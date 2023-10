Western media’s parroting of official lies is paving way to genocide in Gaza Catastrophe looms because journalists have failed to hold both Israel and their own governments to account

Rote Farbe wird vor dem Beginn des Solidaritätsmarsches mit den Palästinensern am 14. Oktober 2023 auf den Hauptsitz der BBC gesprüht (Reuters)

Das Nachplappern offizieller Lügen durch westliche Medien ebnet den Weg zum Völkermord in Gaza



Von Jonathan Cook



16. Oktober 2023



Die Katastrophe droht, weil Journalisten es versäumt haben, sowohl Israel als auch ihre eigenen Regierungen zur Verantwortung zu ziehen

Wie konnte es dazu kommen, dass Israel der Hälfte der Bevölkerung des Gazastreifens – mehr als einer Million Menschen – befehlen kann, aus dem Norden ihres winzigen Gefängnisses in den Süden ihres winzigen Gefängnisses umzuziehen, in einen der am stärksten überfüllten Orte der Erde? Den Palästinensern im Gazastreifen wurde eine Frist von 24 Stunden eingeräumt, um dies zu tun, andernfalls drohen schlimme Konsequenzen.

Der Räumungsbefehl wird als „Vorwarnung“ behandelt – ein Konzept, mit dem Israel seit vielen Jahren spielt, um das Völkerrecht zu umgehen und seine Angriffe auf Zivilisten zu legitimieren.

Jeder, der im nördlichen Gazastreifen zurückbleibt – Kinder, Kranke, ältere Menschen, Behinderte – wird einem schrecklichen Schicksal entgegensehen: entweder einem Bombenregen oder einer Bodeninvasion mit Hunderttausenden von israelischen Truppen, die sich für den Tod von mehr als 1.300 Israelis während des Angriffs palästinensischer Kämpfer am vergangenen Wochenende rächen wollen.

Westliche Politiker sprechen viel über das Trauma der Juden – ein Trauma, für das ihre Staaten oft verantwortlich sind – und die daraus resultierende Notwendigkeit, Juden nicht zu beleidigen, indem sie Israel kritisch gegenüberstehen. Frankreich und Deutschland haben Demonstrationen aus Solidarität mit Gaza verboten, und das Vereinigte Königreich steht kurz davor, diesem Beispiel zu folgen.

Keiner dieser führenden Politiker scheint sich Gedanken darüber zu machen, dass die Familien in Gaza, die derzeit vertrieben werden, mit dem Trauma leben, von Israel schon mehrmals mit vorgehaltener Waffe aus ihren Häusern vertrieben worden zu sein, nicht zuletzt während der Nakba 1948 und während des Krieges von 1967.

Der jüngste Ausweisungsbefehl zwingt sie dazu, dieses Trauma – und den Schrecken des Lebens unter Israels Bomben – nicht nur in ihrer Fantasie, sondern auch in der realen Welt zu durchleben. Sie werden ein weiteres Mal von ihrem Peiniger ethnisch gesäubert.

Das ist keine Übertreibung.

Sie haben allen Grund zu befürchten, dass es sich nicht um eine vorübergehende „Umsiedlung“ handelt, selbst wenn sie die „Evakuierungs“-Zone erreichen können und sich diese Zone tatsächlich als sicher erweist.

Es besteht die Gefahr, dass dies zu einer weiteren Nakba wird, nur dass die Aufnahmen diesmal in hoher Auflösung und in Farbe sind.

Jahrelang hat die israelische Führung im Geheimen mit westlichen Verbündeten zusammengearbeitet, um Ägypten unter Druck zu setzen, die Wüste Sinai neben dem Gazastreifen zu einem Scheinpalästinenserstaat umzugestalten. Diese Machenschaften sind einer der Gründe, warum Kairo seine kurze Landgrenze zum Gazastreifen so dicht geschlossen gehalten hat.

Nun werden 2,3 Millionen Palästinenser an diese Grenze gedrängt und schreien nach einem Ausgang aus den „Killing Fields“.

Grünes Licht für den Völkermord

Der Weg, der uns hierher geführt hat, wurde von westlichen Politikern und den etablierten Medien geebnet. Sie haben Israel grünes Licht gegeben, damit es tun kann, was es will.

Keir Starmer, Oppositionsführer der Labour-Partei und wahrscheinlicher nächster Premierminister Großbritanniens, hat letzte Woche den parteiübergreifenden politischen Konsens in Großbritannien geschmiedet, indem er in Interviews erklärte, er unterstütze Israels „Recht, sich selbst zu verteidigen“, indem er eine „vollständige Belagerung“ durchführt.

Den Menschen im Gazastreifen werden Nahrung, Wasser und Strom vorenthalten, und zwar auf der Grundlage der von Israels Verteidigungsminister Yoav Gallant geäußerten Idee, sie seien „menschliche Tiere“.

Mit anderen Worten: Starmer hat die Kriegsverbrechen Israels im Stil eines Völkermordes gebilligt.

Am Freitag ging Verteidigungsminister Grant Shapps sogar noch weiter, wenn das überhaupt möglich ist, indem er den Anschein erweckte, dass er Israels Recht auf ethnische Säuberung der Palästinenser im nördlichen Gazastreifen unterstützt.

Der Rechtsberater von Human Rights Watch, Clive Baldwin, stellte fest, dass die Räumung angeordnet wurde, während „die Straßen in Trümmern liegen, der Treibstoff knapp ist und das Hauptkrankenhaus in der Evakuierungszone liegt“. Er fügte hinzu: „Die führenden Politiker der Welt sollten sich jetzt zu Wort melden, bevor es zu spät ist.

Der Grund dafür, dass die Staats- und Regierungschefs nicht unter Druck gesetzt wurden, ist jedoch zum Teil, dass die etablierten Medien keine Anstrengungen unternommen haben, ihre Füße ins Feuer zu halten, selbst wenn Israel das internationale Recht mit Füßen tritt und es zum Gespött macht.

Als ein Fernsehteam des Senders Channel 4 Jeremy Corbyn auf der Straße verfolgte, um ihn aufzufordern, die Hamas zu „verurteilen“, lautete die eindeutige Unterstellung, dass der ehemalige Labour-Chef wieder einmal als Antisemit geoutet wurde – weil er die Zuschauer daran erinnert hatte, dass die Rechte aller Zivilisten, einschließlich der Palästinenser in Gaza, geschützt werden sollten.

Desinformationskampagnen

Die britischen Medien haben zumindest ein wenig zurückgeschlagen, als Politiker Israels Forderungen nach der Räumung des halben Gazastreifens unterstützten. Doch dieser Sinneswandel kam erst sehr spät.

Die Leichtgläubigkeit der Medien war besonders eklatant in Bezug auf die Behauptung, die Hamas habe bei dem Angriff am vergangenen Wochenende 40 Babys enthauptet. Außergewöhnliche Behauptungen erfordern außergewöhnliche Beweise – nicht aber, so scheint es, für die Medien, wenn es darum geht, das palästinensische Volk zu verunglimpfen.

Fälschungen konzentrieren sich in der Regel auf besonders aufrührerische Themen, um die Stimmung in der Bevölkerung zugunsten von Gräueltaten gegen den Feind zu schüren

Die Behauptung über die geköpften Babys schaffte es auf die Titelseiten mehrerer britischer Zeitungen, obwohl die Quelle in dem Moment diskreditiert wurde, als sie unter die Lupe genommen wurde.

Journalisten, die an der Besichtigung der kleinen Gemeinde in der Nähe des Gazastreifens teilgenommen hatten, in der die Leichen der Babys angeblich gefunden worden waren, nahmen die Behauptung schnell zurück und erklärten, sie hätten keine enthaupteten Leichen gesehen.

Das Beste, was sie tun konnten, war, auf Soldaten zu verweisen, die diese Behauptung aufstellten. Als man das israelische Militär um Beweise bat, blieb es ungewöhnlich still.

US-Präsident Joe Biden belebte die Geschichte weiter, indem er behauptete, ihm seien die Fotos gezeigt worden, woraufhin das Weiße Haus schnell einräumte, dass der Präsident keine derartigen Fotos gesehen habe und sich auf Informationen oder möglicherweise Desinformationen aus dem Büro des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu verlasse.

Wer jedoch annimmt, dass es sich um einen echten Irrtum handelt, muss sich an einige journalistische Grundregeln erinnern lassen.

Desinformationskampagnen sind eines der wichtigsten Schlachtfelder in jedem Krieg – das weiß jeder seriöse Journalist nur zu gut. Und die westlichen Mächte und ihre Verbündeten haben eine erschreckende Erfolgsbilanz, wenn es darum geht, ihre eigenen Medien zu belügen, selbst wenn wir die berüchtigtste dieser Täuschungen außer Acht lassen. Die Lüge, Saddam Hussein verstecke Massenvernichtungswaffen, diente zur Rechtfertigung der Invasion des Irak im Jahr 2003.

Fälschungen konzentrieren sich in der Regel auf besonders aufrührerische Themen, um die Stimmung in der Bevölkerung zugunsten von Gräueltaten gegen den Feind zu schüren. Zu den Favoriten gehören Geschichten über misshandelte Babys und Frauen.

Kuwait, ein enger Verbündeter der USA, verbreitete 1990 die völlig falsche Geschichte, dass die einmarschierenden irakischen Truppen Säuglinge aus den Brutkästen der Krankenhäuser gerissen und zum Sterben zurückgelassen hätten. Dies ebnete den USA den Weg für den Golfkrieg von 1991 gegen den Irak, den Vorläufer der Invasion von 2003.

Und 2011 behaupteten westliche Beamte, dass sich libysche Truppen, die mit Viagra vollgepumpt waren, auf Massenvergewaltigungen in der von der Opposition gehaltenen Stadt Benghazi vorbereiteten. Diese Lüge wurde später durch eine parlamentarische Untersuchung des britischen Parlaments aufgedeckt, hatte aber bis dahin ihren Zweck erfüllt: Der Westen hatte Libyens lästigen Machthaber Muammar Gaddafi erfolgreich gestürzt.

Vor allem die westliche Presse verbreitete weitere unbelegte Anschuldigungen gegen die Hamas. Sie behauptete, einige der Partygäste seien vergewaltigt worden – bevor sie diese Behauptung wieder zurücknehmen musste.

Schlimmer als Isis

Einen Hinweis darauf, wie sehr die Medien an der Manipulation der öffentlichen Meinung mitwirken, lieferte die Titelseite der Times am Freitag.

Unter der Schlagzeile „Israel zeigt verstümmelte Babys“ – die selbst irreführend ist: Israel hatte nichts dergleichen getan – war ein Foto von blutverschmierten kleinen Kindern zu sehen. Aber diese Kinder waren nicht israelisch. Es waren palästinensische Kinder, bedeckt mit Trümmerstaub und Blut von Israels Bombardierung des Gazastreifens.

Die Gegenüberstellung war der ultimative zynische Trick: Bilder von verwundeten palästinensischen Kindern zu verwenden, um den Ruf nach israelischer Rache zu verstärken – Gewalt, die nur noch mehr verwundete und tote palästinensische Kinder hervorbringen würde.

Auch der Telegraph machte mit und veröffentlichte ein unscharfes Bild, das von Netanjahus Büro zur Verfügung gestellt wurde und scheinbar ein totes Baby zeigt. Es gab keinen sichtbaren Hinweis darauf, dass das Baby geköpft worden war.

Das war noch nicht alles – und das war auch nie beabsichtigt. Nachdem die israelische Regierung ohne Beweise die Behauptung verbreitet hat, die Hamas enthaupte Babys, benutzt sie diese Behauptung nun als Grundlage für einen absurden, eigennützigen Vergleich: dass die Hamas dasselbe sei wie die Gruppe Islamischer Staat (IS), der kopfabschneidende Todeskult, der durch die US-Invasion im Irak entstanden ist.

Wieder einmal haben sich die westlichen Medien – stets leichtgläubig im Dienste der westlichen Mächte – verarschen lassen.

Das wurde bei einem Treffen mit Netanjahu nur allzu deutlich, als US-Verteidigungsminister Lloyd Austin mit der Erklärung davonkam, die Aktionen der Hamas seien „schlimmer als das, was ich bei ISIS gesehen habe“.

Wenn sowohl die Hamas als auch der IS Köpfe abschlagen – und die Hamas schlimmer ist, weil sie Babys enthauptet -, müssen sie dann nicht auf die gleiche Weise behandelt werden? Das ist zumindest die offizielle Logik.

Wenn es gelingt, in der westlichen Öffentlichkeit den falschen Eindruck zu erwecken, dass Hamas und IS vergleichbar sind, dann wird es Israel und seinen Verbündeten viel leichter fallen, noch gröbere Verstöße gegen das Völkerrecht im Gazastreifen zu rechtfertigen, als sie ohnehin schon stattfinden.

Ein verzerrtes Bild

Aber es sind nicht nur diese extremeren Fälle von medialer Täuschung, die die israelische Gewalt in der westlichen Öffentlichkeit rationalisieren. Ein tieferes Problem liegt in der Aufbereitung der Ereignisse durch die Medien, die dem Publikum ein völlig verzerrtes Bild der Geschehnisse vermitteln.

Im angeblichen Interesse der Neutralität vermeidet es die BBC öffentlich, die Hamas direkt als terroristische Organisation zu bezeichnen. Doch wie ein nervöser Tick wiederholt die BBC bei jeder Gelegenheit, dass westliche Regierungen die Hamas als Terrorgruppe bezeichnen.

Die BBC-Mitarbeiterin Lyse Doucet beschrieb die Menschen in Gaza kürzlich als eine „schreckliche humanitäre Krise“ – so als hätten sie gerade ein Erdbeben erlebt

Keine Medienorganisation würde jemals die israelische Regierung in ähnlicher Weise bezeichnen: bei jeder Erwähnung wird darauf hingewiesen, dass Israel von Menschenrechtsorganisationen als Apartheidstaat bezeichnet wird und regelmäßig gegen das Völkerrecht verstößt.

Inwiefern ist die eine Qualifikation relevant, die andere aber nicht? Es sei denn, es geht nicht um eine ausgewogene Berichterstattung, wie behauptet, sondern um die Verbreitung von Staatspropaganda.

Wenn liberale Medien über die Katastrophe im Gazastreifen berichten, die möglicherweise eine weitere Nakba ist, verwenden sie ausnahmslos die Sprache der Humanität. So beschrieb Lyse Doucet von der BBC kürzlich die Menschen in Gaza als eine „schreckliche humanitäre Krise“ – so als hätten sie gerade ein Erdbeben erlebt.

Israels 16-jährige Blockade der Palästinenser auf dem Land-, See- und Luftweg, die sie aushungert und mit Scharfschützen an ihrem Gefängniszaun gefangen hält, wird als ein unglücklicher Akt Gottes dargestellt.

In einer weiteren eklatanten Fehldarstellung der Realität, mit der die Palästinenser konfrontiert sind – die umso auffälliger ist, als sie in krassem Gegensatz zur Sensibilität der BBC für das Leiden der Israelis steht – beschrieb Moderator Clive Myrie die Stimmung der Menschen in Gaza am Freitagabend als „besorgt“.

Dies geschah zu einem Zeitpunkt, als mehr als eine Million von ihnen gezwungen waren, ihre Häuser zu verlassen, sich einen Weg durch die Trümmer zu bahnen, um in den Süden zu gelangen, während Bomben unvorhersehbar herabregneten, ohne Nahrung oder Strom und ohne ein offensichtliches Ziel oder einen Ort, an dem sie sicher unterkommen konnten.

Der Gedanke, dass diese Menschen „ängstlich“ sind – ein Gefühl, das ich hatte, als ich die Bilder aus Gaza sah – wäre lächerlich gewesen, wenn er nicht so zutiefst beleidigend gewesen wäre.

Manche sterben, manche werden getötet

Nachdem BBC-Journalisten jahrelang jedes Mal kritisiert wurden, wenn sie bei der Berichterstattung über Israels jüngsten Amoklauf im Gazastreifen eine derart vorurteilsbeladene Sprache verwendeten, zeigen sie immer noch, dass sie nichts gelernt haben. Ihre Karrieren hängen davon ab, dass sie nichts gelernt haben.

Auf der Website von BBC World News wurde wieder einmal von Palästinensern gesprochen, die in Gaza passiv „sterben“, und sie wurden mit Israelis verglichen, die aktiv „getötet“ werden.

Die Rolle dieser Propaganda besteht darin, Israel subtil – und manchmal auch nicht so subtil – mit westlichen Werten und die Palästinenser mit einem barbarischen Primitivismus gleichzusetzen

Journalisten bezeichnen immer noch jede palästinensische Widerstandshandlung als Ende einer „Periode der Ruhe“ – einer Ruhe, die nur Israel genießt.

Palästinenser, die gegen ihre Besatzung und die Blockade kämpfen, die sie zu Gefangenen in einem überfüllten winzigen Landstreifen gemacht hat, sind implizit schuldig an der „Eskalation der Spannungen“. Offenbar nehmen die Spannungen nur zu, wenn Israelis leiden, nicht aber, wenn Palästinenser leiden. Und warum? Weil die Palästinenser immer leiden. Ihr Schmerz ist die Stille.

