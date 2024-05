From Putin to Netanyahu: Will the ICC be able to check-and-balance itself? The ICC leaves „below the law“ the countries that, formally voluntarily, have submitted, entering into the constitutive agreement of that court; and „above it“ those…

Von Putin bis Netanjahu: Kann der IStGH sich selbst kontrollieren und ausgleichen?

João Carlos Graça

28. Mai 2024

Der IStGH lässt die Länder „unter dem Gesetz“, die sich formell freiwillig dem Gründungsabkommen dieses Gerichts unterworfen haben, und „über dem Gesetz“ diejenigen, die außerhalb bleiben – vor allem die USA.

Im Hinblick auf die jüngste formelle Anklage des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu durch den Internationalen Strafgerichtshof, die den Skandal und die ungezügelte Verärgerung von Joe Biden und mehreren anderen westlichen politischen Führern hervorgerufen hat, ist es angebracht, zunächst einige Aspekte hervorzuheben, die von der öffentlichen Meinung eher unbemerkt bleiben. Zunächst einmal muss der IStGH sorgfältig vom Internationalen Gerichtshof unterschieden werden. Letzterer arbeitet vollständig im Rahmen der UNO, ersterer nicht. Er ist lediglich das Ergebnis einer formell freiwilligen Vereinbarung, der nur die Länder beitreten, die dazu bereit sind, wobei die Befugnisse des IStGH auf diese Länder beschränkt sind. Israel erkennt die Autorität des IStGH nicht an, was die Auswirkungen, die die jüngste Anklage auf die Politik dieses Landes haben könnte, drastisch einschränkt.

Im Gegensatz zu Israel erkennen die EU-Mitglieder, das Vereinigte Königreich und viele andere Länder die Gültigkeit der Autorität des IStGH und seiner Beratungen an. Aber auch viele andere, vor allem sehr wichtige Länder, Mächte ersten Ranges, wie die USA, die Russische Föderation, die Volksrepublik China und die Indische Union, erkennen den IStGH nicht an. Das macht den Gerichtshof sofort zu einem „Ding sui generis“, das direkt darauf hinweist, dass wir es hier mit einer Institution zu tun haben, die nur auf einige wenige abzielt, was zu Beratungen führt, die typischerweise nicht auf Gerechtigkeit abzielen, sondern auf Krummheit und Voreingenommenheit; nicht auf die Unparteilichkeit, die normalerweise mit der Idee der Fairness verbunden ist, sondern auf Ungleichgewicht, Voreingenommenheit und Parteilichkeit.

Um diese Gedanken in ihrem logischen Gehalt und ihren praktischen Auswirkungen so deutlich wie möglich zu machen, stellen wir uns eine Situation vor, die für den gesunden Menschenverstand der Portugiesen und vielleicht auch der meisten anderen Europäer leicht zu verstehen ist: ein Fußballspiel, bei dem der Schiedsrichter die Fouls anzeigt, die nur von einer Mannschaft begangen wurden. Der Schiedsrichter ist streng und gewissenhaft in der Anwendung dieser Vorschrift: die angezeigten Fehler sind echte Fehler; die betreffende Mannschaft hat diese Vergehen zweifellos begangen. Es gibt jedoch ein kleines Problem: Der Schiedsrichter hat nur eine der beiden Mannschaften ins Visier genommen und alles, was die andere Mannschaft getan hat, unbemerkt gelassen. Man muss natürlich kein Rechtsexperte sein, um leicht zu verstehen, dass dies nicht nur nicht „richtig“ ist, sondern in gewisser Weise sogar das genaue Gegenteil von richtig. Die praktische Frage, die sich aus diesem Beispiel ergibt, läuft auf Folgendes hinaus: Ist es möglich, den Schiedsrichter bei lebendigem Leib vom Spielfeld zu entfernen und zu verhindern, dass die Fans der aufgebrachten Mannschaft ihn aufhängen? Man muss wohl nicht allzu viel Empathie für die portugiesische vox populi aufbringen, um die Schwierigkeiten der Situation zu verstehen.

Ich werde natürlich nicht für solche Unternehmungen plädieren. Aber der elementare Gerechtigkeitssinn, das „Feuer des Zeus“, das nach Protagoras in jedem von uns brennen sollte und das den Menschen auf der Straße befähigt, die grundlegenden Fragen der Gerechtigkeit und damit auch die politischen Themen zu diskutieren, macht vermutlich jeden Menschen in jedem Teil der Welt fähig, ein gewisses Maß an Sympathie für den gesunden Menschenverstand der Portugiesen zu hegen.

Aber kommen wir zurück zu realeren und prosaischeren Themen. Die so genannten „Sondergerichte“, die die UNO einst für die Republiken des ehemaligen Jugoslawien und Ruanda eingerichtet hat, entziehen sich dieser Vorstellung von „Recht“ als etwas, das für alle gilt. Die potenziellen Adressaten dieser Gerichte waren nur die Bürger der genannten Länder – ein Merkmal, das Dritten von Anfang an einen Freibrief gab, im Rahmen der so genannten „Friedensmissionen“ oder in anderen Zusammenhängen zu tun und zu lassen, was sie wollten, da sie rechtlich nicht in den Zuständigkeitsbereich dieser Gerichte fielen. Diese Tatsache reicht aus, um zu zeigen, dass es sich hier nie um eine Frage der Gerechtigkeit oder des Rechts handelte. Longa manus der genannten Gerichte für die Eingeborenen der betroffenen Länder, brevis manus für die Politiker der intervenierenden Mächte und für die jeweiligen Truppen: Selbst wenn die Absichten der Richter und Staatsanwälte die bestmöglichen gewesen wären (was im Übrigen eindeutig nicht der Fall war), hätte das ausgereicht, um das Spiel völlig zu manipulieren und diese Gerichte zu verrotten.

Der IStGH verallgemeinert im Wesentlichen diese Verfahrenslogik, indem er in gewissem Sinne die Länder „unter dem Gesetz“ belässt, die sich formell freiwillig unterworfen haben, indem sie dem konstitutiven Abkommen dieses Gerichts beigetreten sind, und „darüber“ diejenigen, die außerhalb bleiben – vor allem die USA, die Interventionsmacht par excellence auf globaler Ebene. Die Spieltheorie hat schon vor langer Zeit Ideen formuliert, die es uns ermöglichen, zu verstehen, dass wir hier jemanden haben, der sich systematisch den Kosten der Kooperation entzieht (ein Trittbrettfahrer par excellence, die USA), während wir auf der anderen Seite Akteure haben, die, obwohl sie wahrscheinlich überzeugt sind, so zur allgemeinen Kooperation beizutragen, in Wirklichkeit dem entsprechen, was dieselbe Spieltheorie als Trottel bezeichnet.

Jeder Trottel kann natürlich versuchen, sich einzureden, dass die Situation zwar unvollkommen, aber ein Schritt in die richtige Richtung ist, dass es also darum geht, „ein trauriges Lied zu nehmen und es besser zu machen“, um es mit den Worten des berühmten Songs der Beatles zu sagen. Aber das ist in der Praxis nichts anderes als die schlechte Rationalisierung eines systematischen Verlierers: „just a sucker with no self-esteem“, um es mit den Worten des (weniger berühmten) Songs von The Offspring zu sagen. Im Gegenteil, dieses Verhalten trägt, weit davon entfernt, die Situation zu verbessern, zur Verewigung jener Eigenschaften bei, die auf eine sehr tiefe Ungerechtigkeit hinweisen. (Es sei jedoch auch darauf hingewiesen, dass die USA in einem wahren Luxus ungezügelter Arroganz nicht nur Trittbrettfahrer bleiben, sondern auch andere Länder in den Zustand von Trotteln zwingen, indem sie Sanktionen gegen diejenigen verhängen, die sich weigern, die ICC-Konvention zu unterzeichnen, angeblich als Beitrag zur Seriosität des ICC…).

