Israeli lies about a ‚land bridge‘ to the Gulf show the Yemeni blockade is working Israel says it is circumventing Yemen’s Red Sea blockade with a „land bridge“ connecting it to Saudi Arabia and the UAE via Jordan. This is simply a charade to hide that Yemen’s blockade is working.

Proteste in Amman mit der Forderung nach Beendigung der „Landbrücke“. (Foto: Ahmed Alqarout)

Israel behauptet, die Blockade des Jemen über das Rote Meer mit einer „Landbrücke“ zu umgehen, die das Land über Jordanien mit Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten verbindet. Dies ist nur eine Scharade, um zu verbergen, dass die Blockade des Jemens funktioniert.

Israelische Lügen über eine „Landbrücke“ zum Golf zeigen, dass die Blockade des Jemens funktioniert

Von Ahmed Alqarout

22. Februar 2024

Seit Beginn des völkermörderischen Krieges gegen den Gazastreifen sind Israels Versorgungslinien gefährdet. Nachdem Israel alle Grenzen für Importe in den Gazastreifen geschlossen und den Grenzübergang Rafah gestürmt hatte, um ihn außer Betrieb zu setzen, griff die Hamas die Häfen von Aschkelon und Aschdod an, über die Öl und andere für die Kriegsmaschinerie benötigte Güter eingeführt wurden, woraufhin Israel den Hafenbetrieb einstellen und Schiffe nach Eilat verlegen musste.

Während der Völkermord im Gazastreifen unvermindert anhielt, beteiligte sich der Jemen an dem Krieg, indem er den Hafen von Eilat blockierte, wodurch Israel gezwungen war, seine Versorgungslinien in den Hafen von Haifa am Mittelmeer zu verlagern. Im vergangenen Monat kündigte der Irak eine zusätzliche Blockade gegen Israel im Mittelmeer an, die im Februar in Kraft treten soll, falls die laufenden Verhandlungsrunden zwischen Israel und der Hamas zur Beendigung des Krieges scheitern. Aktivisten in Jordanien fordern ebenfalls eine Landblockade an der Grenze zu Israel.

Diese Blockaden gegen Israel führen zu einem Anstieg der Verbraucherpreise und der Geschäftskosten in dem Land, was das Vertrauen in die israelische Wirtschaft und die Finanzmärkte beeinträchtigt. Inmitten dieses Chaos hat ein nicht sehr erfolgreiches israelisches Unternehmen, Trucknet, behauptet, es habe eine „Landbrücke“ errichtet, die den Golf über Jordanien mit Israel verbindet und Israel die Rettungsleine bietet, die es dringend braucht, um die negativen Auswirkungen der Seeblockaden heute und in Zukunft zu bewältigen.

Diese Behauptung wurde schnell von den Mediengruppen der „Achse des Widerstands“ aufgegriffen, gefolgt von weit verbreiteter Kritik in den sozialen Medien, die die VAE und Saudi-Arabien der Komplizenschaft im Krieg gegen den Gazastreifen beschuldigten und die Einschränkung der „Landbrücke“ forderten.

Eine oberflächliche Untersuchung der Unternehmen, die angeblich für die Ermöglichung dieser „Landbrücke“ verantwortlich sind, lässt jedoch Zweifel aufkommen, ob sie überhaupt existiert. Trotz der israelischen Behauptungen gibt es kaum Beweise dafür, dass es eine effektive „Landbrücke“ zwischen Israel, Jordanien und dem Golf gibt. Die Gründe für die Hartnäckigkeit dieser Behauptungen haben jedoch eher mit dem Wunsch Israels zu tun, seine Nachkriegsnormalisierung mit der Region langfristig zu fördern und gleichzeitig kurzfristig Investoren und Verbraucher in Israel zu beruhigen und einen israelischen Wirtschaftsabsturz zu verhindern. Darüber hinaus nutzt Israel diese Behauptung, um die palästinensische Position bei den laufenden Verhandlungen über die Beendigung des völkermörderischen Krieges zu untergraben.

Zwischen Trucknet und Puretrans

Die Geschichte der angeblichen Landbrücke hat ihren Ursprung in einem scheiternden israelischen Technologieunternehmen namens Trucknet, das eine digitale Plattform zur Optimierung von Transporten anbietet – mit anderen Worten, ein Datenunternehmen, kein Speditionsunternehmen. Am 5. Dezember 2023 gab das Unternehmen eine Pressemitteilung heraus, in der es über eine grundsätzliche Vereinbarung zur Zusammenarbeit mit einem in den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässigen Unternehmen namens Puretrans berichtete, das angeblich mit Dubai Ports zusammenarbeitet und auf Logistik, Fracht und Transportvermittlung spezialisiert ist.

Demonstration der Plattform durch Trucknet.

Im Rahmen der Vereinbarung haben sich beide Unternehmen angeblich darauf geeinigt“, zusammenzuarbeiten, damit Frachtverlader und Transportdienstleister die Trucknet-Plattform nutzen können, um den Transport zwischen den Häfen von Dubai und Haifa zu optimieren. Dazu gehören die Automatisierung des Frachttransports und die Echtzeitverfolgung von Lkw, CO2-Emissionen und dem Status von Sendungen. Aber die Behauptungen des Unternehmens sind nicht stichhaltig.

Bei der Untersuchung der ursprünglichen hebräischen Pressemitteilung von Trucknet und der Umstände im Zusammenhang mit Puretrans, dem angeblichen Partner von Trucknet in den Vereinigten Arabischen Emiraten, kommen mehrere Details ans Licht, die zeigen, dass diese Unternehmen nicht in der Schifffahrt tätig sind.* Außerdem gibt es keine kommerziellen Aktivitäten für ein Unternehmen in den Vereinigten Arabischen Emiraten mit dem Namen Puretrans.

Darüber hinaus scheint Trucknet in finanzielle Manipulationen seiner Aktien verwickelt zu sein, was ein Grund für diese Behauptung zu sein scheint. Einen Tag vor der Ankündigung lag der Aktienkurs des Unternehmens bei 127 NIS. Bis zum 18. Dezember hatte sich der Kurs verdoppelt und lag bei 256 NIS. Seitdem ist der Kurs wieder in die Preisspanne vor der Ankündigung zurückgekehrt und liegt bei 159 NIS. Wenn das Unternehmen aufgrund der erhöhten Geschäftstätigkeit infolge der Landbrücke zusätzliche Einnahmen erzielen würde, wäre der Aktienkurs nicht so stark eingebrochen. Stattdessen wäre der Kurs gestiegen, um die neuen finanziellen Gewinne widerzuspiegeln.

Trucknet-Aktienkurs bei yahoo finance.

Mit anderen Worten, es scheint, dass die Behauptungen über die Aktivitäten des Unternehmens frei erfunden sind. Doch obwohl es keine stichhaltigen Beweise für die Existenz einer Landbrücke gibt, wurde die Geschichte von pro-palästinensischen Aktivisten als Beweis für die Komplizenschaft der VAE mit dem Krieg angeführt, da sie Israel eine Rettungsleine bieten, wenn es darum kämpft, das Rote Meer für die Einfuhr notwendiger Güter aus Asien zu nutzen. Die VAE haben sich zu diesen Anschuldigungen nicht geäußert. Jordanische Beamte haben die Existenz einer solchen Landbrücke bestritten, ohne jedoch zu leugnen, dass ein gewisser Handel zwischen Jordanien und Israel im Rahmen früherer wirtschaftlicher und politischer Abkommen besteht. Trotz der dürftigen Beweise hat die breite Reaktion auf die ungenauen Nachrichten die Aufmerksamkeit der israelischen Behörden auf sich gezogen.

Eine umkämpfte israelische Regierung und die Erfindung von Puretrans

Die israelische Verkehrsministerin Miri Regev hat versucht, aus der Panik der Pro-Palästina-Aktivisten Kapital zu schlagen, um ihre Regierung weiter zu legitimieren, die zunehmend beschuldigt wird, der israelischen Wirtschaft zu schaden, und die psychologische Wirksamkeit der Jemen-Blockade am Roten Meer untergraben will. Am 22. Januar 2024 postete Regev auf X, dass ein Team gebildet worden sei, das den Transport von Waren auf dem Landweg von Abu Dhabi nach Israel ermöglicht. Am 13. Februar veröffentlichte sie während eines Besuchs in Indien ein weiteres Posting, das die angeblichen Verladedocks für die Waren zeigte, die über die angebliche Landbrücke nach Israel verschifft werden.

Was Regev nicht erwähnt, ist, dass die Jemen-Blockade gegen Israel bereits das Arabische Meer umfasst, was bedeutet, dass jedes Schiff, das von Indien aus für Israel bestimmt ist, noch bevor es die vermeintliche Landbrücke benutzt, so getroffen wird, als würde es das Rote Meer passieren. Ein für Indien bestimmtes Schiff wurde bereits Anfang dieses Monats von den jemenitischen Streitkräften beschossen, was zeigt, dass sie in der Lage sind, jede von Indien unterstützte Landbrücke über Schiffe in die VAE zu verhindern.

