Netanyahu will go down in history as ‚genocide perpetrator‘: Petro ‚Dropping bombs on thousands of innocent children, women and the elderly does not make you a hero,‘ Colombian President Gustavo Petro says.

Kolumbien brach am 3. Mai die diplomatischen Beziehungen zu Israel ab und begründete dies mit den anhaltenden Angriffen auf die Palästinenser in Gaza. / Foto: AFP-Archiv

AFP-Archiv

Netanjahu wird als „Völkermörder“ in die Geschichte eingehen: Petro

12. Mai 2024

Wenn man Bomben auf Tausende unschuldiger Kinder, Frauen und älterer Menschen abwirft, ist man kein Held“, sagt der kolumbianische Präsident Gustavo Petro.

Kolumbien brach am 3. Mai die diplomatischen Beziehungen zu Israel ab und begründete dies mit den anhaltenden Angriffen auf die Palästinenser in Gaza. / Foto: AFP-Archiv

Der kolumbianische Präsident Gustavo Petro hat den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu scharf kritisiert: Er werde „als Völkermörder in die Geschichte eingehen“.

„Herr Netanjahu, Sie werden als Völkermörder in die Geschichte eingehen. Der Abwurf von Bomben auf Tausende von unschuldigen Kindern, Frauen und älteren Menschen macht Sie nicht zu einem Helden“, sagte er in einem Beitrag auf X als Reaktion auf Netanjahus Antisemitismus-Vorwurf vom Sonntag.

„Sie stehen auf der Seite derer, die Millionen von Juden in Europa ermordet haben. Völkermord, ob er nun mit Religion zu tun hat oder nicht, ist Völkermord. Stoppen Sie wenigstens den Angriff, der weitergeht“, fügte er hinzu.

In einem früheren Beitrag sagte Petro: „Semiten sollten nicht für den Völkermord verantwortlich sein, weil sie diesen Völkermord erlebt haben. So wie der Völkermord am jüdischen Volk im nationalsozialistischen Europa inakzeptabel ist, so ist auch der gegenwärtige Völkermord am palästinensischen Volk inakzeptabel. Ich bin säkular, republikanisch und ein Unterstützer der einfachen Menschen“.

Wenn Gaza stirbt, stirbt die Menschheit

Petro sagte, seine „demokratischen, bürgerlichen, säkularen und religiösen Prinzipien bringen mich dazu, Netanjahus Völkermord und unmenschliche Barbarei abzulehnen“.

„Wenn Gaza stirbt, stirbt die Menschheit“, fügte er hinzu.

Kolumbien brach am 3. Mai die diplomatischen Beziehungen zu Israel ab und begründete dies mit den anhaltenden Angriffen gegen die Palästinenser im Gazastreifen, wo Israel als Reaktion auf eine Hamas-Operation am 7. Oktober fast 35.000 Menschen getötet hat.

Der Internationale Gerichtshof befand im Januar, es sei „plausibel“, dass Israel Handlungen begangen hat, die gegen die Völkermordkonvention von 1948 verstoßen. In einer vorläufigen Anordnung heißt es, Israel müsse sicherstellen, dass seine Streitkräfte keine der in der Konvention verbotenen Handlungen begehen. Der von Südafrika angestrengte Fall ist in Den Haag anhängig.

Übersetzt mit deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …