‚Israeli soldier‘ from notorious unit confesses to US citizen’s killing – The Grayzone In recordings obtained by The Grayzone, a self-proclaimed soldier from Israel’s infamous Netzah Yehuda battalion detailed his unit’s killing of a 78-year-old Palestinian-American, and flaunted his genocidal views. After announcing plans to sanction the battalion, the Biden administration has inexplicably pulled back.

Israelischer Soldat aus „berüchtigter Einheit“ gesteht die Tötung eines US-Bürgers

Von Max Blumenthal und Christopher WeaverMai

21. Mai 2024

In Aufnahmen, die The Grayzone erhalten hat, beschreibt ein selbsternannter Soldat des berüchtigten israelischen Netzah Yehuda-Bataillons die Tötung eines 78-jährigen palästinensischen Amerikaners durch seine Einheit und stellt seine völkermörderischen Ansichten zur Schau. Nach der Ankündigung, das Bataillon zu sanktionieren, hat die Regierung Biden einen unerklärlichen Rückzieher gemacht.

Nach der Ankündigung, fünf Einheiten des israelischen Militärs, die mutwilliger Menschenrechtsverletzungen im besetzten Westjordanland beschuldigt werden, zu sanktionieren, hat die Biden-Regierung einen Rückzieher gemacht. „Vier dieser Einheiten haben diese Verstöße tatsächlich behoben, was wir von unseren Partnern erwarten“, erklärte das US-Außenministerium und verwies auf unbekannte Bemühungen Israels, seine Soldaten zur Verantwortung zu ziehen.

Die fünfte Einheit, bei der keine Abhilfe geschaffen wurde, scheint Netzah Yehuda zu sein, eine rein männliche Einheit orthodoxer jüdischer Nationalisten, die fast ausschließlich im Bezirk Ramallah im Westjordanland operiert. Diesem Bataillon werden weit verbreitete Verbrechen vorgeworfen, darunter sexuelle Übergriffe und das Erschlagen von mindestens drei älteren Männern, während sie in Gewahrsam auf dem Boden lagen.

Beim dreistesten Fall von Misshandlung nahmen Soldaten der Netzah Yehuda im Januar 2022 einen 78-jährigen amerikanischen Staatsbürger namens Omar Asad in der Nähe seines Hauses in Ramallah fest und ließen ihn dann unter harten Bedingungen im Freien gefesselt und mit verbundenen Augen liegen, bis er starb. Die israelischen Behörden weigerten sich, die Soldaten für die Tötung von Asad anzuklagen, und entschieden sich stattdessen für eine disziplinarische Bestrafung und die Zahlung einer Entschädigung an Asads Familie.

In einem Bericht der in Washington DC ansässigen Menschenrechtsorganisation DAWN wurde festgestellt, dass der Kommandeur der Einheit zum Zeitpunkt der Tötung von Asad, Oberstleutnant Mati Shevach, später zum stellvertretenden Kommandeur der Kfir-Brigade befördert wurde, der die Netzah Yehuda-Formation untersteht.

Trotz der dokumentierten Misshandlungen durch Netzah Yehuda hat die Regierung Biden angesichts der wütenden Proteste des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu ihre Pläne, das Bataillon zu sanktionieren, scheinbar gestoppt. Während einer Pressekonferenz des Außenministeriums am 29. April drängten Reporter den Sprecher Vedant Patel, zu erklären, warum die Regierung gezögert hatte.

„Dies ist ein laufender Prozess“, betonte Patel. „Ich werde nicht näher darauf eingehen, aber in Übereinstimmung mit der Absichtserklärung, die wir mit der israelischen Regierung haben, arbeiten wir mit ihr zusammen und konsultieren sie nicht nur im Hinblick auf diesen breiteren Prozess, sondern auch in Bezug auf zusätzliche Informationen, die sie uns zur Verfügung gestellt hat.

Während das Außenministerium behauptet, „noch zu entscheiden“, ob Netzah Yehuda sanktioniert werden soll, hat The Grayzone die Aussage eines offensichtlichen Veteranen der Einheit erhalten, der schadenfroh mit der Tötung von Asad prahlt. Dem Bericht des selbsternannten Soldaten zufolge hat die Einheit den älteren palästinensischen Amerikaner zur Strafe für die angebliche Störung einer Razzia, die sie zu dieser Zeit durchführte, sadistisch misshandelt.

„Dieser Kerl, der versucht, unsere Operation zu stören, den werden wir eine Nacht lang verarschen“, sagte der Soldat.

Das selbsternannte Netzah Yehuda-Mitglied bezeichnete Araber als „Mörder, kriminelle Tiere“ und prahlte damit, dass es ihm Spaß mache, Palästinenser zu töten und zu foltern. Er verglich sich und Mitglieder seiner Einheit mit Amerikanern, die sich während des Zweiten Weltkriegs mit toten japanischen Soldaten fotografierten und „lustige Dinge mit ihren Körpern machten“.

„Ja, ich genieße es, denn sie sind unser Feind“, erklärte er.

Der relevante Teil der Aussage des Netzah Yehuda-Soldaten ist unten wiedergegeben:

Selbsternannter „Rassist“ gesteht offenbar die Tötung eines palästinensischen US-Amerikaners

Grayzone war nicht in der Lage, die Identität des selbsternannten israelischen Soldaten zu überprüfen, der aussagte, Zeuge der Tötung von Omar Asad gewesen zu sein. Die detaillierte und völlig spontane Schilderung von Asads Ermordung und seine eigene Rolle in Netzah Yehuda verleihen seiner Aussage jedoch Glaubwürdigkeit.

Das Geständnis kam während einer Reihe von Auseinandersetzungen zwischen dem Soldaten und einem selbsternannten „KI-Künstler“ und Palästina-Solidaritätsaktivisten auf der Social-Media-Chat-Seite Discord zustande. Der Aktivist, der sich an anderer Stelle als „NuclearDiffusion“ identifiziert, nahm die Gespräche auf und stellte sie The Grayzone am 8. Juni 2022 zur Verfügung, nur wenige Stunden nach der Veröffentlichung eines Teils des Geständnisses auf Reddit. Ihre eigene Stimme war nicht zu hören, da sie die Gespräche mit einer Bildschirmaufnahme-Anwendung dokumentierten.

NuclearDiffusion erzählte The Grayzone, dass sie den selbsternannten israelischen Soldaten in der Palästina-Sektion des „Politik“-Chatraums auf Discord kennengelernt hatten. Innerhalb weniger Augenblicke entbrannte zwischen den beiden eine hitzige Diskussion über den Konflikt.

Der Soldat, der mit amerikanischem Akzent sprach, gab an, dass er zum 97. Netzah Yehuda Bataillon in der 900 Kfir Brigade in der 99sten Fallschirmjägerdivision“ versetzt worden sei.

Fallschirmjägerdivision“. „Mein Bataillon“, verriet er, „ist ein speziell religiöses Bataillon, das von der Regierung untersucht wird. Gegen mein Bataillon – das ID-7-Netzah-Yehuda-Bataillon – wird von der Regierung der Vereinigten Staaten wegen Verstößen gegen die Kriegsgesetze ermittelt, um möglicherweise das so genannte Leahy-Gesetz auf uns anzuwenden.“

Wie viele, die in der israelischen Kfir-Brigade dienen, scheint der Soldat ein „einsamer Soldat“ zu sein, d. h. ein Ausländer, der allein nach Israel ausgewandert ist und sich aus ideologischen und/oder religiösen Gründen freiwillig zum Armeedienst gemeldet hat.

Und wie so viele, die aus dem Ausland in die israelische Gesellschaft gezogen werden, vertrat der Soldat unverhohlen ethnisch-supremistische Ansichten. „Alter, mein ganzes Bataillon ist voll von Leuten wie mir“, sagte er. „Wir alle hassen Homosexuelle. Wir sind alle rassistisch. Wir nennen uns gegenseitig die Hälfte der Zeit N-Gger. Wir sprechen uns alle mit Namen an. Wir sagen: ‚Yo, n-gga, gib mir das. Yo, n-gga, kannst du mir helfen?'“

Der selbsternannte Netzah Yehuda-Soldat weigerte sich zwar, in den Discord-Chats seinen Namen zu nennen, aber er postete ein Foto mit seiner Gewehrnummer – 113514604 – und gab Hinweise auf andere Aspekte seines persönlichen Hintergrunds.

Der Soldat nahm an Discord-Chats unter dem Handle Spremnost#9005 teil, ein Name, der wahrscheinlich vom Namen des wöchentlichen Propaganda-Newsletters der kroatischen Ustascha-Bewegung inspiriert ist. Die Ustascha waren faschistische Kollaborateure, die während des Zweiten Weltkriegs einen Nazi-Marionettenstaat errichteten, der eine rassistische Rechtsordnung durchsetzte und Minderheiten wie Serben, Roma und Juden in Konzentrationslager steckte. Die Bewegung findet auch heute noch Unterstützung unter kroatischen Nationalisten – darunter offenbar auch ein kroatischer Amerikaner, der sich zum Kampf in einem religiösen Bataillon der israelischen Armee verpflichtet hat.

