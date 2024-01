Israel’s Supreme Court strikes down key part of Netanyahu’s judicial overhaul Israel’s highest court publishes decision nullifying Netanyahu government’s law that took away court’s reasonableness standard

Die Präsidentin des Obersten Gerichtshofs Israels, Esther Hayut, und die Richter versammeln sich am 28. September 2023 in den Räumlichkeiten des Gerichts in Jerusalem, um Petitionen anzuhören (Menahem Kahana/AFP)

Israels höchstes Gericht veröffentlicht Entscheidung, mit der das Gesetz der Netanjahu-Regierung, das den Angemessenheitsstandard des Gerichts abschafft, für nichtig erklärt wird

Israelische Justizkrise: Oberster Gerichtshof verwirft zentralen Teil von Netanjahus Überarbeitung

Von MEE-Mitarbeitern

1. Januar 2024

Der Oberste Gerichtshof Israels hat am Montag ein umstrittenes Gesetz der Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu für ungültig erklärt, das dem Gericht die Möglichkeit genommen hatte, Entscheidungen der Regierung aufzuheben.

Mit dem im Juli verabschiedeten Gesetz wurde die Angemessenheitsklausel des Obersten Gerichtshofs abgeschafft, die dem Gericht die Möglichkeit gibt, als unangemessen erachtete Regierungsentscheidungen aufzuheben.

Die Klausel war eines von mehreren Instrumenten, mit denen die Judikative die anderen Staatsgewalten kontrolliert.

Die umstrittene Gesetzgebung hatte von Januar 2023 bis Oktober 2023 zu Massenprotesten geführt.

Acht von 15 Richtern des Obersten Gerichtshofs sprachen sich für die Aufhebung des Gesetzes aus, wie das Gericht mitteilte.

Die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs erging, nachdem der israelische Nachrichtensender Channel 12 über einen durchgesickerten Entwurf der Entscheidung des Gerichts über die Aufhebung des Gesetzes berichtet hatte.

Laut Haaretz veranlasste das Leck das Gericht, die Entscheidung, die ursprünglich bis zum 12. Januar veröffentlicht werden sollte, zu beschleunigen.

Seit dem Ausbruch des Krieges gegen den Gazastreifen haben mehrere Richter zwei der Richter des Obersten Gerichtshofs gebeten, eine Verschiebung der Veröffentlichung des Urteils in Betracht zu ziehen. Einem Bericht von Haaretz zufolge wurde dieser Antrag jedoch abgelehnt.

Eine Quelle am Gericht sagte der israelischen Zeitung am vergangenen Donnerstag, dass das Durchsickern des Urteils gegen das Ethos des Obersten Gerichtshofs verstoße und dessen Ehre und die Beziehungen zwischen den Richtern beschädige.

Netanjahus politische Partei, der Likud, bezeichnete die Entscheidung des Gerichts als unglücklich und sagte, sie widerspreche „dem Willen des Volkes zur Einheit, insbesondere in Kriegszeiten“.

Israels Justizminister Yariv Levin, einer der Hauptbefürworter der geplanten Justizreform, kritisierte das höchste Gericht des Landes dafür, dass es „alle Befugnisse an sich zieht“.

Levin sagte laut AFP: „Die Richter nehmen alle Befugnisse in ihre Hände, die in einem demokratischen System ausgewogen zwischen den drei Zweigen der Regierung aufgeteilt sind“.

„Damit wird Millionen von Bürgern ihre Stimme genommen“, sagte Levin.

Massenproteste in Israel

Das Gesetz war Teil eines Gesetzespakets, das die Regierung Netanjahu Anfang des Jahres vorgelegt hatte, um das Justizsystem des Landes zu reformieren.

Netanjahus Regierung, die als die rechtsextremste in der Geschichte Israels gilt, hat die Überarbeitung des Justizsystems seit ihrem Amtsantritt Anfang des Jahres zu einer Priorität gemacht.

Israel hat keine geschriebene Verfassung – nur eine Reihe von grob definierten Grundgesetzen – und verfügt über eine stark zentralisierte Exekutive, die kaum von der Legislative getrennt ist. Daher wird der Oberste Gerichtshof als die wirksamste Kontrolle der Regierungsgewalt angesehen.

Kritiker haben behauptet, die Beurteilung der „Angemessenheit“ sei zu vage und subjektiv und habe nicht gewählten Beamten zu viel Macht verliehen.

Befürworter sagen, dass die Integration des Gesetzes in das israelische Recht im Laufe der Jahrzehnte ein Abgleiten des Landes in den Autoritarismus verhindert hat.

Die durch das Gesetz vorgenommenen Änderungen lösten monatelang Proteste innerhalb und außerhalb Israels aus. Ehemalige israelische Beamte und Israels treuester Verbündeter, die Vereinigten Staaten, warnten vor der „spaltenden“ Überarbeitung der Justiz.

Netanjahus Abschaffung des Angemessenheitsstandards hatte auch bei westlichen Verbündeten Bedenken ausgelöst, darunter US-Präsident Joe Biden, der Netanjahu und seine Regierung aufforderte, die Änderungen zurückzunehmen, was zu einer angespannten Situation zwischen zwei engen Verbündeten führte.

Übersetzt mit Deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …