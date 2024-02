The Shift: U.S. vetoes UN ceasefire resolution again Joe Biden has stepped up public criticisms of Israel to save his faltering electoral prospects in Michigan, but there remains an incredible disconnect between these words and his administration’s ongoing support for Israel’s genocidal attack on Gaza.

Die US-Botschafterin Linda Thomas-Greenfield stimmt im UN-Sicherheitsrat gegen den Resolutionsentwurf, der einen Waffenstillstand in Gaza fordert, 20. Februar 2024. (Foto: UN Photo/Manuel Elías)

Joe Biden hat seine öffentliche Kritik an Israel verstärkt, um seine schwindenden Wahlchancen in Michigan zu retten, aber es bleibt eine unglaubliche Diskrepanz zwischen diesen Worten und der anhaltenden Unterstützung seiner Regierung für Israels völkermörderischen Angriff auf Gaza.

Die Verschiebung: USA legen erneut Veto gegen UN-Waffenstillstandsresolution ein

Von Michael Arria

22. Februar 2024

Zum dritten Mal seit Oktober haben die Vereinigten Staaten ihr Veto gegen eine Resolution der Vereinten Nationen eingelegt, in der ein dauerhafter Waffenstillstand im Gazastreifen gefordert wird.

Die (von Algerien eingebrachte) Maßnahme erhielt 13 Ja-Stimmen bei einer Enthaltung des Vereinigten Königreichs. Seit Beginn der israelischen Angriffe auf den Gazastreifen im Oktober wurden mehr als 29.100 Palästinenser getötet.

„Ein Votum für diesen Resolutionsentwurf bedeutet eine Unterstützung des Rechts der Palästinenser auf Leben. Dagegen zu stimmen, bedeutet, die brutale Gewalt und die kollektive Bestrafung der Palästinenser zu billigen“, sagte der algerische UN-Botschafter Amar Bendjama vor der Abstimmung.

Das Veto der USA war kaum überraschend, da die US-Botschafterin bei der UNO, Linda Thomas-Greenfield, bereits angedeutet hatte, wie sie stimmen würde.

„Jede Maßnahme, die dieser Rat jetzt ergreift, sollte diese sensiblen und laufenden Verhandlungen unterstützen und nicht behindern. Und wir sind der Meinung, dass die vorliegende Resolution diese Verhandlungen sogar negativ beeinflussen würde“, erklärte sie. „Die Forderung nach einem sofortigen, bedingungslosen Waffenstillstand ohne eine Vereinbarung, die die Hamas zur Freilassung der Geiseln verpflichtet, wird keinen dauerhaften Frieden herbeiführen. Stattdessen könnte dies die Kämpfe zwischen der Hamas und Israel verlängern.“

Die Regierung der Vereinigten Staaten kann nicht wirklich erklären, was das alles bedeutet. Man erwartet von uns, dass wir glauben, dass sie kurz vor einem streng geheimen Fortschritt stehen, der eine humanitäre Pause bringen wird, so dass sie unmöglich einen Waffenstillstand unterstützen können. Nichts deutet darauf hin, dass dies der Fall ist, aber es wird immer wieder angedeutet.

Das Veto ist dieses Mal bemerkenswert, auch wenn es erwartet worden war.

In den letzten Wochen wurde Israel von der Regierung häufiger öffentlich kritisiert. Biden hat eine Reihe außenpolitischer Beamter nach Michigan entsandt, um in diesem Bundesstaat Schadensbegrenzung zu betreiben. Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind, sagen, dass Biden zunehmend frustriert über Netanjahu ist.

Reuters berichtet, dass die USA eine Resolution des Sicherheitsrates vorgeschlagen haben, die einen vorübergehenden Waffenstillstand fordert und eine Bodenoffensive in Rafah ablehnt.

Wir werden Zeuge einer unglaublichen Diskrepanz zwischen der derzeitigen Haltung der Regierung und ihrer anhaltenden Unterstützung für Israels Angriffe. Sie blockiert nicht nur weiterhin UN-Resolutionen und scheut internationale Bemühungen, das Land zur Rechenschaft zu ziehen, sondern bereitet auch die Lieferung weiterer Waffen vor.

Die Details finden sich in einem aktuellen Bericht des Wall Street Journal mit dem erstaunlichen Titel: „U.S. Plans to Send Weapons to Israel Amid Biden Push for Cease-Fire Deal“.

Ja, während das Weiße Haus zu einem vorübergehenden Waffenstillstand aufruft und seine Besorgnis über Rafah zum Ausdruck bringt, prüft es einen Plan, Israel eine neue Lieferung von MK-82-Bomben, KMU-572 Joint Direct Attack Munitions und FMU-139-Bombenzündern zu schicken. Der Zeitung zufolge ist das Paket „mehrere zehn Millionen Dollar“ wert.

Natürlich kommt dies zu den mehr als 3,8 Milliarden Dollar Militärhilfe hinzu, die die USA Israel jedes Jahr zukommen lassen, zu den Geldern für Iron Dome und zu den zusätzlichen 14 Milliarden Dollar, die Biden vom Kongress fordert, um sie zu genehmigen.

Wie kann man als Demokrat etwas von diesen Dingen verkaufen? Indem man die Realität verleugnet.

Ein verblüffendes Beispiel für diese Denkweise findet sich in einem kürzlichen Interview mit der Abgeordneten Nancy Pelosi (D-CA).

Die Kongressabgeordnete führte ein Gespräch mit dem Journalisten Tim Sebastian auf der jährlichen Münchner Sicherheitskonferenz. Auf die Frage, ob die USA wegen der Aktionen Israels die Militärhilfe einstellen könnten, behauptete Pelosi unerklärlicherweise, dass keine US-Waffen mit den jüngsten israelischen Angriffen in Verbindung gebracht wurden.

„Israel ist sehr gut mit Waffen ausgestattet“, sagte die ehemalige Sprecherin des Repräsentantenhauses. „Es gibt nichts, was wir seit dem 7. Oktober geschickt haben, was zu dieser Brutalität beigetragen hätte. Auf lange Sicht befinden sie sich in einer gefährlichen Gegend…“

Es ist unklar, wer das glauben soll, oder wer die jüngsten Äußerungen der Regierung Biden glauben soll.

Bernie und Gaza

Das Vermont-Senator Bernie Sanders‘ Vermächtnis hat in den letzten Monaten zweifelsohne einen Schlag erlitten.

Es ist noch gar nicht so lange her, da galt er als Symbol für eine wachsende Fraktion progressiver Kongressabgeordneter und ein wieder auflebendes Interesse am Sozialismus unter jungen Menschen.

Seit dem 7. Oktober ist er jedoch in der Israel-Frage hinter dem Kader zurückgeblieben. Er hat die gescheiterten Bemühungen des Senats vorangetrieben, weitere Militärhilfe für Netanjahus rechtsgerichtete Regierung zu blockieren, aber er hat sich immer noch nicht für einen dauerhaften Waffenstillstand in der Region eingesetzt.

Es ist nicht so, dass Sanders in der Palästina-Frage jemals fantastisch war, aber während seiner Präsidentschaftskampagne 2020 hat er die Lebensbedingungen der Palästinenser und des Westjordanlandes angesprochen. Er war auch der einzige Kandidat, der konsequent die Konditionierung der Militärhilfe für das Land thematisiert hat. Etwas, das Biden während seiner Präsidentschaftskandidatur einen „gigantischen Fehler“ nannte.

Sanders wurde bereits im vergangenen Jahr für seine Haltung kritisiert.

„Die kollektive Verärgerung über Sanders‘ unbewegliche Reaktion ist sinnbildlich für die Frustration und Enttäuschung seiner Wähler, da der Krieg immer näher rückt“, schrieben die Vermont-Aktivisten Anthony Apodaca und Kellie Kuenzle im Dezember auf unserer Website. „Seit Israel nach den Hamas-Angriffen am 7. Oktober seinen Generalangriff auf Gaza gestartet hat, haben sich Sanders‘ Aussagen immer wieder als problematisch und widersprüchlich erwiesen.“

„Wir fragen Senator Sanders: Ist Ihnen nicht bewusst, dass selbst das israelische Militär die Angebote der Hamas für einen langfristigen Waffenstillstand ernst nimmt?“, heißt es weiter. „Ist Ihnen nicht bewusst, dass 2008 Israel – und nicht die Hamas – den ausgehandelten Waffenstillstand gebrochen hat? Warum stellen Sie nicht auch die Frage, ob ein Waffenstillstand mit einer Regierung wie der israelischen möglich ist oder nicht? Wenn, wie Sie selbst zugeben, Netanjahus Likud-Partei unter der Prämisse gegründet wurde, dass es „zwischen dem Meer und dem Jordan nur israelische Souveränität geben wird“, warum bezeichnen Sie die israelische Regierung dann nicht als eine irrational feindselige Entität, die von der Macht entfernt werden muss, wie Sie es wiederholt über die Hamas unterstellt haben?“

Letzte Woche wurde Sanders bei einem Buchfestival in Irland von pro-palästinensischen Demonstranten gestört. Einige Tage später wurde er von Ash Sarkar von Novara Media interviewt. Sie fragte ihn dreimal, ob Israels Angriff auf Gaza einen Völkermord darstelle, doch jedes Mal wich er der Frage aus.

Später in dem Interview gab es einen bemerkenswerten Moment.

Sarkar fragte Sanders, ob er die gewaltfreie BDS-Bewegung unterstütze, die darauf abzielt, Israel nach internationalem Recht zur Verantwortung zu ziehen.

„Ich bin nervös gegenüber Wirtschaftsboykotten gegen jedes Land“, sagte Sanders.

Sarkar fragte ihn dann, ob ihn der Boykott Südafrikas in den 1980er Jahren nervös gemacht habe.

„Ich dachte, dass ein Apartheidstaat zu diesem Zeitpunkt… es wichtig war, Druck auszuüben, aber die Leute können tun, was sie wollen“, antwortete Sanders.

Praktisch kein amerikanischer Gesetzgeber unterstützt die BDS-Bewegung, also ist Sanders hier kein Ausreißer. Seine Antwort ist jedoch Ausdruck der Doppelmoral in Bezug auf Israel und der Unfähigkeit der Politiker, diese in irgendeiner Weise zu rechtfertigen, die Sinn macht.

Chancen und Risiken

Hier ist ein Auszug aus einer Pressemitteilung der nationalen Sprecherin von IfNotNow, Eva Borgwardt, zu Pelosis Behauptung, dass keine US-Waffen zur jüngsten israelischen Brutalität beigetragen haben: „Es ist zutiefst beunruhigend, dass hochrangige Führer der Demokratischen Partei den Kopf in den Sand stecken, wenn es um die Tatsache geht, dass die Waffentransfers, die sie unterstützen, vom israelischen Militär benutzt werden, um Gräueltaten gegen Palästinenser in Gaza zu verüben.“

Sehen Sie sich diesen Austausch mit dem Sprecher des Außenministeriums, Matthew Miller, bei einem Briefing diese Woche an:

Frage: Okay. Ich danke Ihnen. Ich habe eine Frage zu einer gestrigen Erklärung der UN-Experten des UN-Menschenrechtsbüros, in der sie ihre Besorgnis über die angeblichen Menschenrechtsverletzungen zum Ausdruck brachten, denen palästinensische Frauen und Mädchen im Westjordanland und im Gazastreifen ausgesetzt sind. Sie sagten – die UN-Experten sagten, dass palästinensische Frauen und Mädchen in Haft verschiedenen Formen von sexuellen Übergriffen durch männliche israelische Armeeoffiziere ausgesetzt waren. Mindestens zwei von ihnen wurden Berichten zufolge mit Vergewaltigung und sexueller Gewalt bedroht. Haben Sie diese Anschuldigungen gesehen und können Sie dazu Stellung nehmen?

Miller: – Ich habe die Anschuldigungen gesehen. Ich kann die Berichte nicht unabhängig bestätigen. Ich kann nur sagen, dass wir deutlich gemacht haben, dass Zivilisten und inhaftierte Personen human und im Einklang mit dem humanitären Völkerrecht behandelt werden müssen. Wir fordern Israel nachdrücklich auf, glaubwürdige Anschuldigungen gründlich und transparent zu untersuchen und dafür zu sorgen, dass Missbrauch und Verstöße zur Rechenschaft gezogen werden, und das wird auch weiterhin unsere Position sein.

Frage: Haben Sie eine Antwort auf Ihre frühere Forderung nach einer Untersuchung der Tötung von Hind Rajab erhalten?

Müller: Wir haben gehört, dass diese Ermittlungen im Gange sind. Soweit wir wissen, sind die Ermittlungen aber noch nicht abgeschlossen.

Frage: Als Sie sagten, Sie hätten keine unabhängige Bestätigung dafür, was die UN-Experten herausgefunden haben –

Miller: Ich meine, die zugrunde liegenden –

Frage: Ja, ja, ich verstehe. Aber haben Sie jemals eine Bestätigung dafür bekommen, was die Hamas angeblich mit Israelis gemacht hat, die – Frauen und Mädchen, die –

Miller: Es gibt israelische medizinische Experten, die das bezeugt haben, und das ist etwas, das wir für glaubwürdig halten, ja.

Frage: Sie sehen also diese Fälle als bestätigt an, aber nicht das, worüber die UN gestern gesprochen hat?

Miller: Wir haben diesen Bericht gesehen und wir haben eine Untersuchung gefordert, um zu bestätigen, ob die Anschuldigungen wahr sind oder nicht.

Frage: Ich habe es verstanden. Und wenn Sie bereit sind, einem israelischen Experten zu glauben – und ich sage nicht, dass Sie das nicht tun sollten -, aber wenn Sie bereit sind, israelischen medizinischen Experten zu glauben, was mit den Menschen passiert ist, die am 7. Oktober entführt wurden, wem glauben Sie dann – wenn nicht der UN, wem?

Miller: Eine vollständige, unabhängige, glaubwürdige Untersuchung –

Frage: Müsste es – müsste es ein israelischer medizinischer Experte sein?

Miller: Wir fordern das – und, nein, natürlich muss es kein israelischer medizinischer Experte sein. Ein glaubwürdiger medizinischer Experte, ein glaubwürdiger –

Frage: Oder ein palästinensischer –

Miller: Ein glaubwürdiger – ich will nicht vorschreiben, wer das sein soll – ein glaubwürdiger medizinischer Experte, der das bezeugen kann, wäre natürlich etwas, das wir uns ansehen würden. Es müsste nicht unbedingt ein –

Frage: Nun, Sie würden es sich ansehen, aber Sie würden – Sie haben –

Miller: Das werde ich nicht tun, denn in diesem Fall haben wir das Ergebnis der Untersuchung gesehen und sind in der Lage, dazu Stellung zu nehmen. Ich werde mich nicht zu einer Sache äußern, die noch nicht untersucht wurde.

Frage: Nun, ja, aber Sie haben keine eigene, unabhängige Untersuchung zu dem durchgeführt, was, wie ich glaube, von allen akzeptiert wird, dass es am 7. Oktober zu Vergewaltigungen und sexuellen Übergriffen gekommen ist, also –

Miller: Und die Umstände spielen eine große Rolle, und in diesem – in diesem –

Frage: Ich verstehe das vollkommen, aber ich bin nur –

Miller: Es ist eine gut – es ist eine gut – warten Sie. Es ist eine allgemein anerkannte Tatsache. In Bezug auf diese –

Frage: Ja, nein, nein. Es mag eine allgemein anerkannte Tatsache sein –

Miller: Nein, das – warten Sie. Nein, lassen Sie mich – lassen Sie mich ausreden. Es – nur –

Frage: – aber Sie sagen, dass – aber Sie sagen, dass Sie etwas haben, was Sie als unabhängige Bestätigung ansehen, dass diese Angriffe, diese Übergriffe, stattgefunden haben. Und in diesem Fall – s

Miller: Unabhängige Bestätigung – es ist eine anerkannte Tatsache, weil die Untersuchungen glaubwürdige Beweise erbrachten, die nicht nur die Vereinigten Staaten akzeptierten, sondern auch andere Länder –

Frage: Okay.

Miller: Nein, nein, lassen Sie mich ausreden – Länder auf der ganzen Welt akzeptiert haben. Was diese neuen Anschuldigungen betrifft, wollen wir eine Untersuchung sehen, und wir werden uns natürlich die Untersuchung ansehen und unsere Urteile fällen, wenn diese Untersuchung abgeschlossen ist.

Frage: Okay. Also ist es für Sie einfach noch zu früh?

Miller: Korrekt.

️ Truthout: „Lokale Zeitungen in den USA weigern sich, über die Bewegung für einen Waffenstillstand zu berichten“.

Trotz eines Besuchs von Präsident Joe Biden in Macomb County Anfang des Monats und der Entsendung von Regierungsvertretern und Wahlkampfhelfern nach Michigan in den letzten Wochen, scheint der ehemalige Präsident Donald Trump in einem direkten Duell in diesem Bundesstaat immer noch mit 45%-41% im Hintertreffen zu sein, wobei 14% unentschieden sind, wie eine neue Umfrage am Mittwoch ergab.

Dieser Unterschied von 4 Prozentpunkten entspricht der Fehlermarge der Umfrage, was bedeutet, dass das Rennen statistisch gesehen unentschieden sein könnte. Eine Reihe von Umfragen in Michigan in den letzten Monaten haben jedoch gezeigt, dass Trump vor Biden liegt, was darauf hindeutet, dass der ehemalige Präsident einen Vorteil gegenüber dem Amtsinhaber hat, auch wenn dieser nur gering ist.

Und die neue Umfrage deutet darauf hin, dass Bidens Weigerung, den Forderungen insbesondere jüngerer, progressiverer Demokraten und der großen arabisch-amerikanischen und muslimischen Gemeinden Michigans nach einem Ende der tödlichen Gegenangriffe Israels im Gazastreifen nachzukommen, eine Rolle bei seiner Unterstützung oder deren Fehlen zu spielen scheint – eine Situation, die ihn möglicherweise einen wichtigen Swing State kosten könnte, den Trump 2016 gewann, bevor Biden ihn vor vier Jahren für die Demokraten zurückeroberte.

Bleiben Sie da draußen sicher,

Michael

