Israelisches Feldlazarett: Umgang mit Häftlingen und Vorwürfe gegen die Armee

Wer diesen erschütternden und das faschistische Netanjahu Regime endgültig entlarvenden Bericht in der Tagesschau gesehen hat, fragt sich wie lange die deutsche Regierung noch an der „Seite Israels“ stehen will, Waffen liefert und Unterstützung leistet und die Staatsräson mit diesem „jüdischen Genozid-Apartheidstaat“ aufrecht erhält. Genug ist genug! Evelyn Hecht-Galinski

Israelisches Feldlazarett: Umgang mit Häftlingen und Vorwürfe gegen Armee Israelisches Feldlazarett: Umgang mit Häftlingen und Vorwürfe gegen Armee

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …