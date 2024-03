Israeli banks fund illegal settlement home construction: Report Israeli ministers live in illegally financed and constructed homes in the occupied West Bank while seeking to demolish ‚illegal‘ Palestinian homes and schools

Menschen im illegalen israelischen Außenposten von Evyatar am 28. Juni 2021. (Bildnachweis: Flash90)

Israelische Banken finanzieren den Bau illegaler Siedlungshäuser: Bericht

Israelische Minister leben in illegal finanzierten und gebauten Häusern im besetzten Westjordanland und versuchen gleichzeitig, „illegale“ palästinensische Häuser und Schulen abzureißen

News Desk

18. MÄRZ 2024

Eine neue Untersuchung der israelischen Zeitung Haaretz zeigt auf, wie israelische Siedler im besetzten Westjordanland den Bau von Häusern auf eine nach israelischem Recht illegale Weise finanzieren.

Der Bericht, der am 17. März veröffentlicht wurde, zeigt, dass zwei prominente Minister in der Regierung von Premierminister Benjamin Netanjahu, die für die Angelegenheiten des Westjordanlandes zuständig sind, auf diese Weise Häuser gebaut haben, was ein Hinweis darauf ist, wie tief das Siedlerunternehmen in den Institutionen des israelischen Staates verankert ist.

Während alle jüdischen Siedlungen im besetzten Westjordanland nach internationalem Recht illegal sind, erlaubt das israelische Recht den Siedlungsbau in einigen palästinensischen Gebieten, während es ihn in anderen verbietet.

Der Bericht der Journalistin Hagar Shezaf beschreibt, wie Siedler den Bau von Häusern in nicht genehmigten Außenposten im Westjordanland finanzieren, indem sie einen Hypothekarkredit für ein Grundstück in einer benachbarten, genehmigten Siedlung erhalten. Die Siedler setzen sich dann dafür ein, dass der israelische Staat die Siedlung genehmigt, sobald sie gebaut und von jüdischen Familien bewohnt ist.

Die beiden Minister, die auf diese Weise illegal Hypotheken für den Bau von Häusern erhalten haben, sind Finanzminister Bezalel Smotrich und Yehuda Eliyahu, Smotrichs rechte Hand und Leiter der neuen Siedlungsverwaltung des Verteidigungsministeriums.

Im Jahr 2017 stellte Haaretz fest, dass Smotrichs Haus in der Siedlung Kedumim nach israelischem Recht illegal gebaut wurde.

Während Smotrich und Eliyahu selbst illegal Häuser bauten, gründeten sie vor Jahrzehnten eine NGO namens Regavim, die sich dafür einsetzt, den Bau palästinensischer Häuser zu verhindern und palästinensische Häuser, Schulen und andere Infrastruktur im Westjordanland abzureißen. Die NRO überwacht palästinensische Bauvorhaben und meldet sie der israelischen Zivilverwaltung, der für das Westjordanland zuständigen Besatzungsbehörde. Die Verwaltung erteilt Palästinensern nur selten Baugenehmigungen, so dass grundlegende Erschließungen und der Bau neuer Häuser nach israelischem Recht in den meisten Fällen illegal sind.

Ein ehemaliger Beamter der Zivilverwaltung sagte, wenn sich Regavim-Vertreter mit einer Beschwerde an die Verwaltung wenden, „verlangt sie eine Antwort, denn wenn man eine Anfrage hat, muss man sich damit befassen“. Die Verwaltung würde daraufhin anordnen, die Baumaschinen der Palästinenser zu beschlagnahmen oder das bereits errichtete Gebäude abzureißen.

„Regavim verwendet Begriffe wie ‚Rechtsstaatlichkeit‘ und ‚Regierungsführung‘, um eine palästinensische Präsenz in Gebiet C“ im Westjordanland zu verhindern, sagt Rechtsanwalt Haitham Khateeb von der Society of St. Yves, einer Organisation, die Palästinenser vertritt, deren Häuser von den Besatzungsbehörden mit Abriss bedroht sind.

Haaretz stellt fest, dass Regavim versucht hat, die Bewohner ganzer palästinensischer Dörfer aus ihren Häusern zu vertreiben. Um den Abriss einer palästinensischen Schule zu erwirken, argumentierte Regavim, dass die Schulen zur Ansiedlung „einer nomadischen Bevölkerung“ genutzt würden und es „keinen wirklichen Bedarf für sie“ gebe.

Auf die Frage, warum einige Regavim-Mitarbeiter selbst in illegal errichteten Häusern leben, erklärte die Organisation in einer Stellungnahme, dass der israelische Staat selbst ihre illegalen Aktivitäten unterstützt. Die Organisation erklärte: „Viele der – vermeintlich – illegalen Gebäude im israelischen Sektor (einschließlich der Gebäude, in denen Regavim-Mitarbeiter leben) sind Gebäude, die mit Unterstützung der israelischen Regierungen gebaut wurden, indem sie den Bau der Gebäude direkt finanzierten – und in einigen Fällen waren es staatliche Institutionen, die die Häuser an die Familien verkauften.“

