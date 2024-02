Israeli soldiers chow on McDonald’s while carrying out genocide Photos show fast food chain’s products in a tank in Gaza’s destroyed al-Rimal neighborhood.

Israelische Soldaten futtern bei McDonald’s, während sie einen Völkermord begehen

Tamara Nassar

Aktivismus und BDS

27. Februar 2024

Eine Collage aus zwei Bildern, die scheinbar in der gleichen Umgebung aufgenommen wurden und einen israelischen Soldaten zeigen, der sich über eine gelbe Tüte auf dem Rücken eines Panzers beugt

Eine McDonald’s-Papiertüte befindet sich in der Tasche eines israelischen Panzers, umgeben von Granaten und einem Gewehr. (Hanania Ben Shimon / Facebook)

McDonald’s Israel kündigte im Oktober an, dass es Tausende von Mahlzeiten an Mitglieder der israelischen Armee und der staatlichen Sicherheitskräfte spenden würde.

Nun ist ein von einem israelischen Soldaten gepostetes Foto aufgetaucht, das die Produkte der Fastfood-Kette in einem israelischen Panzer in Gaza zeigt.

Auf dem Bild beugt sich ein Soldat über eine McDonald’s-Tüte, neben der ein Gewehr liegt. Um ihn herum sind Granaten aufgestapelt.

„McDonald’s im Herzen von Al-Rimal, und ich hoffe, die Antisemiten sehen es nicht“, schrieb Hanania Ben Shimon, der 23-jährige israelische Reservist, der das Foto im Dezember auf Facebook veröffentlichte.

Al-Rimal, einst ein eleganter und belebter Stadtteil von Gaza-Stadt, wurde von Ben Shimon und seinen Kameraden in Trümmer gelegt.

Ein weiteres Bild, das Ben Shimon einen Monat zuvor gepostet hatte, scheint dieselbe Szenerie zu zeigen. Diesmal ist das Gesicht des Soldaten zu sehen, der sich über die McDonald’s-Tüte beugt.

Ben Shimon betitelte das Bild mit: „Und danke an die McDonald’s-Filiale des Issa-Krankenhauses für die schnelle Lieferung nach Gaza, der Kurier verdient eine Gehaltserhöhung.“

Es ist unklar, ob dies ein Scherz sein soll. Es gibt weder im Gazastreifen noch in Israel ein Krankenhaus dieses Namens, und die Lieferung von Fast Food nach Gaza wäre offensichtlich nicht möglich, es sei denn, sie wäre Teil einer organisierten Aktion, um die Soldaten zu verwöhnen, während sie ihre grausame Aufgabe der Zerstörung des Gazastreifens und der Ermordung seiner Bewohner erfüllen.

Ben Shimon, der in einer Kolonialsiedlung im besetzten Westjordanland lebt, kehrte vor einigen Wochen von seinem Einsatz in Gaza zurück. Letzte Woche wurde er verletzt, als drei Palästinenser in der Nähe seiner Heimatsiedlung Maaleh Adumim, östlich von Jerusalem, das Feuer auf Autos eröffneten.

Ben Shimon wird als Held gefeiert, weil er aus seinem Auto sprang und einen der Palästinenser tötete. Ein weiterer wurde ebenfalls getötet, während der dritte verletzt und von den israelischen Besatzungstruppen gefangen genommen wurde.

Unterstützung von Völkermord

Es ist zwar unklar, wie die McDonald’s-Tüte, die auf Ben Shimons Bildern zu sehen ist, in die Hände der Soldaten in Gaza gelangt ist, aber es besteht kein Zweifel daran, dass die israelische Niederlassung des Unternehmens alles in ihrer Macht Stehende tut, um ihre Unterstützung für das anhaltende Gemetzel zu zeigen.

