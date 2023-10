BREAKING: Israeli Security Source Confirms IAF Massacred Civilians in Refugee Convoy Despite Army Denials, 70 Dead – Tikun Olam תיקון עולם إصلاح العالم Exposing secrets of the Israeli national security state

BREAKING: Israelische Sicherheitsquelle bestätigt, dass die IAF trotz Dementis der Armee Zivilisten in einem Flüchtlingskonvoi massakriert hat, 70 Tote Israel hat palästinensische Zivilisten abgeschlachtet, die in einem vermeintlich sicheren Korridor flohen. Will auch Pufferzone ausweiten



Von Richard Silverstein

15. Oktober 2023

DRINGEND: Gaza brennt. Die MSM verpassen nicht nur die Geschichte, sie sind ein Propaganda-Arm Israels, das einen Völkermord vorbereitet. Ich veröffentliche Geschichten, von denen Israel nicht will, dass sie jemand erfährt, einschließlich seiner eigenen Bürger.

Tikun Olam begleitet den Krieg als Live-Blog. Ich bringe Ihnen die neueste Medienberichterstattung aus Israel und Palästina. Hier sind Sie besser informiert als fast überall sonst im Internet. Bitte spenden Sie jetzt.

Bis heute sind 2.700 Palästinenser ermordet worden. Mehr als die Hälfte davon sind Frauen und Kinder. Über 700 waren Kinder. 1.500 Israelis wurden getötet, darunter 30 Amerikaner. 300 der israelischen Toten waren IDF-Soldaten.

Gestern feuerte die IAF eine Rakete auf einen Pritschenwagen mit fast 100 palästinensischen Zivilisten ab, die aus dem nördlichen Gazastreifen flohen. Sie waren in einem Flüchtlingskonvoi auf einer Route unterwegs, die angeblich als sicherer Korridor ausgewiesen war. Sie verließen ihre Häuser, weil Israel einer Million Menschen im Gazastreifen mit dem Tod gedroht hatte, falls sie ihre Häuser nicht verließen und nicht in den Süden flüchteten. Mindestens 70 Menschen starben bei den Luftangriffen.

In einem schamlosen Stück pro-israelischer Effekthascherei erlaubte CNN Oberstleutnant Peter Lerner zu lügen (siehe Tweet oben), als er behauptete, es habe keine IAF-Luftangriffe in der Nähe gegeben. Einer von Lerners „Partnern“ ist ein anderer IDF-Sprecher, Jonathan Conricus, der der Financial Times sagte:

Conricus betonte, dass es Israels Ziel sei, dass die Zivilisten in Gaza nach Süden ziehen. „Es macht also keinen Sinn, dass die IDF dies getan haben“, sagte er und bezog sich dabei auf die in seiner Sendung gezeigte Explosion.

Die detaillierte Darstellung des tragischen Angriffs in der Times hat er nicht dementiert. In diesem Zusammenhang zu sagen, dass „etwas keinen Sinn ergibt“, ist etwas ganz anderes als zu leugnen, dass es passiert ist, was eine glatte Lüge wäre (wie Sie unten lesen werden).

Angebliche Waffenexperten des Militärs verwirren das Wasser, indem sie die Behauptung aufstellen, die Explosion sei durch Gaskanister verursacht worden. Dies ist eine typische Hasbara-Taktik, wenn Israel in Verruf gerät. Man wirft so viele Gegenargumente und Theorien wie möglich auf, damit die wahren hinter dem Miasma verborgen bleiben. Diesmal wird es nicht funktionieren.

Die gesamte MSM-Berichterstattung ist völlig parteiisch. Wir hören nur von israelischen „Experten“, IDF-Sprechern und israelischen Politikern. Wir hören nie die Stimme eines echten Palästinensers, geschweige denn eines Gazaners. Das ist kein Journalismus. Das ist Cheerleading. Israel begeht einen Völkermord, und die US-Medien machen sich durch ihre einseitige Berichterstattung zum Komplizen. Es gibt einige wenige Ausnahmen: Die NY Times, eine durch und durch liberale zionistische Zeitung, hat einen Nachrichtenartikel und Meinungsbeiträge veröffentlicht, die eine palästinensische Perspektive bieten. Aber sobald diese Krise vorbei ist, wird sie, wie schon in der Vergangenheit, zu ihrer pro-israelischen Berichterstattung zurückkehren.

IDF lügt

Tatsächlich bestätigte eine sachkundige israelische Sicherheitsquelle gegenüber Tikun Olam, dass ein israelisches Kampfflugzeug die tödliche Rakete abgefeuert habe. Er behauptete, dass das eigentliche Ziel eine Straßensperre der Hamas war, die diese errichtet hatte, um Flüchtlinge an der Flucht zu hindern. Eines der Videos des Vorfalls, das ich hier (unten) eingebettet habe, zeigt jedoch deutlich den Blick von oben auf die Straße, einschließlich des mit Zivilisten beladenen Pritschenwagens. Der Blick von oben zeigt auch den Verkehr vor dem LKW. Es ist keine Straßensperre in der Nähe des Lastwagens zu sehen. Entweder hat der Pilot schlecht gezielt und sein Ziel um mehrere Autolängen verfehlt, oder der Teil der Geschichte über die Hamas-Straßensperre ist falsch. Trotz alledem ist die Vorstellung, dass die IDF in einem Flüchtlingskorridor, den sie selbst bestimmt oder dem sie zugestimmt hat, überhaupt etwas angreifen würde, bestenfalls rücksichtslos und gleichgültig und schlimmstenfalls ein Kriegsverbrechen.

Dies ist ein Video, das kurz vor und kurz nach dem Bombenangriff von der Straße aus aufgenommen wurde. Der Tweet unten zeigt den Blick von hinten auf den Lastwagen und die Explosion.

Noch schlimmer ist, dass Lerner behauptete, die Hamas, die die Zivilbevölkerung aufforderte, nicht aus dem Gebiet zu fliehen, habe einen Anschlag unter falscher Flagge verübt, um die Flucht der Flüchtlinge zu sabotieren und Israel die Schuld zu geben. Hat er kein Schamgefühl? Die Nazis schändeten die jüdischen Toten. Er schändet palästinensische Tote. Es ist abscheulich.

Doch wir hören nichts vom Internationalen Strafgerichtshof, der angeblich abwägt, ob er eine formelle Untersuchung vergangener israelischer Kriegsverbrechen einleiten soll. Wie ich hier schon einmal geschrieben habe, duldet eine solche Verzögerung nicht nur die israelische Straflosigkeit, sondern diskreditiert auch das gesamte System des internationalen Rechts.

Israels „humanitäre Geste“

Der nationale Sicherheitsberater der USA, Jake Sullivan, erzählt US-Reportern wie Jake Tapper stolz, dass Israel die Wasserversorgung in Gaza wiederherstellt. Natürlich erwähnt er nicht, dass 1 Million Gaza-Bewohner, die aus ihren Häusern vertrieben wurden, überhaupt keine Wasserquelle haben. Ganz zu schweigen von den Zehntausenden, deren ganze Wohnviertel durch israelische Bomben zerstört wurden und die ebenfalls kein Wasser haben.

Dies ist eine falsche Geste. Israel verdient keine Anerkennung dafür, dass es dem Gazastreifen Strom, Wasser, Treibstoff, Wärme und Nahrungsmittel vorenthält und dann eines dieser lebenswichtigen Bedürfnisse für die menschliche Existenz wiederherstellt. Die Vorenthaltung eines dieser Güter ist an sich schon ein Kriegsverbrechen. Eines davon wiederherzustellen, während die anderen weiterhin verweigert werden, ist immer noch ein Kriegsverbrechen.

Ich glaube, dass diese „humanitäre Geste“ eine stillschweigende Antwort auf das Konvoimassaker ist. Israel weiß, dass die Wahrheit, über die ich hier berichte, schließlich von den Medien bestätigt werden wird. Es wird einen Kredit aufnehmen müssen, um die unvermeidliche Abscheu der Welt zu überstehen. Indem man das Wasser anstellt, verschafft sich Israel einen Teil dieses Kredits, den es nutzen wird, um von der Verantwortlichkeit für diese abscheulichen Morde abzulenken.

Eine IDF-Geschichte von Massakern an Zivilisten

Dieser schändliche Angriff auf ein ziviles Ziel ist nicht nur ein Kriegsverbrechen an sich, sondern steht auch nicht allein. Bei zwei Invasionen in den Libanon (2006 und 2009) verübte Israel ähnliche Massaker an Zivilisten, die vor Angriffen Schutz suchten. In dem Dorf Qana gab es zwei Massaker. Eines im Jahr 1996 und ein weiteres im Jahr 2006. Beim ersten Massaker wurden 106 Menschen getötet, beim zweiten 28. In beiden Fällen hatten sie sich in einer Schule verschanzt und glaubten, dort in Sicherheit zu sein. Bei ähnlichen Vorfällen wurden mehrere Lieferwagen mit Familien angegriffen, die nach einer ähnlichen Drohung der IDF aus dem Dorf Tireh flohen. Dutzende von libanesischen Flüchtlingen wurden unter ähnlichen Umständen ermordet.

Es gibt ein Muster für solche Massaker. Sie sind keine einmaligen Vorfälle, sondern eine militärische Taktik, die darauf abzielt, Angst und Panik unter der Zivilbevölkerung zu verbreiten und den Eindruck zu erwecken, dass sie nirgendwo vor Israel sicher sind. Diese Angst hört nicht auf, wenn der Krieg zu Ende ist. Sie hält jahrelang, wenn nicht sogar für immer an. So werden die Opfer durch die israelischen Verbrechen eingeschüchtert und davon abgehalten, alles zu unterstützen, was sich dem israelischen Willen widersetzt.

Ein solches Verhaltensmuster beweist Israels Mittäterschaft bei Kriegsverbrechen. Ein weiterer Grund, warum der IStGH jetzt handeln muss. Er muss Israel warnen, dass seine aktuellen Handlungen als Teil seiner Untersuchung betrachtet werden, wie es der ehemalige Chefankläger während der Gaza-Invasion 2014 getan hat.

Wenn Israel eine Person wäre, wäre es ein Serienmörder. Wir würden sein Verhalten als soziopathisch bezeichnen. Der Unterschied besteht darin, dass ein Serienmörder ein Opfer nach dem anderen tötet und in seiner Zerstörungswut etwas eingeschränkt ist. Israel ist eine Nation, die ein Serienmörder ist. Der Tod und die Zerstörung, die es anrichten kann, ist fast unendlich, wenn es sich dazu entschließt.

Angriffe der Biden-Regierung auf israelkritische Demokraten im Repräsentantenhaus

Reps. Die Abgeordneten Rashida Tlaib und Cori Bush haben eine deutliche Erklärung abgegeben, in der sie einen Waffenstillstand und ein Ende der Angriffe auf Gaza fordern. Sie wurden von Demokraten, die mit Aipac verbündet sind und von diesem finanziert werden, heftig angegriffen. Die Republikaner stellten einen Misstrauensantrag gegen Tlaib, die erste und einzige palästinensische Amerikanerin, die in das Repräsentantenhaus gewählt wurde.

Der Sprecher der Biden-Administration, Jean-Pierre Karine, schimpfte daraufhin über sie und bezeichnete ihre Ansichten als „widerwärtig“ und „schändlich“. Ganz zu schweigen davon, dass die Regierung und andere die Hamas weitgehend mit ISIS gleichgesetzt haben. Das ist nicht nur eine ignorante Parallele, da sie so gut wie nichts miteinander gemein haben, sondern schürt auch den Hass gegen Muslime und Araber in aller Welt. Dies wiederum provoziert die mörderische Wut des Vermieters aus Chicago, der in die Wohnung einer palästinensisch-amerikanischen Familie einbrach und die Mutter und ihren sechsjährigen Sohn erstach. Er starb.

Israel hat soeben die Aussicht auf einen Biden-Besuch in Israel durchsickern lassen. Eine Belohnung für was genau? Dafür, dass in Gaza wieder Wasser aus den Zapfhähnen fließt? Sicherlich nicht, um eine israelische Bodeninvasion zu verhindern. Das wird geschehen. Meine starke Vermutung ist, dass Biden auf der Suche nach Stimmen ist und (zu Recht) glaubt, dass wohlhabende Pro-Israel-Spender ihre Bankkonten und Taschen noch weiter öffnen werden, wenn die Wahlen 2024 anstehen. Und dass die Förderung Israels zu den Gewinnern der Wahl gehört. Medienberichten zufolge hat Biden seine Pro-Israel-Unterstützung in Umfragen gestärkt. Der gesamte Ansatz ist zutiefst zynisch und moralisch verwerflich, um es mit Karines Worten zu sagen. Es ist eine Wahl der Stimmen über die Toten.

Wenn man Biden Glauben schenkt, ist es auch möglich, dass er Netanjahu unter Druck setzt, einen Waffenstillstand zu akzeptieren. Das heißt, wenn man Biden gute Absichten unterstellt. Eine andere Möglichkeit ist, dass er die Demonstration der Stärke der Marine unterstützt, bei der er zwei Flugzeugträger praktisch an die israelische Küste geschickt hat. Er warnt den Iran und seinen libanesischen Verbündeten Hisbollah, nicht für die Hamas zu intervenieren.

Der Iran lässt sich jedoch nicht einschüchtern. Er warnte, dass er im Falle einer israelischen Invasion in den Gazastreifen eingreifen würde:

Der Iran hat am Samstag eine Botschaft an Israel geschickt, in der er betont, dass er keine weitere Eskalation des Krieges zwischen der Hamas und Israel wünscht, aber dass er eingreifen muss, wenn die israelische Operation im Gazastreifen fortgesetzt wird, so zwei diplomatische Quellen mit Kenntnis der Situation gegenüber Axios.

Daraus ergibt sich ein Szenario: Wenn Israel angreift und der Iran nicht handelt, dann blufft der Iran. Wenn Israel angreift und der Iran zum Gegenangriff übergeht, dann ist eine regionale Katastrophe im Entstehen. In diesem Fall muss sich Biden entscheiden: Bestraft er den Iran für seine Straflosigkeit und schickt er diese Trägerkampfflugzeuge, um iranische Ziele in der Region (oder den Iran selbst) zu bombardieren? Wenn der Iran Raketen auf Israel abfeuert und der Präsident nicht handelt, dann hat er geblufft.

Wenn man diese Szenarien durchspielt, bietet keines davon konstruktive Lösungen. Alle enden mit Schmerzen für alle Parteien. Ganz zu schweigen davon, dass Biden sich für einen Abbau der US-Streitkräfte in der Region und ein geringeres Engagement der USA, einschließlich des Rückzugs aus Afghanistan, ausgesprochen hat. Die Entsendung von Flugzeugträgern ins Mittelmeer ist ein Rezept, um uns in ein weiteres Nahost-Sumpfgebiet zu verwickeln.

Dämonisierung der Hamas: Worte sind tödlich

Das Schüren von Hass gegen die Hamas, insbesondere wenn man die weitaus schlimmeren israelischen Verbrechen ignoriert, schürt Gewalt gegen Muslime und Araber. Die Mörder sind, wie bei der Tragödie in Chicago, der schlimmste Abschaum. Aber ihr Hass entspringt nicht nur ihrem eigenen Verstand, sondern auch den Ansichten, die von nationalen Führern und der Berichterstattung der Medien verbreitet werden.

Biden ist schuld. Karine ist schuld. CNN ist schuld. Sie geben einer Seite die Schuld und stellen sie entweder als dämonisch oder als hasserfüllt dar. Aber wir müssen beide Seiten zur Verantwortung ziehen. Wir müssen klarstellen, dass die palästinensische Zivilbevölkerung nicht verantwortlich ist und nicht zur Zielscheibe gemacht werden darf. Diejenigen, die argumentieren, dass dies auch für die israelischen Toten gilt, möchte ich daran erinnern, dass es bis zum Ende dieses Wahnsinns fünf- oder sogar zehnmal so viele israelische Tote geben wird.

Nach dem 11. September 2001 zeigte sich genau derselbe Hass in hässlicher Form. Muslimische Amerikaner wurden ins Visier genommen, auf Flugverbotslisten gesetzt, an der Einreise gehindert und sogar von unseren eigenen Streitkräften ermordet. Falls sich die Amerikaner nicht mehr daran erinnern, werde ich sie daran erinnern. Wir dürfen nie wieder zu solch einem sinnlosen Hass zurückkehren. Wir müssen uns ihm mit jeder Faser unseres Seins widersetzen.

Kundgebung in Washington DC: Sag Nein zum Völkermord

DC-Kundgebung morgen, Montag 16.Oktober2023

Wenn Sie in Washington DC leben, fordere ich Sie auf, an der morgigen Kundgebung teilzunehmen, die von Jewish Voice for Peace und If Not Now gesponsert wird. Es handelt sich um eine beispiellose Demonstration der Einheit der amerikanisch-jüdischen Linken gegen das Abschlachten des Gazastreifens.

Viele Juden, die eine fast patriotische Hingabe an Israel empfinden, haben sich geweigert, die Verbrechen Israels dort anzuerkennen. Deshalb ist dies ein entscheidender Akt der Solidarität. Die Palästinenser dürfen diesen Kampf nicht allein führen. Sie müssen wissen, dass insbesondere Juden sie nicht nur in tragischen Situationen wie dieser unterstützen, sondern dass wir auch jede Form des Widerstands unterstützen, die sie für notwendig erachten, ob bewaffnet oder nicht.