In ähnlicher Weise ist das entschuldigende Wort „Vergeltung“ immer noch für israelische Gewalt reserviert – sie ist etwas, das nur der Besatzer anstreben kann.

Kann man sich ernsthaft vorstellen, dass die BBC die blutige Erstürmung eines Rave in der Nähe des Gazastreifens durch die Hamas am vergangenen Wochenende, bei der Hunderte von Partygästen getötet wurden, als Vergeltung für die jahrelange Blockade des Gazastreifens durch Israel beschreibt, oder für die Tausenden von Demonstranten im Gazastreifen, die durch israelische Scharfschützen, die ihnen ins Bein schossen, amputiert wurden, oder für die Kinder, denen eine Zukunft in einem Freiluftgefängnis, das Israel zu Lande, in der Luft und zur See patrouilliert, verwehrt wird?

Nein, natürlich nicht.

Niemand bei der BBC hat jedoch Bedenken, das tägliche Massaker an Hunderten von Palästinensern, darunter auch Kinder, die von israelischen Raketen, die vom Himmel regnen, in Stücke gerissen werden, als „Vergeltung“ zu bezeichnen.

Die einzige Frage, die sich für diese Journalisten stellt, ist, ob es nicht „verhältnismäßiger“ wäre, jeden Tag eine etwas geringere Zahl von Menschen zu töten – bis wieder „Ruhe“ einkehren kann.

Die „Verurteilungs“-Falle

Dass es für palästinensische Sprecher schwierig ist, sich Gehör zu verschaffen, wird bei den seltenen Gelegenheiten, bei denen sie im Westen eine Plattform erhalten, nur allzu deutlich – in der Regel nur dann, wenn die Hamas durch gewaltsamen Widerstand Schlagzeilen macht.

Letzte Woche begannen Journalisten jedes Interview mit Husam Zomlot, dem palästinensischen Botschafter im Vereinigten Königreich, mit der Aufforderung, er solle die Hamas „verurteilen“. Der kaum verhüllte Subtext lautete, dass jede Weigerung, dies zu tun, eine Billigung der Gewalt bedeute.

Zomlot kennt die diskursive Falle nur zu gut, weshalb er sich weigert, sie zu stellen. Sie soll ihn davon ablenken, dem palästinensischen Leiden eine Stimme zu geben. Sie verlangt von ihm, dass er die Themen nach dem Drehbuch der westlichen Medien formuliert und dabei den Kontext der jahrzehntelangen, weitaus größeren israelischen Gewalt ignoriert, die zur Entstehung der Hamas beigetragen hat.

In einem Interview, das von der Notwendigkeit beherrscht wird, die Hamas zu „verurteilen“, werden seine fünf Minuten Bildschirmzeit völlig vergeudet sein. Keine der vorgefassten Meinungen der Zuschauer wird in Frage gestellt oder durchbrochen – Vorstellungen, die ihnen durch die Flut westlicher Propaganda, der sie seit ihrer Kindheit ausgesetzt sind, eingeimpft wurden.

Die Rolle dieser Propaganda besteht darin, Israel subtil – und manchmal auch nicht so subtil – mit westlichen Werten und die Palästinenser mit einem barbarischen Primitivismus gleichzusetzen.

Niemand bei der BBC würde jemals auf die Idee kommen, vom israelischen Botschafter im Vereinigten Königreich zu verlangen, dass er Netanjahu dafür verurteilt, dass er die wahllose Bombardierung des Gazastreifens, in dem die Hälfte der Bevölkerung Kinder sind, oder die ethnische Säuberung des nördlichen Gazastreifens billigt.

Und doch vertritt der israelische Botschafter die Regierung, die diese Dinge tut. Zomlot vertritt die von der Fatah geführte Palästinensische Autonomiebehörde, die sich gegen die Hamas stellt.

Erfundene Zitate

Da Zomlot sich weigert, in die Falle zu tappen, die ihm die BBC und andere Medien stellen, scheinen die Journalisten gerne ein Drehbuch für ihn zu schreiben: Sie legen ihm Worte in den Mund, die er nie gesagt hat – von denen sie sich aber wünschen, dass er sie sagen würde, um ihre Propagandaarbeit zu erleichtern.

