„Constant terror“ in the West Bank as 2023 ends Settler construction is unprecedented since second intifada.

Palästinenser trauern am 17. Dezember um Aziz Abd al-Rahim Akhlail in dem Dorf Beit Ummar im südlichen besetzten Westjordanland. Mamoun Wazwaz APA-Bilder

„Ständiger Terror“ im Westjordanland zum Jahresende 2023

Von Tamara Nassar

Rechte und Rechenschaftspflicht

1. Januar 2024

Ein Mann beugt sich vor und küsst das Gesicht eines Mannes, der in ein Tuch gewickelt auf einer Bahre liegt

Israel unterwirft die Palästinenser im besetzten Westjordanland einem Zustand „ständigen Terrors“, heißt es in einem vom Menschenrechtsbüro der Vereinten Nationen veröffentlichten Bericht.

Während Israels anhaltender Völkermord an den Palästinensern im Gazastreifen ohne Unterbrechung weitergeht, war 2023 das tödlichste Jahr im besetzten Westjordanland, seit die UN-Beobachtungsgruppe OCHA 2005 mit der Aufzeichnung von Opfern begann.

Mit mehr als 120 palästinensischen Kindern, die in diesem Jahr von israelischen Streitkräften in der Region getötet wurden, bezeichnete das Kinderhilfswerk UNICEF das Jahr 2023 als das „tödlichste Jahr in der Geschichte“ für palästinensische Kinder im besetzten Westjordanland, einschließlich Ostjerusalem.

Volker Türk, der UN-Menschenrechtsbeauftragte, warnte vor dem „äußerst beunruhigenden“ Anstieg der israelischen Gewalt gegen Palästinenser im Westjordanland.

„Die Intensität der Gewalt und Repression ist so hoch wie seit Jahren nicht mehr“, sagte er.

Im Jahr 2023 wurden im besetzten Westjordanland mehr als 500 Palästinenser durch israelisches Feuer getötet. Das ist dreimal so viel wie die Zahl der Palästinenser, die im vergangenen Jahr in diesem Gebiet getötet wurden.

Mehr als 60 Prozent der israelischen Tötungen im besetzten Westjordanland ereigneten sich seit dem 7. Oktober, als eine Militäroperation der Hamas in Israels südlichen Siedlungen dem Armeestab eine blutige Nase einbrachte und Israel eine völkermörderische Kampagne des Tötens, der Zerstörung und der gewaltsamen Vertreibung im Gazastreifen startete.

Noch bevor die Gewalt des israelischen Staates und der Siedler am 7. Oktober drastisch zunahm, war dieses Jahr bereits das tödlichste, das die UN-Beobachtungsgruppe OCHA je verzeichnet hat.

Seitdem haben israelische Truppen fast 300 Palästinenser im besetzten Westjordanland getötet, weitere acht wurden von Siedlern getötet. Die israelischen Streitkräfte haben im Westjordanland fast 4.000 Palästinenser verletzt, darunter mehr als 580 Kinder.

Angriffe von Siedlern

Während der Schwerpunkt auf dem Gazastreifen lag, haben Siedler im besetzten Westjordanland auf eine zweite Nakba geschossen.

In diesem Jahr gab es eine „seit der zweiten Intifada noch nie dagewesene Zunahme der illegalen Bautätigkeit durch Siedler“, so das UN-Menschenrechtsbüro unter Berufung auf Untersuchungen israelischer Organisationen.

Seit dem 7. Oktober wurden rund 370 Angriffe israelischer Siedler auf Palästinenser registriert, darunter auch Angriffe auf Eigentum und Personen.

„Bei vielen Vorfällen wurden die Siedler von [israelischen Streitkräften] begleitet oder trugen selbst Uniformen und Armeegewehre“, heißt es in dem UN-Menschenrechtsbericht.

In diesem Jahr haben israelische Siedler bei drei verschiedenen Vorfällen mindestens acht Palästinenser getötet.