Vor der Absichtserklärung des Ministers, die Landbrücke zu formalisieren, gab es keine Hinweise auf die Existenz einer VAE-Gesellschaft namens Puretrans. Unter der Domain „puretrans.ae“ wurde eine Unternehmenswebsite eingerichtet. Auf der Kontaktseite der Website wird „puretrans@alphoenixgroup.com“ als Unternehmens-E-Mail angegeben. Die Website der Muttergesellschaft zeigt, dass sie in Tel Aviv gegründet wurde. Auf der Website wird behauptet, das Unternehmen biete „elektrische Transporte“ durch den Nahen Osten an, obwohl es die entsprechenden Technologien noch gar nicht gibt und keine Belege für die angeblich in diesem futuristischen Prozess verwendeten Elektroschiffe oder -fahrzeuge vorgelegt wurden.

Darüber hinaus wurde ein weiteres mit der Gruppe verbundenes Unternehmen, Puretech, ebenfalls in Israel gegründet, dessen Gründer, Abdo Qassem, ein israelischer Staatsbürger mit Sitz in Haifa ist. Seine Mitarbeiterin, Nadine Rohana, ist ebenfalls Israelin.

Insgesamt deuten die verfügbaren Informationen über Puretrans darauf hin, dass Israel eine Scheinfirma in den Vereinigten Arabischen Emiraten erfunden hat, die auf bewusst falschen Informationen beruht, um den falschen Eindruck zu erwecken, eine solche Landbrücke sei nicht nur möglich, sondern existiere bereits.

Abgesehen davon könnte es einen gewissen Lkw-Verkehr in geringem Umfang geben, um eine künftige Landbrücke zu testen, aber ein solcher Verkehr würde nicht einmal ein Pilotprogramm darstellen, geschweige denn eine gepriesene Landbrücke.

Die theoretischen Vorzüge der „Landbrücke

Die meisten Menschen denken, die Idee der Landbrücke sei ein Ergebnis dieses Krieges. Das ist sie aber nicht. Sie ist vielmehr Teil der India-Middle East-Europe Economic Corridors (IMEC), die letztes Jahr von den USA und ihren Verbündeten auf dem G20-Treffen im September angekündigt wurden. Bei den IMEC handelt es sich um geplante Wirtschaftskorridore, die die wirtschaftliche Entwicklung der Partner durch die Förderung von Konnektivität und wirtschaftlicher Integration durch Eisenbahnen, saubere Energie und Datenpipelines zwischen Asien, dem Persischen Golf und Europa vorantreiben sollen. Konkret soll es Griechenland mit Indien über eine Landbrücke verbinden, die die Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabien, Jordanien und Israel durchquert, wobei die Häfen von Dubai und Haifa als Drehscheiben für den Seeverkehr fungieren. Die Vision des IMEC wurde vom israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu in seiner Rede vor der UNO im September 2023 verwendet, die er visuell als Karte eines „neuen Nahen Ostens“ darstellte, auf der Palästina ausradiert wäre.

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu hält eine Karte hoch, auf der Palästina ausradiert ist. UN-Generalversammlung, 22. September 2023 (YouTube)

Das ist die echte Landbrücke, die es noch nicht gibt. Die geplante Brücke soll nicht auf Straßen, sondern auf der Schiene verlaufen. Beim IMEC handelt es sich bisher nicht einmal um ein formelles Abkommen, sondern um eine Absichtserklärung, auf die innerhalb von 60 Tagen nach dem G20-Treffen im September Beratungen folgen sollten. Doch der 7. Oktober hat den Gesprächen einen Strich durch die Rechnung gemacht, d.h. die Landbrücke bleibt vorerst eine Idee.

Jordanien und die Aussicht auf eine Landblockade

Die Online-Videos, die Lastwagen zeigen, die aus Jordanien nach Israel kommen, stehen nicht im Zusammenhang mit der angeblichen Landbrücke zum Golf. Vielmehr geschieht dies aufgrund bereits bestehender Friedensabkommen aus dem Jahr 1994. Nach Angaben des Observatory of Economic Complexity belief sich der Handel zwischen Jordanien und Israel im Jahr 2021 auf 430 Millionen Dollar, darunter Displays, Autos, petrochemische Produkte, Lebensmittel, landwirtschaftliche Erzeugnisse und Energielieferungen. In Anbetracht der Seeblockade könnte diese Handelsaktivität an Umfang zugenommen haben, was zu der Wahrnehmung einer neuen, qualitativ anderen „Landbrücke“ führt. Allerdings besteht diese Handelsbewegung bereits seit Jahrzehnten, und selbst ein größeres Handelsvolumen mit Jordanien kann die Verluste durch die Seeblockade nicht ausgleichen.