Darüber hinaus zeigt dieser Rahmen auch die allgemeine Situation der kolonisierten Länder im Gegensatz zur Situation der Kolonisatoren. Diese haben sich im Laufe der Jahrhunderte meist darauf beschränkt, praktisch zu gewinnen, ohne die militärisch Unterworfenen vor Gericht zu stellen: Die Tatsache der Niederlage selbst würde in dieser Hinsicht ausreichen. Julius Caesar hat Vercingetorix keinen Prozess gemacht: Er (oder jemand in seinem Auftrag) hat den Gallierführer lediglich eingekerkert und ihn später im Gefängnis töten lassen. Im 20. Jahrhundert hingegen gab es eine Fülle von Bestrebungen, die Besiegten dem Urteil der Sieger zu unterwerfen, was manchmal zu Verfahren führte, die die Tatsachen respektierten, wenn auch mit dem oben erwähnten Problem der Voreingenommenheit (wie bei den Nürnberger Prozessen und, in geringerem Maße, bei den Tokioter Prozessen), in anderen Fällen nicht einmal die Tatsachen respektierten, ja sogar voreingenommen waren, wie es vor allem bei den Prozessen gegen das ehemalige Jugoslawien der Fall war. (Siehe hierzu z.B. Diana Johnstone zum Thema Srebrenica).

Diese Kette von Ereignissen kulminierte sichtbar im Fall von Slobodan Milosevic, der auf Anordnung des „Sondergerichts“ verhaftet wurde (ausgerechnet während sein Land von der NATO bombardiert wurde, derselben Institution, der das Gericht gehörte!), der mehrere Jahre in Haft gehalten wurde, ohne dass das Gericht seine Schuld beweisen konnte, so sehr es sich auch bemühte, dem immer wieder die medizinische Versorgung seines Vertrauens verweigert wurde – und der so schließlich in der Haft entweder an Herzversagen oder durch Vergiftung starb. Also: Neben der grotesken Voreingenommenheit von Anfang an, haben wir es hier auch mit einer groben Missachtung der reinen Sachlichkeit zu tun. Für das Gericht musste Milosevic einfach „schuldig“ sein, Punkt.

Ein noch deutlicherer Ausdruck dieser Neigung war der Fall von Muammar Gaddafi, gegen den der IStGH während der westlichen Militärintervention im Libyen-Konflikt einen Haftbefehl ausstellte, einen Haftbefehl, der praktisch einer päpstlichen Exkommunikation oder einer Fatwa gleichkam und die Zielperson ipso facto in den Zustand eines „Geächteten“ im ursprünglichen Sinne dieses Ausdrucks versetzte: die Situation eines Menschen, der außerhalb des Schutzes steht, den das Gesetz im Prinzip allen gewährt, und der daher frei getötet werden kann (oder sogar sollte). In diesem Fall hat sich der IStGH in beispielhafter Weise nicht darauf beschränkt, die Ordnung der faktischen Mächte nachträglich und symbolisch zu stärken. Hier hat er deren Handlungen vorweggenommen und ihnen Tür und Tor geöffnet, indem er als sehr motivierter und proaktiver Anstifter von Lynchmorden auftrat. Ein Verhalten, das, gelinde gesagt, ziemlich weit von dem entfernt ist, was man von Institutionen erwarten würde, die angeblich Gerechtigkeit, Frieden und Zivilität fördern…

Die Protagonisten dieser Aktionen haben jedoch eine ausgesprochen politische Agenda zu bewältigen – was im Übrigen ein zusätzliches Merkmal ihres Zustands darstellt, der in dieser Hinsicht eher dem der nordamerikanischen Richter ähnelt (die viel direkter vom politischen Leben abhängig sind und ihrerseits intensiver einem Prozess der Justizialisierung ausgesetzt sind) als dem ihrer europäischen Kollegen, die traditionell weniger direkt von der Politik abhängig sind. Diese betont politische Agenda erfordert natürlich ein sorgfältiges Management der Aspekte, die mit der Popularität zusammenhängen. So wurde beispielsweise Carla Del Ponte, die eng mit den haltlosen Anschuldigungen gegen Milosevic in Verbindung gebracht wurde, auch (in einer formal kompensatorischen Logik) mit den Anschuldigungen gegen verschiedene UCK-Gangster im Zusammenhang mit dem Handel mit Körperteilen serbischer Gefangener in Verbindung gebracht.

Es geht natürlich nicht um eine echte Sorge um „Gerechtigkeit“, „Recht“ oder Unparteilichkeit (wir befinden uns hier im absoluten Gegenteil einer sine ira et studio-Aktion), sondern um das Korrelat einer politischen Logik der Checks and Balances, in der es zwar offensichtlich ist, dass die Unantastbarkeit der „höheren Mächte“ der NATO gewahrt bleibt, es aber dennoch notwendig ist, eine formell supra partes-Position einzunehmen, um zumindest einen gewissen Anschein von Seriosität zu wahren: Kurz gesagt, um sich, wie der Vulgus hier in Portugal sagt, „reinzuwaschen“, um die Aufrechterhaltung einer respektablen Fassade behaupten zu können.

Im Gegensatz zum Fall Milosevic hatte der IStGH nach der unheilvollen päpstlichen Exkommunikation, mit der Muammar Gaddafi 2011 „geächtet“ wurde, nicht das Bedürfnis, sich zu bessern oder „ausgleichend“ aufzutreten, um seine eigene Seriosität zu bewahren – was sicherlich ein Ausdruck der enormen symbolischen Vormachtstellung ist, über die der kollektive Westen in dieser Zeit zu verfügen vermochte; vielleicht aber auch ein Indikator für einen Moment der Hybris und vielleicht des Niedergangs.

Das Hochgefühl der Selbstverherrlichung, das die Gaddafi-Affäre ausgelöst hat, ist sicherlich auch mit den jüngsten Anschuldigungen des Internationalen Strafgerichtshofs gegen Wladimir Putin sowie mit dem gegen ihn ausgestellten Haftbefehl verbunden. Doch hier kollidierte der Größenwahn (der sogar Absurditäten der Superlative zuließ, wie die „Anschuldigung“, der russische Präsident habe die Verschleppung von Kindern aus Kriegsgebieten angeordnet!…) mit der faktischen Realität: Russland ist nicht nur kein Unterzeichner des „ungleichen Vertrags“, mit dem der IStGH gegründet wurde, sondern verfügt (natürlich und vor allem) auch nicht über die Schwächen, die die NATO 2011 ausnutzen konnte, um den libyschen Führer und den libyschen Staat gleichzeitig zu lynchen.

Dieses Aufeinandertreffen der symbolischen Blase mit der faktischen Realität konnte nicht ohne Folgen bleiben. Und in diesem Fall scheinen sich die Hauptakteure für einen Ansatz nach „jugoslawischem“ Muster entschieden zu haben. Putin ist natürlich nicht Gaddafi – aber vielleicht ist es möglich, aus ihm eine Art Milosevic Take 2 zu machen. Aus diesem Grund wird ein Ausgleich im Sinne politischer Kontrolle und Ausgewogenheit für notwendig erachtet. Daher auch die jüngsten Anschuldigungen gegen Benjamin Netanjahu und Yoav Gallant: Karim Khan hat, wie schon Carla Del Ponte vor ihm, unbestreitbar das dringende Bedürfnis, sich „reinzuwaschen“ (wer weiß, vielleicht zwingt ihn Zeus am Ende sogar, Schiedsrichter eines Fußballspiels in Portugal zu sein…). Aber in diesem Fall ist die Angelegenheit noch heikler, und so wird die „ausgleichende“ Operation, die bereits die Anklage gegen Netanjahu und Gallant darstellt, selbst zusätzlich durch die gleichzeitige Anklage verschiedener Hamas-Funktionäre „ausgeglichen“.

Dass selbst dies auf öffentliche Missbilligung stößt, und zwar lautstark, durch das heutige funktionale Äquivalent des alten Papsttums, offensichtlich die USA (sicherlich nicht der IStGH, geschweige denn das Papsttum selbst): voilà ein zusätzliches Element der Störung und Dissonanz, von dem wir vermutlich bald weiter hören werden. Es sei denn, der ICC akzeptiert öffentlich seine Unterordnung und gibt sich selbst auf – womit wir alle zumindest den wichtigen Gewinn hätten, dass das Elend dieser grotesken Scharade ein Ende hätte.