Israelische Siedler haben organisierte Angriffe gegen palästinensische Hirtengemeinschaften verübt, um sie von ihrem Land zu vertreiben. Israelische Siedler bedrohen Palästinenser mit Waffengewalt, zerstören ihr Eigentum, behindern ihren Zugang zu Wasser, zerstören ihre Bäume, beschädigen ihre Fahrzeuge, stehlen ihr Eigentum und schüchtern sie ein und greifen sie körperlich an.

Dies zielt darauf ab, sie zu terrorisieren, damit sie ihre Häuser und ihr Land verlassen“, so der Bericht des UN-Menschenrechtsbüros.

Israelische Siedler und die von den israelischen Besatzungstruppen verhängten Zugangsbeschränkungen haben seit dem 7. Oktober mehr als 1.200 Palästinenser aus ihren Häusern und Gemeinden vertrieben.

Das sind fast 200 Haushalte in 15 verschiedenen Hirten- und Beduinengemeinschaften, was fast 80 Prozent aller gewaltsamen Vertreibungen von Palästinensern in dem Gebiet seit Jahresbeginn entspricht.

Mehr als die Hälfte der Vertreibungen fand an drei Tagen im Oktober statt.

„Seit dem 7. Oktober nutzen die Siedler mit politischer Rückendeckung von wichtigen Ministern ein allgemein freizügiges Umfeld, um die Vertreibung der Palästinenser von ihrem Land zu beschleunigen“, so das UN-Menschenrechtsbüro.

Israels beschleunigte Vertreibungskampagne im Westjordanland kann nicht getrennt von der Massenvertreibung von Palästinensern im Gazastreifen betrachtet werden.

Beide sind Teil und Bestandteil des einzigen Organisationsprinzips des Staates Israel: „Palästinenser aus ihrer Heimat zu vertreiben, damit sie durch ausländische jüdische Siedler ersetzt werden können“, wie Maureen Clare Murphy in The Electronic Intifada schreibt.

Es handelt sich um eine Fortsetzung der Nakba, als zionistische paramilitärische Kräfte, aus denen später die israelische Armee hervorging, Hunderttausende von Palästinensern ethnisch säuberten, um Platz für den Staat Israel im Jahr 1948 zu schaffen.

Schon vor dem 7. Oktober gab es Bedenken, dass sich die israelische Regierung mit den Zielen der israelischen Siedlerbewegung verbündet hat, die langfristige Kontrolle über das besetzte Westjordanland auszuweiten, um diese Gebiete in der Praxis weiter in das Gebiet des Staates Israel zu integrieren“.

Das UN-Menschenrechtsbüro schätzt die Zahl der israelischen Siedler im besetzten Westjordanland, einschließlich Ost-Jerusalem, auf 700.000.

Alle israelischen Siedlungen im besetzten Westjordanland, einschließlich Ostjerusalem, und auf den syrischen Golanhöhen sind nach internationalem Recht illegal und gelten als Kriegsverbrechen.

Bombardierungen aus der Luft

Seit dem 7. Oktober hat das israelische Militär die Luftangriffe auf Palästinenser im besetzten Westjordanland verstärkt.

„Die israelischen Streitkräfte setzen nun routinemäßig bewaffnete Drohnen ein, um Angriffe gegen Palästinenser im besetzten Westjordanland durchzuführen“, sagte Ayed Abu Eqtaish, Leiter des Programms zur Rechenschaftspflicht bei Defense for Children International – Palestine.

Nach Angaben des UN-Menschenrechtsbüros hat Israel bei mindestens 12 Gelegenheiten unbemannte Luftfahrzeuge und andere Luftangriffe eingesetzt, was eine deutliche Eskalation dessen darstellt, was das UN-Büro als „rechtswidrige Anwendung von Militärtaktiken und Kriegswaffen“ bezeichnet.

Bei israelischen Drohnenangriffen im besetzten Westjordanland wurden im Jahr 2023 14 palästinensische Kinder getötet, während Israel einen Apache-Hubschrauber aus den USA zum Abschuss von Raketen einsetzte, die vier Kinder töteten. Bei einem Luftangriff eines israelischen Kampfflugzeugs wurde in diesem Zeitraum ein weiteres Kind im Westjordanland getötet.

Übersetzt mit Deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …