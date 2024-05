Israeli forces spark devastating fire at Ramallah vegetable market Over 100 stalls and shops are destroyed by the fire during a dawn raid, where live ammunition and stun grenades were used

Palästinenser überprüfen die Schäden auf dem zentralen Gemüsemarkt nach einer israelischen Razzia in Ramallah im besetzten Westjordanland 30. Mai 2024 (MEE/Majd Abu Rayya)

Bei einer Razzia im Morgengrauen, bei der scharfe Munition und Betäubungsgranaten zum Einsatz kamen, wurden über 100 Stände und Geschäfte durch das Feuer zerstört

Israelische Streitkräfte entfachen verheerendes Feuer auf dem Gemüsemarkt von Ramallah



Von Fayha Shalash in Ramallah, besetztes Palästina und Katherine Hearst



30. Mai 2024



Israelische Streitkräfte haben am Donnerstag auf dem wichtigsten Gemüsemarkt in Ramallah und al-Bireh im besetzten Westjordanland ein verheerendes Feuer gelegt, das Dutzende von Geschäften im Besitz von Palästinensern zerstört und Schäden in Millionenhöhe verursacht hat.

Die Truppen stürmten im Morgengrauen die benachbarten Städte im Westjordanland und feuerten mit scharfer Munition, Blendgranaten und Tränengas auf Wohngebiete und den örtlichen Markt, der als al-Hisbah bekannt ist.

Nach Angaben des amtierenden Bürgermeisters von al-Bireh, Robin al-Khatib, fingen Holzkarren Feuer, und die Flammen griffen auf den Markt und nahe gelegene Geschäftsgebäude über, wobei mindestens eine Person verletzt und über 100 Stände und Geschäfte verwüstet wurden.

Die anfänglichen Schäden durch die Verwüstung werden auf mehrere zehn Millionen Schekel geschätzt, so al-Khatib gegenüber lokalen Medien.

Musa Murbou, der Eigentümer des Erdgeschosses des al-Maliki Commercial Complex, das durch das Feuer zerstört wurde, sagte, dass allein seine Verluste nicht weniger als 2,5 Millionen Schekel (671.700 $) betragen.

„In der Etage befanden sich Hunderte von Verkaufsständen für Kleidung, Spielzeug und Schuhe, die alle nahe beieinander standen, so dass sich das Feuer leichter ausbreiten konnte“, erklärte er gegenüber Middle East Eye.

Nach Angaben von Murbou zerstörte das Feuer das Erdgeschoss, den ersten und zweiten Stock des Komplexes, der an den Gemüsemarkt angrenzt.

Mein jahrelanger Beitrag ist in wenigen Augenblicken verschwunden

– Musa Murbou, Geschäftsinhaber

„Ich weiß nicht, was ich tun soll. Alles ist wie ein Albtraum und ich kann nicht glauben, was passiert ist. Mein jahrelanger Beitrag ist innerhalb weniger Augenblicke verschwunden.“

Mindestens 34 Verkäufer wurden durch das Feuer im Maliki-Komplex und Hunderte weitere auf dem Gemüsemarkt in Mitleidenschaft gezogen.

Muhannad Adwa, Inhaber eines Bekleidungs- und Schuhladens, gab an, er habe bis zu 350.000 Schekel (94.000 Dollar) verloren.

Das Geschäft ernährte seine sechsköpfige Familie und die siebenköpfige Familie seines Bruders, und er arbeitet dort seit 17 Jahren.

„Wir hatten die Waren für das Zuckerfest vorbereitet und eingekauft, aber das Feuer hat alles zerstört“, sagte er und bezog sich dabei auf das bevorstehende muslimische Zuckerfest.

Als Adwa von dem Feuer erfuhr, versuchten er und sein Bruder, das Gebiet zu erreichen, wurden aber von den israelischen Streitkräften daran gehindert, sich zu nähern.

„Als wir endlich ankamen, war das Feuer riesig und hatte alles verbrannt. Wir konnten uns nicht davor stellen, wir standen einfach hilflos da.“

Nach Angaben von al-Khatib hinderten die israelischen Streitkräfte die Feuerwehrleute fast eine Stunde lang daran, den Markt zu betreten, so dass sich das Feuer weiter ausbreiten konnte.

Feuerwehrleute versuchten am Nachmittag immer noch, das Feuer im Erdgeschoss zu löschen, so Murbou.

Majd Abu Rayya, ein Mitarbeiter von MEE, sagte, dass noch Stunden nach dem Ausbruch des Feuers Rauch aus dem abgebrannten Einkaufszentrum um den Markt herum aufstieg.

„Je näher man kommt, desto stärker wird der Gestank von verbranntem Gemüse und Lebensmitteln“, sagte er.

„Jeder in der Umgebung ist völlig betäubt, und der häufigste Satz, mit dem die Szene beschrieben wurde, war: ‚Das ist schlimm, aber es ist nichts im Vergleich zu dem, was in Gaza passiert, möge Gott sie beschützen und Alhamdullilah (Gott sei Dank) für alles.‘“

Feuerwehrleute arbeiteten stundenlang, um das Feuer zu löschen (MEE/Majd Abu Rayya)

Ein Korrespondent von Al Jazeera, der vor Ort war, berichtete, dass für viele Verkäufer auf dem Markt ihre Stände die einzige Einnahmequelle sind.

Der Angriff war Teil einer Welle von Razzien im besetzten Westjordanland in der Morgendämmerung, bei denen die israelischen Streitkräfte auch Wechselstuben stürmten, die Ausrüstung beschlagnahmten und mehrere Angestellte verhafteten.

Seit dem 7. Oktober haben israelische Streitkräfte wiederholt Razzien in Geldwechselstuben im Westjordanland durchgeführt.

Am 11. Mai stürmte die Armee 11 Filialen desselben Unternehmens und beschlagnahmte über 1 Million Dollar.

Im Dezember verloren mehrere Wechselstuben bei ähnlichen Razzien rund 300.000 $.

