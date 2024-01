‚Ground shaking‘ in Nasser Hospital as Israel bombards Gaza’s Khan Younis At least 65 Palestinians killed in Khan Younis as Israel escalates attacks on south Gaza city, closes in on hospitals.

Israelische Soldaten halten eine israelische Flagge, während sie in einem Panzer patrouillieren

Israelische Soldaten bei Bodenkämpfen getötet

Von Alastair Mccready und Maziar Motamedi

23 Januar 2024

Das israelische Militär meldet den tödlichsten Tag für seine Truppen seit Beginn der Bodeninvasion im Gazastreifen: 24 Soldaten wurden getötet.

Ärzte ohne Grenzen berichtet, dass die Mitarbeiter des Nasser-Krankenhauses sagen, sie könnten spüren, wie der Boden bebt“, während die israelischen Bombardements näher kommen.

Die USA und das Vereinigte Königreich starten neue Luftangriffe auf die Houthi-Rebellen im Jemen und treffen die Hauptstadt Sanaa und andere Gebiete.

Mindestens 25.295 Tote und 63.000 Verletzte bei israelischen Angriffen auf den Gazastreifen seit dem 7. Oktober. Die revidierte Zahl der Todesopfer in Israel infolge des Hamas-Angriffs vom 7. Oktober beläuft sich auf 1.139.

vor 39s (09:20 GMT)

Fehlende Sanktionen werden Israel ermutigen, das Westjordanland zu annektieren“.

Das palästinensische Außenministerium sagt, dass das Ausbleiben von Sanktionen gegen die israelischen Streitkräfte und Siedler den Weg für die Annexion des gesamten besetzten Westjordanlandes ebnen wird.

„Das Fehlen wirksamer internationaler Sanktionen ermutigt die Besatzungstruppen und Siedlermilizen, mit der Annexion und Enteignung des Westjordanlandes fortzufahren“, heißt es in einer Erklärung.

Am Montag sagte Frankreichs Außenminister, er hoffe, dass die EU Sanktionen gegen israelische Siedler verhängen werde, die Gewalttaten gegen Palästinenser im besetzten Westjordanland verüben.

vor 11m (09:10 GMT)

Israelische Armee sagt, sie habe die Stadt Khan Younis „eingekreist“; Dutzende Tote

Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben bei heftigen Kämpfen im Gazastreifen in den vergangenen 24 Stunden „Dutzende“ palästinensische Kämpfer getötet.

„Im Laufe des vergangenen Tages führten die Truppen eine umfangreiche Operation durch, bei der sie Khan Younis einkesselten und die Operation in diesem Gebiet vertieften. Das Gebiet ist eine wichtige Hochburg der Khan Younis Brigade der Hamas“, so das Militär.

„Die Bodentruppen lieferten sich Nahkämpfe, leiteten [Luft-]Angriffe und nutzten Geheimdienstinformationen, um den Beschuss zu koordinieren, was zur Ausschaltung von Dutzenden von Terroristen führte“, hieß es.

Hunderte von Zivilisten wurden in den letzten Tagen durch israelisches Feuer getötet, als die israelischen Streitkräfte tiefer in die südliche Stadt vordrangen. Nach Angaben des israelischen Militärs wurden seit Oktober etwa 9.000 palästinensische Kämpfer getötet.

Video Dauer 04 Minuten 29 Sekunden 04:29

Israel meldet 24 getötete Soldaten bei Angriff in Gaza

vor 20m (09:00 GMT)

Wir werden nicht aufhören“, sagt Israels Premierminister nach dem tödlichen Angriff auf seine Truppen

Israels angeschlagener Premierminister Benjamin Netanjahu schwor nach dem tödlichsten Tag für die israelischen Truppen in Gaza seit Oktober, bis zum „absoluten Sieg“ zu kämpfen.

Netanjahu sagte, es sei „einer der schwersten Tage seit Ausbruch des Krieges“, nachdem 24 Soldaten getötet worden waren.

Die Armee wird eine Untersuchung eines Angriffs einleiten, nachdem palästinensische Kämpfer einen Panzer mit Panzerfäusten beschossen und eine zweite Explosion ausgelöst hatten, die zwei Gebäude auf die Truppen stürzte. „Wir müssen die notwendigen Lehren daraus ziehen und alles tun, um das Leben unserer Kämpfer zu schützen“.

In einem Beitrag auf X schrieb Netanjahu: „Im Namen unserer Helden und für unser eigenes Leben werden wir bis zum absoluten Sieg nicht aufhören zu kämpfen.“

Israels Premierminister Benjamin Netanjahu spricht auf einer Pressekonferenz in der Militärbasis Kirya in Tel Aviv, Israel, am 28. Oktober 2023.

Netanjahu spricht bei einer Pressekonferenz auf dem Militärstützpunkt Kirya in Tel Aviv [Datei: Abir Sultan via EPA-EFE].



