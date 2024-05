Gaza live: Israeli tanks push deeper into Rafah as death toll mounts US to suspend Gaza aid deliveries by sea after floating pier is damaged by weather



Israelischer Minister sagt, dass die Militäroperationen in Gaza noch jahrelang andauern werden

29. Mai 2024s

Qassam-Brigaden bekennen sich zu einer Reihe von Angriffen auf israelische Streitkräfte

75 Tote in den letzten 24 Stunden, die Zahl der Todesopfer seit dem 7. Oktober steigt auf 36.171

Ein Kind getötet, Dutzende verletzt bei israelischem Raketenangriff in Syrien

Brasilianischer Präsident Lula zieht Botschafter in Israel ab

vor 37 Minuten

Der brasilianische Präsident Luiz Inacio Lula da Silva hat den brasilianischen Botschafter in Israel, Frederico Meyer, inmitten eines diplomatischen Streits zwischen den beiden Ländern von seinem Posten abberufen.

Anfang dieses Jahres hatte Lula den Krieg Israels gegen den Gazastreifen mit dem Holocaust verglichen, was den israelischen Außenminister Israel Katz veranlasste, Meyer zu einer öffentlichen Rüge im Nationalen Holocaust-Museum in Jerusalem vorzuladen.

Meyer wird nun als brasilianischer Sonderbeauftragter bei der UNO fungieren, und ein neuer brasilianischer Botschafter in Israel soll zu gegebener Zeit ernannt werden, teilte das brasilianische Außenministerium in einer Erklärung mit.

Israel hat die „operative Kontrolle“ über den Korridor Ägypten-Gaza erlangt

vor 55 Minuten

Der israelische Armeesprecher Daniel Hagari sagte am Mittwoch, die Armee habe die „operative Kontrolle“ über den strategischen Philadelphi-Korridor, eine 14 Kilometer lange Pufferzone entlang der Grenze zwischen dem Gazastreifen und Ägypten, erlangt.

„Große Neuigkeiten. Die IDF hat den „Philadelphi-Korridor“, der Ägypten vom Gazastreifen trennt, gesichert. Das bedeutet, dass wir den Zustrom von Waffen und Munition aus dem Sinai in die Hände der Hamas blockieren können“, sagte der ehemalige israelische Premierminister Naftali Bennett auf X als Reaktion auf die Ankündigung.

Das israelische Militär hatte Anfang des Monats Teile der palästinensischen Seite des Korridors beschlagnahmt und damit die Empörung ägyptischer Beamter geweckt, die sagten, Israel verstoße gegen die Bestimmungen des Friedensvertrags zwischen den beiden Ländern von 1979.

Ein Kind getötet, Dutzende verletzt bei israelischem Raketenangriff auf Wohngebiet in Syrien

vor 1 Stunde

Bei einem israelischen Raketenangriff auf ein Wohngebiet in der syrischen Stadt Baniyas an der Mittelmeerküste wurden ein Mädchen getötet und 10 Zivilisten verletzt, wie die staatlichen syrischen Medien berichten.

Israelische Angriffe in Syrien abgewehrt

vor 1 Stunde

Die syrische Luftverteidigung hat am Mittwoch zwei israelische Ziele über dem Zentrum des Landes abgefangen, wie die staatlichen syrischen Medien berichten.

„Die syrische Luftabwehr hat feindliche Ziele am Himmel über der Stadt Homs abgefangen“, berichtete die Nachrichtenagentur Sana.

Die israelischen Angriffe zielten auf „mindestens eine militärische Anlage … im östlichen Umland von Homs, wodurch Rauchschwaden aufstiegen“, so die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte.

Am Samstag wurden nach Angaben der Beobachtungsstelle bei einem israelischen Drohnenangriff in Zentralsyrien zwei Hisbollah-Kämpfer getötet.

Israel äußert sich zwar selten zu einzelnen Angriffen in Syrien, doch hat Netanjahu wiederholt erklärt, dass Israel nicht zulassen werde, dass der Iran seine Präsenz in Syrien ausweitet.

Macron: „Systematische Verschiebung“ der Zwei-Staaten-Lösung muss aufhören

vor 1 Stunde

Nach einem Telefonat mit dem palästinensischen Präsidenten Mahmoud Abbas am Dienstag sagte der französische Präsident Macron am Mittwoch, dass die „systematische Verschiebung“ sowohl der Umsetzung einer Zweistaatenlösung als auch der Gründung eines palästinensischen Staates beendet werden müsse.

Während des Telefongesprächs sagte Macron, er sei bereit, einen palästinensischen Staat anzuerkennen, aber ein solcher Schritt sollte „zu einem nützlichen Zeitpunkt“ erfolgen und nicht auf „Emotionen“ beruhen.

Macrons Worte fügen sich in die offizielle Anerkennung eines palästinensischen Staates durch die europäischen Staaten Spanien, Irland und Norwegen am Dienstag ein.

USA zum algerischen UN-Resolutionsentwurf: „Er wird wahrscheinlich nicht hilfreich sein

vor 2 Stunden

Nachdem Algerien dem UN-Sicherheitsrat einen Resolutionsentwurf vorgelegt hat, in dem ein Ende der israelischen Angriffe auf Rafah gefordert wird, sagte der stellvertretende US-Botschafter bei den Vereinten Nationen, dass dies nicht hilfreich sei.

„Jede Art von zusätzlichem Produkt zur aktuellen Situation wird wahrscheinlich nicht hilfreich sein. Es wird die Situation vor Ort nicht wirklich ändern“, sagte Robert Wood vor Reportern bei der UNO.

Seit Oktober haben die USA ihr Veto gegen mehrere Resolutionsentwürfe eingelegt, die einen Waffenstillstand im israelischen Krieg gegen den Gazastreifen fordern.

Blinken kann nicht verifizieren, ob US-Waffen von Israel in Rafah eingesetzt wurden

vor 3 Stunden

US-Außenminister Antony Blinken sagte, er könne nicht überprüfen, ob Israel bei seinen Angriffen auf Rafah am Sonntag, bei denen mindestens 45 Palästinenser, darunter viele Frauen und Kinder, getötet wurden, von den USA gelieferte Waffen eingesetzt hat.

Blinken sagte, dass eine Untersuchung erforderlich sei, um herauszufinden, welche Waffen verwendet wurden und wie sie eingesetzt wurden.

Die Äußerungen kommen, nachdem die Regierung Biden monatelang einen Bericht darüber verfasst hat, ob US-Waffen von Israel unter Verletzung des Völkerrechts eingesetzt wurden.

In dem Bericht hieß es, es gebe berechtigte Gründe für die Annahme, dass amerikanische Waffen unter Verletzung des humanitären Völkerrechts eingesetzt worden seien, doch könne keine endgültige Schlussfolgerung gezogen werden.

AI-Bild „Alle Augen auf Rafah“ sorgt für Empörung im Internet, weil palästinensische Journalisten ignoriert werden

vor 4 Stunden

Wenn Sie zu den Nutzern sozialer Medien gehören, haben Sie wahrscheinlich in den letzten 24 Stunden ein von einer künstlichen Intelligenz generiertes Bild über den Gazastreifen gesehen, das sich immer weiter verbreitet.

Das virale Bild, das auf Instagram satte 40 Millionen Mal geteilt wurde, wurde von Prominenten wie der Sängerin Kehlani, dem Komiker Hasan Minhaj, dem Bridgerton-Star Nicola Coughlan und Millionen von normalen Nutzern geteilt.

Die Reaktionen der Social-Media-Nutzer auf das Video waren gemischt. Einige bemerkten, dass die von palästinensischen Journalisten geteilten Videos aus Rafah ignoriert wurden und stattdessen ein „geschöntes“ Bild gezeigt wurde, das Rafah nicht als ruhige, von Bergen umgebene Zeltstadt zeigt.

Klicken Sie unten, um mehr über das virale Bild „All Eyes on Rafah" zu erfahren.

Alle Augen auf Rafah“: Warum hat die virale Grafik so viel Ärger ausgelöst?

Ein von Künstlicher Intelligenz (KI) generiertes Bild, das Zelte mit der Aufschrift „Alle Augen auf Rafah“ zeigt, wurde 40 Millionen Mal auf Instagram geteilt.

Qassam-Brigaden bekennen sich zu einer Reihe von Angriffen auf israelische Streitkräfte

vor 4 Stunden

Der bewaffnete Flügel der Hamas, die Izz al-Din al-Qassam-Brigaden, bekennen sich zu einer Reihe neuer Angriffe auf israelische Streitkräfte sowohl im nördlichen Gazastreifen als auch in der südlichen Stadt Rafah, wo die israelischen Streitkräfte in den letzten Wochen operiert haben.

Hier ist ein Überblick über die Angriffe, zu denen sie sich heute bekannt haben:

Die Qassam-Brigaden geben an, einen israelischen Merkava-Panzer im Flüchtlingslager Jabalia im nördlichen Gazastreifen mit Raketen beschossen zu haben.

Die Gruppe gab an, sie habe mehrere Raketen auf einen Merkava-Panzer und einen militärischen Bulldozer D9 im Lager Yabna in Rafah abgefeuert. Außerdem sollen zwei weitere Panzer im Viertel Salam in Rafah getroffen worden sein.

In einem Viertel im westlichen Teil von Rafah griffen die Qassam-Brigaden nach eigenen Angaben einen D9-Bulldozer mit Raketen an.

Die bewaffnete Gruppe gab an, dass ihre Kämpfer einen Sprengsatz auf 15 israelische Soldaten im Osten Rafahs zündeten, wobei sie nach eigenen Angaben getötet und verletzt wurden.

Die Gruppe erklärte, einer ihrer Kämpfer habe einen israelischen Soldaten in Ost-Rafah mit einem Heckenschützen beschossen.

Qassam-Kämpfer griffen eine Gruppe israelischer Soldaten, die in einem Haus im Osten Rafahs stationiert waren, mit Raketen an.

Israelischer Minister des Kriegskabinetts sagt, dass die Militäroperationen in Gaza noch jahrelang andauern werden

vor 4 Stunden

Gadi Eisenkot, Minister im israelischen Kriegskabinett, sagte, es werde „drei bis fünf Jahre für eine signifikante Stabilisierung“ in Gaza dauern, gefolgt von „vielen weiteren“ Jahren, um dort eine neue Regierung zu bilden.

„Wer sagt, dass wir ein paar Bataillone in Rafah auflösen und dann die Entführten zurückbringen werden, sät eine falsche Illusion – dies ist ein viel komplexerer Vorgang“, sagte Eisenkot, der vom israelischen Armeeradio zitiert wurde.

Israelische Streitkräfte nehmen vier Studenten im besetzten Westjordanland fest

vor 5 Stunden

Israelische Soldaten haben nach einer Razzia in einer Schule in der Stadt Sarra im besetzten Westjordanland vier Schüler verhaftet, wie lokale palästinensische Quellen gegenüber Al Jazeera English mitteilten.

Bei den Schülern, die im Westen der Stadt Nablus festgenommen wurden, handelt es sich um Majid Muhammad Majid Asthma, Asim Zidane Tawfiq Ghanem, Yacoub Mahmoud Yacoub Ghanem und Moatasem Ali Mahmoud Turabi.

Israel hat bei dem Massaker in Rafah „US-Waffen“ eingesetzt: CNN-Bericht

vor 6 Stunden

Eine CNN-Analyse des tödlichen israelischen Luftangriffs auf ein Lager für vertriebene Palästinenser in Rafah hat ergeben, dass bei dem Angriff Munition aus US-amerikanischer Produktion verwendet wurde.

Bei dem Angriff am Sonntag auf eine überfüllte Zeltstadt in der Stadt im südlichen Gazastreifen wurden mindestens 45 Menschen getötet und Hunderte verletzt.

Die Bilder des Anschlags, die unter anderem ein kopfloses Kind zeigen, haben weltweit für Entsetzen gesorgt und selbst in europäischen Staaten, die mit Israel verbündet sind, Verurteilungen hervorgerufen.

Das Video zeigt chaotische Szenen, in denen Überlebende in Panik zwischen den verkohlten Leichen in Sicherheit rennen, während Retter und Sanitäter versuchen, sie aus den Trümmern zu ziehen. Es enthält auch Hinweise auf die bei dem Anschlag verwendeten Waffen, die von CNN-Teams analysiert wurden.

Lesen Sie mehr: Israel benutzte „US-Waffen“ bei Massaker in Rafah

Brasilien ruft seinen Botschafter aus Israel zurück, berichtet AFP

vor 6 Stunden

Brasilien hat seinen Botschafter aus Israel abberufen, wie ungenannte diplomatische Quellen gegenüber Agence France-Presse (AFP) erklärten.

Die Entscheidung, Frederico Meyer zurückzurufen, kommt inmitten der Spannungen zwischen Brasilien und Israel wegen der Angriffe Israels auf den Gazastreifen und eines Austauschs von Erklärungen über den Krieg im Februar.

Es gibt keine Pläne, den abberufenen Botschafter sofort zu ersetzen, berichtet AFP.

„Es gab keine Bedingungen für seine Rückkehr nach Israel“, so Quellen gegenüber AFP.

Algerien schlägt eine Resolution des UN-Sicherheitsrats vor, in der ein sofortiger Waffenstillstand im Gazastreifen gefordert wird: AP

vor 6 Stunden

Algerien hat eine Resolution des UN-Sicherheitsrates eingebracht, in der ein sofortiger Waffenstillstand im Gazastreifen gefordert wird und Israel aufgefordert wird, seine Angriffe auf die südliche Stadt Rafah einzustellen, berichtet die Associated Press (AP).

In dem Resolutionsvorschlag, der der AP vorliegt, werden alle Parteien aufgefordert, den angekündigten Waffenstillstand einzuhalten, und die sofortige Freilassung aller am 7. Oktober entführten Geiseln gefordert.

Die katastrophale Lage im Gazastreifen stellt eine Bedrohung für den regionalen und internationalen Frieden und die Sicherheit dar“, heißt es darin. Außerdem wird auf die „Hungersnot, die sich im gesamten Gazastreifen ausbreitet“, und auf das Leid von mehr als einer Million vertriebener Palästinenser in Rafah hingewiesen.

Der algerische Botschafter bei der UNO, Amar Bendjama, erklärte gegenüber Reportern, dass der Entwurf heute Abend an den 15-köpfigen Sicherheitsrat weitergeleitet wird.

Man hofft auf eine rasche Abstimmung über die Resolution, die bereits am Mittwoch erfolgen soll.

Der chinesische Botschafter bei der UNO, Fu Cong, erklärte gegenüber Reportern: „Wir hoffen, dass die Resolution so schnell wie möglich verabschiedet werden kann, denn es geht um Menschenleben.“

Die USA haben mehrere Resolutionen, die einen Waffenstillstand im Gazastreifen fordern, mit ihrem Veto blockiert. Die US-Botschafterin Linda Thomas-Greenfield kommentierte den algerischen Vorschlag mit den Worten: „Wir warten ihn ab und werden dann darauf reagieren.“

Rücktritt von Israels Benny Gantz erwartet: Haaretz

vor 7 Stunden

Der israelische Oppositionsführer Yair Lapid sagte, es sei zu erwarten, dass Kabinettsmitglied Benny Gantz „aus der Regierung zurücktreten“ werde, berichtete die israelische Nachrichtenwebsite Haaretz.

Lapid äußerte sich nach einem Treffen mit den Oppositionellen Avigdor Lieberman und Gideon Sa’ar, bei dem sich die drei auf einen „Plan zur Ablösung der Regierung“ einigten.