Kay Burley tat dies letzte Woche zweimal auf Sky News. Sie behauptete, dass Zomlot über das Massaker an israelischen Zivilisten gesagt habe: „Im Grunde genommen haben die Israelis es verdient.“ Dieses „im Grunde“ hat in Burleys Zusammenfassung von Zomlots Interviews eine außerordentlich große Rolle gespielt. Jeder, der seine Äußerungen kennt, weiß, dass er so etwas nie sagen würde.

Was Burley meinte, war, dass Zomlot sich geweigert hatte, seine Äußerungen so zu formulieren, dass sie Journalisten wie ihr selbst passten, die mit einem simplen, spaltenden und gefährlichen Narrativ hausieren gehen wollen – von Israel als Zentrum der westlichen Zivilisation und den Palästinensern als den Barbaren vor dem Tor. Also hat sie einseitig beschlossen, ein Zitat zu erfinden.

Wenn das journalistische Fehlverhalten nicht offensichtlich ist, stellen Sie sich ein Szenario vor, in dem Burley ein Zitat erfunden und es Gallant, dem israelischen Verteidigungsminister, zugeschrieben hätte. Wie bereits erwähnt, hat er letzte Woche die Versorgung des Gazastreifens mit Lebensmitteln, Wasser und Strom gestoppt und die 2,3 Millionen Einwohner dort als „menschliche Tiere“ bezeichnet.

Können wir uns vorstellen, dass Burley behauptet, dass Gallant „im Grunde genommen gesagt hat, dass Israel einen Völkermord an der Bevölkerung von Gaza begehen wird“?

Das wäre in der Tat eine weitaus angemessenere Zusammenfassung von Gallants Äußerungen als Burleys erfundenes Zitat von Zomlot. Aber es ist unvorstellbar, dass sie es jemals wagen würde, die Worte eines israelischen Beamten falsch wiederzugeben, oder dass der Rest der Medien dies als völlig unauffällig behandeln würde, oder dass sie danach immer noch ihren Job haben würde.

Koloniale Scheuklappen

Das Problem ist hier nicht so sehr die Unwissenheit der Journalisten, sondern ihre Unfähigkeit, die kolonialen Scheuklappen abzulegen, mit denen sie aufgrund ihrer meist privilegierten Erziehung und Privatschule aufgewachsen sind.

Sie sind nicht in der Lage, aus der Sicht der Besetzten, der Unterdrückten zu denken – und wenn es ihnen wie durch ein Wunder doch gelänge, würden sie weder im staatlichen britischen Rundfunk noch in der milliardenschweren, werbegetriebenen Presse lange überleben.

Diese Journalisten müssen unbedingt die Behauptung aufrechterhalten, dass wir, der Westen, die „Guten“ sind und dass diejenigen, die sich weigern, sich der Durchsetzung unserer Privilegien und ihrer eigenen Unterwerfung zu unterwerfen, per Definition die „Bösen“ sein müssen.

Dieses Paradigma ist nicht nur falsch. Es ist gefährlich. Es schürt die Unwissenheit in der westlichen Öffentlichkeit, eine Unwissenheit, die westliche Führer dann ausnutzen, um Israel bei seinen Gräueltaten gegen das palästinensische Volk bedingungslose Rückendeckung zu geben.

Die westliche Öffentlichkeit mag weitgehend im Unklaren darüber sein, was in Gaza wirklich passiert, aber Israels Nachbarn sind es nicht.

Ihre Medien schildern den ganzen Horror. Das macht nicht nur die arabische Öffentlichkeit wütend, sondern übt auch Druck auf ihre Führer aus, damit sie etwas tun, um dem palästinensischen Volk zu helfen und es zu schützen.

Der Westen schickt Kriegsschiffe in die Region, damit Israel seine Verbrechen ungestört durchführen kann, und liefert Israel die Waffen, die es für diese Verbrechen braucht.

In der Region wird sich ein Gegendruck aufbauen, der Akteure wie die Hisbollah zu einer Reaktion veranlasst.

Eine Katastrophe bahnt sich in vielen verschiedenen Bereichen an. Und sie wird umso wahrscheinlicher, weil die westlichen Medien es konsequent versäumt haben, sowohl Israel als auch ihre eigenen Regierungen zur Rechenschaft zu ziehen – nicht nur jetzt, sondern seit Jahrzehnten. Übersetzt mit Deepl.com

Jonathan Cook ist Autor von drei Büchern über den israelisch-palästinensischen Konflikt und Gewinner des Martha Gellhorn Special Prize for Journalism. Seine Website und sein Blog sind zu finden unter www.jonathan-cook.net



