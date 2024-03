Israel-Palestine live: UN Security Council to vote on new Gaza ceasefire resolution Meanwhile, Israeli strikes in cities sheltering displaced families kill nearly 50

Israel-Palästina live: UN-Sicherheitsrat stimmt über neue Gaza-Waffenstillstandsresolution ab

Israelische Angriffe auf Städte, die vertriebene Familien beherbergen, töten fast 50 Menschen

Wichtigste Punkte

Zahl der palästinensischen Todesopfer steigt auf 32.226

UN-Chef: Blockierte Hilfe für Gaza ist ein moralischer Skandal

Kamala Harris: Großeinsatz in Rafah wäre ein großer Fehler

Live-Updates

China unterstützt neuen Resolutionsentwurf des UN-Sicherheitsrats zum Waffenstillstand im Gazastreifen

vor 33 Minuten

China hat am Montag erklärt, es unterstütze einen neuen Resolutionsentwurf im UN-Sicherheitsrat über einen „sofortigen“ Waffenstillstand im Gazastreifen, nachdem es und Russland ein Veto gegen einen früheren, von den USA vorgeschlagenen Text eingelegt hatten.

„China unterstützt diesen Resolutionsentwurf und lobt Algerien und andere arabische Länder für ihre harte Arbeit in dieser Hinsicht“, sagte der Sprecher des Außenministeriums Lin Jian und fügte hinzu: „Wir hoffen, dass der Sicherheitsrat die Resolution so bald wie möglich verabschiedet und ein starkes Signal für die Einstellung der Feindseligkeiten aussendet.“

Bericht von AFP

Beitrag der israelischen Botschaft in Singapur: „Palästina wird im Koran nicht erwähnt“.

vor 49 Minuten

Singapur hat die israelische Botschaft im Stadtstaat dazu veranlasst, einen „unsensiblen“ Social-Media-Beitrag über die Palästinenser vom Wochenende zu entfernen, nachdem es davor gewarnt hatte, dass er die Spannungen anheizen könnte, sagte der Innenminister am Montag.

In dem Beitrag hieß es laut lokalen Medien, dass Israel 43 Mal im Koran erwähnt werde, Palästina jedoch nicht.

Innenminister K. Shanmugam sagte, er habe das Außenministerium Singapurs gebeten, die israelische Botschaft aufzufordern, den Beitrag vom Sonntag zu entfernen, nachdem er davon erfahren habe, was diese auch sofort getan habe.

„Dieser Beitrag auf der Social-Media-Seite der israelischen Botschaft ist völlig inakzeptabel. Ich war sehr verärgert, als ich davon erfuhr“, sagte Shanmugam Reportern, wie aus einer Abschrift hervorgeht.

„Es ist unsensibel und unangemessen. Es birgt das Risiko, unsere Sicherheit und die Harmonie in Singapur zu untergraben“.

Shanmugam sagte, der Beitrag sei entfernt worden.

„Posts wie dieser können die Spannungen anheizen und die jüdische Gemeinschaft hier in Gefahr bringen. Die Wut, die von dem Beitrag ausgeht, kann potenziell in den physischen Bereich überschwappen“, fügte er hinzu.

Die israelische Botschaft war für eine Stellungnahme nicht sofort erreichbar.

Bericht von AFP

UN-Chef: Es gibt einen wachsenden Konsens, Israel zu sagen, dass ein Waffenstillstand notwendig ist

vor 1 Stunde

UN-Generalsekretär Antonio Guterres sagte am Montag bei einem Besuch in Jordanien, es gebe einen wachsenden internationalen Konsens, Israel zu sagen, dass ein Waffenstillstand notwendig sei und ein Angriff auf Rafah eine humanitäre Katastrophe auslösen würde.

Bei einer Pressekonferenz in der Hauptstadt Amman sagte Guterres, die UNO sei mit ihrer Forderung nach einem Waffenstillstand zu Beginn des Krieges „relativ allein“ gewesen, aber jetzt „erkennen immer mehr Mitglieder der internationalen Gemeinschaft dasselbe an“.

Er fügte hinzu, dass eine Resolution des UN-Sicherheitsrats, die im Laufe des Tages erwartet wird, zwar einen Waffenstillstand im Gazastreifen und die Freilassung israelischer Gefangener fordert, aber die beiden Themen nicht miteinander verbindet.

Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Antonio Guterres, schaut während einer Pressekonferenz in einer Unrwa-Schule in Amman, Jordanien, am 25. März 2024 zu (Reuters/Antonio Guterres)

Berichterstattung von MEE und Agenturen

Israelische Razzia tötet 22 Mitglieder einer Familie

vor 1 Stunde

Bei einem israelischen Luftangriff am späten Sonntag in Deir al-Balah sind nach Angaben lokaler Medien 22 Mitglieder der Familie Salman getötet worden.

Deir al-Balah im zentralen Gazastreifen ist eine kleine Stadt, in der viele Palästinenser auf Anweisung des israelischen Militärs Zuflucht gesucht haben.

Übersetzung: Die Folgen eines israelischen Luftangriffs auf ein Haus der Familie Salman westlich von Deir al-Balah im Zentrum des Gazastreifens

UN-Chef: Hilfsorganisationen sehen sich in Gaza mit „extrem schwierigen Bedingungen“ konfrontiert

vor 2 Stunden

UN-Chef Antonio Guterres sagte, er habe sich mit humanitären Helfern getroffen, die im Gazastreifen mit „extrem schwierigen Bedingungen“ konfrontiert seien.

„Einige von ihnen, die über jahrzehntelange Erfahrung verfügen, sagten, sie hätten noch nie eine so schwierige Situation erlebt“, so Guterres.

Über 27 Tote bei Luftangriffen in Rafah

vor 2 Stunden

Bei israelischen Luftangriffen in Rafah sind am Sonntag 27 Palästinenser getötet worden, darunter auch Frauen und Kinder, wie lokale Medien berichten.

Die Angriffe zielten auf fünf Häuser in der kleinen Stadt nahe der Grenze zu Ägypten.

UN-Sicherheitsrat stimmt über neue Gaza-Waffenstillstandsresolution ab

vor 3 Stunden

Der UN-Sicherheitsrat wird am Montag über einen neuen Resolutionsentwurf für einen „sofortigen“ Waffenstillstand im Gazastreifen abstimmen, nachdem Russland und China ihr Veto gegen einen früheren, von den Vereinigten Staaten vorgeschlagenen Text eingelegt hatten.

Der Rat war in Bezug auf den Krieg Israels gegen den Gazastreifen gespalten und hat nur zwei von acht Resolutionen angenommen, die sich beide hauptsächlich mit humanitärer Hilfe für den verwüsteten Streifen befassen.

Am vergangenen Freitag stimmte der Sicherheitsrat über einen von den Vereinigten Staaten vorgelegten Entwurf ab, der einen „sofortigen“ Waffenstillstand in Verbindung mit der Freilassung der Geiseln forderte.

China und Russland legten ihr Veto gegen die Resolution ein und kritisierten, dass sie Israel nicht ausdrücklich aufforderte, seinen Feldzug einzustellen.

Bericht von AFP

Aktualisierung am späten Abend

Vor 9 Stunden

Bei Israels Luft- und Bodenangriff auf den dicht besiedelten Gazastreifen sind nach Angaben des örtlichen Gesundheitsministeriums mindestens 32.226 Palästinenser getötet worden, darunter 84 in den letzten 24 Stunden, und 74.518 verletzt worden.

Heute teilte Israel den Vereinten Nationen mit, dass es keine Lebensmittelkonvois der Unrwa mehr in den nördlichen Gazastreifen zulassen wird, wo 70 Prozent der Menschen mit der größten Lebensmittelknappheit konfrontiert sind.

UN-Chef Antonio Guterres prangerte während seines humanitären Besuchs in Ägypten in einer Reihe von Beiträgen auf X den „Horror und den Hunger“ in Gaza an.

Unterdessen gaben die USA bekannt, dass sie in Zusammenarbeit mit der jordanischen Luftwaffe eine Luftlandung über dem nördlichen Gazastreifen durchgeführt haben.

Es handelt sich dabei um den 13. Abwurf von humanitärer Hilfe in das Gebiet. Die UN und andere Hilfsorganisationen haben jedoch davor gewarnt, dass die abgeworfenen Hilfsgüter nicht annähernd ausreichen, um die katastrophale humanitäre Lage in Gaza zu verbessern.

Weitere aktuelle Informationen von heute:

In einer gemeinsamen Erklärung erklärten 14 Nichtregierungsorganisationen, dass Israel sich nicht an das Memorandum von US-Präsident Joe Biden zur nationalen Sicherheit hält, das es Empfängern von US-Waffen untersagt, humanitäre Hilfe in Konfliktgebieten zu behindern.

Die US-Konferenz der katholischen Bischöfe rief vor den christlichen Osterfeiertagen zu einem Waffenstillstand in Gaza auf.

Der französische Präsident Emmanuel Macron warnte den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu, dass die gewaltsame Umsiedlung der Bevölkerung ein Kriegsverbrechen sei, das gegen das Völkerrecht verstoße, und verurteilte in Gesprächen mit dem israelischen Staatschef die „israelischen Ankündigungen zu den Siedlungen“.

Die Bereitschaftspolizei setzte Tränengas ein, um Hunderte von jordanischen Demonstranten zurückzudrängen, die am Sonntag zur israelischen Botschaft in Amman marschierten, um gegen Israels jüngste Stürmung von Krankenhäusern im Gazastreifen und die zunehmende Zahl von Todesopfern unter der Zivilbevölkerung zu protestieren.

Jordanische Polizei stößt mit Demonstranten in der Nähe der israelischen Botschaft zusammen

vor 11 Stunden

Die Bereitschaftspolizei feuerte Tränengas ab, um Hunderte von jordanischen Demonstranten zurückzudrängen, die am Sonntag zur israelischen Botschaft in Amman marschierten, um gegen Israels jüngste Stürmung von Krankenhäusern im Gazastreifen und die zunehmende Zahl von Todesopfern unter der Zivilbevölkerung zu protestieren.

Die Behörden hatten zuvor Bereitschaftspolizei eingesetzt, um Demonstranten zu vertreiben, die sich in der Kaloti-Moschee in der Hauptstadt versammelt hatten und auf die nahe gelegene, stark befestigte israelische Botschaft marschieren wollten.

Mehrere Demonstranten wurden geschlagen und mehrere verhaftet, als sie versuchten, die starke Polizeikette um die Botschaft zu durchbrechen, wie Zeugen berichteten.

Lesen Sie mehr: Jordanische Polizei stößt mit Demonstranten in der Nähe der israelischen Botschaft zusammen

Mitglieder der jordanischen Gendarmerie und der Polizei gehen in Stellung, um Demonstranten daran zu hindern, am 24. März zur israelischen Botschaft in Amman, Jordanien, zu gelangen (Reuters/Jehad Shelbak)

UNO-Chef Guterres prangert bei Ägypten-Reise „Horror und Hunger“ in Gaza an

vor 11 Stunden

Der Chef der Vereinten Nationen, Antonio Guterres, hat während seines humanitären Besuchs in Ägypten in einer Reihe von Beiträgen auf X „Horror und Hunger“ in Gaza angeprangert.

„Jeder weitere Angriff wird alles noch schlimmer machen. Schlimmer für die palästinensische Zivilbevölkerung, für die Geiseln, für alle Menschen in der Region. Es ist mehr als an der Zeit für einen sofortigen humanitären Waffenstillstand und die sofortige Freilassung aller Geiseln“, so Guterres in einem Beitrag.

US-Luftangriff auf den nördlichen Gazastreifen

vor 12 Stunden

Während Israel den Vereinten Nationen untersagt hat, Hilfsgüter über die wichtigen Landübergänge in den nördlichen Gazastreifen zu liefern, haben die USA angekündigt, dass sie in Zusammenarbeit mit der jordanischen Luftwaffe eine Luftlandung über dem Gebiet durchführen werden.

Es handelt sich dabei um den 13. Abwurf von humanitärer Hilfe im nördlichen Gazastreifen. Die Vereinten Nationen und andere Hilfsorganisationen haben jedoch davor gewarnt, dass die Hilfe aus der Luft nicht annähernd ausreicht, um die katastrophale humanitäre Lage im Gazastreifen zu verbessern.

Das US Central Command (Centcom) teilte in einem Beitrag auf X mit, dass es heute 13.080 Mahlzeitenäquivalente abgeworfen hat, darunter Reis, Mehl, Milch, Nudeln und Konserven.

Am 8. März wurden mindestens fünf Menschen durch aus der Luft abgeworfene Hilfspakete getötet und 10 weitere verletzt.

Macron warnt Netanjahu vor Zwangsumsiedlungen im Gazastreifen

vor 14 Stunden

Der französische Präsident Emmanuel Macron hat den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu gewarnt, dass die gewaltsame Umsiedlung der Bevölkerung ein Kriegsverbrechen ist, das gegen das Völkerrecht verstößt. Er verurteilte in Gesprächen mit dem israelischen Staatschef die „israelischen Ankündigungen zu Siedlungen“.

US-Konferenz der katholischen Bischöfe ruft vor Ostern zur Waffenruhe auf

vor 14 Stunden

Die US-Konferenz der katholischen Bischöfe hat vor den christlichen Osterfeiertagen zu einem Waffenstillstand in Gaza aufgerufen.

„Tausende von unschuldigen Menschen sind in diesem Konflikt ums Leben gekommen, und Tausende weitere wurden vertrieben und leiden unermesslich. Das muss aufhören“, so die Gruppe in einer Erklärung.

„Um voranzukommen, ist ein Waffenstillstand und eine dauerhafte Beendigung von Krieg und Gewalt absolut notwendig. Um voranzukommen, müssen die Geiseln freigelassen und die Zivilbevölkerung geschützt werden. Um voranzukommen, muss die humanitäre Hilfe diejenigen erreichen, die sie so dringend benötigen.

14 Nichtregierungsorganisationen erklären, dass Israel gegen Bidens Sicherheitsmemorandum verstößt, das den Einsatz von US-Waffen zur Blockierung von Hilfe untersagt

vor 14 Stunden

In einer gemeinsamen Erklärung haben 14 Nichtregierungsorganisationen (NRO) festgestellt, dass Israel sich nicht an das nationale Sicherheitsmemorandum von US-Präsident Joe Biden hält, das es Empfängern von US-Waffen untersagt, humanitäre Hilfe in Konfliktgebieten zu behindern.

Die Erklärung wurde von 13 weiteren Organisationen unterstützt, die ihre Feststellungen untermauern.

„Unsere Organisationen und Partner haben diese Blockaden der Hilfe und Angriffe aus erster Hand erlebt, und sie kosten palästinensische Leben“, sagten die Gruppen und fügten hinzu, dass der US-Regierung genügend öffentliche Informationen zur Verfügung stünden, die diese Beschränkungen des humanitären Zugangs und Verletzungen des humanitären Völkerrechts dokumentierten.

„Angesichts des Tempos des Konflikts im Gazastreifen, der raschen Verschlechterung der humanitären Krise und der drohenden Hungersnot fordern wir die US-Regierung dringend auf, den Zeitplan für ihre Bewertung zu beschleunigen und einen vollständigen und ungehinderten humanitären Zugang in und durch den Gazastreifen, die Einhaltung des humanitären Völkerrechts und einen sofortigen und dauerhaften Waffenstillstand zu fordern“, fügen sie hinzu.

Zu den Unterzeichnern der Erklärung gehören Ärzte ohne Grenzen, das International Rescue Committee, Oxfam America und Save the Children US, während Gruppen wie Amnesty International USA und Refugees International ihre Unterstützung zusagten.

Israelisches Waffenstillstandsangebot steht im Widerspruch zum Hamas-Vorschlag, sagt ein Vertreter der Gruppe

vor 16 Stunden

Ein Hamas-Vertreter sagte, das Gegenangebot Israels bei den laufenden indirekten Waffenstillstandsgesprächen stehe im Widerspruch zu den Forderungen der Gruppe.

„Die Besatzung besteht darauf, sich nicht aus dem Gazastreifen zurückzuziehen, sich nicht zu einem dauerhaften Waffenstillstand zu verpflichten und die Rückkehr der Vertriebenen [in den nördlichen Gazastreifen] zu verhindern“, sagte Mohammad Nazzal in einem Interview mit Al Araby TV.

Mehr laden

