massengemetzel an Zivilisten in Gaza findet statt, weil die USA viele der schweren Bomben geliefert haben, die die Hochhäuser in Gaza zerstören und die Kinder töten. Das Gemetzel findet statt, weil die USA Kriegsschiffe in die Region geschickt haben, um benachbarte arabische Staaten und militante Gruppen einzuschüchtern, damit sie ruhig bleiben, während die Zivilisten in Gaza ermordet werden.

Die libanesische Hisbollah zum Beispiel ist durchaus in der Lage, die „weltweite Untätigkeit“ zu beenden, indem sie Israel militärisch angreift und die israelische Feuerkraft von Gaza abzieht. Aber vermutlich will niemand in der „internationalen Gemeinschaft“ diese Art von „Aktion“.

Das Massengemetzel in Gaza findet statt, weil die USA am vergangenen Freitag ihr Veto im UN-Sicherheitsrat eingelegt haben, um einen Waffenstillstand zu verhindern. Es findet statt, weil die USA das Raketenabfangsystem Iron Dome finanziert haben, das die Hamas daran hindert, Raketen auf israelische Gemeinden abzufeuern – was in kleinem Maßstab Israels Zerstörung in Gaza widerspiegelt -, um den politischen Druck in Israel für einen Waffenstillstand zu erhöhen.

Das Gemetzel findet statt, weil Washington jahrzehntelang das israelische Militär mit dem größten Teil der US-Auslandshilfe unterstützt hat und Israel die palästinensischen Gebiete als profitables Labor für die Erprobung neuer Waffensysteme, Überwachungstechniken und Cybertechnologien nutzen lässt.

Friedensgespräche blockiert

Boris Johnson, damaliger britischer Premierminister, links, trifft den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky in Kiew, 9. April 2022. (Regierung der Ukraine)

Das Problem ist hier ganz sicher nicht die „Untätigkeit“. Es ist die Tatsache, dass die USA sich aussuchen, wann und wie sie bei der Entstehung, Aufrechterhaltung und Beendigung von Konflikten auf der ganzen Welt aktiv werden wollen.

Auf der Liste der Sorgen über die Ausbreitung von Gräueltaten fehlt das Leid im Jemen, wo Saudi-Arabien seit Jahren einen völkermörderischen Krieg führt. Im Durchschnitt wurden in den letzten acht Jahren jeden Tag vier jemenitische Kinder durch saudische Gräueltaten getötet oder verstümmelt.

Warum wird der Jemen übersehen? Weil die dortigen Gruppierungen als Verbündete des Iran und damit als Feinde des Westens angesehen werden, deren Leben nichts zählt. Weil Riad ein äußerst wichtiger Verbündeter und Öllieferant der USA ist. Und weil die USA und Großbritannien die Saudis bis zum Äußersten bewaffnet haben, um den Völkermord dort zu begehen.

Ähnliches gilt für die Ukraine. Die große Mehrheit der Opfer auf beiden Seiten der Kämpfe hätte vermieden werden können, wenn die Friedensgespräche in den ersten Wochen nach der russischen Invasion nicht von den USA und Großbritannien blockiert worden wären.

Diese und andere „Maßnahmen“ – wie die drohende Ausdehnung der NATO bis an die Grenzen Russlands und die Überflutung der Ukraine mit Waffen durch den Westen unter dem falschen Versprechen, dass die Nato Kiew den Rücken freihalten würde – sorgten für einen fast zwei Jahre andauernden Krieg und seine tragische Zahl an Toten.

Wie im Fall von Gaza liegt das Problem nicht in der Untätigkeit, sondern in der viel zu starken Aktion der USA und ihrer Schoßhündchen in Europa, die darauf abzielen, Schlächtereien und Völkermorde zu unterstützen.

Sie müssen gehorchen

Es gibt jedoch einen Grund, warum die „internationale Gemeinschaft“ jetzt Bedenken über „Gräueltaten“ äußert, während sie das schlimmstmögliche Gräueltatenverbrechen – den Völkermord – in Gaza herunterspielt oder leugnet.

Und zwar deshalb, weil der Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober einen gefährlichen Moment für die westliche Vorherrschaft in der so genannten globalen, regelbasierten Ordnung darstellt. Die Besorgnis bezieht sich nicht wirklich auf die Zunahme von Massengräueln. Der Westen hat kein Problem mit Gräueltaten, wenn er sie selbst begeht oder anderen dabei hilft, sie zu begehen.

Es geht darum, dass es dem Westen immer schwerer fällt, den Rest der Welt durch seine eigenen Gräueltaten schwach zu halten, einzuschüchtern und zu unterdrücken. Die militärischen Misserfolge der USA in Afghanistan, Syrien und der Ukraine – und das wachsende Selbstbewusstsein Russlands und Chinas – markieren neue Grenzen für Washingtons Vormachtstellung.

Die Wahrheit ist, dass der Angriff der Hamas auf Israel – so schrecklich seine Folgen auch waren – vielen Menschen, die jahrzehntelang unter der Fuchtel oder häufiger unter dem Stiefel der USA und ihrer Verbündeten gelebt haben, als Wegweiser in eine andere Zukunft diente. Sie sehen, dass es möglich ist, selbst als unterdrückte, schwache, missbrauchte Partei dem tyrannischen globalen Hegemon und seinen Handlangern eine blutige Nase zu verpassen.

Was von privilegierten, selbstgefälligen Westlern lediglich als sinnlose, barbarische Gewalt gesehen wird, wird von anderen als Sklavenaufstand verstanden – als ein „Ich bin Spartakus“-Moment.

[Siehe: JOHN PILGER: Wir sind Spartakus]

Das ist auch der Grund, warum, wie nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine, ein Großteil der übrigen Welt sich dem selbstgerechten Chor der Empörung und Verurteilung des Westens nicht anschließt. Sie betrachten diese Bekundungen der Empörung als reine Heuchelei.

Das ist auch der Grund, warum die USA dem völkermörderischen Amoklauf Israels in Gaza so nachsichtig gegenüberstehen. Für Washington geht es nicht darum, Israels Gräueltaten zu stoppen, sondern dafür zu sorgen, dass Israel seine berühmte „Abschreckung“ durchsetzt, um denjenigen eine Lehre zu erteilen, die sich zu einem eigenen Sklavenaufstand inspirieren lassen könnten.

Vor den Kameras ruft die Regierung Biden zur Zurückhaltung auf und drängt Israel, die Zahl der zivilen Opfer zu minimieren. Doch hinter den Kulissen wird sorgfältig abgewogen, wie viel Grausamkeit Israel entfesseln muss, um der nicht-westlichen Welt die richtige Botschaft zu vermitteln: Ihr könnt nicht gewinnen. Ihr müsst gehorchen.

Jonathan Cook ist Autor von drei Büchern über den israelisch-palästinensischen Konflikt und Preisträger des Martha Gellhorn Special Prize for Journalism. Seine Website und sein Blog sind zu finden unter www.jonathan-cook.net.

Dieser Artikel stammt aus Declassified UK.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …