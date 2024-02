Why extraditing Julian Assange to the US would be bad for media freedom Legal experts argue that the Assange case is a test for the future of free media in the United States and beyond.

Rechtsexperten argumentieren, dass der Fall Assange ein Test für die Zukunft der freien Medien in den Vereinigten Staaten und darüber hinaus ist.

Warum eine Auslieferung von Julian Assange an die USA schlecht für die Medienfreiheit wäre

Jody Armour

27. Februar 2024

Zu wenige wissen, dass die Regierung der Vereinigten Staaten seit über einem Jahrzehnt an einer der schwersten Bedrohungen der Pressefreiheit in der jüngeren Geschichte beteiligt ist. Washington hat versucht, Julian Assange an die USA auszuliefern, um ihn auf der Grundlage des Spionagegesetzes vor Gericht zu stellen, weil er mit Hilfe von WikiLeaks Dokumente veröffentlicht hat, in denen illegale US-Aktionen in Afghanistan, Irak, Guantanamo Bay und anderswo beschrieben werden.

Ein Gericht in London wird im kommenden Monat über das Schicksal von Assange entscheiden.

Die Dokumente wurden Assange im Jahr 2010 von Chelsea Manning (damals noch Bradley Manning) zugespielt, einer einfachen Geheimdienstanalystin im Irak.

Sollte Assange an die USA ausgeliefert werden, wäre er der erste Verleger, der auf der Grundlage des Spionagegesetzes von 1917 strafrechtlich verfolgt wird, und würde damit einen gefährlichen Präzedenzfall für Journalisten und Medien schaffen, die Berichte auf der Grundlage von zugespielten Informationen veröffentlichen.

Viele der wichtigsten und vielbeachteten Presseenthüllungen der letzten Jahrzehnte – von den Pentagon Papers über das Snowden-Archiv bis hin zur Enthüllung verfassungswidriger Programme im Krieg gegen den Terrorismus wie die geheimen Spionageprogramme der NSA und der CIA – wurden von Journalisten ermöglicht, die sich auf Quellen stützten, die illegal beschaffte Dokumente zur Veröffentlichung weitergaben, und genau dieses Verhalten soll durch die Anklage gegen Assange unter Strafe gestellt werden.

Assange gründete WikiLeaks im Jahr 2006, um durchgesickerte Informationen zu veröffentlichen, die Fehlverhalten von Unternehmen und Regierungen aufdecken. Seine „ideologische Theorie“ lautete, dass „die Mächtigen Informationen horten und sie den Menschen vorenthalten“, und er wollte sie befreien.

Wie er es ausdrückte: „Das Ziel ist Gerechtigkeit, die Methode ist Transparenz“. Als Juraprofessor weise ich meine Studenten und die Öffentlichkeit immer wieder auf diese wichtige Verbindung zwischen Wahrheit und Gerechtigkeit hin.

Nachdem WikiLeaks im Jahr 2010 von Chelsea Manning eine wahre Fundgrube an Kriegsprotokollen und 251.000 vertraulichen diplomatischen Kabeln erhalten hatte, die zügellose internationale Korruption, diplomatische Skandale und missbräuchliche Spionageaktivitäten aufdeckten, veröffentlichte WikiLeaks in Zusammenarbeit mit der New York Times, dem Guardian, Le Monde, El Pais und Der Spiegel eine Reihe von schlagzeilenträchtigen Enthüllungen.

Diese Medien veröffentlichten viele der gleichen geheimen Dokumente, die die Grundlage für das Strafverfahren gegen Assange bilden, mussten aber nicht mit den gleichen Konsequenzen rechnen. Die NYT berichtete, die Dokumente erzählten „die ungeschminkte Geschichte, wie die Regierung ihre wichtigsten Entscheidungen trifft, die Entscheidungen, die das Land am meisten Leben und Geld kosten“.

Aus Angst vor politischer Verfolgung beantragte Assange im August 2012 Asyl in der ecuadorianischen Botschaft in London, das ihm auch gewährt wurde. Im April 2019 wurde er aus der Botschaft ausgewiesen und in London inhaftiert, wo er bis zum Abschluss der US-Bemühungen um seine Auslieferung inhaftiert ist.

Im Mai 2019 enthüllte das Justizministerium unter US-Präsident Donald Trump eine Anklageschrift gegen Assange, in der er schließlich in 17 Fällen unter dem Espionage Act von 1917 und in einem Fall wegen Computerhacking angeklagt wurde.

Mit diesen Anklagen unternahm die Trump-Administration einen riesigen und beispiellosen Schritt in Richtung Kriminalisierung des Journalismus, zu dem keine frühere Regierung bereit gewesen war, egal wie sehr sie sich gegen bestimmte Pressefreiheiten stellte.

Nachdem die Veröffentlichung von geleakten Dokumenten im Jahr 2010 weltweit für Schlagzeilen gesorgt hatte, war die Regierung von US-Präsident Barack Obama stark motiviert, Anklage gegen WikiLeaks und Assange zu erheben.