Nach Angaben von NuclearDiffusion sagte der Soldat, er sei in den USA als Sohn einer jüdischen Mutter geboren. Unter seinem Discord-Handle postete er einen Satz auf Kroatisch, der übersetzt heißt: „Wir sind immer bereit.“

„Scheiß auf diesen alten Knacker… fick ihn für eine Nacht“

Nach dem bekannten Bericht über die Tötung von Omar Asad zwangen Soldaten des israelischen Netzah-Yehuda-Bataillons den 78-jährigen amerikanischen Staatsbürger an einem Kontrollpunkt in Jiljiliya, einer Stadt acht Kilometer nordöstlich von Ramallah, an einem kalten, feuchten Morgen am 12. Januar 2022 aus seinem Auto. Sie brachten Asad zu einer 100 Meter vom Kontrollpunkt entfernten Baustelle und ließen ihn dort gefesselt, geknebelt, mit verbundenen Augen und der eisigen Kälte ausgesetzt zurück. Eine Stunde später fand man ihn leblos am Boden und brachte ihn zu einem örtlichen Arzt, der ihn für tot erklärte, weil er einen Herzinfarkt erlitten hatte.

Die Aussage des ungenannten, selbsternannten Netzah Yehuda-Soldaten bestätigt diese Version der Ereignisse, deutet aber darauf hin, dass seine Einheit den älteren Mann länger als eine Stunde in der Kälte gelassen hat – und dies als „Scherz“ tat.

„Dieser 80-jährige Palästinenser kam heraus und sprach die IDF-Soldaten an“, sagte der Soldat, wobei er das Alter von Asad leicht falsch angab. „Und so haben sie ihn aus Spaß verhaftet – sie legten ihm Handschellen an und ließen ihn über Nacht draußen. Als sie dann zurückkamen, war er tot. Daraufhin wurden alle entlassen, und wir bekamen einen Haufen Ärger.“

Auf die Frage, warum seine Einheit den alten Mann misshandelte, erklärte der Soldat: „Weil sie dachten: ‚Scheiß auf diesen Kerl, der versucht, unsere Operation zu stören, wir werden uns eine Nacht lang mit ihm anlegen. Und dann kamen sie zurück. Und da er 80 Jahre alt ist, ist er über Nacht an der Kälte gestorben, also war es nicht der Sinn, ihn zu töten.“

Der Soldat bestand darauf, dass die Tötung ein Unfall war und sagte: „Nein, die Idee war, ihn zu verarschen und ihn dazu zu bringen, es nie wieder zu tun. Und dann kamen sie zurück. Und, weißt du, es war eine ziemlich bescheuerte Idee. Denn offensichtlich ist ein achtzigjähriger Mann nicht – es wäre wahrscheinlich in Ordnung, wenn der Typ 30 wäre. Aber er war 80. Also nein, es hat nicht geklappt.“

Obwohl dem Soldaten von Netzah Yehuda die Tötung von Asad sichtlich unangenehm war und er betonte: „Ich habe nicht gesagt, dass es seine Schuld war“, rechtfertigte er den Tod mit „einer Sache, die man Kollateralschaden nennt“.

„Es ist ein Krieg“, erklärte er. „Und in einem Krieg muss man sich daran erinnern, dass es besser ist, als wenn 100.000. Es ist besser, wenn 100.000 deiner Feinde sterben, als wenn auch nur ein einziger deiner Leute verletzt wird.“

Auf die Frage, ob es ihm Spaß gemacht habe, seine vermeintlichen Feinde zu töten, erklärte der Netzah Yehuda-Soldat: „Ja, so wie es den Amerikanern Spaß gemacht hat, japanische [Soldaten] zu töten. Sie haben Fotos von ihnen gemacht und lustige Dinge mit ihren Körpern gemacht. Ja, ich genieße es, denn sie sind unser Feind“.

Er fügte hinzu: „Ich denke, bis der Krieg vorbei ist, ist es ein totaler Krieg, und wir müssen alles Notwendige tun, um zu gewinnen. Und wenn sie erst einmal vollständig besiegt sind, dann können wir anfangen, sie auf eine humanitäre Art und Weise zu betrachten.“

Übersetzt mit deepl.com