Zusätzlich zu den gespendeten Mahlzeiten bietet McDonald’s Israel seit dem 7. Oktober allen Angehörigen der israelischen Streitkräfte einen Rabatt von 50 Prozent an – damit subventioniert das Unternehmen faktisch den Völkermord.

In einem Tweet vom 22. Oktober teilte McDonald’s Israel mit, dass es nach dem 7. Oktober bereits Mahlzeiten im Wert von fast 1,4 Millionen Dollar an Angehörige der Armee und der Sicherheitskräfte, an Rettungskräfte, Krankenhäuser und vertriebene Bewohner von Siedlungen in der Nähe des Gazastreifens gespendet habe.

Auch andere Fastfood-Ketten wie Pizza Hut haben israelischen Soldaten kostenloses Essen zur Verfügung gestellt.

McDonald’s bietet auch Propagandadeckung und Rechtfertigung für Israels Völkermord in Gaza.

Ein anderer Soldat postete ein Foto eines Bildschirms in einem Restaurant der Kette, auf dem das Gesicht eines israelischen Gefangenen in Gaza zu sehen war, mit den Worten: „Wir vergessen die Entführten nicht. Wir werden weiterhin ihre Bilder auf die Bildschirme projizieren, bis sie freigelassen werden“.

Diese Bilder scheinen im letzten Monat aufgenommen worden zu sein.

Ein israelischer Soldat im aktiven Dienst postete ebenfalls Bilder von seinem Essen, bei dem er den Rabatt in Anspruch genommen hatte:

„Engagiert für die Achtung der Menschenrechte“

Seit Israel seinen Völkermord in Gaza begonnen hat, boykottieren Verbraucher in vielen Ländern amerikanische Marken. Insbesondere der Boykott von McDonald’s erhielt zusätzlichen Auftrieb durch die Ankündigung von McDonald’s Israel, Mahlzeiten an Soldaten zu verteilen.

McDonald’s hatte Anfang des Monats bekannt gegeben, dass der Boykott seine Gewinne stark beeinträchtigt hat, insbesondere im Nahen Osten, in Indonesien und Malaysia, wo die Unterstützung für den palästinensischen Kampf stark ist.

Der Mutterkonzern mit Hauptsitz in den Vereinigten Staaten steht der Situation in Palästina neutral gegenüber. Franchises in anderen Ländern, insbesondere in der Türkei und in mehreren arabischen Staaten, haben Spenden für humanitäre Hilfe für Gaza angekündigt.

Es besteht jedoch ein großer Unterschied zwischen der Unterstützung eines Völkermords – wie bei McDonald’s Israel – und der Unterstützung von Hilfsmaßnahmen für die Opfer, wie es einige der Franchise-Unternehmen in anderen Ländern tun.

Die offizielle Politik von McDonald’s sieht vor, dass das Unternehmen nicht neutral ist, sondern sich für die Menschenrechte einsetzt.

Die McDonald’s Corporation behauptet, „unsere Verantwortung, die Menschenrechte zu respektieren und zu fördern, ernst zu nehmen und mit der gebotenen Sorgfalt zu handeln, um eine Verletzung der Menschenrechte anderer zu vermeiden und etwaige Auswirkungen auf die Menschenrechte anzusprechen, wenn sie auftreten“.

„McDonald’s hat sich verpflichtet, die Menschenrechte zu respektieren, wie sie in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte niedergelegt sind“, so das Unternehmen.

Im Januar stellte der Internationale Gerichtshof in Den Haag fest, dass Israel glaubhaft beschuldigt wird, Völkermord zu begehen, und forderte es auf, alle völkermörderischen Handlungen sofort einzustellen.

Wenn McDonald’s die Menschenrechte wirklich ernst nähme, würde es seiner israelischen Niederlassung nicht erlauben, ihre Marke und ihr Geschäft weiterhin mit Israels systematischer Ermordung und dem vorsätzlichen Aushungern von 2,3 Millionen Menschen in Gaza in Verbindung zu bringen.