Das Justizministerium berief 2011 eine Grand Jury ein, um nach Fehlverhalten von Wikileaks zu suchen, eine Untersuchung, die sich über Jahre hinzog. Obwohl die Beamten den Espionage Act nutzten, um die Quellen von Journalisten zu verfolgen, die geheime Informationen weitergegeben hatten, gingen sie nie gegen WikiLeaks vor, nur weil es solche Informationen veröffentlichte.

Die Obama-Regierung lehnte es ab, Assange anzuklagen, solange sie keine Beweise dafür finden konnte, dass er mehr getan hat, als mit seiner Quelle Chelsea Manning auf die übliche Art und Weise zusammenzuarbeiten, wie es Journalisten routinemäßig mit ihren Quellen tun.

Nach langem Suchen und Händeringen fanden sie keine Beweise dafür, dass Assange Manning unrechtmäßig angeleitet hat, wie diese Dokumente zu entfernen sind.

Dementsprechend kamen die Ermittler zu dem Schluss, dass es keine Möglichkeit gab, WikiLeaks oder Assange für die Veröffentlichungen im Jahr 2010 strafrechtlich zu verfolgen, ohne auch die New York Times und den Guardian für die Veröffentlichung der gleichen Dokumente zu belangen. Anders ausgedrückt: Die Beamten der Obama-Regierung kamen zu dem Schluss, dass eine strafrechtliche Verfolgung von WikiLeaks oder Assange den Journalismus selbst kriminalisieren würde.

Am 4. Januar 2021 lehnte die britische Strafrichterin Vanessa Baraister den Antrag der US-Regierung auf Auslieferung von Assange ab.

Doch anstatt die Pressefreiheit im Sinne der Obama-Regierung zu schützen, indem man diese Entscheidung einfach akzeptiert und sich von Trumps neuartiger und gefährlicher Anklage distanziert, legte das Justizministerium von US-Präsident Joe Biden gegen diese Entscheidung Berufung ein und überzeugte die britischen Obergerichte, Richterin Baraister umzustimmen, was zu der jüngsten Anhörungsrunde in London führte, die Assanges letzte Chance auf Freiheit darstellt.

Doch diese versuchte Unterscheidung zwischen „echten Journalisten“ und „Nicht-Journalisten“ zeugt von Unkenntnis des Ersten Verfassungszusatzes.

Ein Argument, das sowohl von der Trump-Administration als auch von vielen anderen, die die Auslieferung und Strafverfolgung von Assange unterstützen, vorgebracht wird, ist, dass er kein Journalist sei und daher keinen Schutz für die Pressefreiheit verdiene. Nach dieser Logik stellt das Einsperren von Assange wegen der Veröffentlichung von Dokumenten keine Bedrohung für „echte Journalisten“ dar, weil er kein „echter“ Journalist ist und die Pressefreiheit daher nicht für ihn gilt.

Diese versuchte Unterscheidung zwischen „echten Journalisten“ und „Nicht-Journalisten“ zeugt jedoch von Unkenntnis des Ersten Verfassungszusatzes.

In einer Stellungnahme des Obersten Gerichtshofs aus dem Jahr 1978, in der er die entscheidende Bedeutung der in der Verfassung garantierten Pressefreiheit erörterte, schrieb der Oberste Richter Warren Burger: „Kurz gesagt, der Erste Verfassungszusatz ‚gehört‘ keiner definierbaren Kategorie von Personen oder Einrichtungen: Er gilt für alle, die seine Freiheiten in Anspruch nehmen.“ Mit anderen Worten: Ein „Journalist“ ist jeder, der die Öffentlichkeit über berichtenswerte Ereignisse informiert.

Darnella Frazier zum Beispiel, die 17 Jahre alt war, als sie die Ermordung von George Floyd in Minneapolis aufzeichnete, wurde vom Pulitzer-Preis-Ausschuss für ihr Video, das dazu beitrug, eine weltweite Bewegung zum Protest gegen Rassenungerechtigkeit ins Leben zu rufen, mit einer besonderen Ehrung ausgezeichnet.

Der Pulitzer-Preis wird unter anderem für Leistungen im Zeitungs-, Zeitschriften- und Online-Journalismus verliehen.

Wenn die Regierung entscheiden kann, wen sie als „Journalist“ anerkennt, kann sie ihren Kritikern einfach die Lizenz oder die Zulassung verweigern und sich so hinter einer Mauer der Geheimhaltung der Verantwortung für ihr Handeln entziehen.

Die Kernfrage, die sich angesichts der drohenden Auslieferung und strafrechtlichen Verfolgung Assanges stellt, lautet letztlich: Was ist das schwerwiegendere Unrecht: außergerichtliche Tötungen, illegale schwarze Seiten und missbräuchliche Spionage im Inland oder das Herausholen solcher Missstände aus der Dunkelheit ins Licht durch die Veröffentlichung illegal durchgesickerter Enthüllungen darüber?