Gemäß dem Abkommen ist es Jordanien rechtlich nicht gestattet, Exporte von Jordanien nach Israel zu verbieten, da es sonst riskieren würde, den Friedensvertrag zu brechen und in den gegenwärtigen und zukünftigen Krieg mit Israel verwickelt zu werden. Trotz der offiziellen Haltung des Staates gingen viele Jordanier auf die Straße und forderten, die Lieferungen nach Israel zu stoppen und den Handel zu unterbinden. Dies ist kein neues Phänomen in Jordanien. Schon früher protestierten Jordanier gegen Gaslieferungen aus Israel und forderten deren Einschränkung. Diesmal sind die Proteste jedoch von dem Wunsch motiviert, Israels Fähigkeit zu untergraben, seinen Völkermord in Gaza fortzusetzen. Die Jordanier sehen den derzeitigen Handel als Komplizenschaft im Krieg.

Während die Forderungen der jordanischen Demonstranten nach einer Landblockade zunehmen, um Israels Kriegsmaschinerie zu unterbrechen, fördert Israel nicht nur aktiv die Idee einer Landbrücke von denselben Grenzen aus, sondern gibt vor, dass sie bereits existiert. Es bleibt die Frage, warum Israel so sehr daran interessiert ist, diese Scharade aufrechtzuerhalten.

Die Antwort liegt in Israels Kampagne der psychologischen Kriegsführung, die nicht nur gegen das palästinensische Volk, sondern auch gegen die eigenen Bürger geführt wird, um die Moral zu heben und die Kriegsanstrengungen zu unterstützen. Die Seeblockade fordert derzeit einen hohen wirtschaftlichen Preis in Form von Inflationsdruck, der wiederum die Unternehmen einschüchtert, Investitionen einschränkt und das Konsumverhalten der Verbraucher verändert. Diese prekäre Situation kann sich leicht zu einer Wirtschaftskrise ausweiten, wenn die Preise weiter in die Höhe schießen und Israels Lieferketten unzuverlässig bleiben. Inmitten der Panik könnte es in Israel zu einer Flucht der Investoren kommen, und es könnte zu zivilen Unruhen kommen, die durch die tiefe politische Spaltung der israelischen Gesellschaft in Bezug auf die derzeitige Regierung Netanjahu noch verschärft werden.

In einem solchen Szenario könnte sogar eine gefälschte Geschichte über eine Landbrücke dazu beitragen, israelische Verbraucher und Unternehmen zu beruhigen, in der Hoffnung, ihr Verhalten zu ändern. Das bedeutet im Wesentlichen, dass die so genannte „Landbrücke“ eine israelische PSYOP ist, die darauf abzielt, einen wirtschaftlichen und finanziellen Zusammenbruch zu verhindern, der leicht zu einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung werden kann.

Das weitaus größere Problem ist nicht die Landbrücke, sondern das bereits bestehende Handelsabkommen mit Jordanien. Während Israel die Geschichte mit der Landbrücke als Mittel zur Stärkung der eigenen Wirtschaft und zur Förderung der Aussichten auf einen zukünftigen Landkorridor genutzt hat, ist Jordanien der wichtigste Engpass in einem solchen Korridor. In Jordanien lebt eine kritische Masse palästinensischer Bürger, und dennoch ist es das einzige Land, durch das ein solcher Korridor verlaufen könnte. Pro-Palästina-Aktivisten in Jordanien sollten sich daher darauf konzentrieren, Jordaniens langjähriges Handelsabkommen mit Israel aufzukündigen, das jeden potenziellen Wirtschaftskorridor in der Zukunft vereiteln könnte, während es Israel in der Gegenwart bei der Fortsetzung seines völkermörderischen Krieges an den Kragen geht.

Anmerkungen

* Erstens ist aus der Analyse der hebräischen Original-Pressemitteilung ersichtlich, dass Trucknet selbst nicht am Transport beteiligt ist, sondern nur bestimmte Indikatoren verfolgt und Daten anbietet. Zweitens ist es nicht notwendig, dass für Israel bestimmte Lkw den Hafen von Haifa erreichen. Eine Verbindung zum Hafen von Haifa bedeutet, dass die Fracht für den Export und nicht für den lokalen Verbrauch bestimmt ist, und die angebliche Landbrücke soll die Seeblockade für Konsumgüter ausgleichen. Daher ist die Behauptung unlogisch, da die Lkw früher entladen werden, bevor sie Haifa im Westen des Landes erreichen, selbst wenn es eine solche Brücke gäbe. Drittens war Puretrans, der angebliche Partner aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, zum Zeitpunkt der Pressemitteilung nicht online vertreten.

