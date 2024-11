https://www.middleeasteye.net/opinion/israel-football-hooligans-bring-culture-genocide-amsterdam



Israelische Fußball-Hooligans bringen eine Kultur des Völkermords nach Amsterdam

Von Abed Abou Shhadeh

8. November 2024

Reisende Fans rissen palästinensische Flaggen herunter und schrien rassistische Beleidigungen, was die jüngste Manifestation des entsetzlichen Verhaltens einer Gesellschaft ist, die Massenschlächtereien feiert

Israelische Maccabi-Tel-Aviv-Anhänger zünden am 7. November 2024 in Amsterdam Leuchtraketen an (Reuters)

Die Menschheitsgeschichte ist voll von Beispielen für Völkermorde, die von Staats- und Regierungschefs, Staaten, Militärs und bewaffneten Gruppen begangen wurden.

Der Völkermord, der sich im Gazastreifen vor unseren Augen abspielt, zeichnet sich jedoch durch seine akribische Dokumentation und den schnellen Informationsfluss aus. Milliarden von Menschen auf der ganzen Welt erhalten unzensierte Live-Berichterstattung über die Geschehnisse in der belagerten Enklave, sowohl aus der Perspektive der Opfer als auch der Angreifer.

Angesichts des Ausmaßes der Zerstörung und der vielen Toten ist es wichtig, auf die Entwicklung einer „Kultur des Völkermords“ innerhalb der Gesellschaft Israels hinzuweisen.

Einer der jüngsten Vorfälle ereignete sich am Donnerstag, als israelische Hooligans, Anhänger des Fußballvereins Maccabi Tel Aviv, in Amsterdam Zusammenstöße mit niederländischen Jugendlichen provozierten. Sie riefen anti-arabische Parolen, rissen palästinensische Flaggen herunter und ignorierten eine Schweigeminute für die Opfer der Überschwemmungen in Spanien.

Diese israelischen Hooligans haben anscheinend nie daran gedacht, dass rassistische Gesänge und Vandalismus gegen Privateigentum in einem fremden Land ein inakzeptables Verhalten darstellen, das den Zorn der Anwohner hervorrufen könnte.

Die Denkweise der Hooligans steht im Einklang mit der völkermörderischen Kultur, die die israelische Gesellschaft seit dem 7. Oktober 2023 durchdringt und es den Israelis ermöglicht, sich über Recht und Moral zu stellen – nicht nur in Israel, sondern weltweit.

Die gewalttätigen Gesänge der Maccabi-Fans sollten im Kontext einer Gesellschaft verstanden werden, die den völkermörderischen Krieg Israels gegen die Palästinenser im Gazastreifen weiterhin rechtfertigt.

Zunehmende Gewalt

Diese Fans sind Ausdruck einer Kultur, die nicht nur bei einer Handvoll Rassisten vorherrscht, sondern in den Stadien zur Routine geworden ist. „Tod den Arabern“ oder „Möge dein Dorf brennen“ waren in Israel schon lange vor dem 7. Oktober 2023 oft gehörte Sprechchöre.

Das Verhalten der israelischen Fans in Amsterdam war also nichts Neues. Ein kürzlich veröffentlichter Bericht des New Israel Fund stellte für die Saison 2023/24 einen deutlichen Anstieg von Gewaltäußerungen in Fußballstadien fest, wobei die Vorfälle um 18 Prozent zunahmen – ein deutlicher Anstieg gegenüber dem Vorjahr, in dem Gewalt und Rassismus bereits einen Höchststand seit zehn Jahren erreicht hatten.

Die eigentliche Geschichte hier sind also nicht die rassistischen Gesänge, sondern der Schock der israelischen Fans bei der Erkenntnis, dass ein solches Verhalten außerhalb der Grenzen ihres Landes nicht toleriert wird.

Dies geschieht zu einer Zeit, in der in Israel seit mehr als einem Jahr kulturelle Codes und Rituale beschworen werden, um den Völkermord zu fördern und zu ermutigen, wobei die öffentliche Kritik begrenzt ist. Rechtfertigungen für die Tötung palästinensischer Kinder und den Hungertod von Zivilisten in Gaza haben breite Zustimmung gefunden.

Letzten Monat veröffentlichte Al Jazeera eine Dokumentation, die sich auf Social-Media-Beiträge israelischer Soldaten in Gaza konzentriert, die ihre Kriegsverbrechen in Echtzeit dokumentierten.

Während ein Großteil der Welt über dieses Material entsetzt war, verteidigte die israelische Gesellschaft die Soldaten und griff Kritiker an, weil sie das Recht Israels auf Selbstverteidigung in Frage stellten. Die israelische Gesellschaft ist in einem Zustand politischer Dissonanz gefangen, was ihre Fähigkeit einschränkt, die logischen Fehler in solchen Argumenten zu verstehen.

Um zu verstehen, wie es so weit kommen konnte, muss man sich mit der Genozid-Kultur des Landes befassen, die auf einer Reihe von Überzeugungen, Moralvorstellungen und Bräuchen beruht, die das Handeln von Soldaten fördern, rechtfertigen und sogar feiern.

Im vergangenen Jahr wurden wir mit Liedern, Comedy-Auftritten, journalistischen Sendungen und kulturellen Darbietungen sowie Kommentaren von religiösen Führern, Fußballspielern und Akademikern konfrontiert, die offen für Völkermord, einschließlich der Tötung von Kindern, warben.

Israelische Analysten haben sich nicht zurückgehalten, wenn es darum ging, die Ermordung von Zehntausenden von Palästinensern zu fordern, wobei einige sagten, die Armee solle mehr Menschen töten oder jegliche humanitäre Hilfe aus Gaza entfernen.

Anstatt solche Aussagen zu verurteilen und anzuprangern, haben Akademiker und Kommentatoren darüber philosophiert, wie man es rechtfertigen kann, eine Zivilbevölkerung auszuhungern, wenn sie sich weigert, israelischen Militäraufträgen Folge zu leisten.

Daher müssen wir über die schrecklichen Zeugenaussagen aus Gaza hinaus die Mechanismen untersuchen, die in der israelischen Gesellschaft am Werk sind. In gewisser Weise sind wir Zeugen einer kollektiven psychotischen Episode, bei der viele offenbar nicht in der Lage sind, Mitgefühl oder Empathie für das Leid anderer zu empfinden.

Null Verantwortlichkeit

Schlimmer noch, dieses Phänomen ist überall im öffentlichen Raum präsent. Wenn man durch israelische Straßen geht und den Gesprächen zwischen Menschen jeden Alters in Zügen und öffentlichen Parks zuhört, werden die weit verbreiteten Annahmen über den Krieg im Gazastreifen deutlich, mit einem kollektiven Schrei nach mehr Tod und Zerstörung.

Rettungsschwimmer an den Stränden von Tel Aviv haben öffentlich den Tod von Hamas- und Hisbollah-Führern bejubelt, während die Öffentlichkeit klatschte und mit erhobenem Glas feierlich „anstieß“. Einige Einwohner verteilten Baklava, um den Anlass zu feiern. Um das Gefühl der Dystopie noch zu verstärken, geschieht dies alles in einer Gesellschaft, in der viele Zivilisten bewaffnet sind.

Die israelische Gesellschaft hat somit ein Gefühl der Straflosigkeit verinnerlicht, in der sicheren Gewissheit, dass sie mit der Unterstützung der Welt über dem Gesetz steht

Man könnte argumentieren, dass die politischen und kulturellen Eliten Israels für die Gestaltung der öffentlichen Meinung verantwortlich sind und den Grundstein für diese Kultur des Völkermords gelegt haben. Darüber hinaus hat die internationale Gemeinschaft Israel fast ein Jahrhundert lang freie Hand gelassen, sodass das Land das Völkerrecht verletzen konnte, ohne dafür zur Rechenschaft gezogen zu werden.

Tatsächlich hat die Welt Israel für seine Kreativität bei der Entwicklung von Unterdrückungsmechanismen belohnt. Die israelische Rüstungsindustrie florierte inmitten der Besatzung, wobei Palästinenser als Versuchsobjekte dienten.

Israelische Universitäten sind gewachsen und gediehen und bieten Infrastruktur und Forschung zur Unterdrückung von Palästinensern, während arabische Staaten die Normalisierung mit Israel gefördert haben.

Die israelische Gesellschaft hat somit ein Gefühl der Straflosigkeit verinnerlicht, in der sicheren Gewissheit, dass sie mit Unterstützung der Welt über dem Gesetz steht. Dies hat die Entwicklung ihrer Kultur des Völkermords vorangetrieben.

Trump kommt

Diese Kultur wird wahrscheinlich durch die Rückkehr von Donald Trump, dem Präsidenten der USA, ins Weiße Haus noch verstärkt werden. Es wird erwartet, dass Trump die beispiellose Unterstützung seines Landes für die Kriegsmaschinerie Israels fortsetzen und damit die Kultur des Völkermords fördern wird.

Die messianische Rechte in Israel feierte Trumps Sieg schnell – nicht wegen künftiger militärischer oder diplomatischer Hilfe, sondern weil von einem Präsidenten wie Trump erwartet wird, dass er das Aushungern der Palästinenser im Gazastreifen zulässt, während er bei allen antidemokratischen Gesetzen, die Israel verabschiedet und die ausschließlich darauf abzielen, dem palästinensischen Volk zu schaden, ein Auge zudrückt.

Dazu gehören Israels Verbot von UNRWA, der UN-Agentur für palästinensische Flüchtlinge, die Vertreibung von Familien, deren Angehörige Sicherheitsvergehen begangen haben, und der Ausschluss arabischer Politiker von der Ausübung eines gewählten Amtes, wenn sie Erklärungen abgegeben haben, die als Unterstützung eines bewaffneten Kampfes ausgelegt werden könnten.

Dieser Krieg wird eines Tages enden, aber solange es keine grundlegende Kritik am Verhalten Israels gibt, wird die Kultur des Völkermords – zusätzlich zu der Verwüstung, die sie weiterhin über das palästinensische Volk bringt – einen Preis von den Israelis selbst fordern.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten gehören dem Autor und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Politik von Middle East Eye wider.

Abed Abou Shhadeh ist ein politischer Aktivist aus Jaffa. Abou Shhadeh war von 2018 bis 2024 Stadtrat der palästinensischen Gemeinde in Jaffa-Tel Aviv und hat einen Master-Abschluss in Politikwissenschaft von der Universität Tel Aviv.

