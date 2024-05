Eden Golan hat Israel beim Eurovision Song Contest in Malmö vertreten. Die Sängerin besitzt auch die russische Staatsbürgerschaft. Und sie steht auf der ukrainischen Todesliste von Mirotworez – weil sie als Kind an einem Musikwettbewerb auf der Krim teilgenommen hatte.

Israelische Eurovision-Sängerin steht auf ukrainischer Todesliste

Die Sängerin Eden Golan, Israels Kandidatin beim Eurovision Song Contest (ESC) 2024, wurde auf die berüchtigte Todesliste der ukrainischen Website Mirotworez gesetzt, weil sie im Alter von nur zwölf Jahren an einem Musikwettbewerb für Kinder auf der Krim teilgenommen hatte. Ukrainischer Geheimdienstchef zu Mordanschlägen in Russland: „Wir töten Russen überall auf der Welt“ Die ukrainische Datenbank Mirotworez (Friedensschaffer) gilt als „Todesliste“ des Kiewer Regimes. Die Website, die Berichten zufolge vom ukrainischen Innenministerium betrieben wird, listet „Staatsfeinde“ auf und markiert sie im Falle ihres Todes als „liquidiert“. Es wird allgemein angenommen, dass der Sicherheitsdienst der Ukraine (SBU) hinter dem Tod mehrerer Personen steht, deren Namen sich auf der Liste befanden – darunter die russische Journalistin Darja Dugina und der Militärblogger Wladlen Tatarski. Die 20-jährige Eden Golan, die die israelische und die russische Staatsbürgerschaft besitzt, wurde Anfang des Jahres in die Datenbank aufgenommen, kurz nachdem sie sowohl die Abstimmung der Jury als auch die des Publikums gewonnen hatte, um Israel beim ESC in Malmö zu vertreten. Diese Tatsache blieb jedoch weitgehend unbemerkt, bis es Golan diese Woche ins Finale schaffte. Laut dem Mirotworez-Eintrag wirft man der Sängerin die „bewusste Verletzung der Staatsgrenze der Ukraine“, die Durchführung „illegaler kommerzieller Aktivitäten auf dem Territorium der Ukraine“, den Versuch, „die Besetzung der Autonomen Republik Krim zu legalisieren“ sowie die Teilnahme „an antiukrainischen Propagandaaktivitäten Russlands“ vor. Golan wurde in Israel geboren, beide Eltern stammten aus der UdSSR. Ihre Mutter ist ukrainisch-jüdisch und ihr Vater lettisch-jüdischer Abstammung. Die Familie der Sängerin zog zurück nach Russland, als sie sechs Jahre alt war, und lebte über ein Jahrzehnt lang in Moskau, bevor sie 2022 nach Israel zurückkehrte.

Im Jahr 2016, als Golan zwölf Jahre alt war, nahm sie am Wettbewerb Nowaja Wolna (Neue Welle) in Artek – einem internationalen Kinderresort auf der Krim – teil, wo sie ein Duett mit der russischen Sängerin und Songwriterin Njuscha aufführte. Dieser Auftritt war ihr einziges „Verbrechen“, das in der Datenbank aufgeführt ist.

Golan geriet in den Mittelpunkt propalästinensischer Proteste, nachdem sie ausgewählt wurde, Israel beim Song Contest zu vertreten. Tausende Demonstranten strömten diese Woche in die Gastgeberstadt Malmö und forderten, dass Israel wegen des Krieges in Gaza vom ESC ausgeschlossen wird. Obwohl sie bei ihrem Auftritt vom Publikum ausgebuht wurde, erreichte Golan das Finale, wo ihr Song „Hurricane“ den fünften Platz belegte.

