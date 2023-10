Israeli media acknowledge massive intelligence failure Israeli media describe the current situation as the „most strategic event witnessed in the Palestinian scene,“ further noting that „this battle completely took Israel by surprise.“

Israelische Medien räumen massives Geheimdienstversagen ein

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Al Mayadeen

7. Oktober 12:24

Israelische Medien bezeichnen die aktuelle Situation als das „strategischste Ereignis in der palästinensischen Szene“ und stellen fest, dass „diese Schlacht Israel völlig überrascht hat“.

Israelische Medien kommentierten die aktuellen Entwicklungen im besetzten Palästina mit den Worten: „Israel hat keine Kontrolle über das, was derzeit im Gazastreifen passiert“ und betonten, dass es einige gibt, die den Ernst der Lage noch nicht erkannt haben.

Die israelischen Medien betonten in ihrer Berichterstattung auch, was sie als „das strategischste Ereignis in der palästinensischen Szene“ bezeichneten, das „Israel“ überrasche, dass die Siedler in Panik gerieten und „uns anriefen, um ihnen zu helfen und die Polizei zu bitten, ihre Anrufe zu beantworten“.

In den israelischen Medien hieß es weiter, dass die Siedler innerhalb des „Gaza-Umschlags die israelische Armee anflehen, in das Gebiet zu gehen“, obwohl seit dem Beginn der Operation Al-Aqsa-Flut mehr als drei Stunden vergangen sind.

Nach Angaben der Besatzungsmedien haben Widerstandskämpfer „die Kontrolle über die Polizeistation von Sderot übernommen“ und eine „große Zahl von Opfern“ zurückgelassen, während sich die Siedler „in ihren Häusern verbarrikadiert haben, weil es Berichte über palästinensische Kämpfer gibt, die in mehrere Siedlungen eingedrungen sind“.

Der Palästina-Korrespondent des israelischen Senders Channel 12 stellte fest, dass „in palästinensischen sozialen Medien harte Bilder eines israelischen Soldaten, der von der Hamas gefangen genommen wurde, kursierten, die wir hier nicht zeigen werden“.

Es ist erwähnenswert, dass Fotos und kurze Videos in den sozialen Medien viral gingen, die tote Israelis in den Straßen nach Beginn der Operation Al-Aqsa-Flut zeigen.

Unterdessen berichteten israelische Medien von mehreren Geiseln und israelischen Todesopfern im Zusammenhang mit der Operation im Gazastreifen. Gleichzeitig bestätigte ein israelischer medizinischer Beamter, dass die Zahl der Opfer beträchtlich ist und zum jetzigen Zeitpunkt nicht bestimmt werden kann.

Nach Angaben israelischer Medien wurden mehrere Siedler getötet und andere entführt, während in den Siedlungen im Gazastreifen Kämpfe stattfinden.

Mohammad Deif, Oberbefehlshaber der al-Qassam-Brigaden, des militärischen Flügels der Hamas, kündigte den Beginn der Operation Al-Aqsa-Flut an, nachdem ein Sperrfeuer von Raketen abgefeuert wurde und eine Infiltrationsoperation in die Siedlungen des Gazastreifens stattfand.

Der Anführer erklärte, die Operation sei eine Reaktion auf die Entweihung der Al-Aqsa-Moschee durch die israelische Besatzung und auf die zahlreichen Übergriffe auf Frauen in den Höfen der Moschee.

Er fügte hinzu, dass der Widerstand während der ersten Phase der Angriffe mehr als 5.000 Raketen und Granaten abgefeuert habe.

Deif wandte sich an die palästinensischen Widerstandskämpfer mit den Worten: „Dies ist euer Tag, um dem Feind klar zu machen, dass seine Zeit abgelaufen ist“, und fügte hinzu, dass der Widerstand die israelische Besatzung zuvor davor gewarnt habe, betende Frauen anzugreifen und die Al-Aqsa zu entweihen.

Der Anführer der Al-Qassam-Brigaden wandte sich auch an die Palästinenser im besetzten Westjordanland und forderte sie auf, „Operationen gegen die Siedlungen zu organisieren“ und die Besatzung „wegzufegen“.

Anschließend forderte er die Palästinenser in der besetzten Stadt al-Quds und in den 1948 besetzten Gebieten auf, sich dem Kampf gegen die israelische Besatzung anzuschließen.

Deif rief die Palästinenser dazu auf, zu den Waffen zu greifen und alle möglichen Mittel einzusetzen. Übersetzt mit Deepl.com



