Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu (R) und sein 32-jähriger Sohn Yair Netanjahu (L) am 11. Mai 2021 [Instagram]

Israelische Soldaten verfluchen Netanjahus Sohn, der am Strand von Miami Urlaub macht

Israelische Soldaten haben den Sohn von Premierminister Benjamin Netanjahu dafür kritisiert, dass er sich in Miami, Florida, aufhält, während Tausende von Reservesoldaten einberufen wurden, berichtet die Zeitung Times.

Dem Blatt zufolge lebt der 32-jährige Yair seit April in Florida und leistet „gemeinnützige Wohltätigkeitsarbeit“, während rund 360.000 Reservesoldaten zum Dienst in der israelischen Armee einberufen wurden und ihre Arbeit und Verpflichtungen in der ganzen Welt aufgaben.

„Yair genießt sein Leben in Miami Beach, während ich an der Front bin“, sagte ein Soldat, ein Freiwilliger, der an der Nordfront Israels dient, der Times.

„Wir verlassen unsere Arbeit, unsere Familien, unsere Kinder, um unsere Familien zu Hause und unser Land zu schützen, nicht die Leute, die für diese Situation verantwortlich sind“, fügte der Soldat hinzu.

„Unsere Brüder, Väter und Söhne gehen alle an die Front, aber Yair ist immer noch nicht da. Das trägt nicht dazu bei, Vertrauen in die Führung des Landes aufzubauen.“

Israel ist von Meinungsverschiedenheiten über die Durchführung seiner rücksichtslosen Aggression gegen den Gaza-Streifen geplagt.Übersetzt mit Deepl.com

