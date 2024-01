US Supreme Court Defends Free Speech on Palestine The dismissal marks the third consecutive time a federal court has dismissed the Jewish National Fund’s case against the U.S. Campaign for Palestinian Rights. By Brett Wilkins Common Dreams Free-speech defenders welcomed the U.S. Supreme Court’s refusal to take up a lawsuit that outlandish

Redner beim Marsch auf Washington, D.C., für Gaza am 13. Januar. (Diane Krauthamer, Flickr, CC BY-NC-SA 2.0)

Es ist das dritte Mal in Folge, dass ein Bundesgericht die Klage des Jewish National Fund gegen die U.S. Campaign for Palestinian Rights abgewiesen hat.

US Supreme Court verteidigt freie Meinungsäußerung zu Palästina

Von Brett Wilkins

Common Dreams 22. Januar2024

23. Januar 2024

Verfechter der freien Meinungsäußerung begrüßten die Weigerung des Obersten Gerichtshofs der USA, sich mit einer Klage zu befassen, in der einer zivilgesellschaftlichen Gruppe in haarsträubender Weise vorgeworfen wurde, durch ihr Eintreten für die palästinensischen Menschenrechte „materielle Unterstützung“ für den Terrorismus zu leisten.

Mit der Abweisung der Klage des Jewish National Fund gegen die U.S. Campaign for Palestinian Rights (USCPR) durch den Obersten Gerichtshof – mehr als drei Monate nach Israels Krieg gegen den Gazastreifen – hat ein Bundesgericht zum dritten Mal in Folge den Fall abgewiesen, der laut USCPR „kollektiven Aktivismus und Solidaritätsbekundungen als ungesetzlich“ darstellt.

Bei der ersten Abweisung des Falles im März 2021 sagte ein Bundesrichter, die Argumentation der Kläger sei, gelinde gesagt, nicht überzeugend“.

Der Exekutivdirektor des USCPR, Ahmad Abuznaid, begrüßte die Entscheidung des höchsten Gerichts des Landes vom Montag und bekräftigte, dass die Gruppe für „Gerechtigkeit für alle und ein Ende der Finanzierung des Völkermords“ eintrete.

„Es gibt keinen Prozess auf der Welt, der uns davon abhalten kann, unsere Forderungen nach Menschenrechten durchzusetzen“, sagte er. „Wir werden uns weiterhin darauf konzentrieren, Israels Völkermord am palästinensischen Volk zu bekämpfen und Gerechtigkeit und Freiheit für das palästinensische Volk anzustreben.“

Nach Angaben von USCPR:

„Es ging um die finanzielle Unterstützung des Nationalen Boykottkomitees durch USCPR und um die Unterstützung der Rechte und Forderungen der Palästinenser, die am Großen Marsch der Rückkehr [2108-19] teilnahmen, als die Palästinenser protestierten, um die Achtung ihres Rechts auf Rückkehr in die Dörfer zu fordern, aus denen israelische Siedler sie 1948 vertrieben hatten.“

In der Nähe der Grenze des Gazastreifens zu Israel im Jahr 2018. (Fars News Agency via Wikimedia Commons,

CC BY 4.0)

Mehr als 230 Palästinenser, darunter mindestens 46 Kinder, wurden getötet, als die israelischen Streitkräfte auf die weitgehend friedlichen Demonstrationen gegen Israels ethnische Säuberung und illegale Besatzung mit scharfer und „weniger tödlicher“ Munition reagierten.

Zehntausende von Palästinensern wurden im Laufe der Proteste, die fast zwei Jahre lang andauerten, verwundet.

Der Jüdische Nationalfonds (JNF) – der 1901 gegründet wurde, um Land für jüdische Siedler in Palästina, das damals zum Osmanischen Reich gehörte, zu erwerben – behauptete, das Eintreten der USCPR für die Demonstrationen verstoße gegen eine Bestimmung des Antiterrorismusgesetzes (Antiterrorism and Effective Death Penalty Act) von 1996, eines äußerst umstrittenen, vom damaligen Präsidenten Bill Clinton unterzeichneten Gesetzes, das die „materielle Unterstützung“ von Aktivitäten verbietet, die die Vereinigten Staaten als Terrorismus betrachten.

„Die langwierige und ungeheuerliche Jagd des JNF nach Beweisen, um dringendes Eintreten für die Rechte der Palästinenser zum Schweigen zu bringen und einzuschüchtern, wurde vom Obersten Gerichtshof endgültig beendet“, sagte Diala Shamas, eine leitende Anwältin am Center for Constitutional Rights, das die Angeklagten unterstützte.

„Die Anschuldigungen des JNF waren unbegründet, wie das Bezirksgericht, das Berufungsgericht und nun auch der Oberste Gerichtshof bestätigt haben“, fügte Shamas hinzu. „Jetzt, da die israelische Regierung einen Völkermord an den Palästinensern im Gazastreifen verübt, ist es wichtiger denn je, dass Aktivisten ihre Meinung frei und ohne Angst äußern können. Dies ist ein wichtiger Sieg, aber USCPR hätte von vornherein nicht diesen Verleumdungen ausgesetzt werden dürfen.“

Nach Angaben palästinensischer und UNO-Beamter wurden während des 108 Tage andauernden, von den USA unterstützten Angriffs Israels auf den Gazastreifen als Vergeltung für die von der Hamas geführten Angriffe vom 7. Oktober fast 25 300 Palästinenser getötet und etwa 63 000 weitere verwundet. Weitere 7.000 Bewohner des Gazastreifens werden vermisst und sind vermutlich tot oder unter Trümmern begraben.

Mehr als 1,9 Millionen Palästinenser, d. h. mehr als 85 Prozent der Bevölkerung des Gazastreifens, wurden gewaltsam vertrieben, während nach offiziellen Angaben Säuglinge und Kinder im Gazastreifen aufgrund der von Israel selbst als „vollständige Belagerung“ der umkämpften Enklave bezeichneten Situation verhungern.

Das Verhalten Israels in diesem Krieg ist Gegenstand eines von Südafrika geführten Völkermordverfahrens vor dem Internationalen Gerichtshof.

Brett Wilkins ist ein Mitarbeiter von Common Dreams.

Dieser Artikel stammt von Common Dreams.