Selbst so genannte progressive Medien wie Jewish Currents haben fälschlicherweise behauptet, dass „viele“ Antizionisten sich unwohl fühlen, wenn sie an palästinensischen Solidaritätskundgebungen teilnehmen, weil sie das Gefühl haben, dass ihr Schmerz über den Verlust israelischen Lebens nicht anerkannt wird:

Ein altgedienter antizionistischer Aktivist, mit dem ich sprach, fragte sich, ob sich eine „Kluft“ zwischen palästinensischen und jüdischen Aktivisten auftue, zumal der gegenwärtige Moment die greifbaren Verbindungen von Diaspora-Juden zu diesem Ort und diesen Menschen sichtbar gemacht hat, die unbequemerweise nicht nur der israelischen Propaganda entspringen. Am Wochenende stellten viele bekennende antizionistische Juden fest, dass sie sich nicht an den Solidaritätsprotesten beteiligen konnten, weil sie etwas brauchten, was die Proteste nicht bieten konnten: einen Raum, um die israelischen Toten zu betrauern, um mit ihrem eigenen Platz im kommenden politischen Prozess zu ringen.

Solidaritätskundgebung für Palästina in Seattle

Dies ist eine völlig falsche Sichtweise. Der obige Begriff „viele“ ist nicht nur bedeutungslos, da er nicht mehr als den vagen Eindruck des Verfassers wiedergibt, sondern er verstärkt auch die Angriffe der Medien auf die jüdische Linke, weil sie Israel inmitten einer nationalen Tragödie nicht ausreichend unterstützt.

Jetzt ist nicht die Zeit für Juden, sich von unseren Brüdern und Schwestern in Palästina abzuwenden. Ich habe übrigens an der örtlichen Kundgebung teilgenommen und war stolz darauf, Jude zu sein. Leider vermute ich, dass einige von der Teilnahme abgehalten wurden, weil in den Medien Hass und Schuldzuweisungen an die Palästinenser zu hören waren.

Seattle-Palästina-Widerstandsmarsch durch die Innenstadt von Seattle

Wenn unsere Werte wirklich fortschrittlich sind, dürfen wir nicht zulassen, dass ein falsches Gefühl der moralischen Gleichwertigkeit uns einschränkt. Wie tragisch der Angriff auf Israel auch sein mag, er hat den Palästinensern Leid und Gemetzel um Größenordnungen gebracht. Wenn wir durch unsere emotionale Bindung an Israel gelähmt sind und uns weigern zuzulassen, dass die Gaza-Katastrophe unser Gewissen belastet, verraten wir progressive Werte. Sie existieren nicht nur dann, wenn es bequem ist. Sie existieren absolut. Alles andere, alles weniger, ist Verrat.

Der Rückzug der israelischen Linken in die Vergessenheit

Auch die israelische Linke ist nach der Ermordung Rabins und der anschließenden Ersten Intifada zusammengebrochen, weil sich ihre politische Agenda nur auf die israelischen Interessen konzentrierte, die sie richtigerweise als friedensorientiert ansah. Die Palästinenser wurden jedoch kaum anerkannt, abgesehen von Lippenbekenntnissen zu ihnen. Diese Israelis unternahmen kaum ernsthafte Bemühungen um echte Solidarität. Alles, was sie taten, geschah durch eine israelische Brille. Das war die Schwäche, die die israelische Solidarität und die Bewegung selbst zerstört hat. Jetzt gibt es keine israelische Linke mehr. Das Land wird von Rassisten, Völkermördern und Palästina-Leugnern regiert. Selbst die so genannten Gemäßigten lehnen jeden Kompromiss ab und stimmen in das Blutvergießen in Gaza ein.

Wir amerikanisch-jüdischen Progressiven dürfen nicht denselben Fehler begehen. Wir müssen unsere wahren Verbündeten umarmen und verstehen, wer ihr Feind ist. Das bedeutet nicht, dass wir nicht die Tragödie aller Toten, auch die Israels, betrauern können. Aber es bedeutet, dass wir unsere „Augen auf den Preis richten und festhalten“ müssen. Alles andere ist für uns als Juden mit Gewissen unzulässig. Übersetzt mit Deepl.com

