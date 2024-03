Israeli general says US official accused army of sexually abusing Palestinian women US State Department official reportedly cites UN evidence of sexual abuse shared with Israeli government

Eine Palästinenserin trauert um ein Familienmitglied, das bei israelischen Angriffen auf das behelfsmäßige Vertriebenenlager Al-Mawasi westlich von Khan Yunis am 10. März 2024 getötet wurde (AFP)

Israelischer General sagt, US-Beamter beschuldige Armee des sexuellen Missbrauchs von Palästinenserinnen

Beamter des US-Außenministeriums zitiert angeblich UN-Beweise für sexuellen Missbrauch, die mit der israelischen Regierung geteilt wurden

Von MEE-Mitarbeitern

25. März 2024

Ein israelischer General sagte, dass ein US-Beamter die Armee beschuldigt habe, während eines privaten Treffens systematisch palästinensische Frauen sexuell zu missbrauchen, berichteten israelische Medien am Sonntag.

In einem Interview mit dem Radiosender 103FM sagte General Amir Avivi, er sei schockiert gewesen, als die Anschuldigung von dem „Inhaber des israelisch-palästinensischen Ressorts“ im US-Außenministerium geäußert wurde, so die Jerusalem Post.

„Wir saßen dort, sprachen über die Situation und plötzlich beschuldigte sie Israel, systematisch palästinensische Frauen sexuell zu missbrauchen“, sagte Avivi.

Die US-Beamtin soll während des Treffens gesagt haben, dass die UNO der israelischen Regierung Beweise vorgelegt habe, die laut Avivi „absolut nichts mit der Realität zu tun haben“.

„Ergibt es Sinn, dass dieses Phänomen existiert und die Medien nie darüber berichtet haben?“ sagte Avivi zu dem US-Beamten.

Im Februar erklärten UN-Experten, sie hätten Berichte über palästinensische weibliche Gefangene erhalten, die seit dem 7. Oktober in israelischer Haft „mehreren Formen sexueller Übergriffe“ ausgesetzt waren.

Mindestens zwei Gefangene sollen vergewaltigt worden sein, während anderen angeblich Vergewaltigung und sexuelle Gewalt angedroht wurde.

Die Experten fügten hinzu, dass seit Beginn des Krieges Hunderte von palästinensischen Frauen und Mädchen willkürlich inhaftiert worden seien.

Sie wurden einer „unmenschlichen und erniedrigenden Behandlung“ ausgesetzt, darunter sexuelle Übergriffe, Schläge und die Verweigerung von Nahrung, Medikamenten und Menstruationsprodukten.

Palästinensische Frauen, die von israelischen Streitkräften im Gazastreifen festgenommen und später wieder freigelassen wurden, berichteten den Medien von solchen Misshandlungen.

Eine palästinensische Mutter von drei Kindern berichtete Middle East Eye, dass sie während ihrer Haft mehrfach einer Leibesvisitation unterzogen wurde.

„Jedes Mal, wenn wir von einem Ort zum anderen gebracht wurden, wurden wir einer Leibesvisitation unterzogen“, sagte sie.

„Die Beamten steckten ihre Hände in meine Brust und in meine Hose. Sie schlugen und traten uns, und wenn wir uns bewegten oder ein Geräusch machten, schrien sie uns an, wir sollten still sein.

Einmal wurde eine Gruppe palästinensischer weiblicher Gefangener nackt ausgezogen und zusammen in einen Raum gebracht, sagte sie.

„Ich sah eine Gruppe von nackten palästinensischen Frauen. Die Soldatinnen traten mich und forderten mich auf, mich auszuziehen. Ich weigerte mich, aber sie schlug und trat weiter auf mich ein. Die Soldaten gingen ständig in den Raum hinein und wieder heraus, während wir uns auszogen“, sagte sie gegenüber MEE.

